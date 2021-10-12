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Малюська пропонує купити колонію під коворкінг: "Навіть ночувати на роботі можна"

Малюська пропонує купити колонію під коворкінг:

Прилуцьку виховну колонію на Чернігівщині виставляють на продаж за 100 млн грн.

Про це повідомив у Фейсбуці міністр юстиції Денис Малюська, інформує Цензор.НЕТ.

"Кажуть, що зараз у тренді не оупенспейси, а коворкінг. Ну так у нас купа готових коворкінгів на продаж. Навіть ночувати на роботі можна", - написав міністр.

Малюська зазначив, що "попередні резиденти" виїхали з "коворкінгу" в 2019-му році.

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"Купуй і працюй!!!" - додав він.

Прилуцька виховна колонія розташована на загальній площі 5,3 га. На території колонії є 26 тис. квадратних метрів нерухомості, комунікації та інфраструктура.


Автор: 

колонія (255) продаж (2265) в’язниця (440) Чернігівщина (1584) Малюська Денис (402)


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Топ коментарі
+20
чувак постоянно на своей волне
видимо ему не дали другого источника доходов
сказали "вот тебе тюрьмы - крутись как хочешь"
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12.10.2021 19:41
+18
Или, к примеру, можно вместо Трусковца устраивать там ваши регулярные партийные съезды.
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12.10.2021 19:43
+10
по моему у этого дебила и дубликат справки всегда в кармане...
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12.10.2021 19:46
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чувак постоянно на своей волне
видимо ему не дали другого источника доходов
сказали "вот тебе тюрьмы - крутись как хочешь"
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12.10.2021 19:41 Відповісти
как бы там ни было теперь там хоть сидеть можно по человечески....
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12.10.2021 20:18 Відповісти
Или, к примеру, можно вместо Трусковца устраивать там ваши регулярные партийные съезды.
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12.10.2021 19:43 Відповісти
вот именно!
съезд к в колонии на 25 лет сурово режима !

Малюска, не спеши!
самим пригодится !
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12.10.2021 19:55 Відповісти
Пожизненно.
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12.10.2021 23:36 Відповісти
А нахиба нужен коворкинг когда все коворкеры еще в 2019-м съехали и новых не предвидится? Гораздо выгоднее вкладываться в действующие бизнес-комьюнити с обученными специалистами по удаленной работе с клиентами. Там и доход стабильный и контракты с сотрудниками долгосрочные - от года до пятнадцати.
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12.10.2021 19:46 Відповісти
у ЗЕльоных ковыркинг это не то, что Вы думаете
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12.10.2021 19:56 Відповісти
по моему у этого дебила и дубликат справки всегда в кармане...
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12.10.2021 19:46 Відповісти
Наверное где то на теле наколот,чтоб не потерял.
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12.10.2021 20:00 Відповісти
кольщик, наколи мне дубликат
справки что мне выдали на дурочке
пусть все видят - я не виноват
я всего лишь постоял в стороночке
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12.10.2021 20:31 Відповісти
Браво.
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12.10.2021 20:44 Відповісти
А якщо оупенспейси повернуться в тренд, то що тоді робити з коворкінгом? Чатитися Молбська і без коворкінга може. На паркінгу. Без смокінга. Тьху! Недучки! Тепер розумію, що по суті ні української не знають, ні англійської, ні кацапської. Це вже не суржик, а якийсь сленг.
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12.10.2021 19:51 Відповісти
Будь ласка! Перекладіть! Що таке «оупєнспєйс» і «коворкєр»! І це після замітка де в чувака сестра «бізнесмен»!
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12.10.2021 19:53 Відповісти
«оупєнспєйс» это - гуляй лесом, а
«коворкєр» вместе кувыркаться, что-ли
это если по ЗЕбильному
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12.10.2021 20:22 Відповісти
Ха..Надо еще уточнить-сестра бизнесмен или трансвестит.
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12.10.2021 20:49 Відповісти
Где ж после посадки ЗЕ столько палат в психдеспансерах для его команды взять...

Может какраз эта колония и пригодится. Будет там у ЗЕманды (включая чекнутую Малюську) коворкинг в смирительных рубашках.
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12.10.2021 19:55 Відповісти
"Говорят, что сейчас в тренде НЕ оупенспейсы, а коворкинги. Источник:
С точки зрения банальной эрудиции, не каждый индивидуум, критически метафизирующий абстракции, способен опровергнуть тенденции парадоксальных эмоций.
В этом я больше понимаю.
"В песне "Из за острова" мне не понятно только слово "стрежень" а в песне "Тум балалайка" понятно только слово "балалайка"
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12.10.2021 19:57 Відповісти
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12.10.2021 19:59 Відповісти
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12.10.2021 20:00 Відповісти
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12.10.2021 20:01 Відповісти
он же нездоров, на голову
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12.10.2021 20:07 Відповісти
це ви зрозуміли по фото чи по його ініціативам?
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13.10.2021 01:42 Відповісти
фото достаточно, но и инициативы дополняют
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13.10.2021 03:18 Відповісти
Изолируйте это чудо. Это ж переходит уже все рамки.
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12.10.2021 20:02 Відповісти
Мне вот интересно-они с Кивой в одной палате лежали или а разных?
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12.10.2021 20:04 Відповісти
или в разных.
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12.10.2021 20:06 Відповісти
нужно сделать там психбольницу, и держать таких как малюська
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12.10.2021 20:06 Відповісти
коворкинг по пошиву рукавиц?
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12.10.2021 20:09 Відповісти
Угу..Или трусов.
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12.10.2021 21:09 Відповісти
Цю Масяню пора на рашкороліну відправляти..
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12.10.2021 20:10 Відповісти
нарисуй граффити, клиент попрет...
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12.10.2021 20:10 Відповісти
министр юстиции на многомиллиардные средства налогоплательщиков на обеспечение деятельности министерства юстиции выполняет работу мелкого прораба-спекулянта и гордится что "вторговал" несколько миллионов.

когда вы падлюки зелёные уже повыздыхаете вместе со своими избирателями-дебилами.
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12.10.2021 20:13 Відповісти
если здание не нужно, его сносят и строят новое по проекту инвестора, а не натягивают сову на глобус
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12.10.2021 20:14 Відповісти
энергетика у неё хреновая
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12.10.2021 20:35 Відповісти
Сделайте успокоительный укол этому идиоту
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12.10.2021 20:46 Відповісти
Малюскин по-моему епнутый на всю голову!!!!
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12.10.2021 20:58 Відповісти
Варто подумати чому Косарський спиртзавод із будівлями площею більше 22 тис.кв.м і територією більше 76 га оціненений трохи більше ніж у 49 млн?
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12.10.2021 21:40 Відповісти
Он думает коворкинги по всей Украине есть ? вообще поплыл в Киеве, отправте его на родину, откуда он там
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12.10.2021 23:27 Відповісти
 
 