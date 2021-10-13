Війська РФ за добу шість разів зривали режим "тиші" на Донбасі. Українські воїни відкривали вогонь у відповідь, втрат немає, - штаб ООС
За минулу добу, 12 жовтня, російсько-окупаційні війська 6 разів порушували режим припинення вогню, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.
Так, біля Зайцевого позиції українських воїнів ворог обстріляв зі стрілецької зброї.
Поблизу Новозванівки окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів.
У районі Кримського ворожі збройні формування застосували станкові протитанкові гранатомети.
У напрямку Причепилівки противник здійснив обстріл з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
Позиції українських захисників біля Красногорівки потрапили під обстріл з мінометів калібру 82 мм та гранатометів різних систем.
У бік Мар’їнки найманці РФ відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм та ручних протитанкових гранатометів.
"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає. На збройні провокації противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння", - йдеться в повідомленні.
Станом на 7:00 ранку 13 жовтня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано
"Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Українські підрозділи продовжують виконувати визначені завдання за призначенням", - додали в пресцентрі ОС.
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и второе - открывали ответный огонь - тоже внушает оптимизм (что наши- не мишени как в тире)
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Друзі!!!
HELP!!!
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Дуже чекаємо на вашу допомогу!!!
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4731 2196 1406 0303,
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На ім'я Сергія Палія.