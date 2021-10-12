Із 1 листопада в Києві та ще одному місті запустять спецкамери, здатні фіксувати порушників карантину, - Кузін

В Україні в листопаді у двох найбільших містах у межах пілотного проєкту запрацюють перші відеокамери для контролю за дотриманням маскового режиму і соціальної дистанції.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН", про це повідомив головний санлікар Ігор Кузін.

З'являться такі камери в Києві та Харкові або Дніпрі.

Йдеться про проведення пілотного дослідження, яке було ініційоване ВООЗ і підтримано Міністерством охорони здоров'я.

За словами головного санітарного лікаря, "завдяки встановленню відеокамер відбуватиметься деперсоналізована оцінка умовного відсотка дотримання протиепідеміологічних норм".

"Тобто в автоматичному режимі зчитується кількість людей, які проходять вздовж камери або зони її дії, і скільки з них у масках, скільки дотримуються дистанції. Зараз вже розроблені повні комплекти документів для проведення біоетичної експертизи та встановлення таких камер. Пілот планується зробити в двох великих містах - Київ і в Харкові або Дніпрі. Ми очікуємо, що цей пілот буде запущене не раніше аніж 1 листопада цього року. І перші результати вже зможемо отримати за два тижні", - сказав він.

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Головний санлікар наголосив, що у разі використання такої системи не буде проводитися будь-яка ідентифікація, збереження персональних або конфіденційних даних або навіть самої плівки, де буде запис.

"Ця система і це програмне забезпечення дозволяє нам в автоматичному режимі показувати дотримання або недотримання або типу недотримання протиепідеміологічних вимог", - пояснив Кузін.

На уточнювальне запитання, яке покарання чекає на порушників, Кузін відповів: "М'яко кажучи, це пілот із відстеження загального відсотку протиепідеміологічних вимог. Але, водночас, для людей, які порушують протиепідеміологічні вимоги, діє відповідна стаття в адміністративному кодексі Україні і передбачене покарання, зокрема, за відсутність масок у закритому приміщенні".