Політичної волі розслідувати справу "вагнерівців" немає, ТСК робить все для приховування інформації, - нардеп "Голосу" Костенко

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради у справі "вагнерівців" робить усе крім того, що повинна.

Про це заявив секретар комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат від партії "Голос" Роман Костенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Тимчасова слідча комісія у справі "вагнерівців" опитала учасників спецоперації і тодішнього керівника ГУР. Отримані дані оприлюднювалися одразу, без попереднього опрацювання. Голова ТСК виходила на брифінги й говорила все, що хотіла, в тому числі, видавала конфіденційну інформацію про наших службовців. Словом, ця комісія робить все, крім того, що повинна. На сьогодні найбільше зусиль її учасників направлено на приховування інформації, а не на з'ясування правди", - заявив він.

"Президент Зеленський заявив, що, дійсно, він розповів про спецоперацію Лукашенку. А це новий поворот у справі. Раніше ТСК анонсувала, що вже завершує свою роботу, бо, мовляв, вже все зрозуміло. Але після заяви президента, ясно, що потрібно продовжувати розслідування, викликати людей з ОП і задавати їм конкретні питання. Чому українська операція була зірвана, чому найманці були злиті КДБ Білорусі і після цього поїхали назад до РФ?", — зазначив Костенко.

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Він припускає, що хтось із цих найманців просто зараз перебуває на Донбасі і далі воює проти українців.

"Тому тут зараз все дуже серйозно і ми не дозволимо просто так закрити справу "вагнерівців". Очевидно, що жодної політичної волі дійсно розслідувати по суті це питання ні в кого немає, справа максимально гальмується. Тому раніше "Голос" й відкликав представників зі складу ТСК. Але команда не залишить спроб дізнатися правду і доведе справу до кінця", - підкреслюється в публікації.

"Владі треба зрозуміти, що виключно через прозорість та чесність можна зняти всі підозри, якщо вони безпідставні. Бо українське громадянське суспільство не заспокоїться і ми як партія будемо боротися за правду в цій історії", - резюмує нардеп.

Нагадаємо, вночі 29 липня 2020 року в Білорусі затримали 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати ситуацію напередодні президентських виборів. Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, хто воював на Донбасі і в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед затриманих в Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їх екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

19 травня 2021 року Рада відмовилася створити окрему ТСК у справі "вагнерівців". Замість цього, Рада створила ТСК з розслідування можливих злочинів представників влади.

24 червня Володимир Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців" і порівняв її із захопленням літака Ryanair в Мінську. Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання. Крім того, президент розповів, що сам особисто передав Лукашенку інформацію про "вагнерівців": Я подзвонив і попередив його.

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів держвлади та інших осіб проти суверенітету України розпочала роботу 6 липня.