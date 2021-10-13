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Новини Коронавірус і карантин
10 057 58

COVID-19: в Україні за добу померла майже рекордна кількість пацієнтів - 471, зафіксовано 16 309 нових випадків зараження

COVID-19: в Україні за добу померла майже рекордна кількість пацієнтів - 471, зафіксовано 16 309 нових випадків зараження

В Україні зафіксовано 16 309 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 13 жовтня. Також за минулу добу зафіксовано 471 летальний випадок, востаннє такий високий показник добової смертності в Україні фіксувався на початку квітня 2021 року - 6 квітня 481 летальний випадок, це був максимум від початку пандемії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"За добу 12 жовтня 2021 року в Україні:

COVID-19: в Україні за добу померла майже рекордна кількість пацієнтів - 471, зафіксовано 16 309 нових випадків зараження 01 зафіксовано 16 309 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 588, медпрацівників – 288);

COVID-19: в Україні за добу померла майже рекордна кількість пацієнтів - 471, зафіксовано 16 309 нових випадків зараження 01 152 703 людини вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 79 515 людей, повністю імунізовані - 73 188 людей.

Також за минулу добу:

COVID-19: в Україні за добу померла майже рекордна кількість пацієнтів - 471, зафіксовано 16 309 нових випадків зараження 01 госпіталізовано – 4 901 особа;

COVID-19: в Україні за добу померла майже рекордна кількість пацієнтів - 471, зафіксовано 16 309 нових випадків зараження 01 летальних випадків – 471;

COVID-19: в Україні за добу померла майже рекордна кількість пацієнтів - 471, зафіксовано 16 309 нових випадків зараження 01 одужало – 6 462 особи.

Також читайте: Україна - у п'ятірці лідерів у світі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

За весь час пандемії в Україні:

COVID-19: в Україні за добу померла майже рекордна кількість пацієнтів - 471, зафіксовано 16 309 нових випадків зараження 01 захворіло – 2 578 394 особи;

COVID-19: в Україні за добу померла майже рекордна кількість пацієнтів - 471, зафіксовано 16 309 нових випадків зараження 01 одужало – 2 304 361 особа;

COVID-19: в Україні за добу померла майже рекордна кількість пацієнтів - 471, зафіксовано 16 309 нових випадків зараження 01 летальних випадків – 59 523;

COVID-19: в Україні за добу померла майже рекордна кількість пацієнтів - 471, зафіксовано 16 309 нових випадків зараження 01 проведено ПЛР-тестувань – 13 379 666.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 688 564 людини, з них отримали одну дозу – 7 688 562 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 271 274 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 13 959 836 щеплень.

97% госпіталізованих із COVID-19 у вересні - невакциновані", - розповіли в МОЗ.

COVID-19: в Україні за добу померла майже рекордна кількість пацієнтів - 471, зафіксовано 16 309 нових випадків зараження 10
COVID-19: в Україні за добу померла майже рекордна кількість пацієнтів - 471, зафіксовано 16 309 нових випадків зараження 11
COVID-19: в Україні за добу померла майже рекордна кількість пацієнтів - 471, зафіксовано 16 309 нових випадків зараження 12
COVID-19: в Україні за добу померла майже рекордна кількість пацієнтів - 471, зафіксовано 16 309 нових випадків зараження 13
COVID-19: в Україні за добу померла майже рекордна кількість пацієнтів - 471, зафіксовано 16 309 нових випадків зараження 14

