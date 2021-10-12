Відбір на ЧС-2022: Збірна України у Львові зіграла внічию з командою Боснії і Герцеговини
Збірна України у Львові в межах відбору на чемпіонат світу в Катарі зіграла внічию 1:1 зі збірною Боснії і Герцеговини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Рахунок у матчі на 15 хвилині відкрив Андрій Ярмоленко. Боснійці зрівняли рахунок на 77 хвилині завдяки голу Ахмедходжича.
В іншому поєдинку групи D Казахстан програв Фінляндії - 0:2.
Турнірне становище: Франція - 12 очок (після 6 ігор), Україна - 9 (7), Фінляндія - 8 (6), Боснія і Герцеговина - 7 (6), Казахстан - 3 (7).
Груповий турнір кваліфікації ЧС-2022 збірна України завершить 16 листопада виїзним поєдинком з Боснією і Герцеговиною.
Топ коментарі
+12 Rostyslav Komarnytsky
показати весь коментар13.10.2021 00:02
+9 Лаур
показати весь коментар12.10.2021 23:50
+7 Мистер Икс #492862
показати весь коментар12.10.2021 23:47
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сели в защиту , плять , а играть кто ??
по твоей логике и в Хелсинки ехать не стоило, в Киеве ничья ж была)
Хоча вони за Україну
Жарко там
Тепер залежимо від інших і вже не знаєш, що і як рахувати, аби ми вийшли в стики.
Внизу я ссылку уже кинул на эту тему.
https://terrikon.com/football/teams/264 Босния
https://terrikon.com/football/matches/77265 -:-
https://terrikon.com/football/teams/540 Финляндия
13.11.21 16:00
https://terrikon.com/football/teams/148 Франция
https://terrikon.com/football/matches/77270 -:-
https://terrikon.com/football/teams/73 Казахстан
13.11.21 21:45
https://terrikon.com/football/teams/540 Финляндия
https://terrikon.com/football/matches/77260 -:-
https://terrikon.com/football/teams/148 Франция
16.11.21 21:45
https://terrikon.com/football/teams/264 Босния
https://terrikon.com/football/matches/77264 -:-
https://terrikon.com/football/teams/70 Украина
16.11.21 21:45
ЧМ-2022, Отбор. Группа E
Думаю що Ребров не краще буде.
В двух последних матчах, и сегодня, и против финов, вторые таймы проиграны вчистую. Тенденция однако. И это в играх не с самыми сильными соперниками. Прошлый раз пропетляли. Сегодня не удалось. Да похоже, что с этим тренером уже и не удасться.
Кроме одной победы, все ничьи (6). Так что на ничью в Боснии шанс есть. Но вряд ли нам даже ничья позволит занять второе место. Необходима победа.
Необходимо, чтобы тренер и Малиновский умерили свои гордыни и договорились. Думаю, что в этом им должны помочь другие, более гибкие люди.
Степаненко натякає тонше, скидає все на психологію, наш менталітет сідати до штрафного, коли результат влаштовує, але наголошує і на величезній втомі команди. Ярмоленко говорить різкіше, його сигнали тренеру промовистіші. Обидва після матчу на диво відверті. Команда не витримує грати за тактичними переконаннями Петракова. Гравці хотіли б більше контролювати суперника, події на полі, домінувати і не відпускати так легко. Не сідати фізично на 55 хвилині.
https://football24.ua/chs2022_tag51569/
" Особливість Петракова, яка лякає
Маліновський, Караваєв, Довбик. Хто наступний? Ніхто не помічає, як легко головний тренер збірної України розкидається кадрами, караючи гравців у тонусі та зі стабільною ігровою практикою на солідному рівні? Зате обожнює ставити знову і знову футболістів без досвіду чи тієї самої практики. А потім нарікати на посередній рівень чемпіонату і відсутність кадрів. Ось чому так? Хай буде Маліновський таким поганим для певної публіки і тренера, що не змовчав і висловив свою версію подій. А, ну і ще він повинен, як Роналду, забивати по 2 голи в кожній грі. Хоча ваш автор переконаний, що замінити Шапаренка на хвилин 20-30, аби гра і просування м'яча вперед не настільки просідали, Руслан цілком міг би.Образитися і надто легко стати бранцем своєї гордості. Зробити цапами-відбувайлами і відвести всі підозри від власних прорахунків. Не дати ані тіні шансу виправитися за помилки, довести тренеру і фанатам, що висновки зроблені. Петраков аж надто щирий у всьому, що робить і відчуває. Але досвідчений тренер відчуває, що краще захистити своїх гравців і вичитувати їх скільки завгодно за межами камер, ніж принижувати публічно. Можна доводити свою правду, можна висловлювати своє бачення, критику в коректній формі, але ж не підтримувати хіхікання одіозних осіб на телебаченні, які так солодко смакують кожну помилку футболістів, ніби самі ніколи не припускалися їх.
https://football24.ua/chs2022_tag51569/
Досить комусь із гавців лише подумати, що він розумніше за тренера, команди не буде. Гнати таких " розумників" далі і далі, аж поки вони самі не отримують тренерську ліцензію і тоді нехай керують.