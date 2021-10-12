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Новини Справа Медведчука
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Суд обирає запобіжний захід Медведчуку. Прокурори просять про арешт з альтернативою застави в 1 млрд грн

Суд обирає запобіжний захід Медведчуку. Прокурори просять про арешт з альтернативою застави в 1 млрд грн

Печерський районний суд Києва у вівторок розглядає клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу підозрюваному у державній зраді і фінансуванні тероризму народному депутату Віктору Медведчуку, прокурори в процесі просять про арешт з альтернативою застави в 1 млрд грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Виступаючи в суді з аргументацією клопотання, прокурори в процесі зазначили, що кримінальне правопорушення, яке інкримінується Медведчуку, відноситься до особливо тяжкого, що він може впливати на свідків, ховатися від досудового розслідування.

"Жоден м'якший запобіжний захід не забезпечить усунення ризиків ... є необхідність обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в рамках досудового розслідування ... Визначити заставу ... в 1 млрд грн", - сказав представник обвинувачення.

За словами прокурорів, розмір альтернативного арешту застави визначено з урахуванням майнового стану Медведчука, його можливості оплатити таку заставу або забезпечити її внесення заставодавцем.

Перед судовим засіданням Медведчук заявив журналістам, що вважає сфабрикованими всі докази у справі про фінансування ним тероризму.

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"Органи слідства, і прокуратура, і СБУ ... добре знають, що ніяких записів немає. Що я з паном Кузярою (бізнесмен, який, за даними правоохоронців, може бути причетний до незаконного вивезення вугілля з ОРДЛО - ІФ) не знайомий, не зустрічався і ніколи не розмовляв. Вони добре знають, що записи 2014-2015 рр., які вони демонструють на своїх брифінгах і на які посилаються як на доказ, ніколи не будуть допустимим доказом, тому що це монтаж, і я це стверджую", - заявив Медведчук.

"Ні оригіналів, ні оригінальних записувальних пристроїв. Це все справжнісінька туфта й результат фальсифікації", - наголосив він.

При цьому Медведчук додав, що через упроваджені проти нього і його сім'ї санкції 1 млрд грн для оплати застави він не має, і "влада про це знає". "Зрозуміло, що цей мільярд не буде сплачено, й тоді абсолютно зрозуміло, що Медведчук повинен із домашнього арешту переміститися під реальний", - резюмував політик.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 8 жовтня голові політради ОПЗЖ Віктору Медведчук повідомили про підозру в новій справі про державну зраду і фінансування тероризму. Прокуратура хоче відправити його під арешт, як альтернативу пропонує заставу в 1 млрд грн.

Автор: 

Медведчук Віктор (1707) суд (11699) запобіжний захід (491)


