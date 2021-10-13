Китай вивчить десятки тисяч зразків крові з Уханя в межах розслідування походження COVID-19, - CNN

Китай готується протестувати десятки тисяч зразків з банку крові міста Ухань у межах розслідування походження COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє CNN із посиланням на обізнане джерело.

Чиновник з Національної комісії охорони здоров'я Китаю повідомив телеканалу, що в нині триває підготовка до тестування.

За його словами, тестування відбудеться, щойно буде досягнуто дворічного ліміту зберігання зразків крові в банку.

Телеканал нагадує, що Центр крові Уханя, в якому зберігаються до 200 тис. зразків, зокрема зразки за останні місяці 2019 року, було визначено в лютому цього року групою дослідників Всесвітньої організації охорони здоров'я як можливе джерело ключової інформації, яка могла б допомогти визначити, коли і де вірус вперше потрапив у людину.

Китайські офіційні особи заявили, що зразки банку крові зберігаються протягом двох років на випадок, якщо вони знадобляться як докази в будь-яких судових процесах, пов'язаних із донорством крові.

Експерти заявили, що зразки, якщо їх правильно зберігати, можуть містити важливі ознаки перших антитіл, вироблених людьми проти COVID-19.

На думку Морін Міллер, доцента кафедри епідеміології Колумбійського університету, зразки можуть навіть показати, хто був заражений першим, де, а також їхній вік і рід занять.

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Вона наполегливо закликала Китай дозволити іноземним експертам спостерігати за цим процесом.

"Ніхто не повірить жодним результатам, про які повідомляє Китай, якщо не буде принаймні кваліфікованих спостерігачів", - зазначила Міллер.

Своєю чергою доктор Вільям Шаффнер з відділу інфекційних захворювань медичного факультету університету Вандербільта припустив, що зразки можуть бути доставлені в Женеву або в інше нейтральне місце, щоб експерти ВООЗ могли взяти участь в тестуванні.

Першим відомим осередком поширення коронавірусу COVID-19 стало китайське місто Ухань. Влада КНР заявляє, що перший випадок COVID-19 був діагностований у країні в грудні 2019 року.

Більшість вчених вважає, що COVID-19 - вірус зоонозного походження. Припускається, що він міг передатися людині від кажанів.