Житомирській, Сумській і Донецькій областям доручено посилити контроль за дотриманням карантину
Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на позачерговому засіданні 12 жовтня доручила посилити контроль за дотриманням санітарних норм у Житомирській, Сумській та Донецькій областях, де погіршилася епідситуація.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал..
"На засіданні доручено в Житомирській, Сумській і Донецькій областях посилити контроль за дотриманням санітарних норм, збільшити ліжковий фонд і ввести додаткові карантинні обмеження на території об'єднаних територіальних громад, в яких фіксуються найбільші спалахи захворюваності на COVID-19", - сказано в повідомленні.
За словами головного державного санітарного лікаря Ігоря Кузіна, в цих трьох регіонах спостерігається значне погіршення епідситуації.
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Первая область перешла в "красную" зону карантина вы сможете на фоне развязанного вами энергетического кризиса в Украине невелировать.
Уж точно не пролетами ЕС с их фанерой для вашего неадекватно понимания, что такое служение Отечеству.