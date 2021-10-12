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Новини
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Окупанти планують пробурити ще 36 свердловин у Криму, це може призвести до мікроземлетрусів, - еколог Хлобистов

Окупанти планують пробурити ще 36 свердловин у Криму, це може призвести до мікроземлетрусів, - еколог Хлобистов

В окупованому Криму до кінця 2021 року планують пробурити 36 свердловин на чотирьох водозаборах у межах комплексного плану щодо забезпечення водопостачання. Однак це — потенційна небезпека для навколишнього середовища. Крім того, є ризик для засолення ґрунту.

Про це розповів експерт Кримськотатарського Ресурсного Центру Євген Хлобистов в ефірі телеканалу "Дом", інформує Цензор.НЕТ.

За словами еколога, буріння свердловин також може спричинити локальні потрясіння, зміщення земної кори, зсувні процеси, мікроземлетруси, тобто руйнування інфраструктури.

"І другий момент — ми повністю не знаємо про якість води, яку будуть отримувати з 36 свердловин. Наприклад, вони хотіли знайти питну воду на дні Азовського моря, але якість цієї води була непридатною для пиття і навіть для гігієнічного вживання. Там потрібно було будувати виробництво з доведення цієї води до гігієнічної якості. Що будуть витягувати з цих свердловин, складно сказати", — зазначив Хлобистов.

Він також акцентував, що сьогодні немає проблем з водою, як і раніше не було, для військово-промислового комплексу, для підприємств, які обслуговували військово-промисловий комплекс Криму. Дефіцит води на собі відчували тільки мирні жителі півострова.

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"Поки є вода у водосховищах, ймовірно, велика частина кримчан отримуватиме воду без проблем. Щойно кліматична ситуація зміниться — а це цілком можливо, що Крим знову страждатиме від тривалої засухи, — буде зміна водного режиму, зміна режиму опадів, і тоді ситуація повторюватиметься. Води знову не вистачатиме", — пояснив експерт.

За його словами, проблема полягає саме у перерозподілі води.

"Відбувається стихійне збільшення кількості населення Криму, є постійно зростальні потреби військово-промислового комплексу, проводять нескінченні навчання. Скорочення споживання води саме в цих сегментах істотно поліпшило б водозабезпечення цивільного населення Криму", — сказав еколог.

Автор: 

Крим (14175) водопостачання (834)


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Топ коментарі
+9
слушай, зачем микро?
э, спешить не надо!
бурите по полной !
чтоб как в 1927 году...
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12.10.2021 20:23
+6
Обезьяна с гранатой, это страшное дело...
Уже реки в Сибири засрали радиоактивными отходами, Аральское и Каспийское море уничтожили, осталось с Азовским морем разобраться.
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12.10.2021 20:27
+3
Ціцаво що мокшаніи тільки за рік набурили несчисленну кількисть скванин і на не малу глибину,а Україна на 30 років спромоглася пробурити тільки одну газову скважину яка може стати до роботи і ще через 30-ть років.
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12.10.2021 21:19
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слушай, зачем микро?
э, спешить не надо!
бурите по полной !
чтоб как в 1927 году...
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12.10.2021 20:23 Відповісти
ага, Великий кримський подвійний 1927-го землетрус: чим далі - тим ближче знов
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12.10.2021 20:55 Відповісти
Обезьяна с гранатой, это страшное дело...
Уже реки в Сибири засрали радиоактивными отходами, Аральское и Каспийское море уничтожили, осталось с Азовским морем разобраться.
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12.10.2021 20:27 Відповісти
А может им удастся пробурить до макроземлетрясений и Крым развалится на части?
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12.10.2021 20:31 Відповісти
Нет, именно Хло воду перекрыл. За преступления надо отвечать. Путь глубже бурит.
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12.10.2021 20:35 Відповісти
Это тебе, кацап, на бутылке молчать надо . А то чеченец прийдёт и вай-вай тебе делать будет
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12.10.2021 20:36 Відповісти
Это не один из тех икспертов что о невозможности и опасности постройки моста рассказывал?)))
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12.10.2021 20:38 Відповісти
угадал !
страна моксель это фейк Господа Бога !
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12.10.2021 22:57 Відповісти
Так они и не построили. Это им нидерландцы в качестве благодарности за сбитый боинг подсобили. А сами бы они до новых веников бы там лопатами махали.
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13.10.2021 00:43 Відповісти
Ціцаво що мокшаніи тільки за рік набурили несчисленну кількисть скванин і на не малу глибину,а Україна на 30 років спромоглася пробурити тільки одну газову скважину яка може стати до роботи і ще через 30-ть років.
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12.10.2021 21:19 Відповісти
А зачем Украине дырки в земле делать? Чтобы что? Это оккупантам пить нечего, вот они и суетятся.
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13.10.2021 00:41 Відповісти
Не ,,что бы что,,а чтоб обеспечить себя газом и стать не зависимой от энергетических шантажистов.
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13.10.2021 06:36 Відповісти
Чого мікро, треба мега землетрус у криму, хай бурять тисячу свердловин...))
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12.10.2021 21:29 Відповісти
Украине надо тайно сделать подкоп в сторону Крымских водяных пластов, чтобы их тайно пополнять, дабы избежать землетрясения. Но одновременно чтобы кацапам жизнь была не малина, добавить туда LSD.
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12.10.2021 21:35 Відповісти
поповнювати не варто, а метамфітаміна добавляти можна, не багато, але стабільно, щоб у них параноя розвинулась і перебили один одного
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12.10.2021 21:58 Відповісти
Может мост упадет.
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13.10.2021 00:38 Відповісти
 
 