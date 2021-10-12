В угоді між Угорщиною і "Газпромом" немає нічого незаконного, - Боррель

Контракт Угорщини з російським газовим монополістом "Газпромом", який передбачає поставки газу в обхід України, не порушує законодавства Європейського союзу.

Про це заявив верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Хосеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Держави-члени ЄС мають право укладати двосторонні угоди. Наскільки я знаю, в цій угоді між Угорщиною і "Газпромом" немає нічого незаконного, нічого, що суперечить європейському законодавству", - сказав Боррель

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Раніше повідомлялося, що російський "Газпром" з 1 жовтня почав поставляти газ в Угорщину за довгостроковим контрактом. Газ проходить через газопровід "Балканський потік" і трубопроводи Південно-Східної Європи.

Нагадаємо, 27 вересня Угорщина і російський "Газпром" уклали контракт на прямі поставки газу. Україна сказала, що розчарована таким рішенням. Будапешт заявив, що Київ намагається втрутитися у внутрішні угорські справи. МЗС Угорщини викликало посла України, а МЗС України - посла Угорщини. Кулеба попросив угорських партнерів "не розкручувати емоції", Єврокомісія обіцяє перевірити наслідки газового контракту Угорщини і РФ.