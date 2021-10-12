Тінізація тютюнового ринку в Україні пов'язана з низькими доходами громадян і стрімким підвищенням акцизів, - Growford Institute
Високі податки не тільки приводять до тінізації ринку, а й ставлять під сумнів перспективу легального виробництва тютюнових виробів.
Незалежна неурядова організація Growford Institute вважає, що високий рівень тінізації тютюнового ринку в Україні пов'язаний з трьома основними факторами: низьким доходами громадян, стрімким підвищенням акцизів і слабкою здатністю держави боротися з контрафактом.
Про це на круглому столі, організованому Growford Institute та Інститут Горшеніна, сказав експерти організації Костянтин Швабій. Він є одним із співавторів дослідження "Удосконалення політики у сфері акцизного оподаткування тютюнових виробів та протидії їх незаконному виробництву та обігу в Україні".
Костянтин Швабій
Фото: Макс Требухов
"Основні висновки, яких ми дійшли у нашій роботі, можна сформулювати так: до тих обсягів тінізації, які ми спостерігаємо на ринку тютюнової продукції, призводять два основних чинника: недостатня купівельна спроможність населення і стрімке підвищення ставок податку. А основне - це недостатня інституційна спроможність контролюючих органів, які не здатні адекватними чином протистояти поширенню контрафактної контрабандної продукції", - сказав Швабій.
За даними "Kantar Україна", у 2021 році розмір тіньового ринку тютюнової продукції досяг максимального значення за останнє десятиліття (15,9%) та продовжує збільшуватись.
Швабій заявив, що високі податки не лише призводять до тінізації ринку, але й ставлять під сумнів перспективу легального виробництва тютюнових виробів.
"Тютюнова галузь представлена найбільшими платниками податків, які забезпечують в цілому надходження до державного бюджету - не лише акцизу, а й ПДВ, ПДФО, податку на прибуток - в розмірі 7% державного бюджету. Сьогодні постало питання стрімкого зростання ставок податку на тютюнову продукцію, постало питання про те, що тютюнова галузь може перестати розвиватися тим динамічним чином, як вона розвивалась останні 20% років. Це 50 тисяч робочих місць, це майже 30 років роботи на українському ринку, у майже 2 млрд інвестицій в українську економіку. У зв'язку зі стрімким підвищенням податкового навантаження існує загроза того, що міжнародні інвестори перестануть розглядати наш ринок як перспективний", - сказав Швабій.
За його словами, загалом державна податкова політика характеризується бажанням перекласти податки на пересічних та сумлінних платників.
"Пересічний в тому сенсі, що з 2001 по 2021 рік податок на доходи фізичних осіб в доходах ВВП зріс майже вдвічі, а податок на прибуток підприємств зменшується з 4,6% до 2,8% ВВП. Податок на додану вартість, який сплачують всі споживачі товарів і послуг і який забезпечує майже половину доходів державного бюджету, у відносному вимірі зріс з 7% на початку 2000-х років до 10% у 2021 році. Згідно розрахунків у законопроєкті на 2022 рік і пояснювальній записці до нього, частка ПДВ у ВВП буде більше 10,5%. За цей же час частка акцизного податку зростає з 1,3% ВВП до 3% у бюджеті наступного року", - сказав Швабій.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А, до речі, зебуїнів торік попереджали: не задирайте акцизи, бо хреново буде, але ж на то вони й ідіоти, щоб ідіотські рішення приймати.
До речі, тютюнопаліня то зло, але такі ідіоти, як Гетьманцев, ще більше.
До їхньої честі вони падли не відмінили жоден з законів попередників, що погіршували становище народу.
До речі, а закон про індексацію пенсій вони виконувати не збираються? Чи то також папєрєднікі? А економіку валити їм також папєрєднікі законом наказали? Чи бардак в країні творити?
42 грн разница. Повышайте цены дальше. Правильной дорогой идете стая зеленых обезьянок!
Правда пачка без срезанных углов (кто курит такие, тот поймёт).
Больше я на дешевизну не клюю.
Да пошли вы в жопу!