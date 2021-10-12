Затримано співробітника поліції Київщини, який за 5 тис. дол. відпустив розшукуваного за розбій, - Нацполіція. ФОТО

У Київській області правоохоронці затримали на хабарі начальника сектора кримінальної поліції міста Бровари.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

34-річний співробітник Броварського районного управління поліції затримав і доставив до поліцейського відділку чоловіка, який переховувався від правоохоронних органів і був оголошений у розшук Дарницьким управлінням поліції Києва за підозрою в розбої. Оперативник запропонував 35-річному розшукуваному не вживати заходів затримання для подальшої передачі його співробітникам столичної поліції. За цю "послугу" зажадав 5 тис. доларів "відкупних" і дав п'ять днів на збір потрібної суми.

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Після одержання поліцейським другої частини згаданого хабаря - 50 тис. гривень - його затримали на місці злочину співробітники внутрішньої безпеки Нацполіції.

Фігуранту оголосили про підозру за ч.3 ст.368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Хабарнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років із конфіскацією майна.