Україна не планує відновлювати імпорт з РФ і Білорусі для проходження опалювального сезону, - Міненерго

Міністерство енергетики України не розглядає питання комерційного імпорту з Росії та Білорусі для планового проходження опалювального сезону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міненерго.

"Для планового проходження опалювального сезону в Міненерго питання комерційного імпорту з Росії та Білорусі не розглядається. Міненерго зверталося до НКРЕКП з пропозицією заборони імпорту з Росії та Білорусі", - заявили в міністерстві.

Водночас щодо стану накопичення вугілля зазначається, що збільшений майже вдвічі в серпні графік накопичення "передбачає можливість стабільного проходження ОЗП у найкритичніших умовах".

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"Фінансова можливість генерації для закупівлі вугілля стабілізована. Що було зроблено, зокрема, для збільшення імпорту вугілля", - сказано в повідомленні.

Також зазначається, що питання добровільного або примусового обмеження споживання електроенергії не стоять на порядку денному.