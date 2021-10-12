У Польщі за тиждень кількість хворих на COVID-19 зросла на 60%
За останній тиждень у Польщі добова кількість інфікованих на коронавірус зросла на 60%.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Нинішня кількість інфікованих на приблизно 60% більше, ніж ще тиждень тому", - заявив спікер Міністерства охорони здоров'я Войцех Андрусевич.
За словами Андрусевича, третина інфікувань зафіксована в Люблінському і Підкарпатському воєводствах, які межують з Україною. Зараз там зареєстровано найнижчий рівень вакцинації проти коронавірусу.
Представник МОЗ Польщі додав, що до кінця жовтня добова кількість інфікованих може вирости до 5 тисяч.
На сьогодні повний курс вакцинації в Польщі пройшли 19,6 млн осіб, що становить трохи більше половини населення країни.
Топ коментарі
+7 Виктор Петрович #345053
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+5 Vadym Tsyrkalyuk
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+5 Алекс Фомин
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https://earlycovidcare.org
А так, надо нормально проверить эти исследования, возможно там и есть рациональное зерно, как дополнение к Пфайзеру и Модерне вполне может пойти.
https://medicaltrend.org/2021/10/10/taiwan-death-from-covid-19-vaccination-exceeds-death-from-covid-19/
какая хорошая , безопасная , чудесная ванкцина .
Какая хорошая , безопасная , чудесная ванкцина .
https://www.thegatewaypundit.com/2021/10/boom-sen-ron-johnson-drops-truth-bomb-senate-floor-63-uk-delta-deaths-last-7-5-months-fully-vaccinated-video/
Можете сами проверить
Ukraine
Coronavirus Cases:
2,644,694
Deaths:
60,810
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/ukraine/
Так что сказки русского леса можешь прекращать.
https://www.rivm.nl/en/coronavirus-covid-19/testing-for-covid-19/pcr-test https://www.rivm.nl/en/coronavirus-covid-19/testing-for-covid-19/pcr-test