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Новини ДТП
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П'яний водій насмерть збив 14-річного хлопця на Житомирщині та втік, - поліція. ФОТОрепортаж

ДТП зі смертельними наслідками сталася 11 жовтня поблизу с. Веприн (Житомирська область). Водій легковика скоїв наїзд на підлітка і зник з місця ДТП. За кілька годин правоохоронці розшукали винуватця.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Житомирської області.

Близько 20:10 до відділення поліції №3 (м. Радомишль) Житомирського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що поблизу с. Веприн сталася ДТП з потерпілим. На момент прибуття слідчо-оперативної групи на місці події перебував 14-річний хлопець, місцевий житель, який розповів поліцейським, що разом з другом-однокласником йшли до сусіднього села, коли на товариша наїхав автомобіль. Його водій, не зупиняючись, поїхав геть.

Від травм 14-річний хлопець загинув на місці.

Поліцейські провели першочергові заходи для встановлення обставин дорожньо-транспортної пригоди. Безпосередньо на місці наїзду правоохоронці вилучили уламки автомобіля, ймовірно причетного до події.

Пяний водій насмерть збив 14-річного хлопця на Житомирщині та втік, - поліція 01

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Для розшуку транспортного засобу та затримання водія на територіях Житомирського та Коростенського районів проводилися спеціальні оперативні заходи.

Уже через годину працівники сектору реагування патрульної поліції Радомишльського відділення виявили розшукуваний автомобіль з характерними пошкодженнями у с. Веприн, а також встановили особу 41-річного керманича. Під час обстеження було засвідчено стан алкогольного сп’яніння водія (2,5 проміле).

Пяний водій насмерть збив 14-річного хлопця на Житомирщині та втік, - поліція 02
Фото: сайт поліції

Наразі зібрані матеріали передані до Територіального управління Державного бюро розслідувань в Хмельницькій області, оскільки водій є працівником місцевого лісового господарства.

Автор: 

ДТП (4471) пияцтво (580) Житомирська область (1267)


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где вскрытие,офис?
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12.10.2021 15:02 Відповісти
Вот и привел алкоголь к концу счастливой жизни, а хлопцу к жизни вообще. Был бы трезв и не сбежал, то возможно отделался бы легким испугом, с правовой стороны, а не моральной....а возможно вообще ничего бы не случилось, но все же ходить ночью по неосвещенной трассе,- не к добру.
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12.10.2021 15:06 Відповісти
он и так отделается легким испугом + некоторые финансовые затраты. Максимум дадут несколько лет условно
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12.10.2021 15:34 Відповісти
Носите светоотражающие жилеты, повязки,хоть что-нибудь. Там места для пешехода даже нет и шли не по правилам.
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12.10.2021 15:24 Відповісти
В новости о ДТП "водитель-пешеход" всегда найдутся те кто напишут - погибший сам виноват.
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12.10.2021 16:05 Відповісти
А есть большая разница кто виноват, когда есть погибший? Жизнь одна, ее не вернуть и соблюдая элементарные правила есть шанс прожить дольше. По факту не был бы водитель бухой( а тут уже раследования не надо, он уже виноват по факту), то возможно он, водитель, был бы не виновен, а пацан сам нарушил пдд. Возможно.
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12.10.2021 16:21 Відповісти
Нічого не вчить цих паскудників, жодного дня не обходится без жахливих ДТП і головні причини ,п'яний за кермом і перевищення швидкості ,хто б там не казав за дороги ,але головне це безвідповідальність водіів.
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12.10.2021 15:47 Відповісти
ДО ЯКИХ ПІР ПО ДОРОГАХ УКРАЇНИ БУДУТЬ ЇЗДИТИ ПЯНІ ВОДІЇ !!! ПОКАРАННЯ МАЄ БУТИ ОДНОРАЗОВИМ ТА ЕФЕКТИВНИМ !!! А ДЛЯ КОГО ЦЯ ЛАЗІВКА - право не здавати тест на алко ?????!!! Коли буде цьому край!! РНБО , ВЕРХОВНА РАДА МАЮТЬ ПРИЙНЯТИ ВИЧЕРПНІ РІШЕННЯ !!!!
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12.10.2021 20:01 Відповісти
Ну, во-первых, пора бы уже знать, что в 14 лет, это ещё не парень, а вот годиков через четыре, был бы уже парень. Но к большому сожалению, это уже не случится. Царство небесное мальчишке, соболезнование родителям и близким.
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15.10.2021 23:18 Відповісти
 
 