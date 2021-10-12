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П'ятий український екіпаж патрульного катера типу "Айленд" проводить практичні заняття з береговою охороною США

П'ятий український екіпаж патрульного катера типу "Айленд", який проходить підготовку в Балтіморі, США, розпочав практичні заняття в морі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВМС України.

Пятий український екіпаж патрульного катера типу Айленд проводить практичні заняття з береговою охороною США 01

"Виходи в море здійснюються під керівництвом українських моряків, а оцінювання проводить Берегова охорона США. За перші кілька днів військові моряки українських ВМС відпрацювали низку навчань на оцінку не нижчу, ніж "добре", - сказано в повідомленні.

Далі на екіпаж катера чекають іспити, сертифікація та дальша служба на одному з катерів уже в Україні.

Автор: 

ВМС (1389) оборона (4793) США (23043)


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Коли вже будуть британські ракетні катери - основа і надія вітчизняного флоту
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12.10.2021 21:52 Відповісти
Сколько лет прошло с момента, как США подарили эти катера Украине ?
Руководство всячески затягивает всё что можно - почему ?
Катера можно было за месяц доставить в Украину и ещё за месяц обучить экипажи. Что там сложного? Наши моряки отнюдь не тупицы.
Просто стыд и позор, такому руководству.
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12.10.2021 22:56 Відповісти
Це п'ятий екіпаж. Перші два катери разом з навченими екіпажами вже два роки в Україні
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12.10.2021 23:18 Відповісти
Та можна би пошвидше.
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12.10.2021 23:41 Відповісти
Головне аби ці екіпажі разом з унітазами до расєї не повтікали...)))
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12.10.2021 23:24 Відповісти
Не убегут,ибо идти дальше акватории баз и портов им главковерх команды не даст..
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13.10.2021 09:51 Відповісти
щас зебики штраф наложат...
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13.10.2021 03:25 Відповісти
 
 