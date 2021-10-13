П'яний чоловік кинувся на поліцейських з вилами на Київщині, вони відкрили вогонь. ФОТО

У Київській області п'яний чоловік кинувся з вилами на поліцейських.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби поліції Київської області у Facebook.

11 жовтня близько 18 години на спецлінію поліції "102" надійшло повідомлення щодо крадіжки інструментів. На виклик прибули працівники сектору реагування патрульної поліції Калинівського відділу поліції.

"На місці події перебували 63-річний батько та його 28-річний син. Обоє чоловіків були напідпитку. Побачивши поліцейських, вони почали висловлюватися нецензурною лайкою, хапатися за формений одяг та кидатися у бійку. Схопивши вила, молодик накинувся на поліцейських. На зауваження працівників поліції припинити свої протиправні дії чоловік не реагував, через що правоохоронці вимушені були здійснити попереджувальний постріл вгору згідно зі ст. 46 Закону України "Про Національну поліцію"", - йдеться в повідомленні.



Фото: сайт поліції

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення підозри зловмисникам.

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