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Завод "Кузня на Рибальському" оштрафований на 47,3 млн грн за зрив ремонт фрегата "Гетьман Сагайдачний", - прокуратура

Завод

З київського кораблебудівного заводу "Кузня на Рибальському" за невиконання державного контракту на ремонт і модернізацію флагмана ВМС України фрегата "Гетьман Сагайдачний" стягнули штраф в розмірі 47,3 млн грн.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

Прокурори у суді довели, що у листопаді 2017 року між Міністерством оборони України та приватним акціонерним товариством укладено державний контракт з оборонного замовлення на виконання комплексу ремонтно-модернізаційних робіт на фрегаті "Гетьман Сагайдачний".

Враховуючи, що підприємство свої зобов’язання не виконало, а повернення різниці коштів, сплачених у якості попередньої оплати, та поставку комплектуючих здійснило з порушенням термінів виконання робіт, Спеціалізована прокуратура Південного регіону звернулась до суду з позовом про стягнення штрафних санкцій.

Читайте також: ДБР маніпулює інформацією про будівництво військових катерів класу "Кентавр", - заява "Кузні на Рибальському"

"Таким чином за втручання прокурора забезпечено застосування господарських санкцій через неналежне виконання суб’єктом господарювання державного контракту з оборонного замовлення", - йдеться в повідомленні.

Автор: 

ВМС (1389) корабель (1613) оборона (4793) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514) суднобудування (146) Офіс Генпрокурора (3258)


