До кінця року в Україні буде розгорнута військово-навчальна місія ЄС. Робимо все необхідне, - Таран
Робиться все необхідне для створення військової місії ЄС в Україні. Очікується, що вона з'явиться до кінця поточного року.
Про це заявив міністр оборони України Андрій Таран, коментуючи підсумки саміту Україна-ЄС, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.
"Робимо усе необхідне, щоб вже до кінця поточного року військова дорадчо-тренувальна місія з площини напрацювання юридичної бази перейшла у стан практичної реалізації на користь як Україні, так і ЄС", - сказав Таран.
За його словами, планується залучення 30 постійних радників від ЄС. Очікується, що завдяки активній участі європейських колег та за результатами інституційного аудиту, у Збройних Силах України буде створено багаторівневу систему військової освіти, введено якісне дистанційне навчання. Трансформації мають зазнати адміністративні та управлінські процеси, а також організаційно-штатні структури військових навчальних закладів. А навчально-матеріальна база удосконалюватиметься з урахуванням вимог європейської освіти.
"Реалізація такого проєкту дозволить залучити кращі практики і допомогу у процесі реформування системи військової освіти Збройних Сил України, що притаманні державам-членам Європейського Союзу. У нашому порядку денному дуже чіткі ініціативи, і ті сигнали, які ми подаємо колегам з ЄС, досить позитивно сприймаються. І кроки, які Міноборони робить в ході оборонної реформи, є інструментом зближення з ЄС", – зазначив Міністр оборони України Андрій Таран.
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