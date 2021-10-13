COVID-19: в Україні за добу померла майже рекордна кількість пацієнтів - 471, зафіксовано 16 309 нових випадків зараження

В Україні зафіксовано 16 309 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 13 жовтня. Також за минулу добу зафіксовано 471 летальний випадок, востаннє такий високий показник добової смертності в Україні фіксувався на початку квітня 2021 року - 6 квітня 481 летальний випадок, це був максимум від початку пандемії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"За добу 12 жовтня 2021 року в Україні:

зафіксовано 16 309 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 588, медпрацівників – 288);

152 703 людини вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 79 515 людей, повністю імунізовані - 73 188 людей.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 4 901 особа;

летальних випадків – 471;

одужало – 6 462 особи.

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За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 578 394 особи;

одужало – 2 304 361 особа;

летальних випадків – 59 523;

проведено ПЛР-тестувань – 13 379 666.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 688 564 людини, з них отримали одну дозу – 7 688 562 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 271 274 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 13 959 836 щеплень.

97% госпіталізованих із COVID-19 у вересні - невакциновані", - розповіли в МОЗ.









