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Новини
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МВФ погіршив на 0,5% прогноз зростання ВВП України в 2021 році. ІНФОГРАФІКА

МВФ погіршив на 0,5% прогноз зростання ВВП України в 2021 році. ІНФОГРАФІКА

Міжнародний валютний фонд погіршив на 0,5% прогноз зростання ВВП України в 2021 році і дещо поліпшив цей показник за очікуваннями в наступному році.

Про це йдеться в останньому огляді МВФ "Перспективи світової економіки", офіційно представленому у вівторок у Вашингтоні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Так, за оцінкою економістів Фонду, рівень реального ВВП України зросте на 3,5% в 2021 році та на 3,6% у 2022-му. Ці дані відрізняються від попереднього прогнозу МВФ, оприлюдненого у квітні. Тоді передбачалося зростання на рівні 4,0% цього року та 3,4% - наступного.

Водночас МВФ оцінив перспективи для України за іншими економічними напрямами. Зокрема, за останніми розрахунками очікується, що індекс споживчих цін в Україні зросте до 9,5 цього року та 7,1 наступного. У попередньому прогнозі ці показники були на рівні 7,9 та 6,8 відповідно.

Баланс поточних рахунків становитиме "мінус" 0,7 у 2021-му та "мінус" 2,4 у 2022 році. Рівень безробіття в Україні цього року збільшиться до 9,7% у порівнянні з 8,6% за квітневою доповіддю. Крім того, цей показник став вищим на 0,3% і за прогнозами в 2022 році– до 8,7% проти 8,4% відповідно.

МВФ погіршив на 0,5% прогноз зростання ВВП України в 2021 році 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми зацікавлені продовжити програму МВФ на пів року, - міністр фінансів Марченко

Автор: 

ВВП (1365) МВФ (3072) прогноз (1389)


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Топ коментарі
+5
Дохазяйнувались кроворожці.
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12.10.2021 16:45
+5
Якийсь песимістичний прогноз. Видно, не вірить МВФ у здібності зеленських пускати все по одному місцю. Я думаю, оскільки ще не грудень, а попереду опалювальний сезон, зеленські здатні по*ерити і ці 3,6 відсотка. 😊
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12.10.2021 16:45
+4
Привет ЗЕбыдло! Ну как там на хлеб намаЗУется? Вкусно?
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12.10.2021 17:07
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12.10.2021 16:35 Відповісти
Ёпта, еще хуже?!
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12.10.2021 16:37 Відповісти
таки в велюр не попали...шаурмой ограничились...
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12.10.2021 16:38 Відповісти
В 2020 было падение на 4%, тоесть мы даже на уровень 2019 не выйдем.
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12.10.2021 16:40 Відповісти
Дохазяйнувались кроворожці.
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12.10.2021 16:45 Відповісти
Якийсь песимістичний прогноз. Видно, не вірить МВФ у здібності зеленських пускати все по одному місцю. Я думаю, оскільки ще не грудень, а попереду опалювальний сезон, зеленські здатні по*ерити і ці 3,6 відсотка. 😊
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12.10.2021 16:45 Відповісти
ЕС не хочет говорить всю правду. They are breaking the news gently.
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12.10.2021 16:46 Відповісти
значит комуналку зелень еще поднимет , повішать ввп будут
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12.10.2021 16:47 Відповісти
Пошляки, это белый гриб скукожился от холода.
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12.10.2021 17:03 Відповісти
Привет ЗЕбыдло! Ну как там на хлеб намаЗУется? Вкусно?
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12.10.2021 17:07 Відповісти
Как интересно. Украина по этому прогнозу вырастет больше чем Германия. С чего бы это?
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12.10.2021 17:25 Відповісти
це нормально для країн, що розвиваються. так i має бути, ефект бази.
повинно взагалi бути бiльше 5 % пiсля падiння 2020 року, але сранi ЗеБiли все обвалили...

подивiться на зростання Румунii, Естонii, Угорщини, Польщi...

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12.10.2021 19:23 Відповісти
при Порошенко з 2016 року ВВП України зростав в 3 рази швидше, нiж ВВП азiопської паРашi.

що маємо при Зелупi -

20 21 22

паРаша - -3,0 +4,7 +2,9

Україна - -4,0 +3,5 +3,6

а ще донедавна спiвали про зростання на 5 вiдсоткiв i бiльше....

соромлюсь спитати, ЗеБiли, сволото, зростання на 40 вiдсоткiв в порiвняннi з останнiм роком Порошенко вже вiдбулося, чи ще все попереду?
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12.10.2021 19:18 Відповісти
ось зростання-

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12.10.2021 19:28 Відповісти
МВФ погіршив на 0,5% прогноз зрос...... ))))))

а Ви відосіки зєлєнського дивились ? а подивіться і побачите там зростання. )))))
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12.10.2021 20:16 Відповісти
Догонім і пєрєгонім! (дані з новини і https://www.imf.org/external/datamapper/NGDPDPC@WEO/WEOWORLD/UKR/POL/LVA сайту IMF )

Польща ВВП на душу 15,70 тис. USD, зростання ВВП 2021р. +5,1%, 2022р. +5,1%
Латвія ВВП на душу 17,55 тис. USD, зростання ВВП 2021р. +4,5%, 2022р. +5,2%
Україна ВВП на душу 3,74 тис. USD, зростання ВВП 2021р. +3,5, 2022р. +3,6%

Тобто, маючи за даними МВФ у 2020р. ВВП на душу усього 23,8% від польського і 21,3% від литовського, продовжуємо проти них і далі валитися:
2021р. проти Латвії мінус 1,0%, проти Польщі мінус 1,6%
2022р. проти Латвії мінус 1,6%, проти Польщі мінус 1,5%
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12.10.2021 22:51 Відповісти
 
 