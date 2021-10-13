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Новини Агресія Росії проти України
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Міністр оборони США Остін відвідає Україну в межах європейського турне в жовтні, - Пентагон

Міністр оборони США Остін відвідає Україну в межах європейського турне в жовтні, - Пентагон

Міністр оборони США Ллойд Остін планує відвідати Україну - візит відбудеться в межах його майбутнього європейського турне.

Про це 12 жовтня заявив на брифінгу прессекретар Пентагону Джон Кірбі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Міністр і його команда готуватимуться до поїздки в Європу наступного тижня", - сказав Кірбі.

Крім України, американський міністр відвідає Грузію і Румунію, а завершиться його турне переговорами із союзниками і партнерами на зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО, яка відбудеться 21-22 жовтня в Брюсселі.

Коли саме Остін прилетить в Україну, в його міністерстві не уточнили, як і питання, що він збирається обговорити.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава Пентагону Остін на зустрічі із Зеленським підтвердив, що новий пакет допомоги США Україні передбачає закупівлю Javelin, - ОПУ

Автор: 

Пентагон (1430) США (23043) Остін Ллойд (521)


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Топ коментарі
+2
Коротка історія москвії:
1157-1453 - Складова частина Золотої орди.
1453-1721 - Московське князівство (правонаступник Золотої орди).
1721-1917 - Імперія царів свято шанують традиції Золотої орди.
1917-1991 - Імперія зла. 1991-1999 - Імперія алкаша.
1999-2019 - Імперія *****.
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13.10.2021 00:48
+1
Нічого того що США не залише Украіну на самоті з агресором там він і не скаже. То все балачки...
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13.10.2021 00:18
+1
Кого тут посещать? Разве что только с Порошенко встретиться.
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13.10.2021 02:02
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Нічого того що США не залише Украіну на самоті з агресором там він і не скаже. То все балачки...
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13.10.2021 00:18 Відповісти
Коротка історія москвії:
1157-1453 - Складова частина Золотої орди.
1453-1721 - Московське князівство (правонаступник Золотої орди).
1721-1917 - Імперія царів свято шанують традиції Золотої орди.
1917-1991 - Імперія зла. 1991-1999 - Імперія алкаша.
1999-2019 - Імперія *****.
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13.10.2021 00:48 Відповісти
Правопреемником Золотой Орды стало Крымское Ханство и до 1721 года срань мацковская платила Дань Крымским Ханам...
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13.10.2021 04:06 Відповісти
Эрудированный но неумный, или вокацапленный? По факту ты сейчас помахнул кацапам, зачем?
Хотя уже и школьники в Украине знают, что Москлвия поноправный военно- политический наследник З.Орды. Шведские ученнные не обнаружили в останках Ивана Грозного финоугорскиз генов, на 90/ днк царя тюркское. Даже если этотнеправда тотметафора в яблочко попадает правители Рассеи по ментальности монгольские ханы как были так и есть.
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13.10.2021 11:32 Відповісти
Кого тут посещать? Разве что только с Порошенко встретиться.
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13.10.2021 02:02 Відповісти
правильно.
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13.10.2021 03:25 Відповісти
То что глава Пентагона посетит Киев я на цензоре говорил в конце сентября....
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13.10.2021 04:09 Відповісти
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13.10.2021 04:11 Відповісти
Карманный министр обороны, разваливающий и деморализирующий армию США, прилетит обмениваться опытом
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13.10.2021 06:39 Відповісти
министр обороны США еще не успел приехать,а у ваты уже пердаки палахнули! значит все правильно делается!
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19.10.2021 17:22 Відповісти
welcome american brothers!
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19.10.2021 17:24 Відповісти
 
 