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Топ коментарі
+16
в обсчую камеру !
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12.10.2021 17:03
+13
Ты за бубочку переживай. Сейчас потрохами бубочки занимаются. Да не кто-нибудь, а финразведка США. Ты готов услышать всю правду про своего любимого Голобородьку?
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12.10.2021 16:49
+9
Оксана Марченко владеет более 100 предприятиями в Украине и не только... там бабла больше чем у Порошенко разов в 8,если не больше....Оксанка спаси своего КГБиста с 50 летним стажем...
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12.10.2021 16:42
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на кичу его!
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12.10.2021 16:42 Відповісти
в обсчую камеру !
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12.10.2021 17:03 Відповісти
Оксана Марченко владеет более 100 предприятиями в Украине и не только... там бабла больше чем у Порошенко разов в 8,если не больше....Оксанка спаси своего КГБиста с 50 летним стажем...
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12.10.2021 16:42 Відповісти
а на фиг оксанке то старье?
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12.10.2021 16:43 Відповісти
І то так... Одна, зовсім одна...
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12.10.2021 17:44 Відповісти
теперь малюська докажет,шо гидроматрас казённый с подогревом ни чуть не хуже домашнего..
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12.10.2021 16:44 Відповісти
Ольга ********* объявила на РАБссии сбор средств Ведмедчуку не миллиардеру.... Скоро Маргарита Симоньян подключицца к Акции "СПАСИ НЕГОДЯЯ"
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12.10.2021 16:44 Відповісти
жаль что не военное положение в стране , так бі "по законам военного времени" лоба зеленкой помазали и й ух с нгим
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12.10.2021 16:45 Відповісти
И к стенке
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12.10.2021 17:35 Відповісти
А че не трилион?
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12.10.2021 16:47 Відповісти
Здасть Петьку з потрохами
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12.10.2021 16:47 Відповісти
Ты за бубочку переживай. Сейчас потрохами бубочки занимаются. Да не кто-нибудь, а финразведка США. Ты готов услышать всю правду про своего любимого Голобородьку?
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12.10.2021 16:49 Відповісти
Дядя Вова, грей ноги у камина и не разноси чушь.
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12.10.2021 17:42 Відповісти
Шо, наконец-то в глазах запекло? Так это не от того, что я сказал, а от мощной струи, которой тебе зе-шобла в глаза ссыт. Кстати, мне пох на твои советы. Ты свои умственные способности продемонстрировал, когда голобородьку выбирал. Друг другу херню советуйте, зелебобики.
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13.10.2021 08:21 Відповісти
Ще один мрійник. А я думав,що зеленодурники вже скінчились.))
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12.10.2021 16:55 Відповісти
А можно сразу к стенке? С конфискацией. По воле народа. Я напомню, если чё: ЄДИНИМ ДЖЕРЕЛОМ ВЛАДИ В УКРАЇНІ Є НАРОД.
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12.10.2021 16:47 Відповісти
Тільки Не "можна", а "необхідно"!
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12.10.2021 17:49 Відповісти
наличными ?
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12.10.2021 16:47 Відповісти
Мавзолейные бараны...что ж вы так палитесь позорно...агент КГБ Соколовский правда сам засветился когда попал в тюрьму в 1974 году...,а там такое дерьмо всегда подбитают быстро и тонко....
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12.10.2021 16:48 Відповісти
Обычно крупные шишки хитры и изворотливы, к ним хрен подкопаешься. Неверится в такую открытую оплошность , скорей всего чейта да задумал.
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12.10.2021 16:48 Відповісти
нифига не будет,бо ссыклобородько примеряет эту же статью на себя...
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12.10.2021 16:52 Відповісти
Самая настоящая туфта-это само существование мертвечука.
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12.10.2021 16:52 Відповісти
Народный депутат Украины Дмитро Васильович Чобіт еще 20 лет назад написал книгу о похождениях КГБиста Ведмедчука под названием "НАРЦИСС",сегодня Дмитро Васильович пишу другу книжку про цьлого КГБиста під назвою "Офшори Ведмедчука та Оксани Марченко" Дуже цікаво....
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12.10.2021 16:53 Відповісти
Надо было 1триллион запросить что бы застать его с вовкой врасплох.
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12.10.2021 16:57 Відповісти
Ольга ********* на РАБссии соберет с быдла Мавзолейного и 10 ярдов...
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12.10.2021 16:58 Відповісти
Кстати пропагандонше ********** Путлер с 1 октября увеличил заплату в 3 раза....,это значит СкреПОНОС ********** утроится