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5398) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+12
97% захворівших- не вакціновані,читайте уважніше!
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13.10.2021 09:07
+10
Давно заметил что каждый местный черт кричит здесь что он патриот и в то же самое время ненавидит и желает смерти большей части населения Украины
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13.10.2021 10:19
+9
Всех вакцинированных от силы 15%. Для коллективного иммунитета нужно 80%. Так что ничего удивительного.
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13.10.2021 10:58
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А погибших в ДТП тоже относят к жертвам КОВИДа ?
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13.10.2021 08:25 Відповісти
Скорее всего нет. ДТП это не болезнь. Но вот есть вопрос со звездочкой "*". Человек заболел коронавирусом. Из-за стресса и душевных переживаний он совершил самоубийство, что не редко бывало: даже в Италии врачи накладывали на себя руки, потому что думали, что они заразили пациентов и это стало причиной их смерти. Внимание знатоки, в какую статистику попадет человек: в коронавирусную или суицидную, ведь нервный стресс, причиненный коронавирусом - это тоже болезнь, от которой не редко случаются инфаркты и инсульты. А многие тут упорно доказывают, что если ковид обострил сердечно-сосудистое заболевание, то причина именно в нем...
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13.10.2021 08:36 Відповісти
Є ж можливість перевести дітей на дистанційну освіту! Чому діти сидять по 30 учнів в душних переповнених класах, їздять в транспорті без масок, чому спалахи припадають на осінь - час, коли діти та студенти повертаються до навчальних закладів.
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13.10.2021 09:17 Відповісти
А в чём ?
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13.10.2021 10:12 Відповісти
Детей начали поголовно вакционировать ?
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13.10.2021 10:14 Відповісти
Бачу, "сильно" вакцинація допомагає - так, що аж наближаємося до рекордів...
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13.10.2021 08:36 Відповісти
97% захворівших- не вакціновані,читайте уважніше!
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13.10.2021 09:07 Відповісти
97% ГОСПІТАЛІЗОВАНИХ, а не заражених. Тобто Вакциновані теж заражаються і хворіють, нехай і амбулаторно
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13.10.2021 11:26 Відповісти
Не вакцинируйся.Может это и правда- естественный отбор.
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13.10.2021 11:41 Відповісти
мова не про "вакцинуватися чи не вакцинуватися", а про те що результатів глобально-позитивних від цього процесу на жаль немає.
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13.10.2021 19:01 Відповісти
С начала прививочной кампании привито 7 688 564 человека.Сколько в Украине народонаселение?По данным Государственной службы статистики Украины, численность наличного населения Украины на 1 января 2021 года (без учёта Крыма и Севастополя) составила 41 588 354 человека А приезжих сколько? Какие глобальные результаты вы ждете?
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13.10.2021 19:13 Відповісти
Всех вакцинированных от силы 15%. Для коллективного иммунитета нужно 80%. Так что ничего удивительного.
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13.10.2021 10:58 Відповісти
А переболевших сколько % ? Ты плюсуй их давай к вакцинированным.
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13.10.2021 11:21 Відповісти
Многие вакцинировались после того, как ковид на своей шкуре испытали. А тех, кто переболел более, чнм полгода назад можешь вообще в расчет не брать. Так что плюсовать там практически нечего.
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14.10.2021 09:28 Відповісти
15 % - вакциновані. Ще орієнтовно і реально 20% - перехворіли і мають антитіла. Все це мало би вплинути хоча би на динаміку заражень порівняно з минулими хвилями, але бачимо, що все те ж саме.
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13.10.2021 11:27 Відповісти
якщо не гірше...
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13.10.2021 11:30 Відповісти
вот имено что хуже. Такой ж* даже год назд не было....В чем причина? куча переболевших, вакцинированных - и такой кошмар....
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13.10.2021 21:35 Відповісти
