Передумов для локдауну в Києві немає, але ситуація з COVID-19 погіршується, - Рубан

Станом на 12 жовтня у столиці немає передумов для введення посилених карантинних заходів, але ситуація з поширенням коронавірусної інфекції погіршується.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне", про це заявив голова столичної Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан.

Він зазначив, що питання введення локдауну є "прерогативою органів центральної влади та Міністерства охорони здоров'я".

"На сьогодні немає передумов для введення заходів, що стосуються "червоної зони", але є ситуація щодо погіршення епідеміологічної ситуації стосовно коронавірусної інфекції та гострих респіраторних вірусних захворювань. Упродовж вихідних днів, які будуть з 14 по 18 жовтня, можуть впасти статистичні дані по захворюваності, тому ми можемо прогнозувати ситуацію тільки через тиждень", - сказав Рубан.

За його словами, єдиним реальним способом запобігти введенню локдауну є вакцинація: "Якщо ми вакцинуємо жителів на рівні 70%, а це понад мільйон осіб, плюс ті, хто у нас вже є, то у нас не буде необхідності вводити посилені заходи".

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