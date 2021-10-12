Відбір на ЧС-2022: Збірна України у Львові зіграла внічию з командою Боснії і Герцеговини

Збірна України у Львові в межах відбору на чемпіонат світу в Катарі зіграла внічию 1:1 зі збірною Боснії і Герцеговини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Рахунок у матчі на 15 хвилині відкрив Андрій Ярмоленко. Боснійці зрівняли рахунок на 77 хвилині завдяки голу Ахмедходжича.

В іншому поєдинку групи D Казахстан програв Фінляндії - 0:2.

Турнірне становище: Франція - 12 очок (після 6 ігор), Україна - 9 (7), Фінляндія - 8 (6), Боснія і Герцеговина - 7 (6), Казахстан - 3 (7).

Груповий турнір кваліфікації ЧС-2022 збірна України завершить 16 листопада виїзним поєдинком з Боснією і Герцеговиною.

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