а может статистику малюют? проверить же мы не можем, а верить зебильской власти - себя не уважать. Хотя может я и не прав, не исключаю такого варианта, все могут ошибаться...
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13.10.2021 21:40 Відповісти
Що ви лякаєте цією статистикою, тим більше, шо вона неповна, ви краще подивіться які в нас дороги і який транспорт і укладчики асфальту купили родичі Косоворотки та мають свій мільярдний бізнес.
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13.10.2021 08:41 Відповісти
Я розумію ,коли людина боїться вакцінуватися, але не розумію тих ,хто сидить на форумі і вмовляє не вакцінуватися, собі можеш ризикувати і сам вирішувати коли тобі вмерти,але нащо брати на себе відповідальність за чужу смерть? Це кожен повинен вирішати сам для себе.
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13.10.2021 09:10 Відповісти
можливо так, але владі потрібно було проводити роботу серед населення і розповідати, що вакцінація збереже життя та доводити, як зберегти своє здоров'я, як не перенести вірус іншим, та не дозволяти вїзд в Україну російських артистів різного штибу. А влада дозволила їм проводити тут тисячні концерти, заносити вірус "дельта". Занесли? Занесли і тут питання, не навмисно, чи навмисно, бо коли міста закриті і не їздить транспорт, то можна спокійно пересидіти до весни в своєму офісі при підвищенні цін на всі. Нарід не зможе приїхати і запитати, чому.
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13.10.2021 09:36 Відповісти
А ніхто нікого не агітує не вакцинуватся, так звані антивакси, як їх тут назвивають лише проти обмежень, які як ярмо на шию підкидує влада і буде підкидати ще більше закручуючи гайки населенню, і взагалі вся веселуха з обмеженнями ще попереду...
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13.10.2021 09:51 Відповісти
То есть кто не вакцинировался еще и без обмежень хоче? Как вы себе это представляете? Дети болеют и умирают,неужели и это не останавливает ? Пусть каждый решит для себя хочет ли он взять этот грех на себя ,прежде чем соревноваться в остроумии здесь на форуме.Я лично не только маску и скафандр одену, если потребуется, не в этом состоит свобода,о свободе выбора заговорили, когда выбрали выродка что устраивает беспридел и репресии, некоторым срочно уперлись в зад карантинные меры, другой свободы мы не приемлем. 73% циркачей.
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13.10.2021 10:00 Відповісти
Шо то вы сами себе противоречите: сначала пишете про агитаторов, теперь про людей которые сами сделали для себя выбор не колоться, а теперь перекладываете на них вину, что они могут кого-то заразить, хотя уже доказано учеными, что вакцинированные тоже заражают других людей, что ставит под сомнение саму вакцинацию как эффективное мероприятие по борьбе с вирусом. Вы уж определись сначала. Я ношу маску как положено, пшикаю руки с бутылочки и держу дистанцию, в общественном транспорте не ежжу от слова совсем и думаю, что этого вполне достаточно. Я не призываю никого не вакцинироваться, просто мы тут обсуждаем саму ситуацию, а то что на 73 % зебилов действует чьето мнение или пропаганда, то это их сугубо личны проблемы, что там мозгов как у рыбки гуппи
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13.10.2021 10:13 Відповісти
то что на 73 % зебилов действует чье то мнение или пропаганда это наши проблемы, потому что мы живем в той стране где 73 % зебилов творят произвол и мы с этим вынуждены жить,если это вообще можно назвать жизнью. Вообще не писала про агитаторов, говорю о том что если ты не хочешь вакцинироваться это твое решение поиграть со смертью, но публично всем говорить что вакцинированные тоже заражают других людей, что ставит под сомнение саму вакцинацию как эффективное мероприятие по борьбе с вирусом, это и есть агитация против вакцинирования. Потому, что вы не уточняете,что вакцинированные если и болеют то легко ,или вовсе не болеют,и заразить они могут только невакцинированого или в случае если принесли заразу от не вакцинированного.
Я для себя определилась, хоть и переболела Ковид,но вакцинировала и себя и детей,и мужа.Да ,было страшно, потому что последствия могут быть непредсказуемыми, но они на тысячную долю вероятны,тогда как умереть от Ковид для невакцинированого все 100% шансов.
Вы только подумайте - бояться осложнений от вакцины или смерти и осложнений от Ковид? наверное надо просчитать шансы и все таки вакцинироваться.
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13.10.2021 11:01 Відповісти
"Я розумію ,коли людина боїться вакцінуватися, але не розумію тих ,хто сидить на форумі і вмовляє не вакцінуватися"

