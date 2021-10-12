Під час локдауну Кабмін, швидше за все, не обмежуватиме рух громадського транспорту, - головний санлікар Кузін

В Україні під час нового можливого локдауну, швидше за все, уряд не буде рекомендувати обмежувати функціонування міського громадського транспорту.

Про це заявив головний санлікар Ігор Кузін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН".

За словами Кузіна, припинення функціонування громадського транспорту "досить сильно впливає і на економіку, і на мобільність людей, і зокрема, не дає додаткового якогось епідеміологічного впливу".

Як приклад він навів досвід інших країн, де припиняли роботу громадського транспорту, але в підсумку все ж відновлювали його роботу і поверталися до слабших карантинних заходів.

"Тому основною рекомендацією є більш жорсткий контроль за дотриманням протиепідеміологічних вимог під час перевезення, обмеження кількості людей, які користуються громадським транспортом, і навпаки виведення додаткової, резервної кількості самого того рухомого складу, аніж припинення його функціонування. Тому, найімовірніше, у межах можливих локдаунів або "червоних" зон уряд не буде рекомендувати обмежувати функціонування саме місцевого або міського транспорту", - висловився Кузін.

Головний санлікар нагадав, що питання зупинки або функціонування громадського транспорту розглядає місцева комісія ТЕБ та НС.

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