РФ спеціально зірвала засідання гуманітарної підгрупи ТКГ, щоб не обговорювати спалах коронавірусу в ОРДЛО, - Гармаш
На окупованих територія Донецької та Луганської областей спостерігається критична ситуація з коронавірусом. Росія не хоче про це говорити в Тристоронній контактній групі, тому зірвала засідання гуманітарної підгрупи.
Про це заявив представник української делегації в ТКГ Сергій Гармаш, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За словами Гармаша, для того, щоб зірвати засідання підгрупи, російська сторона знову привела засуджену за тероризм в Україні Маю Пирогову.
"Це не можна назвати інакше, ніж навмисними зривов Росією переговорів в гуманітарному треку на тлі закриття КПВВ на Донбасі та гуманітарної катастрофи, викликаної, спровокованим Москвою, спалахом смертності від коронавірусу", - зазначив він.
Як повідомлялося, в лікарні в окупованому Донецьку не вистачає місця для трупів. Тіла пацієнтів, які померли від коронавірусу, упаковують у мішки і кладуть просто на підлогу в коридорах.
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