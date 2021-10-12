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Новини Коронавірус і карантин
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Із 1 листопада в Києві та ще одному місті запустять спецкамери, здатні фіксувати порушників карантину, - Кузін

Із 1 листопада в Києві та ще одному місті запустять спецкамери, здатні фіксувати порушників карантину, - Кузін

В Україні в листопаді у двох найбільших містах у межах пілотного проєкту запрацюють перші відеокамери для контролю за дотриманням маскового режиму і соціальної дистанції.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН", про це повідомив головний санлікар Ігор Кузін.

З'являться такі камери в Києві та Харкові або Дніпрі.

Йдеться про проведення пілотного дослідження, яке було ініційоване ВООЗ і підтримано Міністерством охорони здоров'я.

За словами головного санітарного лікаря, "завдяки встановленню відеокамер відбуватиметься деперсоналізована оцінка умовного відсотка дотримання протиепідеміологічних норм".

"Тобто в автоматичному режимі зчитується кількість людей, які проходять вздовж камери або зони її дії, і скільки з них у масках, скільки дотримуються дистанції. Зараз вже розроблені повні комплекти документів для проведення біоетичної експертизи та встановлення таких камер. Пілот планується зробити в двох великих містах - Київ і в Харкові або Дніпрі. Ми очікуємо, що цей пілот буде запущене не раніше аніж 1 листопада цього року. І перші результати вже зможемо отримати за два тижні", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МОЗ очікує пікове навантаження на медсистему із середини листопада, - головний санлікар Кузін

Головний санлікар наголосив, що у разі використання такої системи не буде проводитися будь-яка ідентифікація, збереження персональних або конфіденційних даних або навіть самої плівки, де буде запис.

"Ця система і це програмне забезпечення дозволяє нам в автоматичному режимі показувати дотримання або недотримання або типу недотримання протиепідеміологічних вимог", - пояснив Кузін.

На уточнювальне запитання, яке покарання чекає на порушників, Кузін відповів: "М'яко кажучи, це пілот із відстеження загального відсотку протиепідеміологічних вимог. Але, водночас, для людей, які порушують протиепідеміологічні вимоги, діє відповідна стаття в адміністративному кодексі Україні і передбачене покарання, зокрема, за відсутність масок у закритому приміщенні".

Автор: 

карантин (18172) відеонагляд (108) камера (106) Ігор Кузін (315) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) маски (118)


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Топ коментарі
+10
Очередная бестолковая трата денег
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12.10.2021 14:32
+8
Ну почему же "бестолковая". Думаю придворная IT компания очень даже не бестолково подняла на этом денег. Известная формула: 20/30/50. 20% - реальная стоимость, 30% - прибыль компании, 50% - нужным людям. Ты же понимаешь, главный санврач, за "просто так" не будет пиарить этот бред.
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12.10.2021 14:46
+5
С зелёным режимом и сопутствующим ему ковидобесием у Украины шансы на сохранение государственности абсолютно минимальны.
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12.10.2021 14:34
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Очередная бестолковая трата денег
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12.10.2021 14:32 Відповісти
- Над городом явственно послышался канифольный скрип колеса Фортуны.(c)
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12.10.2021 14:44 Відповісти
Ну почему же "бестолковая". Думаю придворная IT компания очень даже не бестолково подняла на этом денег. Известная формула: 20/30/50. 20% - реальная стоимость, 30% - прибыль компании, 50% - нужным людям. Ты же понимаешь, главный санврач, за "просто так" не будет пиарить этот бред.
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12.10.2021 14:46 Відповісти
ещё одна ит контора приближенная к зелохам попилила бабло
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12.10.2021 14:34 Відповісти
тю,я уж подумал ,шо гидроматрасы с перинами крокують по стране,як молюська завещало..
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12.10.2021 14:34 Відповісти
С зелёным режимом и сопутствующим ему ковидобесием у Украины шансы на сохранение государственности абсолютно минимальны.
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12.10.2021 14:34 Відповісти
Та да...
У нас уже все президенты поумирали.
Одни двойники и тройники остались.
Всегда уважал твоё мнение.
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12.10.2021 14:37 Відповісти
Taк у вас по конституции президент, в общем, просто кукла. Реальной властью обладает глава Администрации ("офиса"). Порох попытался эту традицию сломать, за что и был беспощадно сметён с помощью галабаротьки.
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12.10.2021 14:40 Відповісти
Ты мне зубы не заговаривай.
Шо делать будем с двойниками?
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12.10.2021 14:56 Відповісти
В расход.
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12.10.2021 14:56 Відповісти
Нет такой возможности по Конституции.
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12.10.2021 14:58 Відповісти
Tю. А по какой конституции Чечетова из окна выкинули ?
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12.10.2021 15:04 Відповісти
Вопросов больше нет.
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12.10.2021 15:05 Відповісти
имитация бурной деятельности
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12.10.2021 14:36 Відповісти
Осталось в туалетах и квартирах камер наставить
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12.10.2021 14:37 Відповісти
Узнают сколько ещё не вымерло.
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12.10.2021 14:38 Відповісти
сохранение персональных или конфиденциальных данных

Это они о чем? Техника до такого ещё не доросла.

