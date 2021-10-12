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Політичної волі розслідувати справу "вагнерівців" немає, ТСК робить все для приховування інформації, - нардеп "Голосу" Костенко

Політичної волі розслідувати справу

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради у справі "вагнерівців" робить усе крім того, що повинна.

Про це заявив секретар комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат від партії "Голос" Роман Костенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Тимчасова слідча комісія у справі "вагнерівців" опитала учасників спецоперації і тодішнього керівника ГУР. Отримані дані оприлюднювалися одразу, без попереднього опрацювання. Голова ТСК виходила на брифінги й говорила все, що хотіла, в тому числі, видавала конфіденційну інформацію про наших службовців. Словом, ця комісія робить все, крім того, що повинна. На сьогодні найбільше зусиль її учасників направлено на приховування інформації, а не на з'ясування правди", - заявив він.

"Президент Зеленський заявив, що, дійсно, він розповів про спецоперацію Лукашенку. А це новий поворот у справі. Раніше ТСК анонсувала, що вже завершує свою роботу, бо, мовляв, вже все зрозуміло. Але після заяви президента, ясно, що потрібно продовжувати розслідування, викликати людей з ОП і задавати їм конкретні питання. Чому українська операція була зірвана, чому найманці були злиті КДБ Білорусі і після цього поїхали назад до РФ?", — зазначив Костенко.

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Він припускає, що хтось із цих найманців просто зараз перебуває на Донбасі і далі воює проти українців.

"Тому тут зараз все дуже серйозно і ми не дозволимо просто так закрити справу "вагнерівців". Очевидно, що жодної політичної волі дійсно розслідувати по суті це питання ні в кого немає, справа максимально гальмується. Тому раніше "Голос" й відкликав представників зі складу ТСК. Але команда не залишить спроб дізнатися правду і доведе справу до кінця", - підкреслюється в публікації.

"Владі треба зрозуміти, що виключно через прозорість та чесність можна зняти всі підозри, якщо вони безпідставні. Бо українське громадянське суспільство не заспокоїться і ми як партія будемо боротися за правду в цій історії", - резюмує нардеп.

Нагадаємо, вночі 29 липня 2020 року в Білорусі затримали 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати ситуацію напередодні президентських виборів. Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, хто воював на Донбасі і в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед затриманих в Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їх екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

19 травня 2021 року Рада відмовилася створити окрему ТСК у справі "вагнерівців". Замість цього, Рада створила ТСК з розслідування можливих злочинів представників влади.

24 червня Володимир Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців" і порівняв її із захопленням літака Ryanair в Мінську. Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання. Крім того, президент розповів, що сам особисто передав Лукашенку інформацію про "вагнерівців": Я подзвонив і попередив його.

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів держвлади та інших осіб проти суверенітету України розпочала роботу 6 липня.

Автор: 

ПВК Вагнер (1540) Голос партія (512) Костенко Роман (207)


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Топ коментарі
+26
Она уже давно все сказала

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12.10.2021 18:45
+13
антимайдан в офисе,яки нах вск?
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12.10.2021 18:09
+13
Ну хоть Турция что-то делает, а зеленые овощи сидят на -опе и молчат.
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12.10.2021 18:20
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антимайдан в офисе,яки нах вск?
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12.10.2021 18:09 Відповісти
воля Югавастока зараз...
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12.10.2021 18:11 Відповісти
ну ,Вы. Смешные ! Вам делать нечего Янелох уже дважды признался ,что лично он и слил информацию ! Факты это подтверждают ! Если бы ,кто- то другой , то давно вылетел бы , как пробка ! И сказала Моника , что Ермак хороший и уйдёт только вместе с не
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12.10.2021 18:37 Відповісти
та все мы тут смешные..в бинокле из офиса.
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12.10.2021 18:41 Відповісти
з'явиться після Зеленського...і тоді всім доведеться відповідати...я сподіваюсь
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12.10.2021 18:09 Відповісти
Сама себя пасодить Безуглая и будет всем счастье
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12.10.2021 18:12 Відповісти
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12.10.2021 18:31 Відповісти
Она уже давно все сказала

