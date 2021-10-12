Суд обирає запобіжний захід Медведчуку. Прокурори просять про арешт з альтернативою застави в 1 млрд грн

Печерський районний суд Києва у вівторок розглядає клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу підозрюваному у державній зраді і фінансуванні тероризму народному депутату Віктору Медведчуку, прокурори в процесі просять про арешт з альтернативою застави в 1 млрд грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Виступаючи в суді з аргументацією клопотання, прокурори в процесі зазначили, що кримінальне правопорушення, яке інкримінується Медведчуку, відноситься до особливо тяжкого, що він може впливати на свідків, ховатися від досудового розслідування.

"Жоден м'якший запобіжний захід не забезпечить усунення ризиків ... є необхідність обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в рамках досудового розслідування ... Визначити заставу ... в 1 млрд грн", - сказав представник обвинувачення.

За словами прокурорів, розмір альтернативного арешту застави визначено з урахуванням майнового стану Медведчука, його можливості оплатити таку заставу або забезпечити її внесення заставодавцем.

Перед судовим засіданням Медведчук заявив журналістам, що вважає сфабрикованими всі докази у справі про фінансування ним тероризму.

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"Органи слідства, і прокуратура, і СБУ ... добре знають, що ніяких записів немає. Що я з паном Кузярою (бізнесмен, який, за даними правоохоронців, може бути причетний до незаконного вивезення вугілля з ОРДЛО - ІФ) не знайомий, не зустрічався і ніколи не розмовляв. Вони добре знають, що записи 2014-2015 рр., які вони демонструють на своїх брифінгах і на які посилаються як на доказ, ніколи не будуть допустимим доказом, тому що це монтаж, і я це стверджую", - заявив Медведчук.

"Ні оригіналів, ні оригінальних записувальних пристроїв. Це все справжнісінька туфта й результат фальсифікації", - наголосив він.

При цьому Медведчук додав, що через упроваджені проти нього і його сім'ї санкції 1 млрд грн для оплати застави він не має, і "влада про це знає". "Зрозуміло, що цей мільярд не буде сплачено, й тоді абсолютно зрозуміло, що Медведчук повинен із домашнього арешту переміститися під реальний", - резюмував політик.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 8 жовтня голові політради ОПЗЖ Віктору Медведчук повідомили про підозру в новій справі про державну зраду і фінансування тероризму. Прокуратура хоче відправити його під арешт, як альтернативу пропонує заставу в 1 млрд грн.