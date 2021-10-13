П'яний чоловік кинувся на поліцейських з вилами на Київщині, вони відкрили вогонь. ФОТО
У Київській області п'яний чоловік кинувся з вилами на поліцейських.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби поліції Київської області у Facebook.
11 жовтня близько 18 години на спецлінію поліції "102" надійшло повідомлення щодо крадіжки інструментів. На виклик прибули працівники сектору реагування патрульної поліції Калинівського відділу поліції.
"На місці події перебували 63-річний батько та його 28-річний син. Обоє чоловіків були напідпитку. Побачивши поліцейських, вони почали висловлюватися нецензурною лайкою, хапатися за формений одяг та кидатися у бійку. Схопивши вила, молодик накинувся на поліцейських. На зауваження працівників поліції припинити свої протиправні дії чоловік не реагував, через що правоохоронці вимушені були здійснити попереджувальний постріл вгору згідно зі ст. 46 Закону України "Про Національну поліцію"", - йдеться в повідомленні.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення підозри зловмисникам.
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І ми будемо їм постійно про це нагадувати
Драка была вялая, Драка была без инициативная. Можно сказать драка совсем заканчивалась, но, на автомобиле, именуемом в народе "козел", к месту происшествия подъехали люди, именуемые в народе тем же словом..... И пошло, поехало
- Тим що звичайні люди спочатку читають потім думають а потім виловлюються а "ЗЕ-дебіли" зразу ляпають язиком а потім виправдовуються бо думать не вміють!
Почитай текст уважно і тобі все стане ясно!
Ты счастливый обладатель всех десяти.
https://spb.aif.ru/society/people/ne_obshchaytes_s_durakom_10_priznakov_glupogo_cheloveka
Схватив вилы, молодой человек набросился Источник:
Там по внешнему виду видно что молодой человек всю жизнь навоз лопатит, или скирды нагортает. Для него вилы что тинейджеру мобила.
Пусть мрази покажут видео с бодикамер