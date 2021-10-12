МВФ погіршив на 0,5% прогноз зростання ВВП України в 2021 році. ІНФОГРАФІКА
Міжнародний валютний фонд погіршив на 0,5% прогноз зростання ВВП України в 2021 році і дещо поліпшив цей показник за очікуваннями в наступному році.
Про це йдеться в останньому огляді МВФ "Перспективи світової економіки", офіційно представленому у вівторок у Вашингтоні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Так, за оцінкою економістів Фонду, рівень реального ВВП України зросте на 3,5% в 2021 році та на 3,6% у 2022-му. Ці дані відрізняються від попереднього прогнозу МВФ, оприлюдненого у квітні. Тоді передбачалося зростання на рівні 4,0% цього року та 3,4% - наступного.
Водночас МВФ оцінив перспективи для України за іншими економічними напрямами. Зокрема, за останніми розрахунками очікується, що індекс споживчих цін в Україні зросте до 9,5 цього року та 7,1 наступного. У попередньому прогнозі ці показники були на рівні 7,9 та 6,8 відповідно.
Баланс поточних рахунків становитиме "мінус" 0,7 у 2021-му та "мінус" 2,4 у 2022 році. Рівень безробіття в Україні цього року збільшиться до 9,7% у порівнянні з 8,6% за квітневою доповіддю. Крім того, цей показник став вищим на 0,3% і за прогнозами в 2022 році– до 8,7% проти 8,4% відповідно.
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повинно взагалi бути бiльше 5 % пiсля падiння 2020 року, але сранi ЗеБiли все обвалили...
подивiться на зростання Румунii, Естонii, Угорщини, Польщi...
що маємо при Зелупi -
20 21 22
паРаша - -3,0 +4,7 +2,9
Україна - -4,0 +3,5 +3,6
а ще донедавна спiвали про зростання на 5 вiдсоткiв i бiльше....
соромлюсь спитати, ЗеБiли, сволото, зростання на 40 вiдсоткiв в порiвняннi з останнiм роком Порошенко вже вiдбулося, чи ще все попереду?
а Ви відосіки зєлєнського дивились ? а подивіться і побачите там зростання. )))))
Польща ВВП на душу 15,70 тис. USD, зростання ВВП 2021р. +5,1%, 2022р. +5,1%
Латвія ВВП на душу 17,55 тис. USD, зростання ВВП 2021р. +4,5%, 2022р. +5,2%
Україна ВВП на душу 3,74 тис. USD, зростання ВВП 2021р. +3,5, 2022р. +3,6%
Тобто, маючи за даними МВФ у 2020р. ВВП на душу усього 23,8% від польського і 21,3% від литовського, продовжуємо проти них і далі валитися:
2021р. проти Латвії мінус 1,0%, проти Польщі мінус 1,6%
2022р. проти Латвії мінус 1,6%, проти Польщі мінус 1,5%