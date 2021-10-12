Біля Бердичева будують нову транспортну розв'язку на маршруті в Молдову, - Житомирська ОДА

У Житомирській області біля Бердичева збудують нову багаторівневу транспортну розв’язку, яка стане частиною нового маршруту Київ – Кишинів.

Про це повідомив голова обласної адміністрації Віталій Бунечко, інформує Цензор.НЕТ.

"Вирує робота на одному з масштабних проєктів програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" – новій транспортній розв’язці поблизу Бердичева. Близько 10 одиниць важкої техніки, 30 дорожніх працівників та мостовиків працюють тут", - розповів голова ОДА.

Дорожники вже змонтували всі балки на шляхопроводі та асфальтують підходи до нього. Також тривають роботи з армування. На шляхопроводі буде 3 смуги руху в кожен бік, а дорожній одяг складатиметься з трьох шарів асфальтобетону, щоб витримувати великий потік машин.

Читайте також: 10 км траси Бучач - Товсте відремонтували на Тернопільщині, - "Укравтодор". ФОТО

Нова розв’язка дозволить вивести з Бердичева транзитний транспорт і зробить шлях до Києва більш зручним і швидким. Крім того, розв’язка стане частиною нового маршруту Київ – Кишинів, який створюють за програмою "Велике будівництво". Він проходитиме Київською, Житомирською і Вінницькою областями.