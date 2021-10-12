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Новини Коронавірус і карантин
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Ляшко: Канікули мають початися 18-го, а не 25-го, скільки триватимуть - поки невідомо

Ляшко: Канікули мають початися 18-го, а не 25-го, скільки триватимуть - поки невідомо

Національна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій пропонує Міністерству освіти і науки перенести початок канікул з 25 жовтня на 18 жовтня.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

"Це дозволить нам стримати в певних відсотках активний епідпроцес, який сьогодні зафіксований на території нашої держави", – вважає міністр.

Ляшко наразі не готовий відповісти, скільки триватимуть осінні канікули.

"Ми зараз говоримо про те, щоб наблизити канікули, а надалі будемо дивитися залежно від епідситуації. Або рекомендуватимемо подовжити, якщо буде позитивна динаміка, або будемо ухвалювати інші рішення. Все залежатиме від ситуації, яку будемо фіксувати… Питання в тому, що навчальний процес пов’язаний зі збільшеною кількістю контактів серед дорослого населення", – наголосив міністр охорони здоров’я, який додав, що "зазвичай канікули або призупинення навчального процесу призводить до як мінімум на 15% зниження захворюваності уже через 5 днів після ухвалення цього рішення".

Читайте також: Через другу хвилю коронавірусу школи Харківської області підуть на канікули раніше, - ОДА

Упродовж останніх тижнів захворюваність і смертність від COVID-19 зростає на всій території України.

За добу 11 жовтня медики зафіксували 11 996 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, померли 352 людини.

Автор: 

канікули (90) карантин (18172) Ляшко Віктор (1515) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+9
Да многие города уже с завтра объявили каникулы, т.к. школы просто нечем топить. До задницы уже ваши рекомендации.
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12.10.2021 23:43
+3
Нехай роблять канікули до Нового року. Гуляти, так гуляти...
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12.10.2021 23:43
+3
Полное собрание сочинений твоих богов Ленина и Маркса с чердаков достанут и ими отопят.
Так что ты троль путинский не переживай
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13.10.2021 07:02
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ляшко-калірований двбйб.
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12.10.2021 23:41 Відповісти
Нехай роблять канікули до Нового року. Гуляти, так гуляти...
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12.10.2021 23:43 Відповісти
якого саме Нового року, бо кожен рік після закінчення має Новий; ви який саме мали на уавазі, може 2030-й?..
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14.10.2021 09:56 Відповісти
Да многие города уже с завтра объявили каникулы, т.к. школы просто нечем топить. До задницы уже ваши рекомендации.
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12.10.2021 23:43 Відповісти
как нечем? а парты?... библиотека в каждой школе еще есть... пока есть...
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12.10.2021 23:49 Відповісти
Так парт старых уже нет. А столы из ДСП плохо горят.
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12.10.2021 23:54 Відповісти
Полное собрание сочинений твоих богов Ленина и Маркса с чердаков достанут и ими отопят.
Так что ты троль путинский не переживай
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13.10.2021 07:02 Відповісти
Этого и следовало ожидать. Топить нечем школы, а дома чем топить в квартирах
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13.10.2021 08:19 Відповісти
Давно треба було всю освіту перевести на дистанційне навчання, то не було б по 350 померлих щодня... Скільки тільки людей даром в могилу поклав Зеленський з своїми гореміністрами...
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13.10.2021 00:07 Відповісти
перестань істирити, все нормально, всюди навчаюця і нічого страшного
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13.10.2021 14:08 Відповісти
...шо не делает дурак! все он делает не так
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13.10.2021 00:35 Відповісти
....министр ЗдравЦентрОпалення /жополиз в белом халате... медбрат, нет медбратуха/
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13.10.2021 04:16 Відповісти
школа тоже кишит короной
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13.10.2021 06:12 Відповісти
тупорилій владі під любим приводом потрібно відправити людей тіпа на карантин, а те, що діти тупіють їх цілком влаштовує, не буде кому думати і щось говорити, виросте нова рабсила
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13.10.2021 09:57 Відповісти
Те що пік захворюваності буде вже у середині жовтня було зрозуміло ще у вересні усім, окрім міністра МОЗ, який розповідав про листопад. Не зрозуміло лише одне, чи то від безграмотності, чи з-за чиєю вказівкою???
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13.10.2021 11:36 Відповісти
Министр МОЗ идиот, зачем было учителей заставлять вакцинироваться если все равно школы будут закрывать?
теперь вакцинированные учителя понесут заразу из школ в массы т.к. им разрешено все.
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13.10.2021 11:44 Відповісти
Смотреть на мир широко открытыми глазами - это привелегия человека разумного.
( объявили каникулы, т.к. школы просто нечем топить.)
Научитесь правду дилегировать там, где всему миру трезвомыслящих деловых аспектов уже понятно, кто обосрался, считая что бубочкина верховная рада это совсем не зрада государственных интересов Украины.
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13.10.2021 11:59 Відповісти
Туповатая зелень, вопрос сам напрашивается, переведите образование на теплое время года. Оказывается, вы затормаживаете, одна дурь в турборежиме.
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13.10.2021 15:26 Відповісти
абсолютно розумового дегенерата Віктора Ляшка треба ізолювати від українського суспільства; ну і падлюки прийшли до влади, знищувати падлюк треба, як тарганів!!!
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14.10.2021 09:54 Відповісти
Невігласи правлять Україною.
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15.10.2021 09:19 Відповісти
"Каникулы! Могу хоть до обеда спать!
Каникулы! Могу весь вечер танцевать!
Каникулы! Гуляй хоть с самого утра!
Каникулы! Ребенку отдыхать пора!"©
Да чего уж там мелочиться?! Даёшь каникулы до лета! Топить, один хрен, нечем - нехай New Generation замерзает по домам
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15.10.2021 09:29 Відповісти
 
 