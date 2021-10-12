Офіс генпрокурора оскаржить домашній арешт для Медведчука: Запобіжний захід "не забезпечить належної поведінки особи"
Прокуратура оскаржить запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту народному депутату Віктору Медведчуку, який підозрюється в зраді і сприянні терористам.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.
"За результатами розгляду клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора Печерський районний суд підтвердив обґрунтованість підозри народному депутату України у державній зраді та вчиненні за попередньою змовою групою осіб сприяння діяльності терористичних організацій (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111 та ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 КК України). Проте судом обрано запобіжний захід підозрюваному у вигляді цілодобового домашнього арешту", - указано в сообщении.
На думку прокурорів, за даних обставин такий запобіжний захід є недостатнім і не забезпечить належної поведінки особи. У зв’язку з цим прокурори будуть оскаржувати його в апеляційному порядку та наполягатимуть на триманні під вартою з альтернативою внесення застави в 1 млрд грн.
Повідомляється, що прокурори доводитимуть, що такий запобіжний захід необхідний, зважаючи на існуючі ризики щодо можливого переховування підозрюваного, а також його зв’язки з представниками РФ та терористичних організацій. Наразі у кримінальному проваджені не встановлені всі особи співучасників та не допитано всіх свідків, а частина з них не надає достовірних та повних показань через побоювання впливу на них підозрюваного і його спільників. Окрім того, не врахована тяжкість інкримінованих діянь і наявність у народного депутата підозри у вчиненні особливо тяжкого злочину у іншому кримінальному провадженні.
Нагадаємо, 8 жовтня голові політради "ОПЗЖ" Віктору Медведчуку повідомили про підозру у новій справі про державну зраду і фінансування тероризму. Прокуратура хотіла відправити його під арешт, як альтернативу пропонувала заставу 1 млрд грн.
12 жовтня Печерський райсуд Києва відправив Медведчука під цілодобовий домашній арешт до 7 грудня.
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Це усе, що треба знати про реформу судової гілки влади в Україні за каденції вже ДВОХ президентів.
О, скільки слів, неначе поторочі!
І всі повз мене, ніби кулі, б'ють,
і всі мою минають суть,
а тільки строчать, строчать, строчать, строчать.
А я іду - крізь ці слова облудні,
незнані досі. Тут передова,
де всі твої бійці - одні слова.
І сіють зраду спогади марудні...
І "справи" довіряються перу
і забивають дух тобі єдиний,
і тьмою тьмиться образ України,
допіру він розтане - й я помру.
І в помережані блудливі ночі,
де ні жалю, ні радощів не ймуть,
а так живуть - і смерть свою жують.
О, скільки слів, неначе поторочі.
Василь СТУС.
"Вони добре знають, що записи 2014-2015 рр., які вони демонструють на своїх брифінгах і на які посилаються як на доказ, ніколи не будуть допустимим доказом, тому що це монтаж і я це стверджую"
"Ні оригіналів, ні оригінальних записуючих пристроїв. Це все справжнісінька туфта і результат фальсифікації"
https://zn.ua/ukr/POLITICS/medvedchuk-prokomentuvav-novu-pidozru-.html
Взагалі, говорити про "незаконність поставки вугілля з ОРДЛО в 2014- 2015 роках" досить дивно. Що треба було гордо і законно замерзнути? Чи, купувати в РФ?
На мій погляд це звинувачення шито білими нитками.
Із-за цієї вистави рейтинги ОПЗЖ зростуть іще більше на сході і півдні.
пиплу, шо хавает всё подряд, нужен постоянный движ - "вы просите песен? - их есть у меня"(с)
За госизмену нужен не домашний арест, а реальный, но этот мыльный пузырь, ударил по Власти..
Мертвечук не дурак и вряд ли делал что-то криминальное лично, единственное, за что его можно было посадить --за коллаборационизм, но зеленое стадо отказалось принимать этот закон, т.к. его написала оппозиция...
Так и живем--бесконечное шоу идиотов для идиотов!