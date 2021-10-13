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Новини Коронавірус і карантин
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Україна - у п'ятірці лідерів у світі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Україна - у п'ятірці лідерів у світі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 13 жовтня у світі зареєстрували 389 864 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 6745 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксували 239 481 625 випадків інфікування, з них 389 864 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 4 881 590 осіб, з них 6745 за минулу добу.

Україна - у пятірці лідерів у світі за добовою смертністю від COVID-19 01

Побороли хворобу і вилікувалися 216,8 млн осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китай вивчить десятки тисяч зразків крові з Уханя в межах розслідування походження COVID-19, - CNN

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Велика Британія та Росія.

Україна - у пятірці лідерів у світі за добовою смертністю від COVID-19 02

Україна розташовується на 19-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 8-му позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 4-ту, за летальними випадками - 4-ту і 3-тю позицію відповідно.

Україна - у пятірці лідерів у світі за добовою смертністю від COVID-19 03
Україна - у пятірці лідерів у світі за добовою смертністю від COVID-19 04

Автор: 

карантин (18172) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+9
Не вакцинируются,лазят без масок и называют это демократией и какой то свободой. Нужно палками выбивать этот бред из головы
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13.10.2021 08:20
+9
.
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13.10.2021 08:32
+5
Так это вчерашние данные по Украине в списках стран, а по сегоднишним Украина выходит на 3 место в мире и на 2 в Европе.
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13.10.2021 08:24
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Шкода, проте і в нашому таборі є антиваксери...
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13.10.2021 09:17 Відповісти
Вже давно треба було перевести учнів старшої та середніх ланок, а також студентів на дистанційне навчання. Вірус дуже швидко поширюється серед молоді, а потім вони несуть заразу в транспорті та додому. Діти ж масок не носять, навіть в автобусах.
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13.10.2021 09:19 Відповісти
дiти нe навчeнi самостiйно вчитися бо мeтодика навчання нe вчить самостiйно вчитися
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13.10.2021 09:37 Відповісти
себе можеш перевести.....істерик ковідний
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13.10.2021 09:37 Відповісти
Вже давно пора вакцинуватись.
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14.10.2021 02:12 Відповісти
Не вакцинируются,лазят без масок и называют это демократией и какой то свободой. Нужно палками выбивать этот бред из головы
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13.10.2021 08:20 Відповісти
зеля не посміє лупашити свій лохотрат, бо ж рейтинг понад усе.
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13.10.2021 08:21 Відповісти
Голосование проходит тайное. Никто незнает кто за кого голосовал. Поэтому нужно бить не по паспорту а по морде если лазит без маски и не вакцинируются
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13.10.2021 08:23 Відповісти
Сначала на себя посмотрите. Бред из головы своей выбейте
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13.10.2021 09:04 Відповісти
Таки так..
Освіченість народу дається взнаки.
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13.10.2021 08:20 Відповісти
Так это вчерашние данные по Украине в списках стран, а по сегоднишним Украина выходит на 3 место в мире и на 2 в Европе.
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13.10.2021 08:24 Відповісти
Если открыть на этом сайте наши графики суточных выявлений и смертей, то не очень видно влияние вакцинации. Я ни в коем случае не призываю не вакцинироваться!!! Наоборот!! ( сам и переболел и вакцину сделал). Это, скорее, вопрос к специалистам. Почему нет реакции на проводимую вакцинацию???
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13.10.2021 08:26 Відповісти
Потому что это афёра века. Попытка внедрения "нового мирового порядка" под фальшивым предлогом.
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13.10.2021 08:32 Відповісти
Конечно, это все мировое правительство и рептилоиды. Если честно, то чем больше не вакцинируются, тем их становиться меньше. И это хорошо.
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13.10.2021 20:41 Відповісти
вероятно, вакцинацию надо проводить как можно быстрей, а не ходить-обхаживать семейных врачей. намного больше без масок стали лазить, в транспорте нет ограничений,коррупция, не перекрыты кпп с рашкостаном, ордло тощо...
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13.10.2021 09:07 Відповісти
деякий "мудрий" нарід вакцинувався лише на бумазі.

Зачем делать прививки, если вакцинация не защищает от новых штаммов и мы не замечаем, что создается коллективный иммунитет?

- У вакцин хороший показатель эффективности против штамма Дельта. Напоминаю всем, что вакцинированным считается человек, который получил две дозы и прошло хотя бы две недели после второй дозы. Тогда человек может рассчитывать на защиту, на то, что он не заболеет в тяжелой форме, не будет нуждаться в кислородной поддержке. Коллективный иммунитет действует в тех странах, которые покрыли первой и второй дозой группу риска и сейчас уже переходят к покрытию третьей дозой. Есть страны, которые вообще тотально вакцинировали абсолютно все население - там все супер с коллективным иммунитетом.

- Какие пациенты попадают в ковидные госпитали?

