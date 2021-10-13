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Війська РФ за добу шість разів зривали режим "тиші" на Донбасі. Українські воїни відкривали вогонь у відповідь, втрат немає, - штаб ООС

Війська РФ за добу шість разів зривали режим

За минулу добу, 12 жовтня, російсько-окупаційні війська 6 разів порушували режим припинення вогню, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

Так, біля Зайцевого позиції українських воїнів ворог обстріляв зі стрілецької зброї.

Поблизу Новозванівки окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

У районі Кримського ворожі збройні формування застосували станкові протитанкові гранатомети.

У напрямку Причепилівки противник здійснив обстріл з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Позиції українських захисників біля Красногорівки потрапили під обстріл з мінометів калібру 82 мм та гранатометів різних систем.

У бік Мар’їнки найманці РФ відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм та ручних протитанкових гранатометів.

"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає. На збройні провокації противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння", - йдеться в повідомленні.

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Станом на 7:00 ранку 13 жовтня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано

"Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Українські підрозділи продовжують виконувати визначені завдання за призначенням", - додали в пресцентрі ОС.

Війська РФ за добу шість разів зривали режим тиші на Донбасі. Українські воїни відкривали вогонь у відповідь, втрат немає, - штаб ООС 01

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обстріл (28672) Донбас (22356) операція Об’єднаних сил (6725)


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13.10.2021 13:03 Відповісти
https://www.facebook.com/groups/609175439197194/?hoisted_section_header_type=recently_seen&multi_permalinks=4341148789333155&__cft__[0]=AZVj_2EKvrFquHELQuqxmqGWCSB2bsPKAKBrUkH4aQN-GDjuFcbHj1khIWLPdZWOqn802fkDBU0V-pV0JaYobSoENO89PI3-XJ27AZk7pXNh9BwOYgLIfsqhymfs_kc6Q2ujV_XOfaD__bjkdPzrLC5TzKgxW_aYSgqCHJeFg64r51Wm6UWfuSNEQTlsS9a0KEo&__tn__=-UC%2CP-R БІЛОЦЕРКІВСЬКА ВОЛОНТЕРСЬКА ГРУПА #БВГ

https://www.facebook.com/groups/609175439197194/user/100001860548336/?__cft__[0]=AZVj_2EKvrFquHELQuqxmqGWCSB2bsPKAKBrUkH4aQN-GDjuFcbHj1khIWLPdZWOqn802fkDBU0V-pV0JaYobSoENO89PI3-XJ27AZk7pXNh9BwOYgLIfsqhymfs_kc6Q2ujV_XOfaD__bjkdPzrLC5TzKgxW_aYSgqCHJeFg64r51Wm6UWfuSNEQTlsS9a0KEo&__tn__=%2CP-R Yuriy V. Moskalenko · https://www.facebook.com/ 11 жовтня о 21:17 ·



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HELP!!!

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Звіти по зібраним коштам буде робити https://www.facebook.com/groups/609175439197194/user/100000441643858/?__cft__[0]=AZVj_2EKvrFquHELQuqxmqGWCSB2bsPKAKBrUkH4aQN-GDjuFcbHj1khIWLPdZWOqn802fkDBU0V-pV0JaYobSoENO89PI3-XJ27AZk7pXNh9BwOYgLIfsqhymfs_kc6Q2ujV_XOfaD__bjkdPzrLC5TzKgxW_aYSgqCHJeFg64r51Wm6UWfuSNEQTlsS9a0KEo&__tn__=-]K-R Игорь Буданов , волонтер з Києва, який постійно і потужно допомогає фронту і, зокрема, нашому захиснику!

Дуже чекаємо на вашу допомогу!!!

Карта приват:
4731 2196 1406 0303,
або
5168 7450 3076 0497,
або
4441 1144 2497 5538.
На ім'я Сергія Палія.
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13.10.2021 14:39 Відповісти
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13.10.2021 14:40 Відповісти
 
 