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Порошенко про результати саміту Україна-ЄС: Сподіваюся, це мотивує Зеленського до реальної боротьби з корупцією, а не до фейкових ініціатив

Порошенко про результати саміту Україна-ЄС: Сподіваюся, це мотивує Зеленського до реальної боротьби з корупцією, а не до фейкових ініціатив

П'ятий Президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко вітає результати саміту Україна-ЄС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Позитивно оцінюю результати 23-го Саміту Україна-ЄС – саміту безпекової солідарності та секторальної інтеграції. Щиро вдячний лідерам євроінституцій за незмінну підтримку європейських прагнень українських громадян та євроінтеграційного курсу нашої держави, який за ініціативою нашої команди закріплено у Конституції України", - зазначив п'ятий президент.

Крім того, Порошенко також привітав довгоочікуване підписання Угоди про спільний авіаційний простір, що дозволить вивести на новий рівень можливості безвізу для громадян України.

"Сподіваюсь, що публічний аванс підтримки з боку лідерів ЄС надасть Зеленському мотивації у зміцненні верховенства права та демократичних інститутів, реалізації справжньої судової реформи, забезпеченні незалежної антикорупційної інфраструктури та корпоративного управління, ефективної неполітизованої боротьби з корупцією, дієвих, а не фейкових законодавчих ініціатив щодо так званої "деолігархізації", які грунтуватимуться на кращих європейських практиках та цінностях", - зауважив Порошенко.

"Радий почути сигнали про визнання Євросоюзом виключної відповідальності Росії як сторони конфлікту за відновлення миру на Донбасі, важливість збереження енергетичної незалежності України та готовність ЄС допомагати у протистоянні енергетичним викликам з боку Росії, аби запобігти можливому зимовому реваншу Кремля", - додав лідер "Європейської Солідарності".

За словами Порошенка, "ЄС" завжди сприятиме здійсненню ефективних кроків у напрямку набуття Україною членства в ЄС.

Також читайте: Порошенко закликав Зеленського пояснити українцям ситуацію з офшорами і "вагнергейтом"

Автор: 

Зеленський Володимир (23954) Порошенко Петро (15180) саміт (765) Євросоюз (13443)


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Топ коментарі
+28
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12.10.2021 15:11
+25
ЗЕлохторат если не погавкает на Порошенко, то ходит потом, как оплеванный ...
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12.10.2021 15:11
+14
Армия Мова Вера.....пррноактриса и колени перед куйло...дрЫщи выбрали дрЫща
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12.10.2021 15:13
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Без одобрения Порошенко и саммит не саммит!
Интересно а они об этом хоть знают?!!
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12.10.2021 15:08 Відповісти
ЗЕлохторат если не погавкает на Порошенко, то ходит потом, как оплеванный ...
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12.10.2021 15:11 Відповісти
Виталя, ты просто Виталя. До Виталия тебе далеко...
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12.10.2021 15:24 Відповісти
Педалік він.
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12.10.2021 16:08 Відповісти
Простите ,уважаемые, но Пётр Алексеевич всё время всё постоянно комментирует. Везде он успевает.
Такое ощущение, что он полагает - без него уж ничего не посвятится.
Это уже бросается в глаза. Перебор.
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12.10.2021 16:48 Відповісти
А зеледент везде облажается. Это не перебор? Почему за что он не берется везде провал?
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12.10.2021 17:31 Відповісти
Уважаемая, пусть хоть кто-то вразумительно комментирует.
А то некторые язык кое-куда засунули и комментитруют только то что касается их друзей и... и конечно Порошенко, куда ж без него.
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12.10.2021 19:55 Відповісти
мотивирует ссыклобородька?петруха таки мычтатель...
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12.10.2021 15:09 Відповісти
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12.10.2021 15:11 Відповісти
Армия Мова Вера.....пррноактриса и колени перед куйло...дрЫщи выбрали дрЫща
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12.10.2021 15:13 Відповісти
Пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко приветствует результаты саммита Украина-ЕС.

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12.10.2021 15:15 Відповісти
, дуже дякую !
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12.10.2021 15:19 Відповісти
що примушувало петю і гонтареву возити у лугандон московським найманцям готівку по 10 млн у валізах ?

що примушувало петю фінансувати терористів ?

якби не робив таких дурниць, то був би далі президентом..

