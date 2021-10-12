Меморіальні дошки загиблим воїнам Володимиру Ковалю й Іллі Павлову відкрили у Хмельницькому. ФОТОрепортаж

Сьогодні в Хмельницькому відкрили меморіальні дошки на фасаді професійного ліцею №8 двом воїнам, які загинули в районі проведення АТО/ООС. Один із них свого часу працював, а інший навчався в цьому закладі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.

Командир відділення 79-ї бригади десантно-штурмових військ ЗСУ старшина Володимир Коваль загинув 8 травня 2019 на Приазов'ї - внаслідок смертельного кульового поранення під час прицільного нічного обстрілу наших позицій у районі села Павлопіль.

У профліцеї №8 Коваль працював майстром виробничого навчання до третьої своєї ротації з бойовою частиною на війну. У героя залишилися дружина, дочка і внучка. Посмертно він був нагороджений орденом "За мужність" III ступеня, а за рішенням Хмельницької міської ради йому присвоєно звання "Почесний громадянин міста Хмельницького" (посмертно).

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Ілля Павлов у цьому ліцеї отримав спеціальність кухаря. Відразу після отримання диплома він підписав контракт із частиною Національної гвардії України. Загинув Ілля 24 листопада 2017 в районі проведення АТО. Осиротіли його батьки і дві сестри, старша з яких разом із чоловіком сьогодні продовжує захищати Україну в районі проведення операції Об'єднаних сил.





Учасники пам'ятного заходу вшанували хвилиною мовчання всіх загиблих захисників України.