МЗС про смерть українки в Польщі: Всі обставини встановлюються, консули розшукують родичів

У хостелі польського міста Стараховіце 11 жовтня була знайдена померлою громадянка України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це агентству "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі МЗС України у вівторок.

"Поліція м. Стараховіце в Свєнтокшиському воєводстві в Польщі повідомила про виявлення 11 жовтня в одному з хостелів міста померлої громадянки України. Генеральне консульство України в Кракові вже встановило зв'язок з польськими слідчими органами для встановлення причини і обставин смерті", - сказали в МЗС.

За інформацією МЗС України, українка перебувала на території Польщі на законних підставах.

"Консули зараз розшукують родичів померлої. Рідні можуть звернутися за консульською допомогою до Генерального консульства України по телефону "гарячої лінії": +48 669 352 962 або електронною поштою [email protected]", - розповіли в пресслужбі.

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