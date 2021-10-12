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Меморіальні дошки загиблим воїнам Володимиру Ковалю й Іллі Павлову відкрили у Хмельницькому. ФОТОрепортаж

Сьогодні в Хмельницькому відкрили меморіальні дошки на фасаді професійного ліцею №8 двом воїнам, які загинули в районі проведення АТО/ООС. Один із них свого часу працював, а інший навчався в цьому закладі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.

Меморіальні дошки загиблим воїнам Володимиру Ковалю й Іллі Павлову відкрили у Хмельницькому 01

Командир відділення 79-ї бригади десантно-штурмових військ ЗСУ старшина Володимир Коваль загинув 8 травня 2019 на Приазов'ї - внаслідок смертельного кульового поранення під час прицільного нічного обстрілу наших позицій у районі села Павлопіль.

У профліцеї №8 Коваль працював майстром виробничого навчання до третьої своєї ротації з бойовою частиною на війну. У героя залишилися дружина, дочка і внучка. Посмертно він був нагороджений орденом "За мужність" III ступеня, а за рішенням Хмельницької міської ради йому присвоєно звання "Почесний громадянин міста Хмельницького" (посмертно).

Меморіальні дошки загиблим воїнам Володимиру Ковалю й Іллі Павлову відкрили у Хмельницькому 02

Меморіальні дошки загиблим воїнам Володимиру Ковалю й Іллі Павлову відкрили у Хмельницькому 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Меморіальні дошки двом полеглим воїнам 36-ї ОБрМП відкрили в Миколаєві. ФОТОрепортаж

Ілля Павлов у цьому ліцеї отримав спеціальність кухаря. Відразу після отримання диплома він підписав контракт із частиною Національної гвардії України. Загинув Ілля 24 листопада 2017 в районі проведення АТО. Осиротіли його батьки і дві сестри, старша з яких разом із чоловіком сьогодні продовжує захищати Україну в районі проведення операції Об'єднаних сил.

Меморіальні дошки загиблим воїнам Володимиру Ковалю й Іллі Павлову відкрили у Хмельницькому 04
Меморіальні дошки загиблим воїнам Володимиру Ковалю й Іллі Павлову відкрили у Хмельницькому 05

Учасники пам'ятного заходу вшанували хвилиною мовчання всіх загиблих захисників України.

Автор: 

Хмельницький (409) меморіальна дошка (192)


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12.10.2021 21:21 Відповісти
Вони вірили в Україну,боролися та гинули за Україну, та з Україною в серці,поки 73 % обирали зрадника та триччі уклоніста.Щоб зрозуміти хоч трішки як страшно зрадили усіх воюючих та загиблих на цій війні, можу передати розповідь військовослужбовця Дмитро Медвідя, який пересувається на інвалідному візочку ( йому кілька хребців забрали у попереку, але він добре дає собі раду), розповів історію. Коли їх градом накрило в окопах, бійці вже не очікували це пережити, вони зрозуміли, що це все. В очах були безвихідь і кінець. Їхній командир притиснув зброю до грудей і почав співати «Ніч яка місячна, зоряна, ясная». Ця пісня, ці 2 з половиною хвилини втримала їх на дусі. Останні хвилини життя вони були з українською піснею.З вірою в Україну!...
Вічна пам,ять шана та низький уклін загиблим воїнам України!
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12.10.2021 21:24 Відповісти
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12.10.2021 22:39 Відповісти
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЯМ
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12.10.2021 23:07 Відповісти
Світла пам'ять вам, воїни. Захисники України.
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13.10.2021 00:07 Відповісти
 
 