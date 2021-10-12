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Новини
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СБУ перевіряє інформацію про 3000 осіб, які хочуть скористатися програмою "На тебе чекають вдома"

СБУ перевіряє інформацію про 3000 осіб, які хочуть скористатися програмою

Служба безпеки України перевіряє інформацію стосовно трьох тисяч осіб, які причетні до діяльності угруповань "ЛДНР" та хочуть за програмою "На тебе чекають вдома" переїхати на підконтрольні уряду території та повернутися до мирного життя.

Про це Громадському радіо розповіла речниця СБУ у Луганській та Донецькій областях Галина Прищепа, передає Цензор.НЕТ.

"Люди, які скористалися цією програмою, звільняються від кримінальної відповідальності за відповідними статтями кримінального кодексу України. Далі вони можуть залишатися на підконтрольній українській владі території або виїжджати туди, куди вони вважають за потрібне і жити абсолютно нормальним життям. Служба безпеки України не має опції, щоб контролювати осіб, які пройшли за програмою. Після нашої перевірки ми у них впевнені. Знаю, що один із учасників програми наразі мешкає у Дружківці, працює охоронцем у магазині. Інша учасниця програми виїхала до Миколаївської області. Наші співробітники допомогли їй знайти роботу, бо у неї багатодітна родина. Вона також повернулася до мирноо життя", — розповіла Прищепа.

Вона підкреслила, що ця програма працює виключно для тих, хто добровільно звернувся до правоохоронців, щоб пройти перевірку на причетність до злочинів на окупованих територіях. Затримані найманці РФ скористатися цією програмою не можуть.

Станом на серпень 2021 року програмою скористалися понад 420 осіб.

Автор: 

помилування (112) СБУ (12851) Донбас (22356) воєнні злочини (1862)


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Топ коментарі
+2
Переїхати сюди? Тут же бандерівська мова, а у них рускаязичная чєлюсть.
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12.10.2021 23:15
+2
На тебе чекають вдома: звільнення з лав бойовиків, швидко, без реєстрації та смс
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12.10.2021 23:16
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Переїхати сюди? Тут же бандерівська мова, а у них рускаязичная чєлюсть.
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12.10.2021 23:15 Відповісти
На тебе чекають вдома: звільнення з лав бойовиків, швидко, без реєстрації та смс
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12.10.2021 23:16 Відповісти
Добраніч, українці!
Горить у пеклі, москалі!
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12.10.2021 23:17 Відповісти
Умне теля двох мамок сосет.
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12.10.2021 23:19 Відповісти
К предстоящим выборам "за жиддя" прирастет лохотратом как минимум на 3 тыс. или кто-то в серьёз верит, что у этих людей поменялись убеждения
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13.10.2021 00:06 Відповісти
бешеных кротов нельзя вылечить. только усыплять без наркоза.
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13.10.2021 00:34 Відповісти
Для них может быть только одна программа - "тебе чекаю на России" и никаких "вдома"
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13.10.2021 03:08 Відповісти
боже сохрани! ненужно никакой такой программы. ненужно сюда никому ехать!!! понаехали уже хватит... сколько понаехавших бродит по улицам чужаков наркоманов и алкашни новенькой видно... жуть....а когда ещё деокупацию сделают донбасяо в УКРАИНУ! то вы же все прекрасно понимаете что в стране камня на камне и живого места не останется от памятных досок погибшим. памятникам их, флагов, парков, всего того что касается украинства и воинам погибшим всё сожгут и разобьют!если одинокое их быдло перебравшееся сюда вместе с их студентами что вытворяют и выставляют в инет как крушат памятники, жгут флаги, матерят украину и другое....((этоже чистейшая правда и реальность!
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13.10.2021 09:25 Відповісти
 
 