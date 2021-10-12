Голова ВС Данішевська про "звільнення" Тупицького Зеленським: Якщо "фактично знищити" судову систему, "можна робити все, що завгодно"
Глава Верховного Суду Валентина Данішевська вважає, що указ Володимира Зеленського про звільнення голови Конституційного Суду Олександра Тупицького є ілюстрацією "конкретного тиску на конкретних суддів".
Про це вона заявила в програмі "Мокрик по Живому" в ефірі hromadske, передає Цензор.НЕТ.
"Якщо буде розбалансована, демотивована і фактично знищена судова влада, тоді можна робити все, що завгодно. Тоді ані право, ані закон, ані судові рішення не матимуть значення. І наслідки ми побачимо пізніше з вами разом", — вважає глава ВСУ.
Нагадаємо, 26 лютого 2021 року підписав указ про відсторонення Тупицького з посади судді Конституційного суду з 28 лютого ще на один місяць.
1 лютого 2021 року Тупицький звернувся до суду з оскарженням указу від 29 грудня 2020 року №607/2020 "Про відсторонення від посади судді Конституційного суду України" про відсторонення позивача на два місяці. Постановою від 3 лютого відмовлено у відкритті провадження, оскільки цей позов не підлягає розгляду за правилами адміністративного судочинства.
27 березня Зеленський підписав Указ № 124/2021 "Про деякі питання забезпечення національної безпеки України", яким скасував укази Президента 2013 року про призначення суддями Конституційного Суду України Олександра Тупицького та Олександра Касмініна.
14 липня стало відомо, що Верховний Суд визнав протиправним указ Зеленського про скасування призначення Тупицького суддею Конституційного Суду України.
В Офісі президента заявили, що Зеленський має намір подавати апеляцію на рішення Верховного суду про визнання протиправним його указу від 27 березня "Про деякі питання забезпечення національної безпеки України", яким було скасовано указ експрезидента Віктора Януковича про призначення Олександра Тупицького суддею Конституційного суду України.
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Зелені ботики взялися за роботу? Накидують зелених кізяків на вентилятор
От в чому не права Данішевська?
«Якщо буде розбалансована, демотивована і фактично знищена судова влада, тоді можна робити все, що завгодно. Тоді ані право, ані закон, ані судові рішення не матимуть значення. І наслідки ми побачимо пізніше з вами разом»
А хто її розбалансовує (це іще м"яко сказано)? От той недолугий Нелох з дипломом
КВК-никаюриста провінційного вузу?
Що не він паралізував КС ?
Ну, нещодавно бачили порушення закону при знятті Разумкова, порушення нахабне і цинічне ... І так кругом.
Нельзя отменить указ о назначении на работу человека, если он проработал по нему 8 лет! Ни по Закону, ни по элементарной логике. Это полный треш!
Представьте ситуацию: вы пришли на работу на предприятие, проработали там 10, 20 лет---не понравились очередному руководителю и он не УВОЛЬНЯЕТ вас, а ОТМЕНЯЕТ ПРИКАЗ о вашем назначении! А как быть с вашим стажем : он есть или его нет?А зарплата за эти годы она учитывается как что ( по бухгалтерии) или вы ее должны вернуть? А продукция, которую вы выпустили, ее нет или предприятие ее должно отозвать? И т. д. Это бредовое решение, какого-то дурачка.
Да, тупицкий должен сидеть, НО по закону ( желательно, вместе с зельцманом)!
В Офисе Президента заявили, что Зеленский намерен подавать апелляцию на решение Верховного суда о признании противоправным его указа от 27 марта "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины", которым был отменен указ экс-президента Виктора Януковича о назначении Александра Тупицкого судьей Конституционного суда Украины.
Такого судебно-правового трэша нет наверное даже в Сомали ... Цирк угашенных клоунов продолжает свои представления.
Мені у 2019 році знову довелося втрутитися, я спочатку у вересні просто написав рукою персонально Валентині Іванівні листа, де попросив просто пройтися вулицями Києва, але мені її клєрк надіслав відповідь типу "пішов ти....".
Тоді я подав до Верховного Суду 2 (два) позови до ЗЕЛЕНСЬКОГО, ЦВК та ВРУ, надіслав їх , щоби зупинити "турборежим" і упередити тиранію, але що зробили Валентина Іванівна з Верховного Суду сотовариші? Так, вони просто ПРОДАЛИ ЗЕЛЕНСЬКОМУ подані мною позови, точніше, обміняли на відмову від переформатування самого Верховного Суду і зменшення кількості його суддів.
І 2014 року, і 2019 року автором "моїх" документів є той, хто їх мені надиктував, коли я спав. Зображення справжнього автора "моїх" позовів від 2019 року до ЗЕЛЕНСЬКОГО я помістив на кожному аркуші як "водяний знак" (фоном), і його легко впізнає той, хто цінить Час. Я зробив лише те, що від мене вимагав Автор, і тепер Він вирішує, що робити з тими, хто не оцінив його дарунка.
Я не хворий на голову, просто я знаю, КОМУ САМЕ адресуються присяги, тексти судових рішень і молитви, коли їх проголошують (зачитують вголос) навіть у закритих приміщеннях, а також чому процесуальними законами вимагається, навіть у випадку прийняття рішень у письмовому провадженні, проголошувати їх вступну і резолютивну частини.
До слова, у 2019 році "мої" подані до Верховного Суду позови, апеляційні скарги на ухвали Верховного Суду, а також доповнення до позовів я прочитав уголос під диктофон, така була вимога Часу, а флешку з надиктованим текстом я також наклеїв на зворотній бік останнього аркуша документу і надіслав до Верховного Суду, маленька така.