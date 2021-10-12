Зеленський щодо угоди про відкрите небо з ЄС: Це нові можливості і більш широка географія подорожей
Президент України Володимир Зеленський назвав підписання Угоди про вільний авіаційний простір з Європейським Союзом новими можливостями для громадян і бізнесу.
"Нарешті, підписано угоду про вільний авіаційний простір... Це високі стандарти безпеки польотів, нові можливості для громадян і бізнесу, більша кількість рейсів і більш широка географія подорожей", - заявив Зеленський на брифінгу у вівторок у Києві за підсумками 23-го саміту Україна-ЄС, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Він додав, що для досягнення цієї мети Україна старанно працювала з усіма партнерами і державами Європейського Союзу.
Президент також зазначив, що такий крок з боку ЄС є логічним і очікуваним.
Раніше Україна і Євросоюз підписали угоду про спільний авіаційний простір.
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Зеленскому надо все это рассказать врачам и учителям Ивано-Франковщины. Думаю оценят.
https://biz.liga.net/ekonomika/transport/novosti/igor-kolomoyskiy-nazval-svoyu-dolyu-v-mau
Ну что ни сделает благодарный зеленый внучок бородатой бабушки в ее пользу, то и на пользу Украине автоматически записывается.
Тут очень интересно.
Вопрос не в том, что Зеленский и его окружение финансируют ДНР. Вопрос в том КАК они это делают.
А делают они это так - дают сепарам деньги, чтобы они скупали бизнес в Украине.
Тот знаменитый эстонский актив передали сепарам, за который говорила президент Эстонии, когда приезжала.
Думаю на Западе об этом хорошо известно, особенно благодаря президенту Эстонии у которой личная ненависть к Зеле.
https://www.facebook.com/vitaly.rojdaev/posts/10159625354608834 Виталий Рождаев
Украинским авиакомпаниям конец...