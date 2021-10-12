Завод "Кузня на Рибальському" оштрафований на 47,3 млн грн за зрив ремонт фрегата "Гетьман Сагайдачний", - прокуратура

З київського кораблебудівного заводу "Кузня на Рибальському" за невиконання державного контракту на ремонт і модернізацію флагмана ВМС України фрегата "Гетьман Сагайдачний" стягнули штраф в розмірі 47,3 млн грн.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

Прокурори у суді довели, що у листопаді 2017 року між Міністерством оборони України та приватним акціонерним товариством укладено державний контракт з оборонного замовлення на виконання комплексу ремонтно-модернізаційних робіт на фрегаті "Гетьман Сагайдачний".

Враховуючи, що підприємство свої зобов’язання не виконало, а повернення різниці коштів, сплачених у якості попередньої оплати, та поставку комплектуючих здійснило з порушенням термінів виконання робіт, Спеціалізована прокуратура Південного регіону звернулась до суду з позовом про стягнення штрафних санкцій.

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"Таким чином за втручання прокурора забезпечено застосування господарських санкцій через неналежне виконання суб’єктом господарювання державного контракту з оборонного замовлення", - йдеться в повідомленні.