Від початку доби війська РФ відкривали вогонь поблизу Зайцевого, втрат немає, - штаб ООС
Від початку доби на Донбасі російсько-окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.
Біля Зайцевого позиції українських воїнів найманці РФ обстріляли зі стрілецької зброї.
Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.
Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою. Українські підрозділи продовжують виконувати завдання з відбиття і стримування збройної агресії Російської Федерації.
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А що значить біля Зайцево?
А Зайцево як і Майорське це напевно 1.5 км і Горлівка???
Це походу ще по Зайцево гасили з всіх наявних!