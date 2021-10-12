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Газу в українських сховищах вистачить для потреб населення та об'єктів соцсфери, - заступник голови ОП Тимошенко

Газу в українських сховищах вистачить для потреб населення та об'єктів соцсфери, - заступник голови ОП Тимошенко

"Нафтогаз України" готовий до 15 жовтня підписати договори з усіма школами, дитсадками та лікарнями. Паніку в цьому питанні розганяють штучно.

Про це пише у Фейсбуці заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні звучить багато маніпуляцій у пресі і з вуст опозиційних політиків щодо тарифів на опалення. Також деякі "експерти" і ЗМІ розганяють паніку через проведення засідань обласних комісій ТЕБ та НС щодо оголошення надзвичайних ситуацій із поставками газу в регіонах", - стверджує Тимошенко.

Він стверджує, що газ для населення "Нафтогаз" продає постачальникам за ціною 7,42. А об'єкти соціальної сфери отримають його за ціною 16,8 грн, і це вже повна ціна з ПДВ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Єврокомісія вивчає різні сценарії забезпечення поставок газу для України: це тема не тільки на цю зиму, а й на наступні, - фон дер Ляєн

"Газу в сховищах цілком достатньо для потреб населення і соціальної сфери. Жодних проблем із цим немає", - наголосив Тимошенко.

"Досить розганяти паніку. Ціна на газ на ринку дійсно зашкалює, але держава всіма способами допомагає місцевому самоврядуванню подолати цю кризу. До речі, за допомогою спецціни", - додав він.

Нагадаємо, раніше Івано-Франківськ, Закарпаття і Хмельниччина оголосили надзвичайну ситуацію з поставками природного газу бюджетним установам. Постачальники відмовляються постачати газ за колишніми цінами, оскільки він подорожчав.

Газу в українських сховищах вистачить для потреб населення та обєктів соцсфери, - заступник голови ОП Тимошенко 01

Автор: 

газ (10447) Тимошенко Кирило (558)


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Топ коментарі
+23
" объекты социальной сферы получат его по цене 16,8 грн, и это уже полная цена с НДС. "..
просто шикарно.. будут выглядеть счета на оплату коммунальных расходов для местных бюджетов!

когда весь мир закупал газ по низкой цене - зеЛох офшорный и его шобла деребанили на "великом крадивництве" и выводили бюджет Украины в офшоры.. Заодно пиарясь на объектах, построенных за счет местных бюджетов..
Теперь газ по 1500 - и пошли отмазки о "Цена на газ на рынке действительно зашкаливает"...

Как год назад, в октябре 2020 когда после двух недель шума в СМИ - "у зеленского "вдруг вспомнили" что "забыли" купить концентраторы кислорода.. уже когда народ массово умирал по больницам от недостатка кислорода.
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12.10.2021 20:18
+18
1 апреля 2022 )))
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12.10.2021 20:20
+15
Що значить "деребанили на "великом крадивництве"? Вони і не зупиняються. Немає потреби. В їх домівках буде тепло. У крайньому випадку, скористаються другим громадянством і поїдуть в теплі краї.
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12.10.2021 20:30
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А промышленность нам и не нужна мы же агросверхдержава.
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12.10.2021 20:10 Відповісти
Агросверхдержаве для курочек нужно газа гораздо больше, чем для нужд населения.
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12.10.2021 20:30 Відповісти
На нормальных птицефабриках, этот самый газ из помета и добывают.
Кстати, тепло нужно лишь цыплятам и для инкубаторов, а для экономии эти помещения нужно хорошо теплоизолировать, а вот для взрослых кур и петухов, ставят очень серьёзную систему климатического контроля, именно ОЧЕНЬ серьёзную - я общался на эту тему с владельцем крупной птицефабрики.
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12.10.2021 22:23 Відповісти
сушим зерно сейчас газом по 30 грн. за куб. будете курочек кормить, скажите, хай аккуратнее клюют, чтоб не рассыпАлось.
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13.10.2021 11:26 Відповісти
Производите газ из помёта, как это делают передовые хозяйства.
А можно топить сеном, которого на полях ежегодно сгнивает до 2-х миллионов тонн.
Подсказываю - в Одеской области есть предприятие, которое делает такие котельные.
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13.10.2021 19:04 Відповісти
nadumala)@dumajusobi



