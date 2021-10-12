УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4334 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
754 4

Від початку доби війська РФ відкривали вогонь поблизу Зайцевого, втрат немає, - штаб ООС

Від початку доби війська РФ відкривали вогонь поблизу Зайцевого, втрат немає, - штаб ООС

Від початку доби на Донбасі російсько-окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Біля Зайцевого позиції українських воїнів найманці РФ обстріляли зі стрілецької зброї.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою. Українські підрозділи продовжують виконувати завдання з відбиття і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Читайте також: Українського воїна поранено внаслідок російського обстрілу на Донбасі. За добу - 9 порушень "тиші", - штаб ООС

Автор: 

обстріл (28657) Донбас (22356) найманці рф (2060) операція Об’єднаних сил (6725)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Бережи вас Господь, рідненькі.
показати весь коментар
12.10.2021 17:48 Відповісти
***!!! А Зайцево це біля Майорське???
А що значить біля Зайцево?
А Зайцево як і Майорське це напевно 1.5 км і Горлівка???
Це походу ще по Зайцево гасили з всіх наявних!
показати весь коментар
12.10.2021 19:07 Відповісти
Чого замовчують те, що ********** "інспектують"наші залишені (де членоглай-нелох розводив) позиції, під Золтим4???
показати весь коментар
13.10.2021 17:35 Відповісти
Вибачаюсь, ЗОЛОТЕ-4.
показати весь коментар
13.10.2021 17:36 Відповісти
 
 