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У Польщі за тиждень кількість хворих на COVID-19 зросла на 60%

У Польщі за тиждень кількість хворих на COVID-19 зросла на 60%

За останній тиждень у Польщі добова кількість інфікованих на коронавірус зросла на 60%.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Нинішня кількість інфікованих на приблизно 60% більше, ніж ще тиждень тому", - заявив спікер Міністерства охорони здоров'я Войцех Андрусевич.

За словами Андрусевича, третина інфікувань зафіксована в Люблінському і Підкарпатському воєводствах, які межують з Україною. Зараз там зареєстровано найнижчий рівень вакцинації проти коронавірусу.

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Представник МОЗ Польщі додав, що до кінця жовтня добова кількість інфікованих може вирости до 5 тисяч.

На сьогодні повний курс вакцинації в Польщі пройшли 19,6 млн осіб, що становить трохи більше половини населення країни.

Автор: 

Польща (8529) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+7
Так написано же "возросло на 60%" . Было 100 стало 160. Это не 60 % всего населения
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12.10.2021 22:41
+5
там же нет антиваксеров, и вакцинировали несметное количество населения. что пошло не так?
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12.10.2021 22:31
+5
Только оттуда, все без масок , всех задолбил этот недовирус))) Поляки тоже уже устали от этого недовируса, никто не верит, не хотят карантина....Мне падлы на границе поставили приложение явдома, или 14 дней сидишь дома, или 730 грн. н лапу и снимают с учета, платил, конченая страна , с кончеными людьми без будущего, как при совке, половина сидит, другая охраняет(((((((((
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12.10.2021 23:53
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какая-то ж* творится. Что год назад в это время, что сейчас. Причем как летом никто ничего не соблюдал, так и сейчас...Логики ноль, но факт есть факт.
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12.10.2021 22:24 Відповісти
Загадка века - школьники и студенты начали учебу и заболеваемость ковидом пошла в рост.
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13.10.2021 00:00 Відповісти
Почитай атипушка как лечат практикующие в Америке врачи ковид не зацикленные на файзеровском шмурдяке .
https://earlycovidcare.org
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13.10.2021 06:59 Відповісти
Бобушка, мед исследования проводят двойным слепым методом и надо указывать вакцинированы ли были люди, участвующие в испытаниях.
А так, надо нормально проверить эти исследования, возможно там и есть рациональное зерно, как дополнение к Пфайзеру и Модерне вполне может пойти.
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13.10.2021 08:30 Відповісти
А вот на Тайване смертность от вакцины превысила смертность от вируса .
https://medicaltrend.org/2021/10/10/taiwan-death-from-covid-19-vaccination-exceeds-death-from-covid-19/

какая хорошая , безопасная , чудесная ванкцина .
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13.10.2021 08:49 Відповісти
А в Израиле не превышает. И в Дании не превышает. И в Норвегии. И еще в куче стран.
Какая хорошая , безопасная , чудесная ванкцина .
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13.10.2021 10:44 Відповісти
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12.10.2021 22:57 Відповісти
Но после вакцинации любой вакциной иммунитет на готове. Организм раньше начинает бороться с заразой и вирус не успевает поразить жизненно важные органы. Без вакцины, есть вероятность гибели, а с вакциной практически нет.
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12.10.2021 23:11 Відповісти
А как же в Британии 63% всех умерших от ковида полностью вакцинированные ?

https://www.thegatewaypundit.com/2021/10/boom-sen-ron-johnson-drops-truth-bomb-senate-floor-63-uk-delta-deaths-last-7-5-months-fully-vaccinated-video/
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13.10.2021 01:45 Відповісти
Эффективность Пфайзера от тяжелого течения и смерти при штамме дельта 98,5%. Если провакцинировать 100% населения, то среди заболевших умрет на 98,5% меньше, чем в случае отсутствия вакцинации, но все 100% умерших будут вакцинированы. И Вас интересъует именно эта цифра 100%, а не то, что умрет меньше на 98,5% тяжело больных.
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13.10.2021 11:27 Відповісти
Это фейковые даные . Невозможно подсчитать эффективность файзера если 80% не показывают симптомов , 99 процентов выздоравливают от вируса сами , без вакцины . Как узнать их реакцию после вакцинирования ? Пустая реклама . Тем более что против дельта варианта файзер бессилен и требует третий укол .
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18.10.2021 19:45 Відповісти
Все нормально считается. А вот фейк это ваше "99 процентов выздоравливают от вируса сами".
Можете сами проверить

