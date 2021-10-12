Затримано кілера, який намагався вбити миколаївського "авторитета" Титова на прізвисько Мультик, - Венедіктова
Замах на миколаївського бізнесмена Михайла Титова розкрито, правоохоронці затримали кілера.
Про це в Facebook повідомила генпрокурорка Ірина Венедіктова, передає Цензор.НЕТ.
"Напередодні пізно ввечері ймовірного кілера затримали. За даними слідства, ще у квітні 2020 він стріляв у місцевого бізнесмена Михайла Титова, більш відомого в кримінальних колах на прізвисько "Мультик". На горищі будинку навпроти місця, де часто бував потерпілий, стрілець влаштував засідку. Після замаху виконавець залишив там рушницю, на якій було знайдено сліди його ДНК", - сказано в повідомленні.
Прокуратура і поліція Миколаївщини постійно розширювали коло пошуку. Збіг стався під час перевірки на причетність до скоєння злочину одного з місцевих жителів. Зразки ДНК на недопалках збіглися з тими, які залишилися на зброї і вказали на особу стрільця.
"Затриманий громадянин вже мав конфлікт із законом і відомий у кримінальних колах. Він був судимий і є обвинуваченим у процесах про вимагання та шахрайство. Куля влучила в голову "Мультика". Він вижив, але має суттєві проблеми зі здоров'ям. Одним із мотивів можливого замовлення його вбивства правоохоронці вважають перерозподіл кримінальних сфер впливу в регіоні. Потерпілий також є фігурантом у низці кримінальних проваджень", - додала Венедіктова.
Нагадаємо, 6 квітня 2020 року в голову був поранений відомий в Миколаєві бізнесмен Михайло Титов, відомий як Мультик.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Чи сценарій вистави цього не передбачає?
А он его покинул.
Вот он вред курения!!!!))))
Курите йкос ( не реклама) как наш гарант, а может и нюхать лучше...
Не призываю)))
Но, похоже гарант балуется)))) часто!!!!!!!!!
Зазвичай коло пошуківЗВУЖУЮТЬ.... Але пані Венідіктова краще знає.....