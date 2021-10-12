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Зеленський щодо угоди про відкрите небо з ЄС: Це нові можливості і більш широка географія подорожей

Зеленський щодо угоди про відкрите небо з ЄС: Це нові можливості і більш широка географія подорожей

Президент України Володимир Зеленський назвав підписання Угоди про вільний авіаційний простір з Європейським Союзом новими можливостями для громадян і бізнесу.

"Нарешті, підписано угоду про вільний авіаційний простір... Це високі стандарти безпеки польотів, нові можливості для громадян і бізнесу, більша кількість рейсів і більш широка географія подорожей", - заявив Зеленський на брифінгу у вівторок у Києві за підсумками 23-го саміту Україна-ЄС, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він додав, що для досягнення цієї мети Україна старанно працювала з усіма партнерами і державами Європейського Союзу.

Президент також зазначив, що такий крок з боку ЄС є логічним і очікуваним.

Раніше Україна і Євросоюз підписали угоду про спільний авіаційний простір.

Читайте також: Зеленський про військову місію ЄС в Україні: "Ми підтримуємо цю ініціативу"

Автор: 

авіація (4134) Зеленський Володимир (23954) авіасполучення (3073) Євросоюз (13443)


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Топ коментарі
+8
Не, не выйдет, на полгода в париж очередь, учителя летять
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12.10.2021 14:58
+7
генератор випадкових банальностей
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12.10.2021 14:35
+5
И то верно. Какие там, нах, больницы и школы без газа ... Новая география путешествий!
Зеленскому надо все это рассказать врачам и учителям Ивано-Франковщины. Думаю оценят.
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12.10.2021 14:40
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генератор випадкових банальностей
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12.10.2021 14:35 Відповісти
та то воно про оман...
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12.10.2021 14:36 Відповісти
И то верно. Какие там, нах, больницы и школы без газа ... Новая география путешествий!
Зеленскому надо все это рассказать врачам и учителям Ивано-Франковщины. Думаю оценят.
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12.10.2021 14:40 Відповісти
20-го получу пенсию и рвану в Париж...😀
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12.10.2021 14:41 Відповісти
у вас 11-тэ ********...
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12.10.2021 14:51 Відповісти
Не, не выйдет, на полгода в париж очередь, учителя летять
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12.10.2021 14:58 Відповісти
Я даже представить не могу,как раньше выживали пенсионеры без открытого неба!Ведь это первоочередное,что им нужно!
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12.10.2021 15:21 Відповісти
Щасливої дороги. Тим більше з Києва на Райнеар в Париж можна за 700-800 грн злітати. За 1600 в обидва боки. Дешевше ніж потяг по Україні. Так шо таки да. Зараз це дуже доступно
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12.10.2021 20:29 Відповісти
- Небо теперь в запустении. Не та эпоха. Не тот отрезок времени. Ангелам теперь хочется на землю. На земле хорошо, там коммунальные услуги, там есть планетарий, можно посмотреть звезды в сопровождении антирелигиозной лекции. ©
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12.10.2021 14:42 Відповісти
шо оно буровит...опять вмазанный на сцену выперся?
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12.10.2021 14:43 Відповісти
Летите голуби ....летите. Желательно Зенахер
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12.10.2021 14:45 Відповісти
МАУ теперь в тренде?
https://biz.liga.net/ekonomika/transport/novosti/igor-kolomoyskiy-nazval-svoyu-dolyu-v-mau
Ну что ни сделает благодарный зеленый внучок бородатой бабушки в ее пользу, то и на пользу Украине автоматически записывается.
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12.10.2021 14:47 Відповісти
Банбардировщики США типа В-52 итак шастают по Украине что у себя в НАТО...,кажуть что премьер Британии Джонсон заразил Байдена на сотрудничество...,на РАБссия опять истерика...,МИашка ЗаХерова каже недопуумая наглость летать у берегов РАБссии...
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12.10.2021 14:51 Відповісти
РАБссия отказалась от встречи с Зеленским навсегда,Димон который вечно денег нет Ведмедев каже...будем ждать другого президента Украины...мы терпеливые бараны....
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12.10.2021 14:55 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/27398160.html Это уже "бизнес на крови" или нет?

Тут очень интересно.

Вопрос не в том, что Зеленский и его окружение финансируют ДНР. Вопрос в том КАК они это делают.
А делают они это так - дают сепарам деньги, чтобы они скупали бизнес в Украине.

Тот знаменитый эстонский актив передали сепарам, за который говорила президент Эстонии, когда приезжала.

Думаю на Западе об этом хорошо известно, особенно благодаря президенту Эстонии у которой личная ненависть к Зеле.

https://www.facebook.com/vitaly.rojdaev/posts/10159625354608834 Виталий Рождаев
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12.10.2021 14:57 Відповісти
Свиноферму от евроинтеграции Украины плющет не меньше, чем на раССее
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12.10.2021 15:01 Відповісти
Все больше возможностей улететь нахер. Безвиз, признание вакцин, поднятие укр цен к европейским для упрощенной адаптации...
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12.10.2021 15:04 Відповісти
Для Бениного МАУ в самый раз соглашение.
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12.10.2021 15:15 Відповісти
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12.10.2021 15:32 Відповісти
У населения нет денег на маршрутки и трамваи, а эти дебилы в лице Гетманцева и офшорного барыги зеленского хотят , чтобы население на коврах-самолётах летало!
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12.10.2021 19:18 Відповісти
У кого не має то треба іти і працювати. Білети на лоукостери дешевше ніж на потяги по Україні. Київ - Варшава місяць тому дивився 10 Євро квиток, зара до Парижа можна за 700-800 грн злітати. Дешево.
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12.10.2021 20:33 Відповісти
Але заслуги зеДебіла тут немає.
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12.10.2021 21:28 Відповісти
Украина и Евросоюз подписали соглашение о совместном авиационном пространстве .Европейские перевозчики после подписания соглашения получают право летать на внутренних украинских авиарейсах.
Украинским авиакомпаниям конец...
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12.10.2021 22:34 Відповісти
 
 