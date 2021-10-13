НАН опублікувала новий прогноз щодо COVID-19: Понад 20 тис. захворілих і до 500 летальних випадків на день до кінця жовтня. ІНФОГРАФІКА

Національна академія наук опублікувала новий прогноз розвитку коронавірусу в Україні. До кінця жовтня кількість нових випадків може перевищити 20 тисяч.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прогноз учених.

"В останні два тижні захворюваність і далі швидко зростала за всіма ключовими показниками. Порівняно з попереднім двотижневим періодом, кількість нових випадків хвороби зросла у 1,9 раза, кількість позитивних результатів тестів ПЛР – у 2,1 раза, нових госпіталізацій – у 1,7 раза… Порівняно з минулорічними показниками у ті самі дати, позитивних тестів зараз удвічі більше, випадків хвороби – у 2,5 раза більше, а летальних випадків – втричі більше. Варто зазначити, що 7-денне середнє добового числа випадків хвороби склало 264, і це більше максимального значення за весь минулий рік. