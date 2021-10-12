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Новини Репресії в окупованому Криму
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Росія створює умови для самодепортації кримських татар з окупованого півострова, - Полозов

Росія створює умови для самодепортації кримських татар з окупованого півострова, - Полозов

На шляху інтеграції Криму в Російську Федерацію стоять кримські татари, які досі противляться окупації півострова, тому Кремль посилює тиск на них.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "НВ", про це заявив адвокат Микола Полозов.

За його словами, відбувається планове втілення колоніальної політики, яку кремлівська влада свідомо і послідовно проводить протягом останніх семи років.

"І в цьому рівнянні кримські татари абсолютно в нього не вписуються, оскільки це найбільш значуща соціальна група в Криму, яка не прийняла окупацію, не прийняла її наслідки. І інтеграція Криму в російську дійсність через кримських татар досить сильно гальмує. Було ухвалене рішення, якщо той рівень репресій, який на поточний момент існував, не дає необхідних результатів для російської влади, відповідно потрібно цей рівень репресій посилити і, фактично, створити такі нестерпні умови, при яких кримські татари будуть самодепортуватися з Криму на територію України", - зазначив Полозов.

Полозов нагадав, що на сьогодні за надуманими обвинуваченнями в окупованому Криму затримано майже 125 осіб, більшість із них - кримські татари.

"Наразі лише п’ята частина політв'язнів Кремля знаходиться в окупованому Криму. Решта - в колоніях на території РФ або у Ростові-на-Дону, де військовим судом слухаються справи Хізб ут-Тахрір", - додав правозахисник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полозов пояснив, навіщо окупанти відправили заступника голови Меджлісу Джеляла до психлікарні: Ховають від громадськості - він планував виступити на "суді"

Автор: 

Крим (14175) росія (65346) кримські татари (2005) Полозов Микола (366)


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Топ коментарі
+1
туди зараз масово заїжджають чеченці та інші жителі північного кавказу
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12.10.2021 15:54
+1
Росія готується до масової втечі "російськомовних" з Сибіру до початку анексії його Китаєм Тому пробує поступово переміщувать їх у європейську зону Воювать з Китаєм вона не збирається - просто мовчки погодиться з анексією!
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12.10.2021 15:58
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туди зараз масово заїжджають чеченці та інші жителі північного кавказу
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12.10.2021 15:54 Відповісти
Росія готується до масової втечі "російськомовних" з Сибіру до початку анексії його Китаєм Тому пробує поступово переміщувать їх у європейську зону Воювать з Китаєм вона не збирається - просто мовчки погодиться з анексією!
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12.10.2021 15:58 Відповісти
добробаты таврические мотематике йих научат...
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12.10.2021 16:01 Відповісти
300 лет платили дань крымским ханам
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12.10.2021 16:08 Відповісти
https://islam.in.ua/sites/default/files/styles/large/public/field/image/voysko_krymskyh_tatar.jpeg?itok=A0jYSM8G
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12.10.2021 16:11 Відповісти
В Росії 11 жовтня зафіксовано рекордну смертність від COVID-19 від початку пандемії - померли 973 людини.
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12.10.2021 16:24 Відповісти
Расова чистка по нациському зразку.
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12.10.2021 17:28 Відповісти
геноцид чистой воды
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12.10.2021 19:11 Відповісти
крымская хатынь
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12.10.2021 19:12 Відповісти
крымская Сребреница
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12.10.2021 19:17 Відповісти
кстати, где кадыров
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12.10.2021 19:22 Відповісти
гордый дурик куплен за лям в день
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12.10.2021 19:37 Відповісти
Так раша й для кацапів зробила умови, що не можливо жити, просто кацап звик до лайна, й його все влаштовує.
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12.10.2021 19:37 Відповісти
 
 