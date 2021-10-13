Зеленський нагородив орденом голову антикорупційного комітету ВР "слугу народу" Радіну

Орденом княгині Ольги III ступеня Анастасію Радіну нагороджено до Дня юриста.

Відповідний указ №526 опубліковано на сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.

Радіна є членом парламентської фракції партії "Слуга народу" у Верховній Раді IX скликання і членом створеної при президентові Комісії з питань правової реформи.

Вона очолює комітет ВР з питань антикорупційної політики. Комітет не дав оцінки офшорному скандалу за участю компаній президента Зеленського і його оточення, відомому з розслідування Panama Papers.

До того, як стати депутатом, Радіна працювала в громадській організації "Центр протидії корупції" та була експертом USAID.

Орден княгині Ольги вручається жінкам за видатні заслуги в державній, громадській, виробничій, науковій, освітній, культурній сферах суспільного життя.