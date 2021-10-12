УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4279 відвідувачів онлайн
Новини
2 543 46

Тінізація тютюнового ринку в Україні пов'язана з низькими доходами громадян і стрімким підвищенням акцизів, - Growford Institute

Високі податки не тільки приводять до тінізації ринку, а й ставлять під сумнів перспективу легального виробництва тютюнових виробів.

Незалежна неурядова організація Growford Institute вважає, що високий рівень тінізації тютюнового ринку в Україні пов'язаний з трьома основними факторами: низьким доходами громадян, стрімким підвищенням акцизів і слабкою здатністю держави боротися з контрафактом.

Про це на круглому столі, організованому Growford Institute та Інститут Горшеніна, сказав експерти організації Костянтин Швабій. Він є одним із співавторів дослідження "Удосконалення політики у сфері акцизного оподаткування тютюнових виробів та протидії їх незаконному виробництву та обігу в Україні".

Тінізація тютюнового ринку в Україні повязана з низькими доходами громадян і стрімким підвищенням акцизів, - Growford Institute 01

Костянтин Швабій

Фото: Макс Требухов

"Основні висновки, яких ми дійшли у нашій роботі, можна сформулювати так: до тих обсягів тінізації, які ми спостерігаємо на ринку тютюнової продукції, призводять два основних чинника: недостатня купівельна спроможність населення і стрімке підвищення ставок податку. А основне - це недостатня інституційна спроможність контролюючих органів, які не здатні адекватними чином протистояти поширенню контрафактної контрабандної продукції", - сказав Швабій.

За даними "Kantar Україна", у 2021 році розмір тіньового ринку тютюнової продукції досяг максимального значення за останнє десятиліття (15,9%) та продовжує збільшуватись.

Швабій заявив, що високі податки не лише призводять до тінізації ринку, але й ставлять під сумнів перспективу легального виробництва тютюнових виробів.

"Тютюнова галузь представлена найбільшими платниками податків, які забезпечують в цілому надходження до державного бюджету - не лише акцизу, а й ПДВ, ПДФО, податку на прибуток - в розмірі 7% державного бюджету. Сьогодні постало питання стрімкого зростання ставок податку на тютюнову продукцію, постало питання про те, що тютюнова галузь може перестати розвиватися тим динамічним чином, як вона розвивалась останні 20% років. Це 50 тисяч робочих місць, це майже 30 років роботи на українському ринку, у майже 2 млрд інвестицій в українську економіку. У зв'язку зі стрімким підвищенням податкового навантаження існує загроза того, що міжнародні інвестори перестануть розглядати наш ринок як перспективний", - сказав Швабій.

За його словами, загалом державна податкова політика характеризується бажанням перекласти податки на пересічних та сумлінних платників.

"Пересічний в тому сенсі, що з 2001 по 2021 рік податок на доходи фізичних осіб в доходах ВВП зріс майже вдвічі, а податок на прибуток підприємств зменшується з 4,6% до 2,8% ВВП. Податок на додану вартість, який сплачують всі споживачі товарів і послуг і який забезпечує майже половину доходів державного бюджету, у відносному вимірі зріс з 7% на початку 2000-х років до 10% у 2021 році. Згідно розрахунків у законопроєкті на 2022 рік і пояснювальній записці до нього, частка ПДВ у ВВП буде більше 10,5%. За цей же час частка акцизного податку зростає з 1,3% ВВП до 3% у бюджеті наступного року", - сказав Швабій.

Автор: 

