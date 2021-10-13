Україна - у п'ятірці лідерів у світі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА
Станом на ранок 13 жовтня у світі зареєстрували 389 864 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 6745 осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
Згідно з даними центру, у світі зафіксували 239 481 625 випадків інфікування, з них 389 864 лише за минулу добу.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 4 881 590 осіб, з них 6745 за минулу добу.
Побороли хворобу і вилікувалися 216,8 млн осіб.
У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Велика Британія та Росія.
Україна розташовується на 19-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 8-му позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 4-ту, за летальними випадками - 4-ту і 3-тю позицію відповідно.
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Освіченість народу дається взнаки.
Зачем делать прививки, если вакцинация не защищает от новых штаммов и мы не замечаем, что создается коллективный иммунитет?
- У вакцин хороший показатель эффективности против штамма Дельта. Напоминаю всем, что вакцинированным считается человек, который получил две дозы и прошло хотя бы две недели после второй дозы. Тогда человек может рассчитывать на защиту, на то, что он не заболеет в тяжелой форме, не будет нуждаться в кислородной поддержке. Коллективный иммунитет действует в тех странах, которые покрыли первой и второй дозой группу риска и сейчас уже переходят к покрытию третьей дозой. Есть страны, которые вообще тотально вакцинировали абсолютно все население - там все супер с коллективным иммунитетом.
- Какие пациенты попадают в ковидные госпитали?
- Наш типичный пациент - невакцинированный человек из группы риска. Ковид не щадит людей старшего возраста: они не вакцинированы и имеют сопутствующие заболевания. И, к большому сожалению, это беременные женщины, которые должны быть вакцинированы от COVID-19 на любом сроке беременности. Но из-за неоднозначности консультирования, которое они получают, из-за страха перед вакцинацией они этого не делают. На мой взгляд, сейчас должно быть очень много внимания именно беременным женщинам для того, чтобы их защитить.
Своє відображення у вітрині.
Ну нічо. Провалиться опалювальний сезон - і виграємо медальку на зеліну шию..
Ваша Дельта.
ВЛАСНИЙ ВИБІР НЕДАЛЕКИХ ЛЮДЕЙ..