Голова ВС Данішевська про "звільнення" Тупицького Зеленським: Якщо "фактично знищити" судову систему, "можна робити все, що завгодно"

Глава Верховного Суду Валентина Данішевська вважає, що указ Володимира Зеленського про звільнення голови Конституційного Суду Олександра Тупицького є ілюстрацією "конкретного тиску на конкретних суддів".

Про це вона заявила в програмі "Мокрик по Живому" в ефірі hromadske, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо буде розбалансована, демотивована і фактично знищена судова влада, тоді можна робити все, що завгодно. Тоді ані право, ані закон, ані судові рішення не матимуть значення. І наслідки ми побачимо пізніше з вами разом", — вважає глава ВСУ.

Читайте також: Верховний Суд прийняв до розгляду позов Зеленського у справі призначення Тупицького суддею КС

Нагадаємо, 26 лютого 2021 року підписав указ про відсторонення Тупицького з посади судді Конституційного суду з 28 лютого ще на один місяць.

1 лютого 2021 року Тупицький звернувся до суду з оскарженням указу від 29 грудня 2020 року №607/2020 "Про відсторонення від посади судді Конституційного суду України" про відсторонення позивача на два місяці. Постановою від 3 лютого відмовлено у відкритті провадження, оскільки цей позов не підлягає розгляду за правилами адміністративного судочинства.

Також читайте: Тупицький подав позов проти КС, вимагає виплатити винагороди судді на суму 900 тис. грн

27 березня Зеленський підписав Указ № 124/2021 "Про деякі питання забезпечення національної безпеки України", яким скасував укази Президента 2013 року про призначення суддями Конституційного Суду України Олександра Тупицького та Олександра Касмініна.

14 липня стало відомо, що Верховний Суд визнав протиправним указ Зеленського про скасування призначення Тупицького суддею Конституційного Суду України.

В Офісі президента заявили, що Зеленський має намір подавати апеляцію на рішення Верховного суду про визнання протиправним його указу від 27 березня "Про деякі питання забезпечення національної безпеки України", яким було скасовано указ експрезидента Віктора Януковича про призначення Олександра Тупицького суддею Конституційного суду України.