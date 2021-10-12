Газу в українських сховищах вистачить для потреб населення та об'єктів соцсфери, - заступник голови ОП Тимошенко

"Нафтогаз України" готовий до 15 жовтня підписати договори з усіма школами, дитсадками та лікарнями. Паніку в цьому питанні розганяють штучно.

Про це пише у Фейсбуці заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні звучить багато маніпуляцій у пресі і з вуст опозиційних політиків щодо тарифів на опалення. Також деякі "експерти" і ЗМІ розганяють паніку через проведення засідань обласних комісій ТЕБ та НС щодо оголошення надзвичайних ситуацій із поставками газу в регіонах", - стверджує Тимошенко.

Він стверджує, що газ для населення "Нафтогаз" продає постачальникам за ціною 7,42. А об'єкти соціальної сфери отримають його за ціною 16,8 грн, і це вже повна ціна з ПДВ.

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"Газу в сховищах цілком достатньо для потреб населення і соціальної сфери. Жодних проблем із цим немає", - наголосив Тимошенко.

"Досить розганяти паніку. Ціна на газ на ринку дійсно зашкалює, але держава всіма способами допомагає місцевому самоврядуванню подолати цю кризу. До речі, за допомогою спецціни", - додав він.

Нагадаємо, раніше Івано-Франківськ, Закарпаття і Хмельниччина оголосили надзвичайну ситуацію з поставками природного газу бюджетним установам. Постачальники відмовляються постачати газ за колишніми цінами, оскільки він подорожчав.