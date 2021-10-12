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Біля Бердичева будують нову транспортну розв'язку на маршруті в Молдову, - Житомирська ОДА

У Житомирській області біля Бердичева збудують нову багаторівневу транспортну розв’язку, яка стане частиною нового маршруту Київ – Кишинів.

Про це повідомив голова обласної адміністрації Віталій Бунечко, інформує Цензор.НЕТ.

Біля Бердичева будують нову транспортну розвязку на маршруті в Молдову, - Житомирська ОДА 01

"Вирує робота на одному з масштабних проєктів програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" – новій транспортній розв’язці поблизу Бердичева. Близько 10 одиниць важкої техніки, 30 дорожніх працівників та мостовиків працюють тут", - розповів голова ОДА.

Дорожники вже змонтували всі балки на шляхопроводі та асфальтують підходи до нього. Також тривають роботи з армування. На шляхопроводі буде 3 смуги руху в кожен бік, а дорожній одяг складатиметься з трьох шарів асфальтобетону, щоб витримувати великий потік машин.

Біля Бердичева будують нову транспортну розвязку на маршруті в Молдову, - Житомирська ОДА 02

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Нова розв’язка дозволить вивести з Бердичева транзитний транспорт і зробить шлях до Києва більш зручним і швидким. Крім того, розв’язка стане частиною нового маршруту Київ – Кишинів, який створюють за програмою "Велике будівництво". Він проходитиме Київською, Житомирською і Вінницькою областями.

Автор: 

Бердичів (31) Бунечко Віталій (52) Велике будівництво (741) Житомирська область (1267)


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Топ коментарі
+1
за то бабло весь бердычев можна поселить на троещине...нафига вам та стэжка?
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12.10.2021 18:04
+1
не заважай!
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12.10.2021 18:35
+1
Кипит работа на одном из наиболее масштабных проектов программы президента Владимира Зеленского (!!!???) "Большая стройка" .

Зеленский лично деньги дает на это?? Почему стройка Зеленского??? Так было в СССР и Сталинские стройки были.. Куда идет Украина, в Китай?!
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12.10.2021 22:50
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за то бабло весь бердычев можна поселить на троещине...нафига вам та стэжка?
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12.10.2021 18:04 Відповісти
Надо политтехнологам президента объяснить пословицу "Що занадто, то не здраво", что частая реклама себя любимого может привести к противоположному эффекту
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12.10.2021 18:08 Відповісти
не заважай!
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12.10.2021 18:35 Відповісти
Там есть кому объяснять? В городе Бердичев , ремонт моста второй год сделать не могут, в городе пробки как в Киеве. Развязка строится не просто так, Вацак стал депутатом в прошлом году, в том же году купил асфальтный завод за рубежом , в этом году чисто случайно выиграл тендер! Суть в том что развязка в два направления : Бердичев и объездная в сторону Винницы ! Весь абсурд в том , что отмыли миллиарды , а суть развязки остаётся той же , так как придётся осуществлять разворот. У
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13.10.2021 07:11 Відповісти
Біля Чуднова вже будують переїзд через жд, пройшло 2 роки, а переїзда так і не має
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12.10.2021 18:40 Відповісти
Кипит работа на одном из наиболее масштабных проектов программы президента Владимира Зеленского (!!!???) "Большая стройка" .

Зеленский лично деньги дает на это?? Почему стройка Зеленского??? Так было в СССР и Сталинские стройки были.. Куда идет Украина, в Китай?!
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12.10.2021 22:50 Відповісти
Я 14 років їздю там і ніколи не було заторів. Максимум кільце зробити там і все всім нормально....ні треба бабло розпилити по по великому . Ну поцики зЕ ну ну

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12.10.2021 23:49 Відповісти
 
 