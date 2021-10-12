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Новини Справа Медведчука
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Офіс генпрокурора оскаржить домашній арешт для Медведчука: Запобіжний захід "не забезпечить належної поведінки особи"

Офіс генпрокурора оскаржить домашній арешт для Медведчука: Запобіжний захід

Прокуратура оскаржить запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту народному депутату Віктору Медведчуку, який підозрюється в зраді і сприянні терористам.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

"За результатами розгляду клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора Печерський районний суд підтвердив обґрунтованість підозри народному депутату України у державній зраді та вчиненні за попередньою змовою групою осіб сприяння діяльності терористичних організацій (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111 та ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 КК України). Проте судом обрано запобіжний захід підозрюваному у вигляді цілодобового домашнього арешту", - указано в сообщении.

На думку прокурорів, за даних обставин такий запобіжний захід є недостатнім і не забезпечить належної поведінки особи. У зв’язку з цим прокурори будуть оскаржувати його в апеляційному порядку та наполягатимуть на триманні під вартою з альтернативою внесення застави в 1 млрд грн.

Читайте також: Суд відправив Медведчука під домашній арешт

Повідомляється, що прокурори доводитимуть, що такий запобіжний захід необхідний, зважаючи на існуючі ризики щодо можливого переховування підозрюваного, а також його зв’язки з представниками РФ та терористичних організацій. Наразі у кримінальному проваджені не встановлені всі особи співучасників та не допитано всіх свідків, а частина з них не надає достовірних та повних показань через побоювання впливу на них підозрюваного і його спільників. Окрім того, не врахована тяжкість інкримінованих діянь і наявність у народного депутата підозри у вчиненні особливо тяжкого злочину у іншому кримінальному провадженні.

Нагадаємо, 8 жовтня голові політради "ОПЗЖ" Віктору Медведчуку повідомили про підозру у новій справі про державну зраду і фінансування тероризму. Прокуратура хотіла відправити його під арешт, як альтернативу пропонувала заставу 1 млрд грн.

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12 жовтня Печерський райсуд Києва відправив Медведчука під цілодобовий домашній арешт до 7 грудня.

Автор: 

Медведчук Віктор (1707) запобіжний захід (491) Офіс Генпрокурора (3258)


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Топ коментарі
+7
"Что думает курица, когда за ней бежит петух? Не слишком быстро ли я бегу?". Оток і наша рішуча прокурватура. Що заважало зєбуїнам за 2 роки в турборежимі відмінити статтю КПК про заставу та домашній арешт? Кожна ***** приміряє КПК на себе.
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12.10.2021 21:57
+7
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12.10.2021 22:17
+6
Когда зекрысу будут вешать
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12.10.2021 22:06
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Я так понимаю с него решили снять домашний арест, но сделать это элегантно
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12.10.2021 21:52 Відповісти
"Что думает курица, когда за ней бежит петух? Не слишком быстро ли я бегу?". Оток і наша рішуча прокурватура. Що заважало зєбуїнам за 2 роки в турборежимі відмінити статтю КПК про заставу та домашній арешт? Кожна ***** приміряє КПК на себе.
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12.10.2021 21:57 Відповісти
Да цирк это! ЗЕбил пугал путина, что посадит его, если встречи не будет в нормандском формате и Нуланд поехала типа порешать к путину о встречу и если она будет, то Медведчука не посадят! Значит договорились и дали отмашку пока что не сажать! Шоу для лохов!
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12.10.2021 21:53 Відповісти
Какое рвение! А Зелю не хотите привлечь??
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12.10.2021 21:56 Відповісти
Зелю тільки після 2024 року.
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12.10.2021 21:57 Відповісти
За ха им в цирке на дроте танцевать.
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12.10.2021 21:58 Відповісти
шоу маст гоон
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12.10.2021 21:59 Відповісти
Ахахаха))))вы ж ему залог даёте -как себя тогда "поведет лицо"?твари брехливые....
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12.10.2021 22:01 Відповісти
" рухливі тварі"- це ті, хто у ВР прийняв таке законодавство.
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12.10.2021 22:03 Відповісти
А где написано,что за спонсорство терроризма есть залог?)
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12.10.2021 22:05 Відповісти
Суд може дати лише в межах того, чого вимагають прокурори. Це вам важко допетрати? Буває...
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12.10.2021 22:21 Відповісти
Ну так суд и дал,то что имели в виду зепрокуроры...странно,что до вас не дошло)
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12.10.2021 22:23 Відповісти
Так ти визначся, до кого в тебе претензії- ну, окрім Медведчука, до якого у вашої шобли претензій нема, бо партнер.
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12.10.2021 22:28 Відповісти
Та я знаю,шо оно ваш партнёр -г+г беня с мертвечуком держит)
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12.10.2021 22:34 Відповісти
Навіть в Зеленського не вистачило бабла купити Печерський суд- на це тільки ***** спроможне.
Це усе, що треба знати про реформу судової гілки влади в Україні за каденції вже ДВОХ президентів.
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12.10.2021 22:01 Відповісти
Під час революції 1789-1794 років у Франції насадили всілякої сволочі у баржу, та й відкрили кінстони. Помогло.
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12.10.2021 22:06 Відповісти
"кістони"
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12.10.2021 22:49 Відповісти
Когда Печерский суд привлекут в полном составе к уголовной ответственности?
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12.10.2021 22:04 Відповісти
Когда зекрысу будут вешать
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12.10.2021 22:06 Відповісти
Так посади)может тупая бошка зекретина мешает?
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12.10.2021 22:07 Відповісти
Імітація бурхливої діяльності ... Щоб виправдати ті мільярди, які дають на ту прокуратуру.
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12.10.2021 22:09 Відповісти
***
О, скільки слів, неначе поторочі!
І всі повз мене, ніби кулі, б'ють,
і всі мою минають суть,
а тільки строчать, строчать, строчать, строчать.

