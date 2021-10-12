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Новини
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США працюють з країнами Східної Європи, щоб вони забезпечили газом Україну в разі припинення транзиту, - радник Держдепу Хохштайн

США працюють з країнами Східної Європи, щоб вони забезпечили газом Україну в разі припинення транзиту, - радник Держдепу Хохштайн

Україна має залишатися транзитною країною при поставках російського газу в Європу. Але в разі припинення транзиту Україна повинна отримати газ із країн Східної Європи

Про це старший радник з енергетичних питань Держдепу США Амос Хохштайн сказав в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Ми працюємо над тим, щоб Україна продовжувала бути транзитною країною при поставках російського газу в Європу. Але ще один момент - потрібно забезпечити, щоб у разі, якщо з транзитом щось станеться, Україна мала можливість отримувати газ з Європи",- сказав він.

За його словами, тут потрібно, щоб збігалися інтереси енергетичної безпеки, як України, так і Європи.

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"США налаштовані, щоб працювати з представниками урядів інших країн Вашого регіону з метою забезпечити в разі необхідності постачання газу з Європи в Україну, будь то через Словаччину, Польщу або Угорщину", - повідомив Хохштайн.

При цьому він зазначив, що такі поставки повинні бути організовані своєчасно, особливо в разі гострої необхідності або якоїсь надзвичайної ситуації.

Автор: 

Держдепартамент США (1639) Євросоюз (13446) транзит газу (1013)


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Топ коментарі
+6
А Украина над этим работает? Пока она работает над тем, чтобы отменить национализацию привата и отменой отопительного сезона. Над чем еще скоморох работает, я не знаю. Но судя по результатам, у него не только руки из одного места растут, но и одно место растет оттуда же.
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12.10.2021 20:52
+3
Хотелось бы почитать вместо ежедневных зашкваров как Бубочка работает с этими странами.
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12.10.2021 20:53
+2
Эти страны сначала дали достроить сп2, такое же и будет обеспечение.
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12.10.2021 20:56
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А Украина над этим работает? Пока она работает над тем, чтобы отменить национализацию привата и отменой отопительного сезона. Над чем еще скоморох работает, я не знаю. Но судя по результатам, у него не только руки из одного места растут, но и одно место растет оттуда же.
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12.10.2021 20:52 Відповісти
Та зажени в уранові шахти весь Кабмін. Інша справа, якщо і забезпечать газом, то по якій космічнічній ціні.?
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12.10.2021 20:55 Відповісти
скабеева же угрожала, что мы зимой замерзнем. надо выполнять. а то зп за сентябрь из москвы не придет
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12.10.2021 20:56 Відповісти
Хотелось бы почитать вместо ежедневных зашкваров как Бубочка работает с этими странами.
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12.10.2021 20:53 Відповісти
там налоги надо платить) не катит)
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12.10.2021 20:57 Відповісти
https://youtu.be/EmPPXVRTaMo
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12.10.2021 20:54 Відповісти
Эти страны сначала дали достроить сп2, такое же и будет обеспечение.
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12.10.2021 20:56 Відповісти
Какие "эти страны"?
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12.10.2021 21:06 Відповісти
Со сменой власти в США, вначале 2021года сп2 пошел достраиваться полным ходом, а это основной блокировщик был.
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13.10.2021 06:42 Відповісти
Зі зміною рейдерством керіництва "Нафтогазу", в першу чергу, була знищена група, яка лобіювала наші газові інтереси в США.
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13.10.2021 11:09 Відповісти
Просто трубы к ней меняешь местами и всё.
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12.10.2021 20:57 Відповісти
Не знаю, как газовую компрессорную, а вот вентилятор главного проветривания производительностью 2000 куб.м/мин. и мощностью привода в 1,3 МВт переключается с помощью системы обводных каналов и ляд за несколько минут (до 10).
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12.10.2021 21:19 Відповісти

В этой фразе прекрасно всё.
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12.10.2021 20:56 Відповісти
Совок не прошел 40 лет по пустыне с Моисеем...
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12.10.2021 20:57 Відповісти
10 лет осталось.
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12.10.2021 21:01 Відповісти
nadumala)@dumajusobi



Як людина, в якої в хаті поки що лише електричне опалення, я прифігіваю потроху від частоти відключень електроенергії в селі цієї осені.
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12.10.2021 20:59 Відповісти
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12.10.2021 21:00 Відповісти
https://youtu.be/ugQyw9nVI00 https://youtu.be/ugQyw9nVI00
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12.10.2021 21:01 Відповісти
https://youtu.be/WSCQ73K9kbY https://youtu.be/WSCQ73K9kbY
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12.10.2021 21:02 Відповісти
Дело в том, что для того чтобы отменить отопительный сезон, как раз работать не нужно. А для того, чтобы добиться уважения в этой жизни, нужно работать. Вся остальная полемика лишена смысла, как и день сегодняшний, притрушенный полемикой с государствами, которые понимание о чужой работе, на свой манер "притрусить" желали.
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12.10.2021 21:05 Відповісти
нескончаемый пипец и унижение...

Кабмін планує відновити імпорт електроенергії з Білорусі - ЗМІ


https://news.obozrevatel.com/ukr/economics/kabmin-planue-vidnoviti-import-**************-z-bilorusi-zmi.htm?_gl=1*llc51y*_ga*MTQ3MDYxOTcxMC4xNjM0MDYwODg4*_ga_JBX3X27G7H*MTYzNDA2MDg4OC4xLjEuMTYzNDA2MTcxNy4w&_ga=2.45240099.604914312.1634060888-1470619710.1634060888
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12.10.2021 21:05 Відповісти
Наомі Квітка. ナオミ。@iuhbwzF8HJ3sw69

https://mobile.twitter.com/iuhbwzF8HJ3sw69/status/1447981435382550531 23 мин



Продам хол. батарею для оздоровлення!

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12.10.2021 21:09 Відповісти
В принципе, Американцам можно не тревожиться. Я тут уже давно читаю комменты экспертов сообщества Цензор.нет, и считаю что тоже уже неплохо разбираюсь. Так вот - в Украине на самом деле отрицательная себестоимость добычи газа, а запасов чуть больше чем на Рассии. Проблема в том что серия антинародных правительств (читай еврейских) прикарманила это все. Вместо помощи в нахождении новых источников импорта, просим содействия в свержении преступного режима Зе, и восстановлении Петра Порошенка на трон. Тогда вы увидите как все 155 млрд мощности ГТС Украины заполнятся, но только уже Украинским газом.
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12.10.2021 21:16 Відповісти
До відома. Лівобережна Україна споживає газ з транзитної труби, а відібраний газ для транзиту до Європи заміщається газом з українських родовищ. Постачання газу "реверсом" можливо тільки середнім тиском. Для повного забезбечення газом з Європи потрібно переобладнання компресорних станцій.
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12.10.2021 22:10 Відповісти
США - це передбачуваний , надійний , прагматичний , сильний і дружній партнер України . Дякуємо США . Друзі пізнаються в біді .
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12.10.2021 22:07 Відповісти
Мыкола,а о бесплатном сыре ты помнишь? Раздавая такие комплименты любой стране задавай вопрос, а что взамен? А если еще США узнает куда исчезает наш украинский газ....
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13.10.2021 07:25 Відповісти
....мадьяры с коленопреклонением будут просить принять венгерский газ для сжигания в Конченной Заспе
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13.10.2021 04:24 Відповісти
 
 