Начнем с того, что "уговоры", "вмовляння" - еще хуже агитации, именно эту фразу я имел ввиду.
Ну и лично я переболел вирусом 3 недели назад, только наверно не дельтой, а старым добрым ковид-19, ибо была потеря обаяния: нюхал вьетнамскую звездочку и вообще даже намека на запах не было. Так вот тогда вопрос, зачем мне сейчас колоть вакцину, если мои антитела "на много круче"? Что бы получить сертификат о вакцинации? Серйозно? Сколько там укол помогает, пол года-год и колись снова, а естественный иммунитет на много дольше действует, если не навсегда, это к слову, что я не встречал людей которые бы болели 2-3 раза, как рассказывают по телевизору, что само собой пропаганда ибо проверить это нельзя, хотя может я и не прав, каждый может ошибаться.

если ты не хочешь вакцинироваться это твое решение поиграть со смертью

Боже, вам так запудрили мозги, что вы думаете, что если цепанул вирус то это прямой билет к апостолу Петру? Если бы это было так, то человечество уже бы давно кануло в лету. Тут даже спорить, собственно, глупо.
Оно и понятно: со всех утюгов пугают вирусами, нагнетают истерию по всем каналам - подрывая тем самым иммунитет, который снижает именно страх со стрессом от переживаний и человек подвержен другим заболеваниям на порядок сильнее, чем если бы ему не пудрили мозги и не пугали..
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13.10.2021 11:18 Відповісти
Вся беда что вы думаете только о себе, вы выздоровели и слава богу,повторяю, если люди ,контактирующие с вами не вакцинированы , вы спокойно сможете их заражать являясь просто носителем,и не факт что ,для другого человека пройдет все без последствий.
Нет,если цепанул вирус то это не у всех прямой билет к апостолу Петру,но только сегодня за сутки почти 500 человек туда отправились, женщина беременая например, и это на совести тех,кто думает только о себе. Я никогда не уважала трусов, но тут вопрос, кто трус, тот кто боится вакцинации, или тот кто провакцинировался. Безбашенность черта экстримальщиков,но даже тогда они распоряжаются только своей жизнью,а я видела как умирал задыхаясь ребенок, потому что, не было кислорода ,когда Зе укатал ковидные деньги на дороги, когда разворовали целевые,и какая то тварь посчитала что прикрыть рожу свою это нарушение ее свободы, мир не переживет что маска прикроет "неземную красоту".
Вы только представте что после того ,как такое отродье прочтет ваш комент,и игнорируя карантин последует вашим советам,вы готовы взять на себя последствия ваших коментариев?
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13.10.2021 11:31 Відповісти
В этом мире каждый сам за себя. И за свою семью. Глупо это отрицать. А за себя пусть другие думают сами. Вы же не мать Тереза. Вы вакцинировались и ваша семья тоже, вы молодец - продолжайте в том же духе. Если один не вакцинированный заразил другого не вакцинированного, то какие вопросы к первому, почему второй не укололся и почему у него должна страдать из-за это совесть или какая другая чакра? А если вакцинированный заразит не вакцинированного это ж совсем другое дело, да? А если не вакцинированный заразит вакцинированного, то это вообще как, а как же прививка? Не могла? да быть такого не может...
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13.10.2021 11:44 Відповісти
Открою вам секрет, уважаемая, вакцинированных человек тоже может заболеть и тоже передавать вирус. Если он болеет в лёгкой форме, так вообще, безсимптомно, не нося маску перещаражать всех вокруг, ещё и похлеще того, кто не вакцинировался. Перестаньте бред писать. У знакомой мать после 2й прививки в коме и смерть
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13.10.2021 19:22 Відповісти
Вацинаторы пишут, что у инфицированных вакцининированных вирус какой-то особенный, не такой как старый добрый ковид-19, и он не калечит, он лечит
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13.10.2021 21:36 Відповісти
Я такой риторики не встречал, но, судя по тому какими словами и фразами поливают на форумах и соц сетях вакциноскептиков, согласен, что и такое возможно мнение
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14.10.2021 23:39 Відповісти
у вас постковидная энцефалопатия.
Аргументы тут бессмысленны, но я попробую:

"публично всем говорить что вакцинированные тоже заражают других людей, что ставит под сомнение саму вакцинацию как эффективное мероприятие по борьбе с вирусом, это и есть агитация против вакцинирования"
- он прав. Это общеизвестный факт. Вы собиратесь спорить, что не заражают??

