Малюська пропонує купити колонію під коворкінг: "Навіть ночувати на роботі можна"

Прилуцьку виховну колонію на Чернігівщині виставляють на продаж за 100 млн грн.

Про це повідомив у Фейсбуці міністр юстиції Денис Малюська, інформує Цензор.НЕТ.

"Кажуть, що зараз у тренді не оупенспейси, а коворкінг. Ну так у нас купа готових коворкінгів на продаж. Навіть ночувати на роботі можна", - написав міністр.

Малюська зазначив, що "попередні резиденти" виїхали з "коворкінгу" в 2019-му році.

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"Купуй і працюй!!!" - додав він.

Прилуцька виховна колонія розташована на загальній площі 5,3 га. На території колонії є 26 тис. квадратних метрів нерухомості, комунікації та інфраструктура.



