Малюська пропонує купити колонію під коворкінг: "Навіть ночувати на роботі можна"
Прилуцьку виховну колонію на Чернігівщині виставляють на продаж за 100 млн грн.
Про це повідомив у Фейсбуці міністр юстиції Денис Малюська, інформує Цензор.НЕТ.
"Кажуть, що зараз у тренді не оупенспейси, а коворкінг. Ну так у нас купа готових коворкінгів на продаж. Навіть ночувати на роботі можна", - написав міністр.
Малюська зазначив, що "попередні резиденти" виїхали з "коворкінгу" в 2019-му році.
"Купуй і працюй!!!" - додав він.
Прилуцька виховна колонія розташована на загальній площі 5,3 га. На території колонії є 26 тис. квадратних метрів нерухомості, комунікації та інфраструктура.
Топ коментарі
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+18 Артур Пирожков #156165
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+10 Don Bessam #359417
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видимо ему не дали другого источника доходов
сказали "вот тебе тюрьмы - крутись как хочешь"
съезд к в колонии на 25 лет сурово режима !
Малюска, не спеши!
самим пригодится !
справки что мне выдали на дурочке
пусть все видят - я не виноват
я всего лишь постоял в стороночке
«коворкєр» вместе кувыркаться, что-ли
это если по ЗЕбильному
Может какраз эта колония и пригодится. Будет там у ЗЕманды (включая чекнутую Малюську) коворкинг в смирительных рубашках.
С точки зрения банальной эрудиции, не каждый индивидуум, критически метафизирующий абстракции, способен опровергнуть тенденции парадоксальных эмоций.
В этом я больше понимаю.
"В песне "Из за острова" мне не понятно только слово "стрежень" а в песне "Тум балалайка" понятно только слово "балалайка"
когда вы падлюки зелёные уже повыздыхаете вместе со своими избирателями-дебилами.