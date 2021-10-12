П'яний водій насмерть збив 14-річного хлопця на Житомирщині та втік, - поліція. ФОТОрепортаж

ДТП зі смертельними наслідками сталася 11 жовтня поблизу с. Веприн (Житомирська область). Водій легковика скоїв наїзд на підлітка і зник з місця ДТП. За кілька годин правоохоронці розшукали винуватця.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Житомирської області.

Близько 20:10 до відділення поліції №3 (м. Радомишль) Житомирського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що поблизу с. Веприн сталася ДТП з потерпілим. На момент прибуття слідчо-оперативної групи на місці події перебував 14-річний хлопець, місцевий житель, який розповів поліцейським, що разом з другом-однокласником йшли до сусіднього села, коли на товариша наїхав автомобіль. Його водій, не зупиняючись, поїхав геть.

Від травм 14-річний хлопець загинув на місці.

Поліцейські провели першочергові заходи для встановлення обставин дорожньо-транспортної пригоди. Безпосередньо на місці наїзду правоохоронці вилучили уламки автомобіля, ймовірно причетного до події.

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Для розшуку транспортного засобу та затримання водія на територіях Житомирського та Коростенського районів проводилися спеціальні оперативні заходи.

Уже через годину працівники сектору реагування патрульної поліції Радомишльського відділення виявили розшукуваний автомобіль з характерними пошкодженнями у с. Веприн, а також встановили особу 41-річного керманича. Під час обстеження було засвідчено стан алкогольного сп’яніння водія (2,5 проміле).



Фото: сайт поліції

Наразі зібрані матеріали передані до Територіального управління Державного бюро розслідувань в Хмельницькій області, оскільки водій є працівником місцевого лісового господарства.