"Потому, что вы не уточняете,что вакцинированные если и болеют то легко ,или вовсе не болеют,и заразить они могут только невакцинированого или в случае если принесли заразу от не вакцинированного"
- бессовестная манипуляция. Вакцинированные тоже болеют, и не только легко, и умирают даже после 2х прививок. Ни 1 вакцина не дает 100% гарантии!! И заразить тоже могут вацинированного и принести заразу от него же. Что вы врете??

"тогда как умереть от Ковид для невакцинированого все 100% шансов".
- Ну просто беспардонная ложь!.
По офиц. статистике 2.5%.

Так что ваша "агитация" выглядит абсолютно недолугой и корявой.
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13.10.2021 21:44 Відповісти
Женя у вас состояние агрессивной истерии. Не вакцинируйтесь, не надо ,пусть таких как вы будет меньше.Повторяю ,заразившись Ковид у любого невакцинированого шанс умереть 100%, вы точно знаете и можете дать кому то невакцинированому гарантию 100% что выживет?вот из за таких уродов,которым верят простодушные и умирают люди ,и дети в том числе.Но вы - не вакцинируйтесь, не надо.
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13.10.2021 22:22 Відповісти
ваша ложь просто отвратительна. Есть статистика - смертность 2,5%. Никто не может сказать, кто умрет, а кто нет. Каждый выбирает сам, кому вакцинироваться, а кому нет. Умные люди не будут искать советов на цензоре.
Агрессивны вы, желая мне умереть за то, что вам аппелируют голыми фактами на вашу ложь. Идете в 👉
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13.10.2021 23:03 Відповісти
Во понесло , как дурака с горы. Вы плохо понимаете разницу между гарантией и шансом. Уж вашу ложь вообще с преступлением можно сравнить, от того что я советую людям использовать все шансы для спасения вреда нет,в отличии от вашей брехни. Ваша тупость ,косность ,совковость, просто ужасна, скорее всего вы перепуганая тетя на пенсии, которая боится что вас специально уколят для того чтобы пенсию не платить.
А доказательство моей правоты очевидно,назовите мне цифру погибших среди 7 688 564 вакцинированных? Цифра же погибших без вакцинации растет с каждым днем,и прежде кидаться на людей без намордника, прочтите статью,которую мы обсуждаем, 471 умерших,в основе невакцинированных, за сутки не впечатляет?
Я вас убеждала бы вакцинироваться вы бы огрызались, не убеждаю, желаю вам смерти. Вы определитесь если прививка это вред,то когда вам советуют не вакцинироваться, вы бегом себя уже приговорили к смерти.
Какая то дикая дремучесть.
Не вакцинируйтесь,оно вам надо?естественный отбор должен работать.
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14.10.2021 01:15 Відповісти
Ничто не ново
Холерные бунты - волнения горожан, крестьян и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F военных поселян в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8_(1897) Российской империи во время https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8B_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_(1831) эпидемии холеры 1830-1831 годов . Причины - недовольство введённым правительством запретом передвижений (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD карантинами и вооружёнными https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA кордонами ) и слухи о том, что лекари и чиновники намеренно травят простой люд. Поддавшись https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0 панике , «возбуждённые толпы громили полицейские управления и казённые больницы, убивали чиновников, офицеров, дворян-помещиков»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D1%83%D0%BD%D1%82%D1%8B#cite_note-1 [1] .
Уровень образованности у антиваксов 21 века - как у горожан и крестьян в 19 веке.
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14.10.2021 09:39 Відповісти
это преимущественно кацапские тролли
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13.10.2021 10:37 Відповісти
прошу зебилов, не вакцинируйтесь! для баранов эти прививки не подходят, сделаете себе только хуже
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13.10.2021 10:09 Відповісти
Давно заметил что каждый местный черт кричит здесь что он патриот и в то же самое время ненавидит и желает смерти большей части населения Украины
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13.10.2021 10:19 Відповісти
