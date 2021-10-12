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Затримано кілера, який намагався вбити миколаївського "авторитета" Титова на прізвисько Мультик, - Венедіктова

Затримано кілера, який намагався вбити миколаївського

Замах на миколаївського бізнесмена Михайла Титова розкрито, правоохоронці затримали кілера.

Про це в Facebook повідомила генпрокурорка Ірина Венедіктова, передає Цензор.НЕТ.

"Напередодні пізно ввечері ймовірного кілера затримали. За даними слідства, ще у квітні 2020 він стріляв у місцевого бізнесмена Михайла Титова, більш відомого в кримінальних колах на прізвисько "Мультик". На горищі будинку навпроти місця, де часто бував потерпілий, стрілець влаштував засідку. Після замаху виконавець залишив там рушницю, на якій було знайдено сліди його ДНК", - сказано в повідомленні.

Прокуратура і поліція Миколаївщини постійно розширювали коло пошуку. Збіг стався під час перевірки на причетність до скоєння злочину одного з місцевих жителів. Зразки ДНК на недопалках збіглися з тими, які залишилися на зброї і вказали на особу стрільця.

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"Затриманий громадянин вже мав конфлікт із законом і відомий у кримінальних колах. Він був судимий і є обвинуваченим у процесах про вимагання та шахрайство. Куля влучила в голову "Мультика". Він вижив, але має суттєві проблеми зі здоров'ям. Одним із мотивів можливого замовлення його вбивства правоохоронці вважають перерозподіл кримінальних сфер впливу в регіоні. Потерпілий також є фігурантом у низці кримінальних проваджень", - додала Венедіктова.

Нагадаємо, 6 квітня 2020 року в голову був поранений відомий в Миколаєві бізнесмен Михайло Титов, відомий як Мультик.

Автор: 

затримання (4343) кілер (45) Миколаїв (1808) замах (553) Венедіктова Ірина (829)


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Топ коментарі
+14
А зачем задержали-то? Дело не сделано,мультик и дальше коптит небо. Абсурд.
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12.10.2021 16:50
+14
Надо же,менты работают на авторитета.
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12.10.2021 16:51
+8
А самого Мультика заодно тоже задержали?
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12.10.2021 16:50
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А самого Мультика заодно тоже задержали?
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12.10.2021 16:50 Відповісти
Нафига?! Это ж свой - его защищали!
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12.10.2021 19:59 Відповісти
По тексту статьи, нападавший - киллер, а Мультик - просто бизнесмен.
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12.10.2021 22:22 Відповісти
Треба було затримувати після того а не до того як!
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12.10.2021 16:50 Відповісти
так якраз після, але якась куля бракована чи голова дубова у мультіга, бо влучив, а він вижив.
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12.10.2021 17:56 Відповісти
треба було контрольний робити....а так виходить справу не довів до кінця..от і нехай сидить
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13.10.2021 19:56 Відповісти
А зачем задержали-то? Дело не сделано,мультик и дальше коптит небо. Абсурд.
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12.10.2021 16:50 Відповісти
Надо же,менты работают на авторитета.
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12.10.2021 16:51 Відповісти
менты отрабатывают свою крышу за которую "бизнесмен" регулярно им платил
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12.10.2021 20:42 Відповісти
Того, хто здійснив "замах" на Шефіра, коли затримаєте?
Чи сценарій вистави цього не передбачає?
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12.10.2021 16:51 Відповісти
они еще не определились кого назначить крайним...
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12.10.2021 18:40 Відповісти
Опредплились, ещё до "покушения", как обычно - Порошенко! =)
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12.10.2021 21:15 Відповісти
Ну это еще куда ни шло... - лишь бы нормального человека не обвинили... )))
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12.10.2021 21:27 Відповісти
"покинул ружьё"
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12.10.2021 16:52 Відповісти
І рідну хату.
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12.10.2021 16:55 Відповісти
Тяжело нести было. Попробуй потягай пищаль.
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12.10.2021 16:56 Відповісти
Ну, взял бы и бросил...
А он его покинул.
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12.10.2021 16:58 Відповісти
Просто кілер глибоко в душІ романтик.
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12.10.2021 18:15 Відповісти
Перемога куда ни глянь.
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12.10.2021 16:55 Відповісти
Зачем?
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12.10.2021 16:55 Відповісти
И не выходите.
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12.10.2021 16:59 Відповісти
Нет криминала. Выходит вы с жиру беситесь.
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12.10.2021 17:05 Відповісти
у них кримінал-міліція-кгб це синоніми
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12.10.2021 17:58 Відповісти
Расскажу тебе вариации на тему старого советского анекдота. Бежит через границу из Украины в Беларусь собака. Пограничники ее спрашивают :"Чего бежишь?" - "Страшно в Украине. Криминал. Убить могут". Недели через две снова бежит тот же Барбос через границу , но уже из Беларуси в Украину. Его погранцы спрашивают: "Чего обратно бежишь?" - "Да страшно в Беларуси. Убить могут. Но в Украине хоть погавкать можно".
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12.10.2021 17:47 Відповісти
Менты и прокуратура стоят на защите уголовщины?
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12.10.2021 16:58 Відповісти
Владимир Александрович Коломойский братанов в беде не бросает. Атошники - отстой, волонтеры - мусор, а братки - это святое...
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12.10.2021 17:00 Відповісти
Покинул ружье..
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12.10.2021 17:01 Відповісти
Образцы ДНК на окурках лица совпали с теми, которые остались на оружии и указали на личность стрелка. Источник: https://censor.net/ru/n3293571

