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Новини Агресія Росії проти України
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Україна виступила в Гаазі у справі про захоплення РФ українських суден у Керченській протоці: Росія помиляється на кожному кроці і не дотримується міжнародного права

Україна виступила в Гаазі у справі про захоплення РФ українських суден у Керченській протоці: Росія помиляється на кожному кроці і не дотримується міжнародного права

Україна виступила на слуханнях Арбітражного суду в Гаазі у справі про захоплення РФ українських моряків під час яких засудила вчорашні заяви російської сторони. І підкреслила нехтування Росією міжнародного права.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр МЗС.

Як зазначила агент України Оксана Золотарьова, РФ порушила основоположний принцип морського права: імунітет військових кораблів.

"Російська Федерація порушила основоположний принцип морського права: імунітет військових кораблів. Конвенція ООН з морського права гарантує цей імунітет. Це означає, що кораблі ВМС України – Бердянськ, Нікополь та Яни Капу – є втіленням нашого суверенітету і як такі заслуговують на повагу. Проте Росія не поважає міжнародне право", - підкреслила Золотарьова.

Вона нагадала, що РФ заарештувала, тримала під вартою і переслідувала в рамках кримінальної справи громадян України, а саме:

Капітан другого рангу Денис Гриценко,

Старший лейтенант Роман Мокряк,

Капітан-лейтенант Богдан Небилиця

Старшина першої статті Олег Мельничук

Капітан третього рангу Володимир Лісовий,

Капітан-лейтенант Сергій Попов,

Старші лейтенанти Андрій Драч та Василь Сорока,

Старші матроси Андрій Артеменко, Віктор Безпальченко, Юрій Без’язичний, Андрій Оприско, Володимир Терещенко, Михайло Власюк, Володимир Варимез, та В’ячеслав Зінченко,

Матроси Андрій Ейдер, Богдан Головаш, Євгеній Семидоцький, та Сергій Цибізов,

Старший мічман Юрій Будзило та мічман Андрій Шевченко, та старшини другої статті Владислав Костишин та Сергій Чуліба.

Агент України також підкреслила, що РФ користується фактичним аргументом, який не актуальний, і заявляє неприпустимі юридичні аргументи.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Україна сьогодні доводить у Гаазі порушення РФ імунітету українських військових кораблів, - МЗС. ФОТОрепортаж

"Росія помиляється на кожному кроці. Ідея "переслідування військового корабля по гарячих слідах" абсурдна. Аргумент Росії неправильний ще й тому, що вона заперечує імунітет військових кораблів у територіальному морі", - зазначила Золотарьова.

"Коли Росія тільки-но заарештувала наші судна, вона спиралась на Конвенцію ООН з морського права для виправдання своїх дій. Проте зараз Росія наполягає на тому, що її дії не підпадають під регулювання Конвенції. Єдине в чому Росія послідовна, так це у прагненні уникнути відповідальності за свої дії", - сказала вона.

Золотарьова сказала, що на цьому тижні "все, про що просить Україна - це, щоб Арбітраж визнав свою юрисдикцію у цій справі".

"Ми переконані, що представлені вам матеріали без будь-яких сумнівів вказують на наявність у вас юрисдикції. На цьому слуханні ми прагнемо вирішити вузьке питання в рамках Конвенції ООН з морського права про порушення Росією нашого суверенітету при арешті та затриманні українських військових кораблів і їх членів екіпажу. Цей арбітраж компетентний розглядати цей спір. Сьогодні ми доведемо, чому арбітраж повинен відкинути всі заперечення Росії проти юрисдикції", - підкреслила Золотарьова.

25 листопада 2018 року біля берегів окупованого Криму російські прикордонники обстріляли і захопили три українські військові кораблі, а також затримали 24 моряків. Військовослужбовців обвинуватили в незаконному перетині кордону Росії (покарання за цією статтею передбачає до шести років ув'язнення).

Міжнародний трибунал з морського права 25 травня 2019 року зобов'язав Росію негайно звільнити всіх моряків і дати їм змогу повернутися в Україну, а також повернути кораблі.

Також читайте: Росія блокує вільне судноплавство в Чорному й Азовському морях, - представник США в ОБСЄ Кент

7 вересня між Україною і Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35, під час якого, зокрема, були звільнені 24 полонені моряки.

