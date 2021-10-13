Війська РФ за добу шість разів зривали режим "тиші" на Донбасі. Українські воїни відкривали вогонь у відповідь, втрат немає, - штаб ООС

За минулу добу, 12 жовтня, російсько-окупаційні війська 6 разів порушували режим припинення вогню, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

Так, біля Зайцевого позиції українських воїнів ворог обстріляв зі стрілецької зброї.

Поблизу Новозванівки окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

У районі Кримського ворожі збройні формування застосували станкові протитанкові гранатомети.

У напрямку Причепилівки противник здійснив обстріл з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Позиції українських захисників біля Красногорівки потрапили під обстріл з мінометів калібру 82 мм та гранатометів різних систем.

У бік Мар’їнки найманці РФ відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм та ручних протитанкових гранатометів.

"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає. На збройні провокації противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння", - йдеться в повідомленні.

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Станом на 7:00 ранку 13 жовтня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано

"Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Українські підрозділи продовжують виконувати визначені завдання за призначенням", - додали в пресцентрі ОС.