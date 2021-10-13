Міністр оборони США Остін відвідає Україну в межах європейського турне в жовтні, - Пентагон
Міністр оборони США Ллойд Остін планує відвідати Україну - візит відбудеться в межах його майбутнього європейського турне.
Про це 12 жовтня заявив на брифінгу прессекретар Пентагону Джон Кірбі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Міністр і його команда готуватимуться до поїздки в Європу наступного тижня", - сказав Кірбі.
Крім України, американський міністр відвідає Грузію і Румунію, а завершиться його турне переговорами із союзниками і партнерами на зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО, яка відбудеться 21-22 жовтня в Брюсселі.
Коли саме Остін прилетить в Україну, в його міністерстві не уточнили, як і питання, що він збирається обговорити.
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