А я іду - крізь ці слова облудні,
незнані досі. Тут передова,
де всі твої бійці - одні слова.
І сіють зраду спогади марудні...

І "справи" довіряються перу
і забивають дух тобі єдиний,
і тьмою тьмиться образ України,
допіру він розтане - й я помру.

І в помережані блудливі ночі,
де ні жалю, ні радощів не ймуть,
а так живуть - і смерть свою жують.
О, скільки слів, неначе поторочі.

Василь СТУС.
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12.10.2021 22:09 Відповісти
лохи.
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12.10.2021 22:12 Відповісти
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12.10.2021 22:17 Відповісти
да, домашний арест для такого "лица" - это просто катастрофа, он, наверное не во всех своих комнатах был, а счас будет повод заглянуть..., это вам не в однушке выть на луну..., страшное наказание...., а вот если бы он на дверях ОП хер нарисовал, тогда да, загремел бы на нары как миленький...
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12.10.2021 22:19 Відповісти
Ага, помню. При Парашенке он 25 лет отсидел!
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12.10.2021 23:01 Відповісти
Я от читаю Медведчука, то він, на мій погляд переконливіший

"Вони добре знають, що записи 2014-2015 рр., які вони демонструють на своїх брифінгах і на які посилаються як на доказ, ніколи не будуть допустимим доказом, тому що це монтаж і я це стверджую"

"Ні оригіналів, ні оригінальних записуючих пристроїв. Це все справжнісінька туфта і результат фальсифікації"

https://zn.ua/ukr/POLITICS/medvedchuk-prokomentuvav-novu-pidozru-.html

Взагалі, говорити про "незаконність поставки вугілля з ОРДЛО в 2014- 2015 роках" досить дивно. Що треба було гордо і законно замерзнути? Чи, купувати в РФ?

На мій погляд це звинувачення шито білими нитками.

Із-за цієї вистави рейтинги ОПЗЖ зростуть іще більше на сході і півдні.
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12.10.2021 22:31 Відповісти
Та тот мертвечук зесранью ещё так поелозит,когда ему надо будет...
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12.10.2021 22:36 Відповісти
ватадиктова против меда
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12.10.2021 22:38 Відповісти
шоу маст гоу он
пиплу, шо хавает всё подряд, нужен постоянный движ - "вы просите песен? - их есть у меня"(с)
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12.10.2021 22:49 Відповісти
Понятно, цель мыльного пузыря против Медведчука, нанести удар по Порошенко, но не сработало.
За госизмену нужен не домашний арест, а реальный, но этот мыльный пузырь, ударил по Власти..
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12.10.2021 23:34 Відповісти
Сколько угодно можно делать вид, что вы хотите посадить мертвечука, но если вы не ищете ДОКАЗАТЕЛЬСТВ, а только языком мелете и статьями кидаетесь----грош вам цена, лицедеи зеленые!
Мертвечук не дурак и вряд ли делал что-то криминальное лично, единственное, за что его можно было посадить --за коллаборационизм, но зеленое стадо отказалось принимать этот закон, т.к. его написала оппозиция...
Так и живем--бесконечное шоу идиотов для идиотов!
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12.10.2021 23:56 Відповісти
правильно.
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13.10.2021 03:29 Відповісти
Мышиная возня прокуратуры закончится пшыком как и было здумано
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13.10.2021 06:46 Відповісти
Мало ..
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13.10.2021 07:59 Відповісти
Ползучая контрреволюция Печерского суда...
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13.10.2021 10:24 Відповісти
 
 