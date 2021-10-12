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Відбір на ЧС-2022: Збірна України у Львові зіграла внічию з командою Боснії і Герцеговини

Відбір на ЧС-2022: Збірна України у Львові зіграла внічию з командою Боснії і Герцеговини

Збірна України у Львові в межах відбору на чемпіонат світу в Катарі зіграла внічию 1:1 зі збірною Боснії і Герцеговини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Рахунок у матчі на 15 хвилині відкрив Андрій Ярмоленко. Боснійці зрівняли рахунок на 77 хвилині завдяки голу Ахмедходжича.

В іншому поєдинку групи D Казахстан програв Фінляндії - 0:2.

Турнірне становище: Франція - 12 очок (після 6 ігор), Україна - 9 (7), Фінляндія - 8 (6), Боснія і Герцеговина - 7 (6), Казахстан - 3 (7).

Груповий турнір кваліфікації ЧС-2022 збірна України завершить 16 листопада виїзним поєдинком з Боснією і Герцеговиною.

Читайте також: Відбір на ЧС-2022 з футболу: Україна обіграла Фінляндію і зберегла друге місце в групі

Автор: 

збірна з футболу (224) Збірна України (144) футбол (1582)


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Топ коментарі
+12
Напевне емоційний Петраков - хороший тренер для юнацької збірної. Це хлопчаків треба наказувати емоціями. Для дорослих чоловіків потрібні не емоції, а холодний розум. Петраков зробив дурницю, знявши Ярмоленка, Циганкова і Яремчука. Після цих замін, які він повів, піддавшись емоціям, стало зрозуміло, що виграшу не буде. Даремно відмовились від Шевченка. Справа навіть не в тму, що Шева - супертренер. Справа у тму, що у Шевченка у штабі були італійські профі з фізичної підготовки. Штаб загалом у Шевченка взагалі сильний був. І завдяки цим спеціалістам збірна ніколи не підсідала фізично, як нині. Коли вже Равплкв не підходив Шевченко, то треба було таки брати досвідченого і хитрого Маркевича. У часи пізнього Лобановського це був єдиний тренер, який міг з ним конкурувати.
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13.10.2021 00:02
+9
ну да... боснии она ж нах не нужна будет..
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12.10.2021 23:50
+7
Надо признать тот факт ,что ни тренера ,ни команды у нас НЕТ и это крайне хреново ,так в фУТБОЛ ИГРАТЬ НЕЛЬЗЯ .
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12.10.2021 23:47
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Наша мета - 2026. На жаль...
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12.10.2021 23:44 Відповісти
ваша - да)
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12.10.2021 23:53 Відповісти
Не знаю... Дуже не влучно грає напад українців. Так мазати..... Мда.
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12.10.2021 23:45 Відповісти
та патамуша лохи ...
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12.10.2021 23:49 Відповісти
Треба брати Мудрика в збірну на заміну на лівий фланг, гірше не буде.
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13.10.2021 00:28 Відповісти
Надо признать тот факт ,что ни тренера ,ни команды у нас НЕТ и это крайне хреново ,так в фУТБОЛ ИГРАТЬ НЕЛЬЗЯ .
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12.10.2021 23:47 Відповісти
и сценарий один в один как с финами ...и ещё и сидорчука выпустил на 74 для удержания счёта ..
сели в защиту , плять , а играть кто ??
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12.10.2021 23:57 Відповісти
Ну почему же тренера нет? Как для дворовой команды Пектраков самэ то.
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13.10.2021 00:07 Відповісти
проиграли на классе ... Главное шо "лэва" матча успели выбрать ... а то "*****, видно ж было шо попадать могли ещё до 84...
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12.10.2021 23:47 Відповісти
Важко серед овець обрати лева, хіба що підстригти барана під лева.
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13.10.2021 00:05 Відповісти
Баран хоть может упереться и ударить головой, а это так стриженые пуделя, под лэва.Но ведь есть уже сборная трех львов-Великобритания. Как так можно обезьяничать, претендуя на футболистов и не попадая в пустые ворота?.?.?.
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13.10.2021 07:16 Відповісти
серобледные, уставшие еще до начала матча... хочется верить в них, но в Боснии как бы не получить пару оплеух с собственным нулем...
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12.10.2021 23:47 Відповісти
Шансов на 1 место в группе уже нет, тут бы хоть в стыковые матчи попасть, уже будет неплохо.
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12.10.2021 23:48 Відповісти
Что за группа. С одной победой в семи играх еще претендовали на первое место. Жесть.
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13.10.2021 10:09 Відповісти
шансы еще есть, нужна победа в Боснии через месяц
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12.10.2021 23:48 Відповісти
ну да... боснии она ж нах не нужна будет..
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12.10.2021 23:50 Відповісти
всем нужна и все попробуют добыть
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13.10.2021 00:21 Відповісти
если дома еле ничью вытянули,то какая победа на выезде? серьезно?
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12.10.2021 23:52 Відповісти
буим вместе орать ""Зрада!""?
по твоей логике и в Хелсинки ехать не стоило, в Киеве ничья ж была)
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13.10.2021 00:22 Відповісти
Гипотетически даже ничья может устроить. Фины с боснийцами играют в ничью и потом фины не выигрывают у Франции
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12.10.2021 23:53 Відповісти
Ставлю на Боснію.... Вони теж вмотивовані.. Сербії не прогнулись хоча там ватанів хватає.. Доречі дуже їм цікаво як в нас зЕля ...бо не розуміють як так комік презом може бути трохи ржуть