акциз (437) тютюн (536) тінізація (9)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+5
Ти прикалуєшся?
показати весь коментар
12.10.2021 15:47
+4
Цим почав займатися ще вельмишановний Арсеній Петрович з весни 2014 року. Він та його наступники досягли вражаючих успіхів. Перед втечею Зєка пачка сигарет з фільтром коштувала 7 гр. 50 коп., пачка без фільтра 4 гривні. Скільки вони зараз коштують я чесно не знаю, тому що курю конрабанду.
показати весь коментар
12.10.2021 15:41
+4
я 50 лет курю.. и если рвать криворогих за курево - я готов...
показати весь коментар
12.10.2021 15:41
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
и обычный вывод: надо повысить цены на сигареты, тогда и контрабанды не будет, и рынок из тени выползет.
показати весь коментар
12.10.2021 15:30 Відповісти
Цим почав займатися ще вельмишановний Арсеній Петрович з весни 2014 року. Він та його наступники досягли вражаючих успіхів. Перед втечею Зєка пачка сигарет з фільтром коштувала 7 гр. 50 коп., пачка без фільтра 4 гривні. Скільки вони зараз коштують я чесно не знаю, тому що курю конрабанду.
показати весь коментар
12.10.2021 15:41 Відповісти
А контрабанда, дякуючи ЗЕ, відкрито продається в кожному місті в спеціальних магазинах. У нас так просто через дорогу від мусарні і за два будинки від податкової ларьок стоїть. Сам Макс Гузенко кришує.
показати весь коментар
12.10.2021 15:45 Відповісти
У Кропивницькому я особисто 7, 5 років купую ліві сигарети у тих самих місцях. Років 5 тому були перебої на пару днів.
показати весь коментар
12.10.2021 15:55 Відповісти
Відверто скажу- контрабас той- реально кізяки. Блювати тягне як затягнешся.
показати весь коментар
12.10.2021 15:56 Відповісти
ааа, ось воно що! напевно в країнах де вирощують табак з більш низьким рівнем доходів ніж в Україні тіні ще більше?
показати весь коментар
12.10.2021 15:31 Відповісти
А багато таких країн ще з нижчим рівнем доходів і такими високими акцизами як в Україні, в яких ще й тютюнові вироби виготовляють?
А, до речі, зебуїнів торік попереджали: не задирайте акцизи, бо хреново буде, але ж на то вони й ідіоти, щоб ідіотські рішення приймати.
показати весь коментар
12.10.2021 15:36 Відповісти
наприклад в світі багато країн де ціни на авто вищі ніж в Україні, але такого масового явища як "євро/амеро/афробляхери" немає ніде...може справа просто в слабкості української держави, яка не здатна забезпечити належний рівень збирання податків?
показати весь коментар
12.10.2021 15:41 Відповісти
А рівень доходів? Є проста закономірність - вартість товару визначається спроможністю покупця її оплатити. Або так - покупець купляє лише той товар, за який може заплатити, тобто, на який йому вистачить грошей. А от лише ідіоти типу Уманцева думають інакше. І ще, пропозицію визначає попит, знову ж, а не навпаки. Є попит на фальсифікат, значить буде й пропозиція, бо дорожчий товар покупець тупо не здатен оплатити. І то не лише тютюнові вироби.
До речі, тютюнопаліня то зло, але такі ідіоти, як Гетьманцев, ще більше.
показати весь коментар
12.10.2021 15:49 Відповісти
На жаль вони чесно виконують закон 2017 року про ріст тютюних акцизів до європейського рівня.
До їхньої честі вони падли не відмінили жоден з законів попередників, що погіршували становище народу.
показати весь коментар
12.10.2021 15:44 Відповісти
Блін, і знову папєрєднікі! Та що ж то таке?! Порошенко, астанавісь!
До речі, а закон про індексацію пенсій вони виконувати не збираються? Чи то також папєрєднікі? А економіку валити їм також папєрєднікі законом наказали? Чи бардак в країні творити?
показати весь коментар
12.10.2021 15:52 Відповісти
НУ та зайди в Гугл та знайди дату прийняття закону. Прямо не дебіл, а олігофрен.
показати весь коментар
12.10.2021 15:57 Відповісти
Дебіле, чого ж ти таке бідне й убоге? Погані папєрєніки прийняли, ну то, суки, відмініть! Ну і можна посилання на той закон про акцизи? Чи то так, по своїй зебільній звичці, як завжди аби звізданути? А от питання про пенсії - не індексують, тобто не виконують. То як? То можна? До речі. а коли Закон про Регламент ВР прийнятий? Його також зебуїнам чомусь виконувати якось не вдається. Чи то якийсь не такий закон?
показати весь коментар
12.10.2021 16:08 Відповісти
Азовское побережье Украиньі идеально для вьіращивания табака сорта "Вирджиния" - из исследований компании ВАТ в 90-х годах
показати весь коментар
12.10.2021 15:43 Відповісти
мені здається там замало опадів і забагато морозів...але якщо кажуть, то може й так!
показати весь коментар
12.10.2021 15:52 Відповісти
Даешь льготы на сигареты и водку
показати весь коментар
12.10.2021 15:33 Відповісти
Грантоеды разбушевались.
показати весь коментар
12.10.2021 15:35 Відповісти
Это еще не во всех городах прошли исполкомы горсоветов. Скоро сами граждане уйдут в тень от отсутствия тепла из-за невозможности оплачивать тепло в квартирах, а что еще хуже - в садиках и школах. Выход один: поднимать цены на подакцизные товары, а часть акциза передавать на места, чтобы компенсировать неплатежи. А потом опять собраться исполкомом, чтобы утвердить уже новые тарифы, которые естественно, надо хоть какт-то компенсировать ростом цен на подакцизные товары. Круг замкнулся, господа веселые зебобики, дело - табак
показати весь коментар
12.10.2021 15:36 Відповісти
Да хватит уже, дай людям посмеяться
показати весь коментар
12.10.2021 15:42 Відповісти
Это да, от посмеяться хуже не будет
показати весь коментар
12.10.2021 15:44 Відповісти
Спортом надо заниматься и бросить вредные привычки как делает Президент показывая это личным примером
показати весь коментар
12.10.2021 15:37 Відповісти
президент нехай краще на сцені блазнює ніж державою керує...заведе нас усіх в таку дупу, з якої немає вороття
показати весь коментар
12.10.2021 15:42 Відповісти
Как раз он выводит а не заводит
показати весь коментар
12.10.2021 15:43 Відповісти
Простому народу кокс тем более не по карману будет
показати весь коментар
12.10.2021 15:43 Відповісти
Кокосы в магазине 30 грн.. Это недорого
показати весь коментар
12.10.2021 15:45 Відповісти
завязывайте с онанизмом на зеленского, у вас уже село зрение.
показати весь коментар
12.10.2021 15:47 Відповісти
И делать это, желательно, в Омане.
показати весь коментар
12.10.2021 15:46 Відповісти
Тенизация рьінка сигарет в Украине сегодня гораздо ниже уровня 2014г , времен Януковича. Контрабандьі и контрафакта стало в разьі меньше . Єто факт.
показати весь коментар
12.10.2021 15:40 Відповісти
Ти прикалуєшся?
показати весь коментар
12.10.2021 15:47 Відповісти
я 50 лет курю.. и если рвать криворогих за курево - я готов...
показати весь коментар
12.10.2021 15:41 Відповісти
Да менты везде крышуют нелегальную продажу сигарет, о какой борьбе идёт речь?
показати весь коментар
12.10.2021 15:42 Відповісти
А де продають лєві цигарки? Табак на ринках бачив з лотків продають, а от цигарок ні. Пам'ятаю в 90-ті з лотків в переходах та метро продавали, а зараз де?
показати весь коментар
12.10.2021 15:43 Відповісти
Там же. Місця треба знати,що б платити менше.
показати весь коментар
12.10.2021 15:47 Відповісти
І скільки зараз пачка, скажімо Камеля коштує?
показати весь коментар
12.10.2021 15:56 Відповісти
35 грн.
показати весь коментар
12.10.2021 17:13 Відповісти
У нас ларьок стоїть. Контрабасні цигарки, водка-пальонка по 30 гривень за пляшку.
показати весь коментар
12.10.2021 15:48 Відповісти
Коштував я той контрабас- на фіг. Продукція Філіп Моріс- оце воно.
показати весь коментар
12.10.2021 15:50 Відповісти
хе. уже года 3 сам покупаю табак и забиваю гильзы. стоимость пачки примерно 10-12 грн. в зависимости от наличия мусора в табаке (палочки, пяточки). купил как-то Мальбуру от ФМ - курить не смог. ощущение, что жгу бурьян и дышу клубами дыма от костра (душит).
показати весь коментар
12.10.2021 16:14 Відповісти
Курю контрабас. Покупаю за 22 грн, то что в легально стоит 64 грн.

