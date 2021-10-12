Росія створює умови для самодепортації кримських татар з окупованого півострова, - Полозов

На шляху інтеграції Криму в Російську Федерацію стоять кримські татари, які досі противляться окупації півострова, тому Кремль посилює тиск на них.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "НВ", про це заявив адвокат Микола Полозов.

За його словами, відбувається планове втілення колоніальної політики, яку кремлівська влада свідомо і послідовно проводить протягом останніх семи років.

"І в цьому рівнянні кримські татари абсолютно в нього не вписуються, оскільки це найбільш значуща соціальна група в Криму, яка не прийняла окупацію, не прийняла її наслідки. І інтеграція Криму в російську дійсність через кримських татар досить сильно гальмує. Було ухвалене рішення, якщо той рівень репресій, який на поточний момент існував, не дає необхідних результатів для російської влади, відповідно потрібно цей рівень репресій посилити і, фактично, створити такі нестерпні умови, при яких кримські татари будуть самодепортуватися з Криму на територію України", - зазначив Полозов.

Полозов нагадав, що на сьогодні за надуманими обвинуваченнями в окупованому Криму затримано майже 125 осіб, більшість із них - кримські татари.

"Наразі лише п’ята частина політв'язнів Кремля знаходиться в окупованому Криму. Решта - в колоніях на території РФ або у Ростові-на-Дону, де військовим судом слухаються справи Хізб ут-Тахрір", - додав правозахисник.

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