Это чтобы напугать нерадивых что ли?
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12.10.2021 14:40 Відповісти
может ещё камеры и отпечатки пальцев снимать будут?

да и пусть камеры и анализы на ковид сразу делают....
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12.10.2021 14:41 Відповісти
Это потому что кретины, засевшие на Банковой, выполняют приказы кретинов, засевших в Брюсселе.
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12.10.2021 14:41 Відповісти
Здравствуй Оруэл?......
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12.10.2021 14:42 Відповісти
Абсурдність рішень і дій цих аморальних ЗЕбільних шкодливих лайнюків вже зашкалює. І якщо їх терміново зараз не зупинити, Україна дійсно зникне з політичної карти світу.
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12.10.2021 14:43 Відповісти
А Малюська відкриє спецкамери, в які тих порушників будуть саджати. А, може, відразу спец-газові-камери і спецкрематорії. Гулять, так гулять...
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12.10.2021 14:43 Відповісти
Главный санврач подчеркнул, что при использовании такой системы не будет проводится любая идентификация, сохранение персональных или конфиденциальных данных или даже самой пленки, где будет запись.

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12.10.2021 14:45 Відповісти
Запис буде проводитись на плівку? Круто! Думаю, 8мм відеокамери на ОЛХ ще можна знайти. З плівкою, правда, можуть виникнути проблеми. "Свема" вже не працює...
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12.10.2021 14:54 Відповісти
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12.10.2021 19:36 Відповісти
А коли будуть ловити бидло що сце, сре, п'є і все ламає в містах?
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12.10.2021 14:48 Відповісти
Пакет на голову и короткими перебежками.
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12.10.2021 14:58 Відповісти
Начинать надо было с Трускавца, где толпа секты святага Владимира свою слет тусовку-молебен проводила. С песнями, плясками, с боем в барабаны и бубны, как Арахамия. Какие маски, какая социальная дистанция. Я вас умоляю.
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12.10.2021 14:59 Відповісти
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12.10.2021 14:59 Відповісти
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12.10.2021 15:00 Відповісти
Я так регился в зе группах, для исследования . На все все вопросы отвечаешь " боле- лемене"и ты принят
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12.10.2021 15:09 Відповісти
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12.10.2021 15:04 Відповісти
Идея замечательная , ещё бы автоматические штрафы для добрых людей без масок сразу на выходе из общественных мест не хватает. Единственный фактор - идея в зе- леном исполнении никогда не заработает
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12.10.2021 15:07 Відповісти
А, може, відразу в газенваген пакувать? Це ще краща ідея. Залишиться тільки слухняне бездумне бидло, що й треба властьімущим...
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12.10.2021 15:41 Відповісти
А заражать окружающих , не надевая маску и не отвечать за последствия, особенно финансово - это хорошо ?
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12.10.2021 19:21 Відповісти
Вакцинуйся і буде тобі щастя. Ніхто тебе не заразить.
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12.10.2021 19:27 Відповісти
Вакциновані особи також зобов'язані носити маску в місцях скупчення людей .
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12.10.2021 19:29 Відповісти
Навіщо?
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12.10.2021 19:37 Відповісти
Мм, ви тупий? Якщо так, то пясню. Вакциновані особа так само є носієм вірусу и розповсюджує її. Тому ті, хто вакцинцвався та не надягають маску у скупченні людей - бидло і бидло повинно оплатити за це штраф. Бажано в геометричній прогресії при повторному зашкварі.
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12.10.2021 19:42 Відповісти
Сотни раз уже сказано ,что вакцинация не защищает от заражения ,она ,
возможно ,облегчит течение болезни и только .
А чтобы не заразиться надо соблюдать масочный режим ,дистанцию
и пользоваться антисептиком .
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12.10.2021 19:36 Відповісти
Ключове слово твого опусу: "возможно"...
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12.10.2021 19:38 Відповісти
100% гарантию даёт только ....
Читай классику .
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12.10.2021 19:44 Відповісти
Хорошо, вот зафиксировпди идет человек без маски, а дальше что? Корд вызывать) или в метро будет тетя нажимать конпку с громкоговорителем и непонятно к кому обращаяь требовать маску надеть. Бесмысленная трата денег, а веонее осмысленное усиление контроля перед почти неизбежным Майданом 3.
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12.10.2021 15:21 Відповісти
Проще и эффективней тех ,кто не соблюдает масочный режим в
закрытых помещениях штрафовать . Это вменить в обязанности полицейским . В магазинах ,в транспорте ,метро по громкоговорителю периодически напоминать о масочном режиме .
А то ,что анонсируется ,это просто констатация того ,что все и так видят .
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12.10.2021 19:42 Відповісти
Хорошо когда в бюджете полно денег, можно баловаться любыми игрушками.
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12.10.2021 15:39 Відповісти
"сохранение персональных или конфиденциальных данных или даже самой пленки, где будет запись."
Это о какой такой пленке идёт речь?
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12.10.2021 16:11 Відповісти
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12.10.2021 19:24 Відповісти
давайте уже звезду Давида невакцинированным а злостных нарушителей карантина в газенваген
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12.10.2021 17:21 Відповісти
Оффшор-95 разгорается не на шутку - контроль за биомассой приходится усиливать.
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13.10.2021 01:59 Відповісти
 
 