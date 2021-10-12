П'ятий український екіпаж патрульного катера типу "Айленд" проводить практичні заняття з береговою охороною США
П'ятий український екіпаж патрульного катера типу "Айленд", який проходить підготовку в Балтіморі, США, розпочав практичні заняття в морі.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВМС України.
"Виходи в море здійснюються під керівництвом українських моряків, а оцінювання проводить Берегова охорона США. За перші кілька днів військові моряки українських ВМС відпрацювали низку навчань на оцінку не нижчу, ніж "добре", - сказано в повідомленні.
Далі на екіпаж катера чекають іспити, сертифікація та дальша служба на одному з катерів уже в Україні.
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Руководство всячески затягивает всё что можно - почему ?
Катера можно было за месяц доставить в Украину и ещё за месяц обучить экипажи. Что там сложного? Наши моряки отнюдь не тупицы.
Просто стыд и позор, такому руководству.