Спецмісія ОБСЄ зафіксувала на Донбасі 291 порушення режиму "тиші" за добу

Спецмісія ОБСЄ зафіксувала 291 порушення режиму "тиші" на сході України за добу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті спецмісії ОБСЄ від 12 жовтня.

У Донецькій області СММ зафіксувала 220 порушень режиму припинення вогню, зокрема 50 вибухів (2 розриви та 48 вибухів невизначеного походження).

Зазначається, що більшість порушень режиму припинення вогню сталася в районах на північний схід від н. п. Кам’янка (підконтрольний урядові, 20 км на північ від Донецька) та на північ від н. п. Широкине (підконтрольний урядові, 100 км на південь від Донецька), а також у межах ділянки розведення в районі н. п. Петрівське (непідконтрольний урядові, 41 км на південь від Донецька) (див. нижче). У спецмісії також нагадали, що за попередню добу в цій області зафіксовано 126 порушень режиму припинення вогню (більшість також у межах ділянки розведення в районі Петрівського).

У Луганській області Місія зафіксувала 71 порушення режиму припинення вогню, зокрема 27 вибухів невизначеного походження.

"Майже всі порушення сталися поблизу ділянки розведення в районі н. п. Золоте (підконтрольний урядові, 60 км на захід від Луганська). За попередню добу в цій області було зафіксовано 94 порушення режиму припинення вогню (всі в межах і поблизу цієї ділянки розведення)", - йдеться в повідомленні.

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Після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня 2020 року, на якому була досягнута домовленість про Заходи з посилення режиму припинення вогню, починаючи з 00:01 27 липня 2020 року і до кінця звітного періоду Місія зафіксувала щонайменше 63 472 порушення режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях (зокрема 17 379 вибухів, 12 710 невизначених боєприпасів у польоті, 280 спалахів дульного полум’я, 255 освітлювальних ракет, принаймні 32 848 черг і пострілів).