Міністр оборони США Остін відвідає Україну в межах європейського турне в жовтні, - Пентагон

Міністр оборони США Ллойд Остін планує відвідати Україну - візит відбудеться в межах його майбутнього європейського турне.

Про це 12 жовтня заявив на брифінгу прессекретар Пентагону Джон Кірбі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Міністр і його команда готуватимуться до поїздки в Європу наступного тижня", - сказав Кірбі.

Крім України, американський міністр відвідає Грузію і Румунію, а завершиться його турне переговорами із союзниками і партнерами на зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО, яка відбудеться 21-22 жовтня в Брюсселі.

Коли саме Остін прилетить в Україну, в його міністерстві не уточнили, як і питання, що він збирається обговорити.

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