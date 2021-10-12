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Новини Коронавірус і карантин
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Під час локдауну Кабмін, швидше за все, не обмежуватиме рух громадського транспорту, - головний санлікар Кузін

Під час локдауну Кабмін, швидше за все, не обмежуватиме рух громадського транспорту, - головний санлікар Кузін

В Україні під час нового можливого локдауну, швидше за все, уряд не буде рекомендувати обмежувати функціонування міського громадського транспорту.

Про це заявив головний санлікар Ігор Кузін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН".

За словами Кузіна, припинення функціонування громадського транспорту "досить сильно впливає і на економіку, і на мобільність людей, і зокрема, не дає додаткового якогось епідеміологічного впливу".

Як приклад він навів досвід інших країн, де припиняли роботу громадського транспорту, але в підсумку все ж відновлювали його роботу і поверталися до слабших карантинних заходів.

"Тому основною рекомендацією є більш жорсткий контроль за дотриманням протиепідеміологічних вимог під час перевезення, обмеження кількості людей, які користуються громадським транспортом, і навпаки виведення додаткової, резервної кількості самого того рухомого складу, аніж припинення його функціонування. Тому, найімовірніше, у межах можливих локдаунів або "червоних" зон уряд не буде рекомендувати обмежувати функціонування саме місцевого або міського транспорту", - висловився Кузін.

Головний санлікар нагадав, що питання зупинки або функціонування громадського транспорту розглядає місцева комісія ТЕБ та НС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Одещина посилила карантин: якщо тенденція збережеться, то локдауну наприкінці жовтня не минути, - головний санлікар області Гончаров

Автор: 

карантин (18172) транспорт (1396) Ігор Кузін (315) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) локдаун (339)


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Топ коментарі
+3
можно какой-то небольшой значек выжигать железом на шее ,чтоб было видно.
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12.10.2021 14:54
+1
--не дает дополнительного какого-то эпидемиологического влияния

если люди которые едут вместе в закрытом пространстве часами, в том числе приезжие из других регионов, не дают никакого влияния, то и все ваши маски это фуфло
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12.10.2021 14:50
+1
тогда уколотым уже метку на ухо надо вешать
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12.10.2021 14:51
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Та отлавливайте уже не вакцинированных, крутите их и колите, вы ж этого хотите
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12.10.2021 14:50 Відповісти
тогда уколотым уже метку на ухо надо вешать
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12.10.2021 14:51 Відповісти
можно какой-то небольшой значек выжигать железом на шее ,чтоб было видно.
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12.10.2021 14:54 Відповісти
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12.10.2021 15:07 Відповісти
можно нашивочку
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12.10.2021 17:11 Відповісти
--не дает дополнительного какого-то эпидемиологического влияния

если люди которые едут вместе в закрытом пространстве часами, в том числе приезжие из других регионов, не дают никакого влияния, то и все ваши маски это фуфло
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12.10.2021 14:50 Відповісти
где буба на ровере в маске?кобмин,скорее всего,блин...
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12.10.2021 14:54 Відповісти
А что вообще будет? фопов кашмарить?
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12.10.2021 15:06 Відповісти
То есть, с "локдауном" - вопрос уже решон...
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12.10.2021 15:22 Відповісти
якщо не вводити транспортних обмежень, то все це фікція
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12.10.2021 15:24 Відповісти
 
 