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Топ коментарі
+23
Два роки судовими рішеннями від Портнова блокували роботу підприємства, а тепер вирішили штрафами за невиконані роботи добити. От примітивні зелені шмарклі...
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12.10.2021 17:34
+12
Зелена гидота мало того, що тупо зриває всі оборонні закази та ще й нищить придприемства.
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12.10.2021 17:32
+9
Зате за висери спамлять. 😊 Як ото тебе. 😁
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12.10.2021 17:46
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Это типичное ВРЕДИТЕЛЬСТВО ,штрафа мало ,под СУД .
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12.10.2021 17:16 Відповісти
Состоянием на 01.10.2021 г. государственный оборонный заказ предусмотренный в бюджете 2021 г. подтвержден государственными контрактами на 69% (18.433 млрд. гривен)
и профинансирован на 47% (12,55 млрд. гривен).
ОБщий объем государственного оборонного заказа на 2021 год - 27, 54 млрд. гривен
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12.10.2021 17:48 Відповісти
"Заводи і фабрики. Не робіть нічого для армії бо Зе-виродки вас штафуватимуть".
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12.10.2021 18:51 Відповісти
Уважаемые корреспонденты хочу напомнить историю постановки на ремонт и модернизацию Гетьмана Сагайдачного. В 2017 году тендер на этот заказ выиграла Кузница на Рыбальском опередив остальных конкурентов. Но беда состояла в том, что у Кузни не было производственных мощностей(хотя у конкурентов они были) на выполнение этого заказа, и она арендовала тогда их в Ильичёвске ,включая причалы. При этом сумма заказа выросла более чем на 10%. Кузня получилась просто посредником со своим процентом , а не никак не непосредственным исполнителем работ по заказу.
Далее размышляйте сами.
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12.10.2021 20:55 Відповісти
Очень часто посредники не платят конкретным исполнителям или задерживают платеж, прокручивая деньги в банках. Делайте выводы.
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13.10.2021 12:37 Відповісти
взяскали штраф
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12.10.2021 17:17 Відповісти
Опередил...
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12.10.2021 17:20 Відповісти
Бяларусы вядать
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13.10.2021 00:26 Відповісти
"взяскали штраф"...
С белорусского googl плохо переводит.
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12.10.2021 17:19 Відповісти
Прокуратура прогнулась под бренд "всрався порох, а не бубочка")))
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12.10.2021 17:25 Відповісти
Сколько ещё высеров мы увидим...
Для 72,88 процентов сцать в глаза, это норма...
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12.10.2021 17:29 Відповісти
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12.10.2021 20:02 Відповісти
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12.10.2021 20:05 Відповісти
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12.10.2021 20:05 Відповісти
73% Украины за дебилов держите?
У Барыги шансов просто нет с такой поддержкой.
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12.10.2021 21:27 Відповісти
ну это уже прогресс в лечении, если дебил осознал себя дебилом.
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13.10.2021 08:05 Відповісти
По ходу это у тебя проблемы с головой, причем хронические, если ты не понимаешь смысла даже напечатанного. Видеть то, чего нет и отрицать очевидное, дано только ылите?
Шизофренические расстройства, в целом, отличаются характерными фундаментальными расстройствами мышления и восприятия, а также неадекватным или сниженным аффектом. Наиболее частыми проявлениями болезни являются слуховые псевдогаллюцинации, параноидный или фантастический бред либо дезорганизованность речи и мышления на фоне значительной социальной дисфункции и нарушения работоспособности.
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13.10.2021 10:08 Відповісти
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13.10.2021 18:32 Відповісти
Интересно, сколько этот фрегат весит?
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12.10.2021 17:29 Відповісти
"Обратиться в суд" - это уже оштрафовать?
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12.10.2021 17:31 Відповісти
Зелена гидота мало того, що тупо зриває всі оборонні закази та ще й нищить придприемства.
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12.10.2021 17:32 Відповісти
Пашка, срыгивай на своего Батьку, со своим мы как-то сами. А ну да, за высеры здесь в кгб не загребут. Пока. Пользуйся.
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12.10.2021 17:35 Відповісти
Зате за висери спамлять. 😊 Як ото тебе. 😁
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12.10.2021 17:46 Відповісти
Ростик! Ну, просто нет слов... Спасибо за бдительность и верность долгу! Так держать! Мо-ло-дец!!! Думаю, далеко пойдёшь... Потянешь одномандатный округ? Не бойся, поддержим и морально, и что самое главное, материально. И запомни - нам нужны бойцы! В том числе, и невидимого фронта. Готовься!
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12.10.2021 18:29 Відповісти
Я не по тих справах! 😊 Я за характером незалежний і впертий. Люблю свободу і не сприймаю диктат. 😊 Тому краще буду займатися тим, що люблю. І це точно не політика. 😁
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12.10.2021 19:41 Відповісти
