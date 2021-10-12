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Новини Коронавірус і карантин
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Житомирській, Сумській і Донецькій областям доручено посилити контроль за дотриманням карантину

Житомирській, Сумській і Донецькій областям доручено посилити контроль за дотриманням карантину

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на позачерговому засіданні 12 жовтня доручила посилити контроль за дотриманням санітарних норм у Житомирській, Сумській та Донецькій областях, де погіршилася епідситуація.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал..

"На засіданні доручено в Житомирській, Сумській і Донецькій областях посилити контроль за дотриманням санітарних норм, збільшити ліжковий фонд і ввести додаткові карантинні обмеження на території об'єднаних територіальних громад, в яких фіксуються найбільші спалахи захворюваності на COVID-19", - сказано в повідомленні.

За словами головного державного санітарного лікаря Ігоря Кузіна, в цих трьох регіонах спостерігається значне погіршення епідситуації.

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карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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В Сумській посилити не вийде, бо майже всі тут як носили маски на бороді, так і носять. І що найжахливіше - вони так і надалі в будь-який карантин будуть носити їх на бороді. Вони з маскою на бороді будуть їхати навіть в останню поїздку на цвинтар. Тупість неймовірна.
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12.10.2021 20:37 Відповісти
Сьогодні в місті я бачив лише одну людину в маскі.
Відображення в вітрині.
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12.10.2021 20:45 Відповісти
Даже не знаю чем такое оскорбление, Монастырский ,

Первая область перешла в "красную" зону карантина вы сможете на фоне развязанного вами энергетического кризиса в Украине невелировать.

Уж точно не пролетами ЕС с их фанерой для вашего неадекватно понимания, что такое служение Отечеству.
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12.10.2021 20:53 Відповісти
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12.10.2021 21:26 Відповісти
 
 