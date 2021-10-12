У Польщі за тиждень кількість хворих на COVID-19 зросла на 60%

За останній тиждень у Польщі добова кількість інфікованих на коронавірус зросла на 60%.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Нинішня кількість інфікованих на приблизно 60% більше, ніж ще тиждень тому", - заявив спікер Міністерства охорони здоров'я Войцех Андрусевич.

За словами Андрусевича, третина інфікувань зафіксована в Люблінському і Підкарпатському воєводствах, які межують з Україною. Зараз там зареєстровано найнижчий рівень вакцинації проти коронавірусу.

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Представник МОЗ Польщі додав, що до кінця жовтня добова кількість інфікованих може вирости до 5 тисяч.

На сьогодні повний курс вакцинації в Польщі пройшли 19,6 млн осіб, що становить трохи більше половини населення країни.