я всем знакомым предлагаю, прошу сделать прививки, бесполезно, отказуются, 100 причин находят, поэтому и отношу их к тупым зэбаранам, одним словом - некачественное население
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13.10.2021 11:18 Відповісти
Не качественное население? Моє ти сонечко
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13.10.2021 11:28 Відповісти
Вы ждете от власти ответственности за свои поступки,но сами не можете нести ответственности за последствия своих коментов. Начните с себя, я помню вас с хорошей стороны и удивлена ,как вы не понимаете вреда от того что вы сейчас пишете здесь.
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13.10.2021 11:38 Відповісти
Я ничего ни от кого не жду. И ни к чему не призываю. Если вы еще раз перечитаете ветку, где мы с вами общались, то там нету не единого призыва к либо каким действиям. Мы ведь просто обсуждаем ситуацию. Вряд ли моя "писанина" способна принести вред... И вообще, пусть тогда администрация ЦЕНЗОР.НЕТ - закрывает все комментарии к новостям про COVID-19. Зачем они дают антивакцинаторам площадку для маневров?
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13.10.2021 11:58 Відповісти
>Зачем они дают антивакцинаторам площадку для маневров?
Ловля на живца.
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13.10.2021 15:33 Відповісти
В Естонії рішенням суду людей, які мають антитіла прирівняли до вакцінованих і перехворівших.
І це логічно, це підвищує довіру до влади. Не тупо переколоти всіх, кому не треба, і навіть кому
протипоказано.
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13.10.2021 11:27 Відповісти
Сейчас кавид19 убил все болезни. Даже рак. Но, когда в машину с гбо в багажнике на огромной скорости врезался идущий сзади автомобиль и от столкновения первая машина загрузилась и погиб водитель. Страшная смерть. Но, матери выдали тело со справкой, причина смерти, ковид... Плюс контакт и самоизоляция 14 дней. Вакционоположительные наши, перед публикацией ваших умных постов, в кавычках, на Аве ставьте свой Qr код вакцинации, теперь это ваш паспорт.
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13.10.2021 20:34 Відповісти
В рашке (!) в 3 раза больше население, а суточная смертность 1000, что в 2 раза выше. Тоесть лаптевакцина работает, и мрут меньше. А тут файзера хоть жопой жуй, но люди начитавшись постов в пейсбуке для дегенератов считают что умнее МОЗ ООН и еще умудряются свою безмозглую антиваксерскую точку зрения навязывать другим.
Хорошо что Дарвин прочистит ряды конечно, сами виноваты, жалко только что нормальные люди и те у кого думающие дети тоже попадают под раздачу, хоть и на 2 порядка реже.
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14.10.2021 03:27 Відповісти
35 миллионов по факту и 145 миллионов. В четыре раза
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14.10.2021 05:37 Відповісти
Зеленый геноцид в действии. В транспорте все без масок. Неужели сложно ментов напрячь как в 2020. На удаленку детей сажайте. И не красть очередные 50 млрд на большом стройке. А выделить десятую часть на разработку программ эффективного дист. Образования. Мразотная власть во всем. Фашики, крадут по черному на чуме
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14.10.2021 05:43 Відповісти
Мне интересно каким нужно быть дебилом, чтобы поддерживать еще этих мразей. Даже 20 процентов за это это офшорное недоразумение до хрена
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14.10.2021 05:47 Відповісти
Хворе на голову! Хто тебе випустив?
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14.10.2021 23:44 Відповісти
Агов! Санітари! Бичкуєм цигарки і бігом у відділення! Готуйте скоро гамівну косоворотку і клізму Есмарка!
Сестра! Знову застрягла в мордокнижці?! А хто подвійний заштрик галаперидолу вкотить болєзному?!
Ворушіться, рідненькі, ворушіться! Тут поцієнтові геть зуйово!
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15.10.2021 01:48 Відповісти
тема о ковиде - ето своего рода тест на "Крым чей?"
ясно показывает уровень кацапизма и дебилизма...
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14.10.2021 23:53 Відповісти
Хм-м-м... А я думав, що кацапізм і дебілізм - якщо не одне й те ж, то десь зовсім поряд...
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15.10.2021 09:15 Відповісти
согласен - шкала одна!
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15.10.2021 10:02 Відповісти
 
 