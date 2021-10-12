Ляшко: Канікули мають початися 18-го, а не 25-го, скільки триватимуть - поки невідомо
Національна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій пропонує Міністерству освіти і науки перенести початок канікул з 25 жовтня на 18 жовтня.
Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".
"Це дозволить нам стримати в певних відсотках активний епідпроцес, який сьогодні зафіксований на території нашої держави", – вважає міністр.
Ляшко наразі не готовий відповісти, скільки триватимуть осінні канікули.
"Ми зараз говоримо про те, щоб наблизити канікули, а надалі будемо дивитися залежно від епідситуації. Або рекомендуватимемо подовжити, якщо буде позитивна динаміка, або будемо ухвалювати інші рішення. Все залежатиме від ситуації, яку будемо фіксувати… Питання в тому, що навчальний процес пов’язаний зі збільшеною кількістю контактів серед дорослого населення", – наголосив міністр охорони здоров’я, який додав, що "зазвичай канікули або призупинення навчального процесу призводить до як мінімум на 15% зниження захворюваності уже через 5 днів після ухвалення цього рішення".
Упродовж останніх тижнів захворюваність і смертність від COVID-19 зростає на всій території України.
За добу 11 жовтня медики зафіксували 11 996 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, померли 352 людини.
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Так что ты троль путинский не переживай
теперь вакцинированные учителя понесут заразу из школ в массы т.к. им разрешено все.
( объявили каникулы, т.к. школы просто нечем топить.)
Научитесь правду дилегировать там, где всему миру трезвомыслящих деловых аспектов уже понятно, кто обосрался, считая что бубочкина верховная рада это совсем не зрада государственных интересов Украины.
Каникулы! Могу весь вечер танцевать!
Каникулы! Гуляй хоть с самого утра!
Каникулы! Ребенку отдыхать пора!"©
Да чего уж там мелочиться?! Даёшь каникулы до лета! Топить, один хрен, нечем - нехай New Generation замерзает по домам