За зрив кінця епохи бідності пропоную штрафонуть того хто за це рвав тільняшку на 41 лям баксів і вибить зуб.
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12.10.2021 17:33 Відповісти
Два роки судовими рішеннями від Портнова блокували роботу підприємства, а тепер вирішили штрафами за невиконані роботи добити. От примітивні зелені шмарклі...
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12.10.2021 17:34 Відповісти
ти в якому класі, що порахувати роки не здатен?
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12.10.2021 19:04 Відповісти
"Богдан" - приготовиться!
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12.10.2021 17:37 Відповісти
Ключеві слова: "порушені терміни поставки комплектуючих ...".Але ці комплектуючі вироблялись тільки в РФ,які з-за введенного ембарго на експорт в Україну купити офіційно не могли!Вдалося контробандним шляхом,що зірвало терміни доставки виробів!Ось таким чином зелена швобла шиє проти заводу штраф,але ж причини зриву термінів ремонту були об'єктивними обставинами!Аби притягнути якимось чином вину Порошенка,тоді власника заводу!Яка ницість Зеленського,коли справжнім монополістам списують мілліарди!
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12.10.2021 17:39 Відповісти
Підозрюю, що на той час виконання договору модернізації Порох вже не був власником заводу...
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12.10.2021 17:42 Відповісти
Контракт был заключен в 2017 году, а Порох продал в 2018 году. Вот только вопрос " А в каком состоянии был продан завод?"
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12.10.2021 18:06 Відповісти
більше того, в інфі сказано, що договір був укладений наприкінці 2017-го, з розрахунку, що буде виконуватися в 2018-му, якраз в середині якого Кузня відійшла Тігіпко.
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12.10.2021 19:07 Відповісти
Потрібно бути обережними а то порох може підірвати завод разом з фрегатом.
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12.10.2021 20:20 Відповісти
а ну покажіть оригінал документу! Прокуратура не має права штрафувати! Вона може лише підтримувати державну інституцію в суді! Хто звертався до суду? До якого?
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12.10.2021 17:41 Відповісти
"Хто звертався до суду? До якого?" - РФ. Басманный.
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12.10.2021 17:49 Відповісти
ти тямиш, що рішення мав винести суд? А не прокуратура! І ще раз запитую: який суд?
Я тобі по-секрету скажу: якщо тільки це суд першої інстанції - то й штрафу ніякого ще нема!
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12.10.2021 19:09 Відповісти
"Кузница на Рыбальском "давно принадлежит комсомольцу Тигипко. Пусть платит , гондон продажный
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12.10.2021 17:41 Відповісти
А что тогда гандон зелёный по парадам катать будет? Рояль?
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12.10.2021 17:50 Відповісти
Но порохоботы вылизывают Кузню по старой памяти, или на всякий случай, чтобы на Барыгу ни одной тени не легло.
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12.10.2021 21:54 Відповісти
Но вы покрываете крысу вагнеровскую из любви к исскуству.
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12.10.2021 23:04 Відповісти
Только матом, причем обоих. Мне не мешает так крыть и твоего Барыгу, за которого я голосовал в 2014 и не мешает крыть Клоуна, за которого я проголосовал в 2019, лишь бы не Барыга.
Ругаю я их обоих не огульно, есть в их деятельности и достижения кое какие. Может быть даже не осознанные, а просто так получилось.
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13.10.2021 10:40 Відповісти
Ага. Я понял. Ваше мнение колеблется вместе с линией партии вбросами сми
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13.10.2021 11:59 Відповісти
Вряд ли вы поймете меня, а я вас. Ну не умею я торговать Украиной.
Не буду я поддерживать ни олигархов, у которых работа такая - грабить Украину (иначе они не станут олигархами!), ни коррупционеров, ни пустых обещалкиных.
Шанс даю, делая выбор, но потом. если вижу, что врет и обманывает - ругаю, и более шансов не даю.
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13.10.2021 18:12 Відповісти
Дело ваше. Плохо что слова ваши расходятся с делом. На словах - вы против олигархов, на деле - вы понятия не имеете кто это такие.
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13.10.2021 18:15 Відповісти
Не вам рассказывать про мои понятия и как я хорошо, или плохо знаю олигархов, ибо дел с вами у меня не было и вряд ли будут.
С тремя президентами встречался лично. Депутаты, чиновники различного уровня и их окружение... это все я видел своими глазами не из СМИ. Система.
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13.10.2021 21:28 Відповісти
Письками меряться я с вами не буду, уж извините. Меня вы тоже не знаете, и откровенно говоря, это к лучшему. Ваше мнение уважаю, но не считаю правильным. Тем более, что для понимания формулы Ньютона, нет необходимости ни с ним встречаться, ни бросать яблоки себе на голову. Это по другому работает
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13.10.2021 22:59 Відповісти
Директор завода арестован, на заводе долги по зарплате, в связи с этим штрафом, наверное, арестуют счета завода, о людях, простых рабочих и их семьях никто не думает
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12.10.2021 17:44 Відповісти
Чтобы забрать Липецкую табачную фабрику Петра Порошенко главе следственного комитета РАБссии Александру Ивановичу Бастрыкину понадобилось решение Басманного Суда Москвы...,и он купил фабрику за условный 1 рубль РАБссии...