Ukraine

Coronavirus Cases:
2,644,694

Deaths:
60,810
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/ukraine/
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18.10.2021 20:38 Відповісти
нормально ? как нормально можно подсчитать если абсолютно неизвестно как себя повел бы организм невакцинированный если он уже уколот ? можно приводить данные смертности пугая людей , но вот на Тайване смертность от вакцины выше чем от самого вируса . и как можно определить корону если пцр тест не отличает корону от гриппа или другой разновидности самого короновируса ?
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18.10.2021 20:44 Відповісти
60810*100/2644694=2,3%
Так что сказки русского леса можешь прекращать.
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18.10.2021 21:43 Відповісти
там же нет антиваксеров, и вакцинировали несметное количество населения. что пошло не так?
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12.10.2021 22:31 Відповісти
Ну видать все пошло не так.
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12.10.2021 23:38 Відповісти
Это Ваши знания( у меня противоположные) или вера??
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13.10.2021 00:22 Відповісти
Так написано же "возросло на 60%" . Было 100 стало 160. Это не 60 % всего населения
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12.10.2021 22:41 Відповісти
А как там Недзельский, всех манекенов вылечил в "учебной больнице"?)))
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12.10.2021 22:48 Відповісти
У Польщі все спок - студенти вчаться наживо, майже всі без масок. У торгівельних центрах теж багато люду без масок. Половина населення вакцинована.
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12.10.2021 22:55 Відповісти
ну и ловите волну
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12.10.2021 23:03 Відповісти
Не видно "вални" у вакцинованій країні.
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12.10.2021 23:08 Відповісти
какого кера новость про польшу мозолит глаза здесь
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12.10.2021 23:10 Відповісти
а о чем тогда новость?)))
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12.10.2021 23:14 Відповісти
Только оттуда, все без масок , всех задолбил этот недовирус))) Поляки тоже уже устали от этого недовируса, никто не верит, не хотят карантина....Мне падлы на границе поставили приложение явдома, или 14 дней сидишь дома, или 730 грн. н лапу и снимают с учета, платил, конченая страна , с кончеными людьми без будущего, как при совке, половина сидит, другая охраняет(((((((((
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12.10.2021 23:53 Відповісти
Купи другой телефон , а с приложением оставь дома . Делов то .
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13.10.2021 07:02 Відповісти
Все мы умрем !
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13.10.2021 06:56 Відповісти
В гости к богу не бывает опозданий (с)
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13.10.2021 11:28 Відповісти
параллельно надо давать сводки по гриппу . или грипом совсем болеть перестали ? ах да ковид и грипп из одного семейства и пцр тест их практически не различает . вали уже всех в одну кучу .
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13.10.2021 07:01 Відповісти
Харош врать. Среди вирусов гриппа никогда не было и нет коронавирусов. И ПЦР тест их легко различает.
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13.10.2021 10:47 Відповісти
вот и не ври . пцр тест может дать любой результат. от гриппа не отличает .
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18.10.2021 20:46 Відповісти
Давай ссылку на статью, где это написано.
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18.10.2021 20:53 Відповісти
"CDC has just announced they will revoke the emergency use authorization of the RT-PCR tests first introduced in 2/20," reads a July 25 post, which goes on to quote from the agency's lab directive: "CDC encourages laboratories to consider adoption of a multiplexed method that can facilitate detection and differentiation of SARS CoV-2 and influenza viruses."
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18.10.2021 21:23 Відповісти
Это не ссылка на статью.
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18.10.2021 21:31 Відповісти
для начала ознакомься с базовыми знаниями .

https://www.rivm.nl/en/coronavirus-covid-19/testing-for-covid-19/pcr-test https://www.rivm.nl/en/coronavirus-covid-19/testing-for-covid-19/pcr-test

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18.10.2021 21:13 Відповісти
 
 