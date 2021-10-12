СБУ перевіряє інформацію про 3000 осіб, які хочуть скористатися програмою "На тебе чекають вдома"

Служба безпеки України перевіряє інформацію стосовно трьох тисяч осіб, які причетні до діяльності угруповань "ЛДНР" та хочуть за програмою "На тебе чекають вдома" переїхати на підконтрольні уряду території та повернутися до мирного життя.

Про це Громадському радіо розповіла речниця СБУ у Луганській та Донецькій областях Галина Прищепа, передає Цензор.НЕТ.

"Люди, які скористалися цією програмою, звільняються від кримінальної відповідальності за відповідними статтями кримінального кодексу України. Далі вони можуть залишатися на підконтрольній українській владі території або виїжджати туди, куди вони вважають за потрібне і жити абсолютно нормальним життям. Служба безпеки України не має опції, щоб контролювати осіб, які пройшли за програмою. Після нашої перевірки ми у них впевнені. Знаю, що один із учасників програми наразі мешкає у Дружківці, працює охоронцем у магазині. Інша учасниця програми виїхала до Миколаївської області. Наші співробітники допомогли їй знайти роботу, бо у неї багатодітна родина. Вона також повернулася до мирноо життя", — розповіла Прищепа.

Вона підкреслила, що ця програма працює виключно для тих, хто добровільно звернувся до правоохоронців, щоб пройти перевірку на причетність до злочинів на окупованих територіях. Затримані найманці РФ скористатися цією програмою не можуть.

Станом на серпень 2021 року програмою скористалися понад 420 осіб.