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12.10.2021 17:54 Відповісти
Ты баран, а когда это Порох владел Липецкой ТАБАЧНОЙ фабрикой? Не надо делать фейковые вбросы
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12.10.2021 18:11 Відповісти
та для нього цигарки важливіші за цукерки - невже ти не зрозумів?
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12.10.2021 19:11 Відповісти
Зачем ты портишь малину Сенатору? Он вполне преднамеренно постит сюда всякий бред, на который много кто ведется. Более того, если ты увидел, что Сенатор написал вроде умную и правильную вещь, то у тебя или мозги не в порядке, или ты где-то уже проглотил какой-то фейк и теперь опять ведешься...
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12.10.2021 19:38 Відповісти
Разве у "Кузни" есть ремонтная база на Чёрном море ? Ведь поднятся по Днепру в Киев невозможно. Осадка "Сагайдачного " 4,5 м , а глубина Каховского шлюза 3,65 м.
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12.10.2021 17:54 Відповісти
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12.10.2021 18:07 Відповісти
"Кузня" берет заказ, а потом заключает договор на ремонт или изготовление с другими заводами,
у которых есть такая возможность. Например, Николаевский завод
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12.10.2021 18:15 Відповісти
" взяскали штраф в размере 47,3 млн грн."
З яких рязанських іпінєй скопіювали цю новину? Источник:
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12.10.2021 17:59 Відповісти
Тигипко скотина, такой завод угробил.
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12.10.2021 18:06 Відповісти
Його угробили 73% ідіотів.
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12.10.2021 18:09 Відповісти
А я говорю Тигипко. Вечный рыгоанал.
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12.10.2021 18:12 Відповісти
Поки лохи не обрали найкоротшого недоумка, завод працював.
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12.10.2021 18:21 Відповісти
Пока завод не продали аналу Тихипко , завод работал.
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12.10.2021 18:25 Відповісти
Тигипко купил завод в 2018г в полуразваленом состоянии , так кто завод угробил? Он чи Порох?
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12.10.2021 18:14 Відповісти
А ты бы купил что то в полуразваленном состоянии? Не надо считать Тихипка идиотом.
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12.10.2021 18:16 Відповісти
Идиот Тигипко наверняка подсчитал цену земли в 10 минутах езды от Хрещатика, которую занимает завод...
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12.10.2021 19:44 Відповісти
Когда Порох его покупал, там уже стены разбирали, оборудования уже давно не было. Заводу не везло с менеджментом, который его упорно банкротил вот прямо с развала союза. Кстати, уверен, Порох тоже завод покупал ради земли на Подоле, так что порохоботы, не обольщайтесь. Но и Тигипка - типичный "комсомолец", он не умеет делать деньги, когда всё работает, как надо. Схематозы - вот это его...
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12.10.2021 19:43 Відповісти
Когда приватизировали завод он был в исключительном состоянии, склады были забиты материалами и комплектующими, все отделы и лаборатории работали.
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12.10.2021 21:39 Відповісти
Это в каком году было?
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12.10.2021 21:43 Відповісти
Сертификат акций датирован январем 1995года.
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13.10.2021 08:47 Відповісти
Да ты гонишь, я был на нем где-то в году 2004-2005-м, цеха производили удручающее впечатление. Кстати, вывозил оттуда станки.
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13.10.2021 05:57 Відповісти
при Порохе - Седьмом все пещерные правоохоронцы, заслуженные и народные зебилы будут сидеть, и не на домашнем и не на ночном аресте.. а по-взрослому - с нарами и парашами..
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12.10.2021 18:21 Відповісти
І тут же новина "Минобороны прорабатывает вопрос достройки фрегата "Владимир Великий": нужно 8,3 млрд грн, - Таран", апетити вражають.
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12.10.2021 18:41 Відповісти
Это ничего, что завод принадлежит Тигипке, а не Пороху? Ты видел, как Порох воровал? Почему не подал заявление в полицию? По поводу "Ленинской Кузни" Пороха можно долго и справедливо сношать за сделку в офшоре и ноль гривен уплаченного в бюджет НДФЛ, но вот "воровство" - это тебя выдают твои комплексы. Каждый судит по себе...
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12.10.2021 19:48 Відповісти
Завод Порошенко "Ленинская кузня" во время строительства Подольско-Воскресенского моста закупал в наРФии товары на бюджетные средства - https://tsn.ua/ru/********/zavod-poroshenko-leninskaya-kuznya-vo-vremya-stroitelstva-podolsko-voskresenskogo-mosta-zakupal-v-rossii-tovary-na-byudzhetnye-sredstva-rassledovanie-1317234.html расследование
Ответ будет: Вы все врете!?
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12.10.2021 22:09 Відповісти
И? Я верю, что это чистой воды правда. Но там нет ничего особо незаконного. Это особенности нашего бизнеса, фирмы-прокладки, фирмы-офшоры. Вон, у Арахамии офшоры даже половым путем жене передаются. Я уж молчу про нынешнего президента, авторские права на продукцию почему-то принадлежат шведской компании, и роялти от показов "Сватов" в России уходит туда, ну, чтобы не платить налоги в Украине.