18 листопада 2019 прку в акваторії Чорного Моря РФ передала Україні катери "Бердянськ", "Нікополь" та буксир "Яни Капу". 20 листопада вони прибули в порт Очаків.

Автор: 

Гаага (315) Керченська протока (360) корабель (1613) МЗС (4139) росія (65346) суд (11699)


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Топ коментарі
+7
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12.10.2021 16:53
+7
расея не ошибается, она совершает предумышленные преступления.
Не нужно преуменьшать ее вину.
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12.10.2021 16:54
+4
Вот те и на, посполитые. Наши доблестные прокуроры до сих пор в наших судах доказывают, что в захвате украинских кораблей в Азовском море виноват Порошенко, на него заведено за это дело, которое не закрыто и расследуется, а параллельно в Гааге наши же юристы доказывают, что виновата Россия.
Это же какое-то раздвоение мышления,.
Так что, Порошенко не виноват? зачем же тогда наше доблестное ДБР всё еще ищет, в чем же он виноват в этом инценденте.
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12.10.2021 17:45
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12.10.2021 16:53 Відповісти
расея не ошибается, она совершает предумышленные преступления.
Не нужно преуменьшать ее вину.
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12.10.2021 16:54 Відповісти
не уверен,шо стране,яка швабры в жопу суёт осуждённым,якэсь дило до гаагы...
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12.10.2021 16:57 Відповісти
Заплатят Украине компенсации, и нехай дальше своим швабры сует...
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12.10.2021 17:00 Відповісти
вера в адекватность мокшании непоколебима...
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12.10.2021 17:05 Відповісти
Имущества за рубежем и средств на счетах достаточно, этого хватит...
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12.10.2021 17:40 Відповісти
то тяжбы на дэсятыриччя...удавить в лесопосадке без свидетелей бильша сатысфакция,як на мэнэ..
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12.10.2021 17:45 Відповісти
А куда нам спешить? Да и с трупа взять нечего, при том что сама их жизнь - сплошные страдания...
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12.10.2021 17:48 Відповісти
так далеко зайдём...можна кацапсин вообще признать мебелью дохлой.
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12.10.2021 17:50 Відповісти
Заходить и не нужно, они все время в прошлое хотят вернуться, к членину, сралину, малюте скуратову, некроманты, антимир...
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12.10.2021 17:53 Відповісти
Сибір великий там всіх їх можна
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12.10.2021 18:17 Відповісти
АМЕРИКА С НАМИ
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12.10.2021 20:43 Відповісти
як-як вона каже? "Россия ошибается на каждом шагу"??? А чому не каже правди: "касапи брешуть"!
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12.10.2021 16:57 Відповісти
дыпломатское наречие...
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12.10.2021 17:06 Відповісти
Україна ще раз намагається донести правду світу. Цивілізованому світу. Здивований, що в коментах до сих пір не є екзальтованих **********, які гвалтували щодня, як Зільоний Клован здає Неньку нашу...
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12.10.2021 17:44 Відповісти
Вот те и на, посполитые. Наши доблестные прокуроры до сих пор в наших судах доказывают, что в захвате украинских кораблей в Азовском море виноват Порошенко, на него заведено за это дело, которое не закрыто и расследуется, а параллельно в Гааге наши же юристы доказывают, что виновата Россия.
Это же какое-то раздвоение мышления,.
Так что, Порошенко не виноват? зачем же тогда наше доблестное ДБР всё еще ищет, в чем же он виноват в этом инценденте.
показати весь коментар
12.10.2021 17:45 Відповісти
В захвате наших кораблей виновата путинская Расея , а Порошенко виноват в том , что санкционировал плохо спланированную операцию прохода кораблей через Керченский пролив. И мьі знаем , для чего єто бьіло сделано .
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12.10.2021 18:11 Відповісти
і для чіво ета біла сдєлана, розкажи но. Керченська протока це не територіальні води підарстана, маємо повне право там ходити як хочемо, ніяк підарашок не питаючи. **** неясно?
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12.10.2021 18:20 Відповісти
І коли вже ото із Китаєм будемо мати спільний кордон на Сході України?. Зає***ли вже брехливі, воровливі і наглі ***********.
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12.10.2021 19:54 Відповісти
 
 