Хоча вони за Україну
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12.10.2021 23:56 Відповісти
а здесь можно ставить???)
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13.10.2021 00:16 Відповісти
В Боснії виграють 100%
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12.10.2021 23:56 Відповісти
Нашим катарский климат не подходит.
Жарко там
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13.10.2021 00:00 Відповісти
Напевне емоційний Петраков - хороший тренер для юнацької збірної. Це хлопчаків треба наказувати емоціями. Для дорослих чоловіків потрібні не емоції, а холодний розум. Петраков зробив дурницю, знявши Ярмоленка, Циганкова і Яремчука. Після цих замін, які він повів, піддавшись емоціям, стало зрозуміло, що виграшу не буде. Даремно відмовились від Шевченка. Справа навіть не в тму, що Шева - супертренер. Справа у тму, що у Шевченка у штабі були італійські профі з фізичної підготовки. Штаб загалом у Шевченка взагалі сильний був. І завдяки цим спеціалістам збірна ніколи не підсідала фізично, як нині. Коли вже Равплкв не підходив Шевченко, то треба було таки брати досвідченого і хитрого Маркевича. У часи пізнього Лобановського це був єдиний тренер, який міг з ним конкурувати.
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13.10.2021 00:02 Відповісти
Потрібно враховувати що в Україні і чемпіонат дуже слабий,де брати гравців топ класу? Ярмоленко і Яремчук грають в гарних лігах то і показники краще.
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13.10.2021 00:35 Відповісти
Ярмоленко, Яремчук, а ще Зінченко, Малиновський, Соболь, Безус і тд і тп... Що тут казати, як Петраков відкрито ігнорить Малиновського, який зараз кращий український гравець!
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13.10.2021 10:43 Відповісти
Не весело. Дуже потрібна була перемога.
Тепер залежимо від інших і вже не знаєш, що і як рахувати, аби ми вийшли в стики.
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13.10.2021 00:03 Відповісти
К большому сожалению, нам уже скорей всего ничего не поможет. Видели бы Вы лица Ярмолы и Шапаренка на скамейке запасных в конце игры. Там лицах их все было написано.
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13.10.2021 00:52 Відповісти
Ну бо Ярмола і Шапаренко дійсно мали бажання грати і гризли землю, на відміну від переважної більшості команди!
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13.10.2021 10:43 Відповісти
Как раз к партнерам у Ярмолы претензий нет, в отличии от тренера.
Внизу я ссылку уже кинул на эту тему.
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13.10.2021 10:58 Відповісти
ШЕСТЬ ничьих в семи матчах и вымученная "победа" над финнами.. И самое главное, несчастный Казахстан набравший за 7 матчей ( а по сути можно сказать за во всех восьми, некто же не думают что они сыграют в ничью с французами) всего ТРИ очка, и два из них в матчах с Украиной. Вот это и есть тот реальный уровень нашего футбола и нашей сборной , к сожалению) Из" радостных" вещей можно только сказать что мы ни одного матча не проиграли ( так себе " утешение") , ну и то что на 99,999% из нашей группы ( кто бы не занял 2 место) в Катар ни кто не поедет.. Да и делать им там нечего. Что еще добавить, ну то что мы видели и в матче с Финляндией и теперь в матче с Боснией, да и предыдущих ( а до этого в матчах Чемпионата Европы, например с Македонией, у наших футболистов сил хватает минут на 60-65. Все.. дальше только ползком...И это факт. Кроме этого реально усиливающего запаса на лавке запасных нет. Ну и еще наш успех на Чемпионате Европы.. это было обалденное, чудесное везение, усмешка фартуны.. а чудеса имеют свойство бывать очень редко. Мы свой запас исчерпали.. УВЫ.
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13.10.2021 00:04 Відповісти
Якщо немає сили бігати то потрібно тримати м'яч і паси тренувати а то дуже багато помилок.
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13.10.2021 00:38 Відповісти
Наступні матчі.