И?

Это аморально, но не наказуемо. Так вся наша верхушка, весь бизнес аморален по самые помидоры. Я не знаю ни одного честного чиновника или бизнесмена. Дальше то что?
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13.10.2021 05:54 Відповісти
Аморально прежде всего врать самому себе, тем более, если верить статье.
Вот и ответьте сами себе насчет воровства Порошенко и сотрудничества с врагом.
Барыга - вполне заслуженное народное помело для него. А 73% факов - оценка его деятельности.
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13.10.2021 10:02 Відповісти
Народ туп и верит в телевизор. А 73% вообще не в состоянии думать, у них голова, чтобы в неё есть. Так что про "воровство" - мимо. Уклоняется от налогов - да, однозначно. Мелочен и мстителен - угу. Тупой микроменеджмент и неумение делегировать полномочия - а как же без этого. Но вот "воровство", "барыга" - это ярлыки, вдолбленные телевизором в головы быдла.

PS Я тоже сотрудничаю с врагом. Мир сейчас такой. Тут другое дело, знать, кто у тебя враг, а не называть его "другая сторона". И да, кацапы, с которыми я сотрудничаю, знают об моем к ним отношении. Морщатся, плюются в сторонке, но платят деньги за мою работу. Потому что мир сейчас такой.
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13.10.2021 14:38 Відповісти
Странно, что это рассеяне плюются, работая с тобой, а не наоборот.
И это пишет человек, считающий 73% народа тупым стадом!
Знаешь, мне огидно с тобой общаться. Ты ведь по сути Барыга. А если они твою мать застрелят. Продолжишь сотрудничество? Можешь не отвечать. Продолжишь.
https://www.youtube.com/watch?v=XA8Pu3x4vV0 Учись у нормальных людей балакать з москалями .
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13.10.2021 17:56 Відповісти
Я по сути и есть Барыга,я этого не скрываю, и даже можно сказать горжусь. Вот только что-бы вы такие правильные и честные, без меня делали, кто вам зарплату платить то будет? Знаешь, что такое контрактные обязательства? Я могу стать в позу и сказать туркам "я с кацапами не работаю", но только турки мне это припомнят в следующий раз, и два десятка людей пойдут на улицу, потому что для них работы уже не будет нигде. Я делал всё, чтобы отказались кацапы, а не я, и даже получил от этого истинное удовольствие. Но кацапы тупо утёрлись, сели на бутылку и сказали "не, нам они подходят", хоть, я уверен, в рашу я смогу доехать только до первого пограничника, и меня тупо или не пустят, или пустят и следом тут же запроторят в ментовку. Потому что кацапы - известные стукачи и кто-то точно не упустил момента написать донос.

Именно потому, что я знаю, что есть простые и неправильные решения, которые так любит быдло, и широкий выбор из мерзких, странных и противоестественных, которые приходится принимать, когда речь идет о бизнесе, я вообще стараюсь не касаться этой темы. Потому что мы на самом деле не знаем, какие исходные данные были у данного конкретного человека, когда он принимал то, или иное решение. Пока его действия не подпадают под Уголовный Кодекс, не мне и не тебе не надо рассказывать, как он должен, или не должен был поступить.

