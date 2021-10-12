Затримано кілера, який намагався вбити миколаївського "авторитета" Титова на прізвисько Мультик, - Венедіктова

Замах на миколаївського бізнесмена Михайла Титова розкрито, правоохоронці затримали кілера.

Про це в Facebook повідомила генпрокурорка Ірина Венедіктова, передає Цензор.НЕТ.

"Напередодні пізно ввечері ймовірного кілера затримали. За даними слідства, ще у квітні 2020 він стріляв у місцевого бізнесмена Михайла Титова, більш відомого в кримінальних колах на прізвисько "Мультик". На горищі будинку навпроти місця, де часто бував потерпілий, стрілець влаштував засідку. Після замаху виконавець залишив там рушницю, на якій було знайдено сліди його ДНК", - сказано в повідомленні.

Прокуратура і поліція Миколаївщини постійно розширювали коло пошуку. Збіг стався під час перевірки на причетність до скоєння злочину одного з місцевих жителів. Зразки ДНК на недопалках збіглися з тими, які залишилися на зброї і вказали на особу стрільця.

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"Затриманий громадянин вже мав конфлікт із законом і відомий у кримінальних колах. Він був судимий і є обвинуваченим у процесах про вимагання та шахрайство. Куля влучила в голову "Мультика". Він вижив, але має суттєві проблеми зі здоров'ям. Одним із мотивів можливого замовлення його вбивства правоохоронці вважають перерозподіл кримінальних сфер впливу в регіоні. Потерпілий також є фігурантом у низці кримінальних проваджень", - додала Венедіктова.

Нагадаємо, 6 квітня 2020 року в голову був поранений відомий в Миколаєві бізнесмен Михайло Титов, відомий як Мультик.