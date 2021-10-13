Україна - у п'ятірці лідерів у світі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 13 жовтня у світі зареєстрували 389 864 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 6745 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксували 239 481 625 випадків інфікування, з них 389 864 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 4 881 590 осіб, з них 6745 за минулу добу.







Побороли хворобу і вилікувалися 216,8 млн осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китай вивчить десятки тисяч зразків крові з Уханя в межах розслідування походження COVID-19, - CNN

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Велика Британія та Росія.







Україна розташовується на 19-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 8-му позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 4-ту, за летальними випадками - 4-ту і 3-тю позицію відповідно.



