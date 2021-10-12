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Новини Хабарники
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Затримано співробітника поліції Київщини, який за 5 тис. дол. відпустив розшукуваного за розбій, - Нацполіція. ФОТО

У Київській області правоохоронці затримали на хабарі начальника сектора кримінальної поліції міста Бровари.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Затримано співробітника поліції Київщини, який за 5 тис. дол. відпустив розшукуваного за розбій, - Нацполіція 01

34-річний співробітник Броварського районного управління поліції затримав і доставив до поліцейського відділку чоловіка, який переховувався від правоохоронних органів і був оголошений у розшук Дарницьким управлінням поліції Києва за підозрою в розбої. Оперативник запропонував 35-річному розшукуваному не вживати заходів затримання для подальшої передачі його співробітникам столичної поліції. За цю "послугу" зажадав 5 тис. доларів "відкупних" і дав п'ять днів на збір потрібної суми.

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Після одержання поліцейським другої частини згаданого хабаря - 50 тис. гривень - його затримали на місці злочину співробітники внутрішньої безпеки Нацполіції.

Затримано співробітника поліції Київщини, який за 5 тис. дол. відпустив розшукуваного за розбій, - Нацполіція 02

Фігуранту оголосили про підозру за ч.3 ст.368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Хабарнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років із конфіскацією майна.

Автор: 

Бровари (280) хабар (4711) Київська область (4043) Нацполіція (15202)


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Почему бы за пять штук и не отпустить разбойника?
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12.10.2021 23:03 Відповісти
Всё это лишь слова, от 5 до 10 лет, а на деле, ни хрена такого серьёзного ему не будет, свои же ребята, поделятся, помирятся, и всё забудется. О же не первый, да и при том, не последний.
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12.10.2021 23:39 Відповісти
как же так наша же самая честная полиция в мире...
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12.10.2021 23:47 Відповісти
А как мусора сидят в одной тюрьме с бандитами???
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13.10.2021 00:32 Відповісти
В них прийнято брати одразу на ліву карту через приват24, а не давати "5 днів" на збір.
Просто цей натупив від жадібності.
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13.10.2021 01:10 Відповісти
Сегодня Украина погружена в хаос тотальной коррупции и безвластия. Полиция не исключение. Моя история пример. Я, жертва преступления, вынужден тратить последние деньги для того, чтобы доказать что преступление всё же было и что я жертва. Абсурд для нормальной страны! В моём случае Государство Украина, в лице Полиции и Суда, полностью защищает интересы преступника. Такое коррумпированное государство нежизнеспособно. Сейчас меня обложили со всех сторон - Следственное управление уже 18 месяцев фальсифицирует дело. - Николаевская судмедэкспертиза помогает второй фальсифицированной бредовой экспертизой, где "эксперты", вопреки всей медицинской науке, написали, что 80-ти летний инвалид может 2 недели, без обращения к врачам, бегать по городу с переломом основания черепа, как ни в чём не бывало.- Прокуратура не видит в этом никаких нарушений - Руководство МВД присылает какие-то невразумительные ответы, не касающиеся сути жалоб, Суды нарушают все сроки и принимают решения задним числом в пользу преступника и следствия. Вся гниль украинской правоохранительной и судебной системы в моём деле. Завтра это может коснуться любого гражданина Украины. И сейчас ситуация такая, что чтобы сдвинуть это расследование мне нужно потратить колоссальные средства на адвокатов и медэкспертизы (они платные и очень дорогие). А все деньги давно ушли на лечение. Только общественный резонанс может как то помочь. Прошу распространять эту информацию в сетях https://www.youtube.com/watch?v=H1n74acRS2k .

Вот эта история в ФБ - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=100822815524308&id=100067897680637

А вот как украинский суд помогает топить это дело - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=131109312495658&id=100067897680637

Вот ещё публикации по моей истории - https://nikcenter.org/newsItem/63933

, https://rp.mk.ua/2021/07/29087/
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13.10.2021 06:26 Відповісти
толстожопая мразь.....одни корупционеры вокруг да около....ЖАХ!!! такими заголовками пестрят все укр. новостные сайты .читаю много....ветку читаешь подряд заглавия....задержали, убили, ограбили, стрелянына, изнасиловали, задержали банду, нашли мёртвым, напали,сбила авто.((
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13.10.2021 09:34 Відповісти
 
 