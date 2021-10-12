Офіс генпрокурора оскаржить домашній арешт для Медведчука: Запобіжний захід "не забезпечить належної поведінки особи"

Прокуратура оскаржить запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту народному депутату Віктору Медведчуку, який підозрюється в зраді і сприянні терористам.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

"За результатами розгляду клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора Печерський районний суд підтвердив обґрунтованість підозри народному депутату України у державній зраді та вчиненні за попередньою змовою групою осіб сприяння діяльності терористичних організацій (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111 та ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 КК України). Проте судом обрано запобіжний захід підозрюваному у вигляді цілодобового домашнього арешту", - указано в сообщении.

На думку прокурорів, за даних обставин такий запобіжний захід є недостатнім і не забезпечить належної поведінки особи. У зв’язку з цим прокурори будуть оскаржувати його в апеляційному порядку та наполягатимуть на триманні під вартою з альтернативою внесення застави в 1 млрд грн.

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Повідомляється, що прокурори доводитимуть, що такий запобіжний захід необхідний, зважаючи на існуючі ризики щодо можливого переховування підозрюваного, а також його зв’язки з представниками РФ та терористичних організацій. Наразі у кримінальному проваджені не встановлені всі особи співучасників та не допитано всіх свідків, а частина з них не надає достовірних та повних показань через побоювання впливу на них підозрюваного і його спільників. Окрім того, не врахована тяжкість інкримінованих діянь і наявність у народного депутата підозри у вчиненні особливо тяжкого злочину у іншому кримінальному провадженні.

Нагадаємо, 8 жовтня голові політради "ОПЗЖ" Віктору Медведчуку повідомили про підозру у новій справі про державну зраду і фінансування тероризму. Прокуратура хотіла відправити його під арешт, як альтернативу пропонувала заставу 1 млрд грн.

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12 жовтня Печерський райсуд Києва відправив Медведчука під цілодобовий домашній арешт до 7 грудня.