Як людина, в якої в хаті поки що лише електричне опалення, я прифігіваю потроху від частоти відключень електроенергії в селі цієї осені.
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12.10.2021 20:59 Відповісти
Ну, вилькаммен в 1916. Поля з пшоницею (или рапсом, но это не точно), вышиванки, старосты, тризубы, самый великий шмат сала (польское, правда), осталось еще декоммунизировать электричество, что уже с успехом практикуется на атомке. Ну и газ само собой пережиток отсталой цивилизации 1980х.
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13.10.2021 08:12 Відповісти
Угомонись,*********.
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13.10.2021 08:39 Відповісти
Прикрути 2.0. Скоро в кожний осели
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13.10.2021 08:40 Відповісти
А вот для выращивания экологически чистой продукции, малыми фермерами, то вот для них ХИМИЧЕСКИЕ удобрения и не нужны.
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12.10.2021 22:18 Відповісти
Конечно хватит, если включите отопление 1 января2022 года.
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12.10.2021 20:13 Відповісти
1 апреля 2022 )))
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12.10.2021 20:20 Відповісти
"Газа в украинских хранилищах хватит для нужд населения и объектов соцсферы"

а на промышленность газ ен нужен.. вэлкам безработица и нищета для нарИда!
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12.10.2021 20:14 Відповісти
" объекты социальной сферы получат его по цене 16,8 грн, и это уже полная цена с НДС. "..
просто шикарно.. будут выглядеть счета на оплату коммунальных расходов для местных бюджетов!

когда весь мир закупал газ по низкой цене - зеЛох офшорный и его шобла деребанили на "великом крадивництве" и выводили бюджет Украины в офшоры.. Заодно пиарясь на объектах, построенных за счет местных бюджетов..
Теперь газ по 1500 - и пошли отмазки о "Цена на газ на рынке действительно зашкаливает"...

Как год назад, в октябре 2020 когда после двух недель шума в СМИ - "у зеленского "вдруг вспомнили" что "забыли" купить концентраторы кислорода.. уже когда народ массово умирал по больницам от недостатка кислорода.
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12.10.2021 20:18 Відповісти
Що значить "деребанили на "великом крадивництве"? Вони і не зупиняються. Немає потреби. В їх домівках буде тепло. У крайньому випадку, скористаються другим громадянством і поїдуть в теплі краї.
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12.10.2021 20:30 Відповісти
отопление кловану включили еще 15 сентября... бо ему ссыкотно и холодно)
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12.10.2021 20:35 Відповісти
кто про что, а боты подоляка про свои скрепные увлечения по жизни
Прав был Фрейд - идиот всегда и повсюду сразу начинает всем рассказывать "особенности" своей "жизни"
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12.10.2021 20:27 Відповісти
школам уже сегодня хватило...
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12.10.2021 20:15 Відповісти
Ага, они точно также врали про меморандум с "Нфтогазом" и жопу зачесали только когда регионы начали массово объявлять ЧП по газу из-за цены в 35-45 грн.
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12.10.2021 20:22 Відповісти
придурок
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12.10.2021 20:17 Відповісти
Сейчас из-за отказа поставщиков продавать газ населению на поставщика "последней надежды" перешли 600 тыс. бытовых потребителей. В октябре тариф ППН вырос на более чем на 4 грн, в результате чего они будут платить 16,95 грн / куб.
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12.10.2021 20:19 Відповісти
Якщо його нікому не давати, то вистачить на багато років зеленого піzдєжа...
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12.10.2021 20:20 Відповісти
А у нас что, министра энергетики или на худой конец премьера нет, что какое-то канцелярское чудо комментирует данный вопрос?
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12.10.2021 20:20 Відповісти
Премьер от Ахметки, а министр энергетики от Бени. Что они скажут? У них все хорошо.
