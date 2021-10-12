Україна виступила в Гаазі у справі про захоплення РФ українських суден у Керченській протоці: Росія помиляється на кожному кроці і не дотримується міжнародного права

Україна виступила на слуханнях Арбітражного суду в Гаазі у справі про захоплення РФ українських моряків під час яких засудила вчорашні заяви російської сторони. І підкреслила нехтування Росією міжнародного права.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр МЗС.

Як зазначила агент України Оксана Золотарьова, РФ порушила основоположний принцип морського права: імунітет військових кораблів.

"Російська Федерація порушила основоположний принцип морського права: імунітет військових кораблів. Конвенція ООН з морського права гарантує цей імунітет. Це означає, що кораблі ВМС України – Бердянськ, Нікополь та Яни Капу – є втіленням нашого суверенітету і як такі заслуговують на повагу. Проте Росія не поважає міжнародне право", - підкреслила Золотарьова.

Вона нагадала, що РФ заарештувала, тримала під вартою і переслідувала в рамках кримінальної справи громадян України, а саме:

Капітан другого рангу Денис Гриценко,

Старший лейтенант Роман Мокряк,

Капітан-лейтенант Богдан Небилиця

Старшина першої статті Олег Мельничук

Капітан третього рангу Володимир Лісовий,

Капітан-лейтенант Сергій Попов,

Старші лейтенанти Андрій Драч та Василь Сорока,

Старші матроси Андрій Артеменко, Віктор Безпальченко, Юрій Без’язичний, Андрій Оприско, Володимир Терещенко, Михайло Власюк, Володимир Варимез, та В’ячеслав Зінченко,

Матроси Андрій Ейдер, Богдан Головаш, Євгеній Семидоцький, та Сергій Цибізов,

Старший мічман Юрій Будзило та мічман Андрій Шевченко, та старшини другої статті Владислав Костишин та Сергій Чуліба.

Агент України також підкреслила, що РФ користується фактичним аргументом, який не актуальний, і заявляє неприпустимі юридичні аргументи.

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"Росія помиляється на кожному кроці. Ідея "переслідування військового корабля по гарячих слідах" абсурдна. Аргумент Росії неправильний ще й тому, що вона заперечує імунітет військових кораблів у територіальному морі", - зазначила Золотарьова.

"Коли Росія тільки-но заарештувала наші судна, вона спиралась на Конвенцію ООН з морського права для виправдання своїх дій. Проте зараз Росія наполягає на тому, що її дії не підпадають під регулювання Конвенції. Єдине в чому Росія послідовна, так це у прагненні уникнути відповідальності за свої дії", - сказала вона.

Золотарьова сказала, що на цьому тижні "все, про що просить Україна - це, щоб Арбітраж визнав свою юрисдикцію у цій справі".

"Ми переконані, що представлені вам матеріали без будь-яких сумнівів вказують на наявність у вас юрисдикції. На цьому слуханні ми прагнемо вирішити вузьке питання в рамках Конвенції ООН з морського права про порушення Росією нашого суверенітету при арешті та затриманні українських військових кораблів і їх членів екіпажу. Цей арбітраж компетентний розглядати цей спір. Сьогодні ми доведемо, чому арбітраж повинен відкинути всі заперечення Росії проти юрисдикції", - підкреслила Золотарьова.

25 листопада 2018 року біля берегів окупованого Криму російські прикордонники обстріляли і захопили три українські військові кораблі, а також затримали 24 моряків. Військовослужбовців обвинуватили в незаконному перетині кордону Росії (покарання за цією статтею передбачає до шести років ув'язнення).

Міжнародний трибунал з морського права 25 травня 2019 року зобов'язав Росію негайно звільнити всіх моряків і дати їм змогу повернутися в Україну, а також повернути кораблі.

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7 вересня між Україною і Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35, під час якого, зокрема, були звільнені 24 полонені моряки.

18 листопада 2019 прку в акваторії Чорного Моря РФ передала Україні катери "Бердянськ", "Нікополь" та буксир "Яни Капу". 20 листопада вони прибули в порт Очаків.