https://terrikon.com/football/teams/264 Босния
https://terrikon.com/football/matches/77265 -:-
https://terrikon.com/football/teams/540 Финляндия

13.11.21 16:00


https://terrikon.com/football/teams/148 Франция
https://terrikon.com/football/matches/77270 -:-
https://terrikon.com/football/teams/73 Казахстан

13.11.21 21:45


https://terrikon.com/football/teams/540 Финляндия
https://terrikon.com/football/matches/77260 -:-
https://terrikon.com/football/teams/148 Франция

16.11.21 21:45


https://terrikon.com/football/teams/264 Босния
https://terrikon.com/football/matches/77264 -:-
https://terrikon.com/football/teams/70 Украина

16.11.21 21:45

ЧМ-2022, Отбор. Группа E
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13.10.2021 00:08 Відповісти
Французи нам допоможуть
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13.10.2021 00:41 Відповісти
Вони вже не дуже мотивовані вигравати.
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13.10.2021 19:25 Відповісти
(Офіційно)Лев матчу Ярмоленко ))).
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13.10.2021 00:10 Відповісти
З такою грою нашій збірній краще грати не на ЧС, а на спартакіаді СеРиСеР.
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13.10.2021 00:21 Відповісти
А шо Судаков утворил сегодня с Фарерами - вот там "мастЫрство наивысшего розряда"
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13.10.2021 00:23 Відповісти
Треба брати Мудрика в збірну на заміну на лівий фланг, гірше не буде.
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13.10.2021 00:24 Відповісти
Не здивований.
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13.10.2021 00:24 Відповісти
Збірна сідає дуже низько, тому і нема підбору м'яча.
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13.10.2021 00:25 Відповісти
При том выборе игроков на сегодня, с учетом травм и т.д. - это еще неплохо отскочили. Надеяться нужно на усиление за оставшийся месяц...
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13.10.2021 00:32 Відповісти
Выбор действительно небольшой. Еще и тренер с приветом. Не вызвать в сборную одного из лучших в серии "А" игрока. За то не имеющему игровой практики Сикану место нашлось.
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13.10.2021 00:47 Відповісти
Треба брати супер бистрого і технічного Мудрика в збірну, на заміну на лівий фланг, гірше не буде.
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13.10.2021 00:34 Відповісти
Краще Зубкова, який майже не грає в Ференцвароші.
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13.10.2021 00:35 Відповісти
Треба брати нового тренера, а не дуріка, який не може нормально інтерв'ю давати
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13.10.2021 00:39 Відповісти
Він просто сильно переживав.
Думаю що Ребров не краще буде.
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13.10.2021 00:43 Відповісти
Ну Ребров із ніякого Френецвароша (команди рівня Зорі) канхветку зробив, тому хто зна...
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13.10.2021 10:44 Відповісти
В Френецвароша більше грошей ніж в Зорі, зарплати там більші і футболісти там кращі, наприклад наш Зубков там лавочник, який дуже рідко виходить на поле.
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13.10.2021 15:34 Відповісти
Це зараз, а ви подивіться на статистику до Реброва... Вони з 2004 року не могли виграти слабенький чемпіонат Угорщини, а потім прийшов Ребров, підняв команду і три чемпіонства поспіль приніс!
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13.10.2021 17:16 Відповісти
Нічний синдром повернувся. Не знаю, що й сказати. Навіть якщо й вийдемо з понтом на ЧС, робити там буде нічого з такою грою...
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13.10.2021 00:34 Відповісти
Второй тайм это какой то пыздэць. Центр поля проигран полностью. Вот тут бы и выпустить Малиновского, который и мячь мог бы попридержал, и точный пас разрезной сделать. И в отборе ему цены нет. Но... Амбиции тренера, его поведение на уровне обиженного мальчика подростка, оставили только вариант поговорить на эту тему.
В двух последних матчах, и сегодня, и против финов, вторые таймы проиграны вчистую. Тенденция однако. И это в играх не с самыми сильными соперниками. Прошлый раз пропетляли. Сегодня не удалось. Да похоже, что с этим тренером уже и не удасться.
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13.10.2021 00:38 Відповісти
С Шевченко також другі тайми програвали.
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13.10.2021 00:50 Відповісти
Кому и как? При Шеве хоть был контроль мяча в центре поля. А тут сплошное бей-беги. На первый тайм силенок еще хватает, а вот на второй...
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13.10.2021 00:58 Відповісти
В нашей сборной нет ни одного поражения.
Кроме одной победы, все ничьи (6). Так что на ничью в Боснии шанс есть. Но вряд ли нам даже ничья позволит занять второе место. Необходима победа.
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13.10.2021 01:06 Відповісти
На последнюю игру центр поля мог бы усилить Малиновский.
Необходимо, чтобы тренер и Малиновский умерили свои гордыни и договорились. Думаю, что в этом им должны помочь другие, более гибкие люди.
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13.10.2021 01:14 Відповісти
Для того чтобы договориться времени достаточно - больше месяца. Необходим мудрые посредники из федерации и т.п. Чтобы каждому объяснили важность ситуации и свели их. Эти двое сами не договорятся.
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13.10.2021 01:27 Відповісти
Необходимо организовать качественную победную последнюю игру. А потом будет время, по результатам, решать продолжать ли с Петраковым или искать другого тренера.
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13.10.2021 01:34 Відповісти
дайте румуну коня((
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13.10.2021 04:50 Відповісти
Маємо те, що маємо.
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13.10.2021 06:17 Відповісти
Степаненко і Ярмоленко натякають все гучніше
Степаненко натякає тонше, скидає все на психологію, наш менталітет сідати до штрафного, коли результат влаштовує, але наголошує і на величезній втомі команди. Ярмоленко говорить різкіше, його сигнали тренеру промовистіші. Обидва після матчу на диво відверті. Команда не витримує грати за тактичними переконаннями Петракова. Гравці хотіли б більше контролювати суперника, події на полі, домінувати і не відпускати так легко. Не сідати фізично на 55 хвилині.
https://football24.ua/chs2022_tag51569/