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12.10.2021 20:24 Відповісти
взагалі-то Вітренко відповідає за газ в сховищах. А запенення чи його достатньо мав би давати Галущенко...
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12.10.2021 20:21 Відповісти
зима будет веселая я думаю ненависть у населения к СН на новый год будет зашкаливать кроме популизма и воровства эта партия больше генерировать не способна
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12.10.2021 20:22 Відповісти
так какого хера нагнетаете обстановку???
почему городам и областям приходится вводить режим ЧП и выпирать детей на каникулы? почему на 12 число не начата подготовка к отопительному сезону (который всегда стартовал 15 октября) ??
нахера этот ажиотаж и паника???
почему отключаются ТЭЦ (которые работают на угле (или мазуте)...и есть ли там запасы угля?)
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12.10.2021 20:24 Відповісти
Запасов нету от слова совсем. В 4 раза меньше нормы.
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12.10.2021 20:25 Відповісти
На Украине практически 100% распашка всех пахотных земель. А это тысячи тонн соломы, тырсы и прочих отходов. Давно надо было перейти от отсталой совитской энергетики. основанной на атоме и газе, на прессованный жмых и опилки.
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13.10.2021 08:15 Відповісти
ты заблукало свинособака?
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13.10.2021 08:29 Відповісти
Кстати, цензоровские борцуны производят много метана, особенно в новостях про СП2 и "успехах" американской военщины. Вот бы такое богатство да на благо страны.
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13.10.2021 08:32 Відповісти
ты к чему это высрало? абы бзднуть?
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13.10.2021 08:42 Відповісти
Зачем, я предложил тебе бизнес-идею. Вставляешь в ректал трубу, потом до газопровода, накачиваешься перемогами в темах про СП, выделяешь пердячий метан, и вуаля.. профит. Нафтогаз тебе ьбудет капать на карту, что то вроде зеленого тарифа.
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13.10.2021 08:48 Відповісти
ты удмурт что ли?
или руки трясутся с утра?
тупой? нах пшел пес лаптеногий
тут с лопаты не подают.
главное в СП то что бабло с него в карман покладут миллер и ***** а ты как срал в дурку в земле так и будешь срать дальше. и твои внуки тоже доживут.
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13.10.2021 08:51 Відповісти
Все просто, он врет. Газа с точки зрения количества может и хватит. Но тарифы таковы, что оплата упадет настолько, что местные теплоэнерго не смогут закупать его. От народа прячут реальную картину, но через месяц они начнут получать первые платежки. Тогда будет не холодно и замять картину враньем уже не удастся. А пока можно, он врет.
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12.10.2021 20:28 Відповісти
Газа как раз таки нет, вам просто не докладывают. А европейцы усиленно откачивают из ПГХ. кстати, гейропа забыла про санкции для Белоруссии и повально закупают белорусские дровяные паллеты. Это о чем то говорит.
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13.10.2021 08:50 Відповісти
баран слопатоедный
санкции заключались в запрете экспорта удобрений, нефтепродуктов и табачных изделий
иди пасись
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13.10.2021 08:53 Відповісти
Ну понятно, это другое, понимать надо. кстати. а как у украинцев с паллетами? Или советские посадки, которые высаживали согласно расчетам сталинских специалистов в борьбе с эрозиями и засухами, вырубать будете? Кстати, я это уже местами наблюдаю, и давно.
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13.10.2021 08:56 Відповісти
Вчора проїзжав біля вугільного складу Трипільської ТЕС. Вугілля на складі немає від слова ЗОВСІМ! Такого не бачив з середини 90-стих. Зима буде цікавою.
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13.10.2021 07:37 Відповісти
С учетом того, что газ стоит для бюджетных структур 16 б/НДС, тариф вырос с 1660 до 5173 грн. Незначительное снижение до 16 грн. с НДС существенно картину не изменит.