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12.10.2021 18:45 Відповісти
Розслідувати злочин найвеличнішого? Танунах.
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12.10.2021 18:13 Відповісти
Ну хоть Турция что-то делает, а зеленые овощи сидят на -опе и молчат.
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12.10.2021 18:20 Відповісти
Зеленский сорвал российскую спецоперацию против Украиньі .
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12.10.2021 18:18 Відповісти
ЦРУ и Ми-6 - это очень российские спецлужбы. Ага.
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12.10.2021 18:32 Відповісти
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12.10.2021 19:11 Відповісти
Макс, ховайся - ты зачем организовал "российскую спецоперацию против Украиньі"?
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12.10.2021 23:43 Відповісти
что кокс с опа доставили что так глючит
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12.10.2021 20:37 Відповісти
Кто бы сомневался, что при нынешней власти законы не работают. Узнала, что некоторые слуги подали законопроект не допускать в ВР непривитых от короны в том числе и депутатов. Посмотрим как наши слуги примут этот закон и выстроятся в ряд на вакцинацию. Людей противоконституционно заставляют колоться, а сами 90% непривитые. Ну-ну. Понаблюдаем. Они думали что их пронесет, людям свинью подклали, а про закон бумеранга забыли.
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12.10.2021 18:18 Відповісти
время клоунов.. пройдёт!
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12.10.2021 18:20 Відповісти
Даже как то интересно власть не хочет расследовать и оппозиция тоже? Отозвали своих представителей из вск тоже не желают расследовать просто шоу устраивать.
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12.10.2021 18:23 Відповісти
Как? Я думал, этот Костенко уже давно в ВСК! Если нет, то зачем вонять?
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12.10.2021 18:32 Відповісти
Вагнергейт не виноват,это все происки Госдепа
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12.10.2021 18:35 Відповісти
И какой там риск и с чем он не соизмерим?
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12.10.2021 18:41 Відповісти
А мені ось буває цікаво, що ЗМІ ЗНАЮТЬ за секретні служби більше, ніж самі секретні служби про себе.
Адже секретні служби тому і є секретні, щоб про них менше говорили, а тим більше розбирали деталі. Секретні операції проводяться секретно. А якщо зливаються іноді то ніхто не знає із якою метою, крім самих служб.

Якщо бувають провали, то служби і посадові причетні особи можуть і самі розібратися та покарати винних. Але ось дехто хоче щоб деталі розглядалися на 5-му каналі із суддями із "прямого" та до них викликали по черзі всіх із розвідуправління та секретних відділів СБУ.
Але, звичайно. поговорити ТРЕБА про ЩОСЬ і звинувачувати КОГОСЬ.

Тобто Зеленського. Адже він всюди встигає і всюди винним виявляється. Немає інститутів влади та посадовців, а всюди один Зеленський.
Цікаво чи для нього готують інформації аналітичні де і за ЩО його описують? Хтось би підготував статистичні матеріали із критикою однієї особи,
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12.10.2021 18:39 Відповісти
Зеленский всё под себя подмял. Вот его и обвиняют. Это вполне справедливо. В нашей стране куча экономистов с мировым именем. Кто запрещал Зеле назначить экономиста Новака или экономиста Ланового премьером. Они как раз оба по макроэкономике. 2 года назад это было возможно. Сейчас он так обгадился, что никто уже из уважающих себя людей на эту должность не пойдёт.
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12.10.2021 20:22 Відповісти
смешно, а что значит "политическая воля" для расследования преступления?
то есть значит, что одним можно совершать преступления, а другим, как ляжет политическая воля?
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12.10.2021 18:39 Відповісти
для тогож и в депутаты идут... чтобы безнаказанно нарушать закон
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12.10.2021 18:46 Відповісти
Так а что расследовать, если оно сказало, что растрындело все Лукашенко, что тут не ясного?😁😁😁😁
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12.10.2021 18:47 Відповісти
Там "Козырь" сдал всё ФСБ ещё раньше чем узнал Лукашенко.
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12.10.2021 20:17 Відповісти
В 19:00 Стрим Айдер Муждабаев Ютьюб...прямой эфир...заходите не стесняйтесь ...про рюский мир Айдер поведает честно и в лоб...
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12.10.2021 18:48 Відповісти
ЗЕлених є одне політйчне рішення - швидко гучно інформаційним вибухом про новий криміналал влади заглушити попередні
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12.10.2021 19:12 Відповісти

Батя! Я очень -очень, шибко - шибко стараюсь для тебя ...!!!
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12.10.2021 19:21 Відповісти
Они думают что затянут и прервут расследования и после этого их никто предателями считать не будет. Ан нет! Независимо даже от их решения им от от позора уже не отмыться.
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12.10.2021 20:15 Відповісти
Мар"яна не БезУгла , а БезЧесна і БезСовісна та продажна людина .
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12.10.2021 22:12 Відповісти
 
 