Порошенко про результати саміту Україна-ЄС: Сподіваюся, це мотивує Зеленського до реальної боротьби з корупцією, а не до фейкових ініціатив
П'ятий Президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко вітає результати саміту Україна-ЄС.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
"Позитивно оцінюю результати 23-го Саміту Україна-ЄС – саміту безпекової солідарності та секторальної інтеграції. Щиро вдячний лідерам євроінституцій за незмінну підтримку європейських прагнень українських громадян та євроінтеграційного курсу нашої держави, який за ініціативою нашої команди закріплено у Конституції України", - зазначив п'ятий президент.
Крім того, Порошенко також привітав довгоочікуване підписання Угоди про спільний авіаційний простір, що дозволить вивести на новий рівень можливості безвізу для громадян України.
"Сподіваюсь, що публічний аванс підтримки з боку лідерів ЄС надасть Зеленському мотивації у зміцненні верховенства права та демократичних інститутів, реалізації справжньої судової реформи, забезпеченні незалежної антикорупційної інфраструктури та корпоративного управління, ефективної неполітизованої боротьби з корупцією, дієвих, а не фейкових законодавчих ініціатив щодо так званої "деолігархізації", які грунтуватимуться на кращих європейських практиках та цінностях", - зауважив Порошенко.
"Радий почути сигнали про визнання Євросоюзом виключної відповідальності Росії як сторони конфлікту за відновлення миру на Донбасі, важливість збереження енергетичної незалежності України та готовність ЄС допомагати у протистоянні енергетичним викликам з боку Росії, аби запобігти можливому зимовому реваншу Кремля", - додав лідер "Європейської Солідарності".
За словами Порошенка, "ЄС" завжди сприятиме здійсненню ефективних кроків у напрямку набуття Україною членства в ЄС.
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Интересно а они об этом хоть знают?!!
Такое ощущение, что он полагает - без него уж ничего не посвятится.
Это уже бросается в глаза. Перебор.
А то некторые язык кое-куда засунули и комментитруют только то что касается их друзей и... и конечно Порошенко, куда ж без него.
що примушувало петю фінансувати терористів ?
якби не робив таких дурниць, то був би далі президентом..
а зеля за свої дурниці теж отримає відповідне покарання..
Правда там надпись расия, но это точно под образ, в котором ты хочешь быть.
що примушувало петю фінансувати терористів ?
якби не робив таких дурниць, то був би далі президентом..
а зеля за свої дурниці теж отримає відповідне покарання..
петяботи не мають відповіді, тому можуть тільки відправляти як спам