ПЫСЫ: Премьер Денис Шмыгаль рассказал, что сейчас в Украине нет предпосылок для повышения цен на тепло и газ. Он заверил, что тарифы останутся неизменными...7 октября 2021
Счас...
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12.10.2021 20:24 Відповісти
так сколько газа в хранилищах которого "хватит для населения, школ и больниц"?
а остальные будут чавкать чупа чупс по 30?
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12.10.2021 20:25 Відповісти
Это все хвигня. Ведь каждый вечер пересичный украинец засыпает с мыслью, что вот утром, наверняка, вот уже точно, курс рубля будет 100, нефть по 9, а Грязьпром заплатит очередной штраф. Эти мысли очень согревают. Проверено тут, на цензоре.
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13.10.2021 08:17 Відповісти
Откуда ты вырвалось, болезное, санитары забыли дверь в палату закрыть?
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13.10.2021 09:28 Відповісти
Контролируй свои непроизвольные выделения метана? А хотя, у вас там своя атмосфера
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13.10.2021 09:30 Відповісти
Галоперидолу болезному, санитарам выговор )))))
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13.10.2021 09:38 Відповісти
Советую погуглить (пока есть электричество) лайфхаки обогрева свечками, как обворачивать шнурки в воск, еще успеешь сварганить буржуйку для сжигания выработки с ножными мехами закачки воздуха... да много чего.
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13.10.2021 09:42 Відповісти
Я смотрю ты в теме, шо там на россии бабушкам дрова уже подарили?
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13.10.2021 09:56 Відповісти
Да с дровами у нас нормуль, по 2 недели не ждем И с газом по писят тоже пучком...
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13.10.2021 09:58 Відповісти
А вообще как бы, немного завидую тебе, ведь холодные батареи это ж полезно....
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13.10.2021 09:59 Відповісти
Расстройство суждений - это не на сайт. Это к психиатрам.
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12.10.2021 20:29 Відповісти
Газа может и хватит, а вот по какой цене это уже другой вопрос
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12.10.2021 20:28 Відповісти
Не верю -бенин говноканал уже рассказывает,как вредно отопление в квартире...твари
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12.10.2021 20:28 Відповісти
Та дайте команду подавать газ, кретины зеленые.
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12.10.2021 20:30 Відповісти
запомните этот твит
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12.10.2021 20:33 Відповісти
Вы посмотрите на этого клоуна и подумайте чем оно занималось 2 года назад. Как думаете ему верить можно!
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12.10.2021 20:34 Відповісти
А шо это за хер такой? Новый екперд? Образование у него есть?
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12.10.2021 20:38 Відповісти
КонеШно есть. Трускавец и Студия Квартал 95. Затем сразу в проект "Велика Крадівництво"
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12.10.2021 21:10 Відповісти
Вот и чудно. И газ сэкономим и эпидемия поутихнет после закрытия садиков, школ и вузов.
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12.10.2021 20:38 Відповісти
правильно, хорошее есть везде )
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13.10.2021 11:27 Відповісти
Трудовую деятельность начал на днепровском телевидении. Был спортивным журналистом и собкором программы "Гол!"
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12.10.2021 20:42 Відповісти
ну на сегодня достаточно, через месяц холодов хороших будет не достаточно, что делать будете не понимаю!? и да а что предприятиям делать? вы представляете если они заложат с себестоимость стоимость газа!? ЭТО РАСКРУТКА МАХОВИКА ИНФЛЯЦИИ В РАЗЫ! ЭТО КРАХ ЭКОНОМИКИ!
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12.10.2021 20:44 Відповісти
За все заплатят зетипиллы. Будут топить кизяками жерти полову. Може тоді дойде шо країною повинен керувати спеціаліст.
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12.10.2021 20:48 Відповісти
Це хто? Яник, акцепт, барига чи йУля?
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12.10.2021 21:17 Відповісти
Зачем так сложно, Верка сердючка подойдет.
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12.10.2021 21:33 Відповісти
Обсерешся - зрозуміеш.
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12.10.2021 21:40 Відповісти
Газа в хранилищах хватит, а денег за него заплатить - нет. Все просто. Зеробили їх разом
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12.10.2021 20:56 Відповісти
так хочет стать премьером.. только с ахметкой он договорился?
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12.10.2021 20:59 Відповісти
Поверить Клоуну - себя обмануть !
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12.10.2021 21:12 Відповісти
Чудесный орган - офис ЗЕ.

