Вісьмох затриманих напередодні в окупованому Сімферополі кримських татар оштрафували на загальну суму 85 тис. рублів, - правозахисники

Підконтрольний Кремлю суд оштрафував затриманих напередодні біля будівлі "Кримського гарнізонного військового суду" кримських татар на різні суми.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку "Кримської солідарності".

Так, на 20 тисяч рублів оштрафовані 56-річний Рустем Шихбадінов і Дилявер Меметов.

Садика Урінбаєва, 63-річного Гафура Мінгафарова, 67-річного Енвера Мустафаєва, Решата Параламова суд оштрафував на 10 тисяч рублів.

Батькові політв'язня Рустема Емірусеїнова, 71-річному Решату Емірусеїнову винесено штраф в розмірі 5 тисяч рублів.

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Сьогодні Центральним районним судом міста Сімферополя розглядаються протоколи про адміністративні правопорушення, складені співробітниками поліції 11 жовтня на кримських татар, які зібралися біля будівлі Кримського гарнізонного військового суду в Сімферополі на апеляційне засідання у справі червоногвардійської групи "Хізб ут-Тахрір".

Нагадаємо, вранці 11 жовтня російські силовики розігнали десятки людей, які зібралися біля будівлі Кримського гарнізонного військового суду в Сімферополі на апеляційне засідання у справі червоногвардійської групи "Хізб ут-Тахрір". 20 осіб затримали і відпустили вночі, крім Дилявера Меметова і Решата Параламова, яких вивезли в СІЗО на підставі "адміністративного арешту".

Учасників червоногвардійської групи затримали 14 лютого 2019 року за підозрою в тероризмі. 3 листопада 2020 року Південний окружний військовий суд засудив фігурантів справи "Червоногвардійської групи" Рустема Емірусеїнова до 17 років позбавлення волі, Ескендера Абдулганієва - до 12 років і Арсена Абхаїрова - до 13. Рішення було винесено судовою колегією в складі - Плиска Романа, Костіна Ігоря, Звягіна Євгена.

Всіх їх звинувачують у належності до забороненої в Росії політичної ісламської партії "Хізб-ут Тахрір", яка рішенням Верховного суду РФ в 2003 році була внесена в список терористичних. В Україні та інших країнах світу організація діє без обмеження на рівні національних законодавств. Захист і самі підсудні називають процес сфабрикованим. Обвинувачення мотивується матеріалами прослуховувань, знайденими у фігурантів справи книгами і показаннями прихованих свідків.