42 грн разница. Повышайте цены дальше. Правильной дорогой идете стая зеленых обезьянок!
показати весь коментар
12.10.2021 16:05 Відповісти
Я давно курю сигареты Camel. В Сільпо пачка стоит 63.50 (или около того). Недавно в микрорайоне появился киоск, в котором пачка Camel продаётся по 33 грн. Выкурил сигарету - очень злая и долго курилась, потом целый тошнило.
Правда пачка без срезанных углов (кто курит такие, тот поймёт).
Больше я на дешевизну не клюю.
показати весь коментар
12.10.2021 16:18 Відповісти
Так, то з Білорусії, з кізяка. Алкашня й бомжі курять.
показати весь коментар
12.10.2021 16:32 Відповісти
Ну, пока пачка контрабанного Марлборо в три раза дешевле магазинного и в десять раз больше себестоимости, возникает резонный вопрос - курящие обязаны содержать всю экономику?
Да пошли вы в жопу!
показати весь коментар
12.10.2021 16:26 Відповісти
Якщо на куриво знаходяться гроші, значить, доходи не низькі.
показати весь коментар
12.10.2021 16:30 Відповісти
Курю исключительно контрабас уже лет пять - качество терпимое,а вот по цене раза в 3-4 дешевле получается. Продается открыто на рынке уже лет десять - перебои были только два раза ( из того что лично заметил) но в течении недели все налаживалось. Пробовал курить табак - тоже норм и пачка сигарет выходит до 20 грн по ценам на сегодня...Так что могут повышать цены сколько угодно - в перспективе это приведет к обратному эффекту - денежек получат гораздо меньше
показати весь коментар
12.10.2021 16:45 Відповісти
Який саме контрабас терпимої якості?
показати весь коментар
12.10.2021 17:19 Відповісти
Меня удовлетворяет соотношение вкусовых качеств,крепости,аромата и цены - преимущественно производитель это Львовская фабрика (дюти фри типа),белорусское уступает,есть контрабас даже не знаю откуда (на пачке пишет что Швейцария - ха-ха) вот он самый норм и стоят плюс/минус все из вышеперечисленных 20 грн/пачка - блоками дешевле...
показати весь коментар
12.10.2021 19:11 Відповісти
 
 