Все время врут, в каждой дырке затычка и ни за что не отвечают.
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12.10.2021 21:37 Відповісти
А ти звідки знаєш? Ти ж торговець, а не енергетик!
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12.10.2021 22:39 Відповісти
А якщо ні - то ні. Це не моя відповідальність. Я маю точити олівці і розкладувати блокноти на нарадах в адміністрації. Якщо Ермак доручить.
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12.10.2021 22:42 Відповісти
https://www.facebook.com/borislav.bereza?***********************************************************************-2esXVLdAHpJFApfTbmjDqixIUlzrG6ePYYyr9iEws3u1rB65PRwhto-uwlXaXZ6bhUEQAs&__tn__=-UC%2CP-R Борислав Береза

https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/6980907131935333?***********************************************************************-2esXVLdAHpJFApfTbmjDqixIUlzrG6ePYYyr9iEws3u1rB65PRwhto-uwlXaXZ6bhUEQAs&__tn__=%2CO%2CP-R 3 ч. ·



После пропаганды холодных батарей, я даже боюсь представить, какие аргументы они могут предложить в пользу горячего паяльника в анусе...

Хочу посмотреть, как Зеленский, Ермак, Арахамия и вся остальная шобла из Шапитолия откажутся от тёплых батарей и свои примером покажут пользу от холодных батарей. Хотя, отмороженных в мире больше, чем ошпаренных. Доказано Зеленским и https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC?__eep__=6&***********************************************************************-2esXVLdAHpJFApfTbmjDqixIUlzrG6ePYYyr9iEws3u1rB65PRwhto-uwlXaXZ6bhUEQAs&__tn__=*NK-R #моносбродом .
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12.10.2021 22:44 Відповісти
Конечно хватит , но по 30 тыс., при этом неплохо , кто то заработает на бюджете и в целом на стране - миллиардов 5и $,- не будем говорить кто ? Это все те же лица плюс инвест няня.. Вопрос в другом почему не закачен газ с весны?, почему "избранники" платят миллиарды долларов по "зеленому" тарифу, при этом не платят за атомную э/э гос. компании, что бы обанкротить ее и не поставлять не дорогую э/э. Неужели нас хотят заморозить сами "избранники" специально, что бы выкачать деньги , не может быть , что бы в рукрводстве страны были враги,при этом всю вину, как всегда хотят переложить на кого угодно только не на себя. ?
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12.10.2021 22:59 Відповісти
Чого всі так розхвилювались? Краще подумайте, яку користь ви принесете планеті у зв'язку з глобальним потеплінням холодними батареями в своїх оселях. До речі, їх можна на брухт здати для переробки.
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12.10.2021 23:20 Відповісти
Зимы не будет!!!
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12.10.2021 23:26 Відповісти
Продам буржуйку. Зебилам - нанесу логотип "ЗЕ!"
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12.10.2021 23:32 Відповісти
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13.10.2021 00:22 Відповісти
пдит что дышит
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13.10.2021 03:18 Відповісти
Спустя 30 лет незаможности, докерувались до того, что государство не способно поддерживать даже свои базовые обязательства по отношению к людям. А нафиг такое "государство"?
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13.10.2021 08:22 Відповісти
новость как бы излучает перемогу, но какое то послевкусие зрады, вы не находите, панство?
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13.10.2021 09:43 Відповісти
"Однажды в телевизоре появился бледный как смерть Министр Финансов и заявил:

- Финансовый кризис нас не затронет. Потому что. Я вам точно говорю.

Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль, спички и сахар.

На следующий день в телевизоре появился смущенный донельзя Министр Торговли и сказал:

- Запасы хлеба и товаров первой необходимости позволяют нам с гордостью утверждать, что голод и товарный дефицит нам не грозит. Вот вам цифры.

- Ох! - сказало население и докупило еще муку и крупы.

Министр Сельского Хозяйства для убедительности сплясал на трибуне и сказал радостно:

- Невиданный урожай! Надежды на экспорт! Возрождаемся! Закрома трещат!

- Во даже как! - ужаснулось население и побежало конвертировать сбережения в иностранную валюту.

- Цены на недвижимость упадут! Каждому студенту по пентхаузу! В ближайшем будущем! - не поморщившись, выпалил Министр Строительства.

- Да что ж такое, а? - взвыло население и побежало покупать керосин, керосиновые лампы, дрова и уголь.

- Современная армия на контрактной основе. Уже завтра. И гранаты новой системы. В мире таких еще нет. - солидно сказал Министр Обороны. - Ну а чего нам? Денег же - тьма тьмущая. Резервы, запасы и вообще профицит.

- Мама!... -пискнуло население и начало копать землянки.

- Все о-фи-ген-но! Вы понимаете?! О-ФИ-ГЕН-НО!!! - внушал Президент. - Мы уже сегодня могли бы построить коммунизм. Единственное что нас останавливает - нам всем станет нефиг делать. Потому можете спать спокойно! Стабильнее не бывает! Пенсионеры покупают икру ведрами! Предвижу качественный скачок, рывок и прыжок. А количественный - вообще бег! Семимильными шагами к достатку и процветанию. Карибы становятся ближе. Отсель грозить мы будем миру. По сто тридцать центнеров роз с каждой клумбы. Надои будем вообще сокращать. Коровы не могут таскать вымя. Население возмущено дешевизной. Южная Америка просится в состав нас на правах совхоза. Ура!

- Да что ж вы там такое готовите, звери?! - закричало население и на всякий случай переоделось во все чистое ..."

М. Жванецкий
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13.10.2021 09:45 Відповісти
Всего лишь "хватит"?
Нет ни полуторных, ни двойных запасов, как в прошлые года?
Договора только заклюЧАТ?
Короче говоря, полный писец - надо запасаться дровами.
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13.10.2021 11:09 Відповісти
откуда про газ знает этот обсос, который его производит ночами под одеялом? вудндеркиндер твою мать!
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13.10.2021 12:22 Відповісти
ця потвора каже що газу вистачить. При цьоому зверніть увагу вже не називають кількість газу, яка закачана у сховища. Остання цифра вроді була 18 млрд куб.м. АЄОА. Але є одне але (с) Одна розумна людина на якомусь каналі сказала, що мін 5 млрд куб.м. газу є непідйомними - вони слугують подушкою. Тобто повністью викачати весь газ неможна. Тому ситуація, очевидно і не така оптимістична, як ця скотина говорить.
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13.10.2021 19:29 Відповісти
 
 