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12.10.2021 17:01 Відповісти
А почему так мало? Думаю и 1 млд, баксов, для ***** смешная сумма! А мертвечук убытков Украине принёс, не один десяток миллиардов долларов! Только П-Расы сейчас ЖОПЗ, какой убыток нанесли, сдали (да сдали) Крым, разрушили Донбасс и т. д.!
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12.10.2021 17:04 Відповісти
КТО ТО МОЖЕТ ПРЕДСТАВИТЬ ТАКОЕ(!) 3-4 ГОДА НАЗАД???))))))))))))))))
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12.10.2021 17:06 Відповісти
Путлер арестовал 20 крымских татар в ответ на арест Ведментдчука...
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12.10.2021 17:08 Відповісти
Чем больше у ЗелеОПы подгорает жопа по вагнергейту, тем активнее его власть пытается доказать свои патриотизм и европейскость.
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12.10.2021 17:10 Відповісти
Похоже на то....
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12.10.2021 17:13 Відповісти
А у Медведчука есть 37 миллионов долларов, что бы заплатить?
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12.10.2021 17:14 Відповісти
Вышками Бойко заплатит
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12.10.2021 17:20 Відповісти
1млрд каждому
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12.10.2021 17:16 Відповісти
Вчера был на Стриме украинского блогера Миколи Рушниці...,показал подлинные секретные документы об освобождении солдат РККА попавших в плен с 1941-45 гг.,тихий ужас...,освобождали из Норвегии в октябре-декабре 1945 года...через полгода после паБЕДЫ над братаном Гитлером...
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12.10.2021 17:16 Відповісти
Самое интересное что все освобожденные солдаты РККА попали в ГУЛАГ Джугашвили...,а их родственники навсегда стали врагами Народа... ни пенсий ни пособий...
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12.10.2021 17:22 Відповісти
Шоу продолжается, для него 1 мнл, шо 1 грн.
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12.10.2021 17:23 Відповісти
41 миллион что украл Зеленский в свой офшор,это год можно платить пенсию 30 000 украинцев,а миллиард гривен с Ведведчука это тоже немало...
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12.10.2021 17:29 Відповісти
"Для дурака не нужен нож, ему с три короба наврешь"
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12.10.2021 17:47 Відповісти
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12.10.2021 17:34 Відповісти
По таким статьям,залога не должно быть.Иначе это создаст прецедент.Когда твари совершающие Гос.измену,смогут зарешать всё баблом и чувствовать себя безнаказанными
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12.10.2021 17:50 Відповісти
Интересно, что запоёт мертвечина. Сдаст Петьку или будет хранить их маленький секрет на млрд? )
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12.10.2021 17:50 Відповісти
Он быстрее не лоха сдаст. Там у каарылых компромата на писюниста ,мешок. По саунам и корпоративам лет 10 в козлостане х-ем играл и не только на рояле.
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12.10.2021 19:14 Відповісти
Нелох в его партии в Политсоветие не заседал)
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12.10.2021 19:32 Відповісти
Це тобі, падло, за Стуса і ще багато за що.
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12.10.2021 18:13 Відповісти
Белиберда инкорпорейтед. Хороший доход?
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12.10.2021 21:31 Відповісти
а вы думаете зачем придумали платные камеры люкс?
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12.10.2021 18:51 Відповісти
Мертвечук, вспоминай Стуса. С тобой, гнидой кремлевской, зеленая власть как только возможно и так цацкается.
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12.10.2021 19:10 Відповісти
Понятно, что ,,суд,, над Медведчуком, это прелюдия атаки на Порошенко.
Бред о государственной измене ( Медведчук не работал на госслужбе в 2014-2015) и финансировании терроризма Медведчуком .
Чем кумушек судить рядиться - нужно на себя оборотиться : сегодня Украина финансирует армию России: - в течение января - мая 2021 года экспорт товаров в РФ достиг $1,2 млрд, что на 10,2% больше, чем годом ранее.
Главное, замазать Порошенко, а суд над Медведчуком - это мыльный пузырь
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12.10.2021 19:55 Відповісти
Ожидаемо в каждой новости Подоляковские троляки про Пороха пишут. Ню ню.
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12.10.2021 20:09 Відповісти
Чому прокурори вимагають ареш??? А НЕ ДОВІЧНЕ УВЯЗНЕННЯ КАТУ СТУСА??
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12.10.2021 20:14 Відповісти
Потому, что это предварительные слушания. А не вынесение приговора.
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12.10.2021 21:30 Відповісти
На шконку урода!
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12.10.2021 20:34 Відповісти
Каких-то жалких 38 млн. баксов. ******* подгонит родственничку.
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12.10.2021 21:29 Відповісти
 
 