а зеля за свої дурниці теж отримає відповідне покарання..
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12.10.2021 15:42 Відповісти
окрім диркачових фейків - є якійсь свідчення тобою висраного?
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12.10.2021 15:51 Відповісти
блин, "борец с коррупцией" порошенко петя. новый анекдот))))))))
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12.10.2021 15:17 Відповісти
У вас, шестірок подолякових, на цій гілці перекличка? Злізлися сюди, мов мухи на гівно.
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12.10.2021 16:11 Відповісти
Даже не знаю как это комментировать, ничего плохого не вижу чтоб нагнуть Зеленского, но особого желания борьбы с коррупцией у Пети, когда он был у корыта я не замечал...
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12.10.2021 15:18 Відповісти
Кононенко, Грановский, Свинарчук подтвердят. Эпопею с Антикоррупционным судом, ГБР , НАБУ и проверками деклараций тоже помним. Поэтому кто бы кукарекал
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12.10.2021 15:24 Відповісти
Ну то,что он налоги платит,в отличии от твоего "зевыбора" хоть заметил или решил свой кретинизм на выборах на кого то перевалить?хотя к кому обращаться....к ....,который ,в воюющую страну с кризисной экономикой ,главнокомандующим комика ,стучащего хреном по пианино ,выбрал...
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12.10.2021 15:33 Відповісти
Я знаю одного типа, который, как вы утверждаете, в футболке был на Хеллоуин.
Правда там надпись расия, но это точно под образ, в котором ты хочешь быть.
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12.10.2021 15:37 Відповісти
Рашотролли и подоляшавки! ФАС! На вас, убогих, посмотреть хочется. На неисчерпаемые залежи интеллекта и эрудированности. Смелее проявляйте свое убогое скудоумие из методичек из кремля.
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12.10.2021 15:22 Відповісти
Хто?зекрыса,которая даже налоги не платит?конечно поймет...
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12.10.2021 15:28 Відповісти
и тут петра понесло...
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12.10.2021 15:29 Відповісти
А тебе бачу - пронесло ,, жидєньким . С облегченієм . Йди штани простірай .. .
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12.10.2021 15:47 Відповісти
А где же ты раньше был, болезный???
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12.10.2021 15:35 Відповісти
Він раньшє був на посаді президента ,, а ти де , якщо цього не пам'ятаєш . !? В анабіозі ??
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12.10.2021 15:42 Відповісти
Это да... Раньше.... А щас красть стало сложнее, вот и блеет без устали.
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12.10.2021 15:45 Відповісти
Та не волнуйся так,зесрань)он ещё всю твою семейку бомжами оставит))?
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12.10.2021 16:08 Відповісти
)))без знака вопроса
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12.10.2021 16:10 Відповісти
а раньше оно с кононенками гонтаревыми грановскими свинарчуками у корыта жрали - им с коррупцией бороться некогда было))))))))
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12.10.2021 16:40 Відповісти
К стати, этот кодлячёк всё понял и притих.... Токо Сывочёлый не нажрался!
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12.10.2021 16:53 Відповісти
у этого другая задача. оно раздуванием щек и визгом из подворотни пытается о себе напомнить - ну шо б не забыли)))))))))
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12.10.2021 17:02 Відповісти
Пусть не переживает, никто ему ничего не забудет, всё припомним!
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12.10.2021 17:03 Відповісти
Опять этот циркач -петя на манеже))
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12.10.2021 15:51 Відповісти
так с рейтингом беда
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12.10.2021 15:57 Відповісти
Порошенко, как всегда, прав! Коррупционерам - бой!!! И в бой этот нас поведёт лично Пётр Алексеевич! Друзья! "Мы смело в бой пойдём!" (с.) Слышите - труба зовёт!
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12.10.2021 15:56 Відповісти
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12.10.2021 15:57 Відповісти
Ти, падло, краще розкажи як ти з нею боровся.
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12.10.2021 15:58 Відповісти
точно-усилит борьбу с Порошенко
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12.10.2021 16:01 Відповісти
Заназачем??? Парашенка это билет Зе на второй президенский срок!
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12.10.2021 16:30 Відповісти
Знову воно щось там скиглить. Противно дивитись.
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12.10.2021 16:34 Відповісти
классика жанра. кто громче всех кричит - "держи вора"?!
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12.10.2021 16:46 Відповісти
що примушувало петю і гонтареву возити у лугандон московським найманцям готівку по 10 млн у валізах ?

що примушувало петю фінансувати терористів ?

якби не робив таких дурниць, то був би далі президентом..

а зеля за свої дурниці теж отримає відповідне покарання..

петяботи не мають відповіді, тому можуть тільки відправляти як спам
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12.10.2021 17:23 Відповісти
вдруге: окрім диркачових фейків - є якійсь документальні свідчення тобою висраного?
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12.10.2021 20:53 Відповісти
Как он уже заколебал. В каждую дырку затычка.
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12.10.2021 17:33 Відповісти
Петя, ты смешён! Объясните кто-нибудь ему, что он уже не президент и никогда не будет, как бы не стерали пальцы порохоботы 😂
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12.10.2021 18:06 Відповісти
Манія величі плюс нарцисизм самі собою не проходять.
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12.10.2021 18:59 Відповісти
Барига 5 років нещадно боровся із собою)))
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13.10.2021 08:03 Відповісти
Великий рукоруб.
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13.10.2021 16:08 Відповісти
 
 