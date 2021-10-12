Від завтра запрацюють ще 23 комплекси автофіксації порушень ПДР, - МВС. ПЕРЕЛІК

Завтра запрацюють ще 23 комплекси автофіксації порушень ПДР. Вони працюватимуть у чотирьох містах і семи областях України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВД.

"На автомобільних дорогах міст Кременчук, Черкаси, Луцьк, Львів та Вінницької, Волинської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Рівненської, Чернігівської областей запрацюють прилади фіксації правопорушень, які контролюватимуть дотримання вимог ПДР в автоматичному режимі", - говорится в повідомленні.

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у Facebook опублікував дані про місця розташування комплексів:

- м. Кременчук - 274 квартал, 4 (спрямування приладу просп. Полтавський),

- м. Черкаси - вул. Химиков, 50 (спрямування приладу вул. Чорновола),

- м. Луцк - вул. Вячеслава Чорновола, 17 (спрямування приладу вул. Петра Маха), вул. Ковельська, 144 (спрямування приладу вул. Старицького), вул. - Ковельська, 147 (спрямування приладу вул. Ліскова), вул. Конякіна, 18-А (спрямування приладу вул. Ківерцівська),

- м. Львов, вул. Стрийська, 292 (спрямування приладу вул. Иоанна Павла II), вул. Василия Стуса, 39 (спрямування приладу просп. Червоної Калини), вул. Шевченка, 313 (спрямування приладу вул. Івана Величковського),

- Винницкая область - на 376 км+261 автодороги М-30 (спрямування приладу м. Хмельницький),

- Волынская область - на 19 км+098 автодороги Н-22 (спрямування приладу м. Володимир-Волинський),

- Донецкая область - на 651 км+922 автодороги М-03 (спрямування приладу м. Славянск), на 621 км+111 автодороги М-14 (спрямування приладу с. Камышеватое), на 681 км+488 автодороги Н-08 (спрямування приладу м. Мариуполь), на 6 км+817 автодороги Н-20 (спрямування приладу м. Краматорск), на 183 км+107 автодороги Н-20 (спрямування приладу м. Мариуполь),

- Запорожская область - на 279 км+345 автодороги М-18 в напрямку м. Запорожье, на 276 км+252 автодороги М-18 в напрямку м. Харків, на 263 км+637 автодороги М-18 в напрямку м. Запоріжжя,

- Миколаївська область - на 191 км+346 автодороги Н-24 в напрямку м. Николаев,

- Рівненська область - на 340 км+202 автодороги М-06 в напрямку с. Панталия, на 371 км+971 автодороги М-06 в напрямку м. Львів,

- Чернігівська область - на 11 км+903 автодороги Н-27 в напрямку м. Мена.