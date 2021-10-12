П'ятий український екіпаж патрульного катера типу "Айленд" проводить практичні заняття з береговою охороною США

П'ятий український екіпаж патрульного катера типу "Айленд", який проходить підготовку в Балтіморі, США, розпочав практичні заняття в морі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВМС України.

"Виходи в море здійснюються під керівництвом українських моряків, а оцінювання проводить Берегова охорона США. За перші кілька днів військові моряки українських ВМС відпрацювали низку навчань на оцінку не нижчу, ніж "добре", - сказано в повідомленні.

Далі на екіпаж катера чекають іспити, сертифікація та дальша служба на одному з катерів уже в Україні.