Вот он вред курения!!!!))))
Курите йкос ( не реклама) как наш гарант, а может и нюхать лучше...
Не призываю)))
Но, похоже гарант балуется)))) часто!!!!!!!!!
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12.10.2021 17:02 Відповісти
Ни хрена себе, балуется... У него с Этим серъёзно!
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12.10.2021 19:28 Відповісти
бенядиктова подрабатывает в охране мультика ?
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12.10.2021 17:05 Відповісти
Наградить именныем оружием и отпустить (пусть доделывает, халтурщик)!
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12.10.2021 17:08 Відповісти
- дуже тонкий натяк , як у англійських анекдотах ...
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12.10.2021 17:32 Відповісти
Та це для Мультіка інформація. Тепер цей невдаха точно не жилець. На зоні його швидко переведуть з камери в казан зі смолою.
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12.10.2021 18:01 Відповісти
Может и шофера Шефира на себя возьмет?
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12.10.2021 17:08 Відповісти
Живучий диафильм оказался
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12.10.2021 17:13 Відповісти
Все як в мультфільмі.
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12.10.2021 17:40 Відповісти
И конечно же, погоняло киллера, пытавшегося завалить "Мультика", было "Пультик"
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12.10.2021 17:46 Відповісти
мультфильм ужасов.
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12.10.2021 18:03 Відповісти
Спасли авторитета, молодцы, хвастаются. Ну теперь заживем.
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12.10.2021 18:39 Відповісти
Мєнти за бандитів горою стоять. Зробив аваков реформу.
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12.10.2021 19:06 Відповісти
мульти пульти трали вали это вам не шпили вили чики пики чики брыки клац бац
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12.10.2021 20:12 Відповісти
Треба було затримувати після того… бо тепер тупа ідіотка кацапка Бєнєдіктова на стороні криміналу…
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12.10.2021 20:12 Відповісти
Ну сколько раз нужно повторять, что курение - вредно для здоровья?
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12.10.2021 20:29 Відповісти
ЗАЧЕМ !?
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12.10.2021 20:31 Відповісти
"Прокуратура і поліція Миколаївщини постійно розширювали коло пошуку."

Зазвичай коло пошуківЗВУЖУЮТЬ.... Але пані Венідіктова краще знає.....
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12.10.2021 22:52 Відповісти
Слишком много серий у "мультика".
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13.10.2021 15:34 Відповісти
 
 