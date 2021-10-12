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Новини Агресія Росії проти України
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До кінця року в Україні буде розгорнута військово-навчальна місія ЄС. Робимо все необхідне, - Таран

До кінця року в Україні буде розгорнута військово-навчальна місія ЄС. Робимо все необхідне, - Таран

Робиться все необхідне для створення військової місії ЄС в Україні. Очікується, що вона з'явиться до кінця поточного року.

Про це заявив міністр оборони України Андрій Таран, коментуючи підсумки саміту Україна-ЄС, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"Робимо усе необхідне, щоб вже до кінця поточного року військова дорадчо-тренувальна місія з площини напрацювання юридичної бази перейшла у стан практичної реалізації на користь як Україні, так і ЄС", - сказав Таран.

За його словами, планується залучення 30 постійних радників від ЄС. Очікується, що завдяки активній участі європейських колег та за результатами інституційного аудиту, у Збройних Силах України буде створено багаторівневу систему військової освіти, введено якісне дистанційне навчання. Трансформації мають зазнати адміністративні та управлінські процеси, а також організаційно-штатні структури військових навчальних закладів. А навчально-матеріальна база удосконалюватиметься з урахуванням вимог європейської освіти.

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"Реалізація такого проєкту дозволить залучити кращі практики і допомогу у процесі реформування системи військової освіти Збройних Сил України, що притаманні державам-членам Європейського Союзу. У нашому порядку денному дуже чіткі ініціативи, і ті сигнали, які ми подаємо колегам з ЄС, досить позитивно сприймаються. І кроки, які Міноборони робить в ході оборонної реформи, є інструментом зближення з ЄС", – зазначив Міністр оборони України Андрій Таран.

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місія (90) Євросоюз (13443) ЗСУ (7579) Таран Андрій (267)


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шо эта миссия покажет мировому сообществу нового?
чем она круче видеокамер за триста гривень?желающие услышать услышат...дыбилы на кремлёвской зряплате николы...
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12.10.2021 17:25 Відповісти
Военная миссия ЕС в Украине , бесспорно , нужна и полезна . Добро пожаловать !
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12.10.2021 18:14 Відповісти
ЕС будет озабочиваться по месту,прямо в Украине
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12.10.2021 19:12 Відповісти
Чому мін.оборони не використовує виділені з бюджету гроші для армії?
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12.10.2021 20:21 Відповісти
Об цю кирзову морду розіб'ються всі благородні наміри військової місії ЄС.
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12.10.2021 22:27 Відповісти
 
 