- Наш типичный пациент - невакцинированный человек из группы риска. Ковид не щадит людей старшего возраста: они не вакцинированы и имеют сопутствующие заболевания. И, к большому сожалению, это беременные женщины, которые должны быть вакцинированы от COVID-19 на любом сроке беременности. Но из-за неоднозначности консультирования, которое они получают, из-за страха перед вакцинацией они этого не делают. На мой взгляд, сейчас должно быть очень много внимания именно беременным женщинам для того, чтобы их защитить.
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13.10.2021 09:59 Відповісти
Вчора в місті я бачив аж одну людину в масці.
Своє відображення у вітрині.
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13.10.2021 08:28 Відповісти
Аж такі розумні, що аж клована президентом обрали.
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13.10.2021 08:40 Відповісти
Их обманул телевизор. С тех пор они поумнели значительно, и уже не верят всей ахинее которая оттуда льётся.
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13.10.2021 08:55 Відповісти
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13.10.2021 09:07 Відповісти
Умора с вас просто
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13.10.2021 09:09 Відповісти
Я безусловно и абсолютно поддерживаю вакцинации против реально существующих болезней: кори, ветрянки, столбняка, полиомиелита, туберкулёза и остальных известных человечеству инфекций. Ни одна из них, тем не менее, не вызвала двухлетней истерической кампании в прессе, и не выродилась в террор против населения. Только "ковид" оказался поводом для того чтобы нацепить на всё население намордники, лишить людей нормального существования и возможности заработать на жизнь, а также лишить их права на нормальное перемещение по территории страны.
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13.10.2021 09:37 Відповісти
Вчера зашла в аптеку, из трех фармацевтов только один в маске.Идешь по улице а на тебя в маске смотрят, как на пугало.) Это при том, что Харьковская обл, уже две недели в лидерах, а люди и местная власть делают вид, что ничего не происходит. Единственное, до чего додумались, и то со скрипом, отправить детей раньше на каникулы.
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13.10.2021 09:23 Відповісти
Це де таке?
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13.10.2021 09:35 Відповісти
Харьков.
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13.10.2021 09:39 Відповісти
Кричали антиваксеры "ура" и в воздух чепчики бросали... Суки.
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13.10.2021 08:32 Відповісти
уймись уже, кацапчик
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13.10.2021 10:43 Відповісти
.
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13.10.2021 08:32 Відповісти
Зеледент сказал что чемпионы, значит чемпионы. Хоть тут не с#издел...
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13.10.2021 08:34 Відповісти
Йдемо на золото.
Ну нічо. Провалиться опалювальний сезон - і виграємо медальку на зеліну шию..
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13.10.2021 08:40 Відповісти
А почему мировое сообщество не спрашивает - а где в этом рейтинге Китай с его полуторамиллиардным населением? Там что - вообще с коронавирусом покончено???
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13.10.2021 08:46 Відповісти
Родственник в Китае живёт. У них, жёсткий железный занавес на перемещение, даже внутри провинций. Карантин не 2, а 3 недели.
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13.10.2021 09:07 Відповісти
Коронобесие набирает обороты......
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13.10.2021 08:50 Відповісти
Повальный социализм строил Джугашвили аж 32 года...,по словам Жириновского кони двинули в ГУЛАГе за эти годы 100 советского быдла...,думаю он не соврал...
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13.10.2021 08:54 Відповісти
Комунізм знищив 100 мільйонів людей.
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13.10.2021 09:08 Відповісти
звісно. сімейні не лікують, швидка не виїзджає
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13.10.2021 09:35 Відповісти
Хочете допомогти краъны ? побачили агітатора-пропагандона на Цензорі - відразу то спаму! не корміть коментарами потвор! Хай йдуть заробляти на форумах "вяликой страны" 404 без гимна , без флага, без знаков различия и с нелигитимным правительством, которое не выбиралось с момента штурма парламента на танках.
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13.10.2021 10:11 Відповісти
Можешь сразу шапку статьи,где первые три комента набравшие больше всего лайков записывать в троллей и агитаторов.Эту шапку для них сделали
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13.10.2021 10:22 Відповісти
Вообщем,кому реально треба було вакцинироваться,так це померлим 4 881 590 из 239 481 625 заболевших.216 844 181 переболевшим, вакцинация не нужна,так как у них природный иммунитет.
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13.10.2021 10:16 Відповісти
ще невсіх невакцинованих перевірено на імунітет.

Ваша Дельта.
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14.10.2021 10:31 Відповісти
6745 померлих у світі за добу? Тільки в Україні, з її 40 млн населення, до пандемії помирало від різних причин приблизно 1600.
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13.10.2021 10:20 Відповісти
США погубит холестерин.Вирус направленного действия.Хороший аппетит.Гамбургеры,индейка ведут к ожирению.Когда вместо крови с молоком по венам бежит жир забивая сосуды и вызывая ожирение,инсульты и инфаркты.Благодатная побочка для вируса.Рашка наркота,алкоголь и режим.Индия религиозное мракобесие с купанием трупов в реке Инд...
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13.10.2021 10:29 Відповісти
Кацапе, в США живуть довше ніж в твоїй параші, значить "холєстєрін" не такий шкідливий, як водка і нікотин.
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14.10.2021 02:14 Відповісти
ожиріння НЕЗАРАЗНЕ.

ВЛАСНИЙ ВИБІР НЕДАЛЕКИХ ЛЮДЕЙ..
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14.10.2021 10:47 Відповісти
и все равно дебилы ходят без масок....
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13.10.2021 21:32 Відповісти
 
 