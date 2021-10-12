Україна не планує відновлювати імпорт з РФ і Білорусі для проходження опалювального сезону, - Міненерго
Міністерство енергетики України не розглядає питання комерційного імпорту з Росії та Білорусі для планового проходження опалювального сезону.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міненерго.
"Для планового проходження опалювального сезону в Міненерго питання комерційного імпорту з Росії та Білорусі не розглядається. Міненерго зверталося до НКРЕКП з пропозицією заборони імпорту з Росії та Білорусі", - заявили в міністерстві.
Водночас щодо стану накопичення вугілля зазначається, що збільшений майже вдвічі в серпні графік накопичення "передбачає можливість стабільного проходження ОЗП у найкритичніших умовах".
"Фінансова можливість генерації для закупівлі вугілля стабілізована. Що було зроблено, зокрема, для збільшення імпорту вугілля", - сказано в повідомленні.
Також зазначається, що питання добровільного або примусового обмеження споживання електроенергії не стоять на порядку денному.
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просто смешнавызывает уважение
пока кроме вранье от кабмина, опы и ослика мы ничего не имеем
ТСН вражає! Батареї на хліб не намажеш! Треба просто перестати опалювати!
Андрій Луганський: Борщ без м'яса та холодні батареї при Зеленському це корисно. Просто ви не знали про це. Це не жарт, але ж при Порошенко такого не було?
- При Порошенко без опалення погано було. А при Зеленьському буде добре, тому що буде гріти його любов до простого народу!Порохоботченко: Коли здавалося, що більшого дна вже бути не може, ТСН все вражає і вражає умінням пробивати дно за дном. Ще й прикриваючись такими от «експертами».
То, що вже пора готуватись "... к земле..."
Зелёная энергетика, шишки и акация. Газ в балоне (по любой цене) для зажигалки.