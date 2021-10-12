Зеленський щодо угоди про відкрите небо з ЄС: Це нові можливості і більш широка географія подорожей

Президент України Володимир Зеленський назвав підписання Угоди про вільний авіаційний простір з Європейським Союзом новими можливостями для громадян і бізнесу.

"Нарешті, підписано угоду про вільний авіаційний простір... Це високі стандарти безпеки польотів, нові можливості для громадян і бізнесу, більша кількість рейсів і більш широка географія подорожей", - заявив Зеленський на брифінгу у вівторок у Києві за підсумками 23-го саміту Україна-ЄС, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він додав, що для досягнення цієї мети Україна старанно працювала з усіма партнерами і державами Європейського Союзу.

Президент також зазначив, що такий крок з боку ЄС є логічним і очікуваним.

Раніше Україна і Євросоюз підписали угоду про спільний авіаційний простір.

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