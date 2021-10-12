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Новини Опалювальний сезон
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Україна не планує відновлювати імпорт з РФ і Білорусі для проходження опалювального сезону, - Міненерго

Україна не планує відновлювати імпорт з РФ і Білорусі для проходження опалювального сезону, - Міненерго

Міністерство енергетики України не розглядає питання комерційного імпорту з Росії та Білорусі для планового проходження опалювального сезону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міненерго.

"Для планового проходження опалювального сезону в Міненерго питання комерційного імпорту з Росії та Білорусі не розглядається. Міненерго зверталося до НКРЕКП з пропозицією заборони імпорту з Росії та Білорусі", - заявили в міністерстві.

Водночас щодо стану накопичення вугілля зазначається, що збільшений майже вдвічі в серпні графік накопичення "передбачає можливість стабільного проходження ОЗП у найкритичніших умовах".

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"Фінансова можливість генерації для закупівлі вугілля стабілізована. Що було зроблено, зокрема, для збільшення імпорту вугілля", - сказано в повідомленні.

Також зазначається, що питання добровільного або примусового обмеження споживання електроенергії не стоять на порядку денному.

Автор: 

газ (10447) вугілля (2474) опалювальний сезон (1752) Теплокомуненерго (542)


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Топ коментарі
+6
до 1 ноября не так много времени осталось - посмотрим
пока кроме вранье от кабмина, опы и ослика мы ничего не имеем
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12.10.2021 21:22
+4
так почом там "буржуйкі"?..

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12.10.2021 21:33
+2
вся Украина
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12.10.2021 22:05
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Надеюсь ни для кого не секрет, что наш импорт из рф оценивается миллиардами долларов. Поэтому позиция Минэнерго просто смешна вызывает уважение
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12.10.2021 21:08 Відповісти
нагадати як 3 роки тому вчинили з учасниками блокади , які хотіли це припинити ?
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12.10.2021 22:11 Відповісти
до 1 ноября не так много времени осталось - посмотрим
пока кроме вранье от кабмина, опы и ослика мы ничего не имеем
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12.10.2021 21:22 Відповісти
І скільки вас?
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12.10.2021 21:51 Відповісти
вся Украина
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12.10.2021 22:05 Відповісти
І "мандат" маєш, комісар від усієї України? От ти чувирло балакуче...
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12.10.2021 22:11 Відповісти
https://www.youtube.com/channel/UCosCGr1KThCBOXjeKUO7WmQ Дмитро Чекалкин

ТСН вражає! Батареї на хліб не намажеш! Треба просто перестати опалювати!
Андрій Луганський: Борщ без м'яса та холодні батареї при Зеленському це корисно. Просто ви не знали про це. Це не жарт, але ж при Порошенко такого не було?
- При Порошенко без опалення погано було. А при Зеленьському буде добре, тому що буде гріти його любов до простого народу!Порохоботченко: Коли здавалося, що більшого дна вже бути не може, ТСН все вражає і вражає умінням пробивати дно за дном. Ще й прикриваючись такими от «експертами».
То, що вже пора готуватись "... к земле..."

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12.10.2021 22:23 Відповісти
так почом там "буржуйкі"?..

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12.10.2021 21:33 Відповісти
6.200 и трубы. Можно мусором топить.
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12.10.2021 21:48 Відповісти
булер'ян годиться на особняк чи теплицю, а хрущобу опалити тре' якусь плімутську плитку
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12.10.2021 22:01 Відповісти
У меня энергоносителей для прохождения отопительного сезона запасено.
Зелёная энергетика, шишки и акация. Газ в балоне (по любой цене) для зажигалки.
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12.10.2021 22:42 Відповісти
Из текста про таинственный "импорт" следует что идёт речь про гигокалории?
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12.10.2021 21:44 Відповісти
Для багатьох ця перемога є зрадою- та то виключно їх проблема.)))
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12.10.2021 21:54 Відповісти
Перемога над чим?
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12.10.2021 22:24 Відповісти
Над подібними тобі хайперами як мінімум. І над ******- бо війна.
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12.10.2021 22:30 Відповісти
Знищеня енергетична незалежність, це велика зебільна "перемога". І радіти цьому, це перемога над здоровим глуздом.
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12.10.2021 22:50 Відповісти
Що тобі знищили?- ну, окрім здорового глузду, звичайно!
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12.10.2021 22:54 Відповісти
Можно из Польши импортировать.
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12.10.2021 21:55 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=1CTcH613L2U
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12.10.2021 22:42 Відповісти
Краще..імна наїстися, чим щось отримати з московії.....
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12.10.2021 22:48 Відповісти
Газовий геноцид жителів України продажними ублюдками - триває!
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13.10.2021 05:38 Відповісти
 
 