На Пороха завели две сотни уголовных дел, нынешняя власть старается изо всех сил, копытом роет землю, но толку никакого, всё рассыпается даже не дойдя до суда. Т.е. даже предьявить в суд нечего. Значит человек невиновен. Интересно, что будет, когда доберутся до самого Зеленского, а до него доберутся, прятаться ему некуда. Эти 73% его же и распнут за его настоящие и мнимые грехи. Вот только Порох показал себя с хорошей стороны, не дрогнул и не прогнулся. Не надо быть Вангой, чтобы предсказать, что Зеля плохо кончит. просто потому, что он в душе и по жизни артист, ему слава и аплодисменты жизненно необходимы. А когда вчерашние поклонники будут мешать его с грязью, это будет самым болезненным для него, а держать удар он не умеет, это видно.
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13.10.2021 23:31 Відповісти
поинтересуйтесь, где сейчас активы Рошен и куда идут налоги
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13.10.2021 12:55 Відповісти
Я мимо активов Рошена каждый день утром и вечером прохожу. В Украине они находятся, а что? И налоги платят в украинский бюджет.
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13.10.2021 14:41 Відповісти
Прочитал. Херню пишете. Закупки производились у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕВРОМОСТ" Адреса: Україна, 54030, Миколаївська обл., місто Миколаїв, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 12, квартира 1
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13.10.2021 08:43 Відповісти
Понятно излагать смысл дано не каждому. В чем именно херня то?
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13.10.2021 10:43 Відповісти
Что непонятного? Одно укр предприятие, купило продукцию другого укр предприятия. В чём проблемма?
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13.10.2021 11:55 Відповісти
Точно читал статью? Вот прям из нее вырезал и спецом даже выделил тебе ответ:
"Ленинская кузня", которая тогда принадлежала президенту, перечислила 160 миллионов предприятию "Евромост", владелец которого - российский "Воронежстальмост". Но чтобы так сильно не подставляться, к цепочке приобщают португальскую прокладку Facetaregia LDA, директор которой, почему-то с украинской фамилией Мысько. По контракту между "Евромостом" и португальцами, сумма поставки уже не 160 миллионов, а 85. Кто-то положил себе в карман 75 миллионов. А дальше "якобы португальцы", покупают у "Воронежстали" металлоконструкции.

Кроме этого, согласно грузовой таможенной декларации, металлоконструкции приехали на "Ленинскую кузню" прямо из Российской Федерации. Вот четко это указано - отправитель "Воронежсталь", Россия, получатель - их же предприятие в Украине "Евромост", на которое "Ленинская кузня" президента отправила 160 миллионов гривен.

Можно проводить проплаты хоть через Антарктиду, но товар, согласно этой декларации - с русского Воронежа сначала приехал в Харьков, где его перегрузили в украинские грузовики и повезли на улицу Электриков, где расположен президентский завод "Ленинская кузня".

Один из руководителей "Ленинской кузни" Владимир Болихов. Он получает там до сих пор зарплату - одновременно был учредителем и бухгалтером в то время российского Евромоста, также, согласно открытых российских источников, Болихов является на 0,42% владельцем "Воронежстали".
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13.10.2021 18:03 Відповісти
Много букофф. Вывод какой? Порошенко должен лично следить за работой отдела снабжения, одного из предприятий владельцем, либо акционером он является? Вы хоть понимаете, что несёте чушь? Не?
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13.10.2021 18:18 Відповісти
Кто-то положил себе в карман 75 миллионов.
Столько букофф осилишь?
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13.10.2021 21:12 Відповісти
Я осилил все, спасибо что не растекались мыслью.
"Кто-то положил себе в карман 75 миллионов." - кто?
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13.10.2021 23:01 Відповісти
А хто ж це зробив? Невже Святий Петро? Таки не вірю...
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12.10.2021 19:50 Відповісти
Правильно делаешь. Наброс слабенький. Не, ну вагнеровец Зе стараецца конешно
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13.10.2021 08:44 Відповісти
 
 