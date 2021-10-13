Зеленський нагородив орденом голову антикорупційного комітету ВР "слугу народу" Радіну
Орденом княгині Ольги III ступеня Анастасію Радіну нагороджено до Дня юриста.
Відповідний указ №526 опубліковано на сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.
Радіна є членом парламентської фракції партії "Слуга народу" у Верховній Раді IX скликання і членом створеної при президентові Комісії з питань правової реформи.
Вона очолює комітет ВР з питань антикорупційної політики. Комітет не дав оцінки офшорному скандалу за участю компаній президента Зеленського і його оточення, відомому з розслідування Panama Papers.
До того, як стати депутатом, Радіна працювала в громадській організації "Центр протидії корупції" та була експертом USAID.
Орден княгині Ольги вручається жінкам за видатні заслуги в державній, громадській, виробничій, науковій, освітній, культурній сферах суспільного життя.
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или то зелох так возбуждается на третьякову?
Порошенко - президент, а Зеленський - президентовмісний продукт...
как оно там орало 5 лет назад?
"3000 долл в офшорах - это бОрыга, караул, ограбил!"
- 41 млн.долл, украденных януковощем и отмытых зеленским в офшорах - "это хорошо, это нормально, каждый киоск имеет офшоры!"(с)лещенко
На Януковича, кстати, уголовки нет в США, ВБ, Израиле и на Кипре. А на Коломойского есть.
Если бы Бубочка от слова "война" не писялся в штанишки, он бы и орденом "За пАбеду над Расией" всех друзей по награждал бы!
Что хвалит он какушку
- Ну ...
- Короче Оля, сколько хочешь?
- А можно не деньгами?
- ?
- Хотелось бы медальку какую-нибудь. Ну, так сказать, на память о работе депутатом