" Особливість Петракова, яка лякає

Маліновський, Караваєв, Довбик. Хто наступний? Ніхто не помічає, як легко головний тренер збірної України розкидається кадрами, караючи гравців у тонусі та зі стабільною ігровою практикою на солідному рівні? Зате обожнює ставити знову і знову футболістів без досвіду чи тієї самої практики. А потім нарікати на посередній рівень чемпіонату і відсутність кадрів. Ось чому так? Хай буде Маліновський таким поганим для певної публіки і тренера, що не змовчав і висловив свою версію подій. А, ну і ще він повинен, як Роналду, забивати по 2 голи в кожній грі. Хоча ваш автор переконаний, що замінити Шапаренка на хвилин 20-30, аби гра і просування м'яча вперед не настільки просідали, Руслан цілком міг би.Образитися і надто легко стати бранцем своєї гордості. Зробити цапами-відбувайлами і відвести всі підозри від власних прорахунків. Не дати ані тіні шансу виправитися за помилки, довести тренеру і фанатам, що висновки зроблені. Петраков аж надто щирий у всьому, що робить і відчуває. Але досвідчений тренер відчуває, що краще захистити своїх гравців і вичитувати їх скільки завгодно за межами камер, ніж принижувати публічно. Можна доводити свою правду, можна висловлювати своє бачення, критику в коректній формі, але ж не підтримувати хіхікання одіозних осіб на телебаченні, які так солодко смакують кожну помилку футболістів, ніби самі ніколи не припускалися їх.

https://football24.ua/chs2022_tag51569/
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13.10.2021 07:03 Відповісти
Датская машина. 27 голов в восьми матчах, ни одного пропущенного.

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13.10.2021 07:29 Відповісти
,,Спящие зомби,, - не играют на Ч М и Европы .. Наш уровень- честно , не нахожу с кем сравнивать- может Россия. Команда ,, трупов,,- второй тайм ,, совсем трупов, Лучше сидеть дома , чем в группе ЧМ получить 15 сухих голов и утонуть в ,,плевках ,, болейщиков. Нет у нас хоккея с мячом , нужно признать, что нет и футбола - нет вообще , даже в зародыше. Нельзя, для здоровья болейщиков , выставляться на соревнования и разогнать уПЛ.....
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13.10.2021 07:38 Відповісти
А у финов или бошняков чемпионаты лучше? И те и другие гоняли наших как пацанов во втором тайме. Таблица коэффициентов уефа другого мнения.
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13.10.2021 11:14 Відповісти
Сборная трусливых табуреток,это лечится только серьезным тренером
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13.10.2021 09:18 Відповісти
Футбол не дивлюсь. За цю збірну не переживаю. Петракова підтримаю. Успіху в наших умовах досягають лише тренери із "залізною" рукою, а ще краще, двома такими руками і ногами, щоб дати доброго підсрачника "зіркам", типу маліновського, які хочуть робити на полі тільки те, що їм подобається.
Досить комусь із гавців лише подумати, що він розумніше за тренера, команди не буде. Гнати таких " розумників" далі і далі, аж поки вони самі не отримують тренерську ліцензію і тоді нехай керують.
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13.10.2021 11:53 Відповісти
Вони і з Андорою в нічию зіграють.
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13.10.2021 20:13 Відповісти
 
 