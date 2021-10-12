УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11885 відвідувачів онлайн
Новини
2 184 21

РФ спеціально зірвала засідання гуманітарної підгрупи ТКГ, щоб не обговорювати спалах коронавірусу в ОРДЛО, - Гармаш

РФ спеціально зірвала засідання гуманітарної підгрупи ТКГ, щоб не обговорювати спалах коронавірусу в ОРДЛО, - Гармаш

На окупованих територія Донецької та Луганської областей спостерігається критична ситуація з коронавірусом. Росія не хоче про це говорити в Тристоронній контактній групі, тому зірвала засідання гуманітарної підгрупи.

Про це заявив представник української делегації в ТКГ Сергій Гармаш, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За словами Гармаша, для того, щоб зірвати засідання підгрупи, російська сторона знову привела засуджену за тероризм в Україні Маю Пирогову.

"Це не можна назвати інакше, ніж навмисними зривов Росією переговорів в гуманітарному треку на тлі закриття КПВВ на Донбасі та гуманітарної катастрофи, викликаної, спровокованим Москвою, спалахом смертності від коронавірусу", - зазначив він.

Як повідомлялося, в лікарні в окупованому Донецьку не вистачає місця для трупів. Тіла пацієнтів, які померли від коронавірусу, упаковують у мішки і кладуть просто на підлогу в коридорах.

Автор: 

росія (65346) Тристороння контактна група (827) коронавірус (19923) Гармаш Сергій (136) ОРДЛО (320)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+5
капец, ото оно нам надо то ордло?! за своими кпп следить надо, што б фигня не проникла, а не пенсии запроданцам платить!
показати весь коментар
12.10.2021 17:43
+4
людишки там оказались реально тупогнилые. Но земля наша. Нельзя землей из-за каких-то мразей разбрасываться
показати весь коментар
12.10.2021 17:54
+2
Кацапы ведут себя вполне природно, доказано сотнями лет их дегенеративной истории, а вот то что от них хотят какого то другого поведения, что наши, что на западе, вызывает сомнения в адекватности...
показати весь коментар
12.10.2021 17:45
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Насколько же крысия ничтожно подлая нация!!
показати весь коментар
12.10.2021 17:39 Відповісти
капец, ото оно нам надо то ордло?! за своими кпп следить надо, што б фигня не проникла, а не пенсии запроданцам платить!
показати весь коментар
12.10.2021 17:43 Відповісти
да пусть живут как хотят.... оставить их в покое навсегда. все кто поумнее выехал уже.
показати весь коментар
12.10.2021 17:45 Відповісти
людишки там оказались реально тупогнилые. Но земля наша. Нельзя землей из-за каких-то мразей разбрасываться
показати весь коментар
12.10.2021 17:54 Відповісти
Естественный отбор.
показати весь коментар
12.10.2021 18:32 Відповісти
Пусть живут, ватный рашистский длбб, на твоей вонючей Засрахе ,этот биомусор все равно придется депортировать
показати весь коментар
12.10.2021 20:16 Відповісти
Кацапы ведут себя вполне природно, доказано сотнями лет их дегенеративной истории, а вот то что от них хотят какого то другого поведения, что наши, что на западе, вызывает сомнения в адекватности...
показати весь коментар
12.10.2021 17:45 Відповісти
Немає про шо з кацапнею базарити, ковід вони синтезували і його розповсюджують, то нехай виздихають во ім'я Путіна!
показати весь коментар
12.10.2021 17:49 Відповісти
С такими темпами, скоро Донецк превратится в Чернобыль. Только в Чернобыле радиация, а в ОРДЛО банды кацапов - мародёров и местная гопота
показати весь коментар
12.10.2021 17:52 Відповісти
Увидел случайно видео, где клуша с мужем в Луганске рассказывают, что весь Лугаск двое суток будет сидеть вообще без света. (это было буквально на неделе) Если бы у нас такое было, то все бы граждане возмущались и плевались, орали и митинговали. А эти двое говорят об предстоящем их сидении без света так спокойно, почти одобрительно. Имхо - они все ненормальные, с ними можно делать всё что угодно, хоть на голову срать, им все будет нравиться, лишь бы Дырдыра их и была надежда, что Россия когда нибудь примет их к себе. Хотя имхо, не примет никогда, но пох. Поэтому - хватить за них переживать, им все там нравиться, они и умирать будут со счастливыми улыбками на лице. Пропаганда убила их мозг навсегда и это необратимо. Это щелуха, а не люди. Но Рашка очень умело пользуется этой шелухой, что бы гадить Украине.
показати весь коментар
12.10.2021 17:55 Відповісти
Отож! Це , нам всучили платню за транспортування--ми галасуємо, на мітінги збираємося, дороги перекриваємо. Газ власного добутку нам продають за скаженними цінами, ми бунт підіймаємо, владу скидуємо....Олію соняшкову зробили дорожче за оливкову! Чим відрізняємося від кац...в та ордловців?
показати весь коментар
12.10.2021 18:05 Відповісти
Даже те которые понимают что крыссия их никогда не примет, никогда не скажут об этом. Есть такая категория людей - псевдо патриоты, или те которым просто мужества не хватает признать очевидный факт
показати весь коментар
12.10.2021 18:35 Відповісти
шелуха*
показати весь коментар
12.10.2021 17:56 Відповісти
На РАБссии бушует Корона с вирусом,каже блогер Александр Балу,ежедневно до 1000 трупов...
показати весь коментар
12.10.2021 17:59 Відповісти
https://youtu.be/kM7O699hHrk
показати весь коментар
12.10.2021 18:01 Відповісти
І я впевнений на 100 відсотків, що мешканці ордло, прозомбовані мовзалейним зомбоящиком, звинувачують Україну в тому що зараз з ними відбувається... Це по вині України вони змушені жити в ОРДЛО, по вині України у них велика смертність від коронавірусу, Україна закрила блокпости і не випускає їх звідти. нормальних людей там майже не залишлось, одна ватна вата і сепари. Я от думаю, нафіг ми за них воюємо і жопу рвем? Ну хочуть вони в крисію немиту, нехай валять!! Відпустити їх і забути!! Коли вони зрозуміють в яке гівно потрапили, вони самі попросяться назад до України!!!
показати весь коментар
12.10.2021 18:02 Відповісти
Евгений, ты так говоришь, типа Украина их не пускает в Россию. Да это Россия их не хочет к себе брать! А от Украины тут ничего не зависит. России и даром не нужна эта убыточная дотационная дыра с пенсами, которых надо кормить и содержать. Дырляндия России нужна лишь как рычаг давления на Украину. Это такие гири на ногах Украины, не пускающие её в ЕС. Об этом некоторые их деятели говорят чесно напрямую.
показати весь коментар
12.10.2021 19:24 Відповісти
Війна йде за територіальну цілісність країни, а не за сепарів. Ця ватна наволоч Україні дійсно не потрібна, але неможна ворогу ось так землю віддавати.
показати весь коментар
12.10.2021 19:44 Відповісти
Пьяная Пирогова
https://vk.com/wall-3223620_1465011
показати весь коментар
12.10.2021 18:03 Відповісти
https://youtu.be/ugQyw9nVI00 https://youtu.be/ugQyw9nVI00
показати весь коментар
12.10.2021 18:05 Відповісти
русскіє нє болєют...
показати весь коментар
12.10.2021 18:12 Відповісти
 
 