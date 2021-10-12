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Новини Газова війна
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В угоді між Угорщиною і "Газпромом" немає нічого незаконного, - Боррель

В угоді між Угорщиною і

Контракт Угорщини з російським газовим монополістом "Газпромом", який передбачає поставки газу в обхід України, не порушує законодавства Європейського союзу.

Про це заявив верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Хосеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Держави-члени ЄС мають право укладати двосторонні угоди. Наскільки я знаю, в цій угоді між Угорщиною і "Газпромом" немає нічого незаконного, нічого, що суперечить європейському законодавству", - сказав Боррель

Читайте також: "Газпром" почав поставляти газ в Угорщину і Хорватію "Турецьким потоком", - пресслужба російської компанії

Раніше повідомлялося, що російський "Газпром" з 1 жовтня почав поставляти газ в Угорщину за довгостроковим контрактом. Газ проходить через газопровід "Балканський потік" і трубопроводи Південно-Східної Європи.

Нагадаємо, 27 вересня Угорщина і російський "Газпром" уклали контракт на прямі поставки газу. Україна сказала, що розчарована таким рішенням. Будапешт заявив, що Київ намагається втрутитися у внутрішні угорські справи. МЗС Угорщини викликало посла України, а МЗС України - посла Угорщини. Кулеба попросив угорських партнерів "не розкручувати емоції", Єврокомісія обіцяє перевірити наслідки газового контракту Угорщини і РФ.

Автор: 

Угорщина (2292) Боррель Жозеп (1074)


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Топ коментарі
+14
"Консерва" гавкнула за вкусную "косточку".
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12.10.2021 20:35
+8
Эхх недалекий вы человек… Турция це главный партнёр Украины, а Эрдоган гроза всех кацапов - вы что Цензор не читаете? Может Украина и теряет миллиард в год от потерянного транзита, но зато она получила сервисный центр для байрактаров - а эта вещь которой просто невозможно дать цену. А вот немцы между прочим, которые миллиарды инвестируют в Украину в виде помощи ЕС, это европроститутки и вообще чуть ли не хуже самих ватников. Рейгана на них нет!!
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12.10.2021 20:43
+5
Бордель.
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12.10.2021 20:29
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Бордель.
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12.10.2021 20:29 Відповісти
"Консерва" гавкнула за вкусную "косточку".
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12.10.2021 20:35 Відповісти
Мне вот интересно почему к Турецкому потоку вообще никаких претензий нет, а из-за СП-2 идет церлая война, хотя обе эти трубы забирают украинский транзит.
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12.10.2021 20:35 Відповісти
Венгры как раз через турков будут покупать. Так что претензии есть.
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12.10.2021 20:43 Відповісти
Эхх недалекий вы человек… Турция це главный партнёр Украины, а Эрдоган гроза всех кацапов - вы что Цензор не читаете? Может Украина и теряет миллиард в год от потерянного транзита, но зато она получила сервисный центр для байрактаров - а эта вещь которой просто невозможно дать цену. А вот немцы между прочим, которые миллиарды инвестируют в Украину в виде помощи ЕС, это европроститутки и вообще чуть ли не хуже самих ватников. Рейгана на них нет!!
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12.10.2021 20:43 Відповісти
гавно твоя расия, как и все ее челы... а аналог этого зброда это ты, временно проживающий в Украине.
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12.10.2021 22:21 Відповісти
очень печально,что и ты,и удаливший мой пост тупенький дежурный админ,не имеете ни чувства юмора,ни критичного мышления..
думаю,таких у нас большинство,поэтому и получилось наградить Украину бубочкой..
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12.10.2021 23:47 Відповісти
потому что он уже работает,а сп-2 еще нет .и кстати работает убыточно,львиную долю газа в танап дает азербайджан.россия всего лишь 8 млрд кубометров

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12.10.2021 21:02 Відповісти
газэтанєаружіє
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12.10.2021 20:40 Відповісти
Нафталіновий корупційний пердун старий
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12.10.2021 20:42 Відповісти
Хосеп-иди костромским лесом. Старый поц.
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12.10.2021 20:44 Відповісти
Европа просит Украину не покупать электроэнергию у Белорусской АЭС. Это - добрососедские отношения. Европа одобряет газопровод и затем покупает газ в обход Украины. Это - ничего незаконного.
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12.10.2021 20:54 Відповісти
Смущает также абсолютное безразличие господина Борреля относительно все увеличивающихся поставок оккупантского газа на рынки Азии, без учета позиции Украины и геостратегического баланса в галактике. Поставляя газ в Японию, Корею и Китай в обход Украины РАБссия демонстрирует свои имперские амбиции, и наносит очередной удар по демократии и верховенству закона. Т
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12.10.2021 20:55 Відповісти
Заблукав, пацак?
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12.10.2021 21:57 Відповісти
Чего? Не видишь я тут занят, черновые заготовки заявлений для вашего МИДа катаю?
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12.10.2021 22:37 Відповісти
Щезни.
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12.10.2021 22:41 Відповісти
Ты для своего катай, когда с помидорами опять разосретесь или фошиздами будете доказывать что через турецкий поток или там сп невыгодно поставлять нужно строить новый газопровод куда попало, пока сами валежником топите.
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13.10.2021 06:53 Відповісти
Та да- для ЕС політична проституція завжди була законною...
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12.10.2021 21:56 Відповісти
Ех лоханулась Украина отдав тактическое ядерное (!) оружие россии. Сейчас бы так с украинцами не разговаривали.

Нужно брать пример с Ядерных держав - Израиля и Пакистана!
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12.10.2021 22:30 Відповісти
Конечно ничего не законного, нет ,просто нас хотят заморозить по закону , отрезав от газа и в помощь им "уукраинская"влада.
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12.10.2021 23:13 Відповісти
 
 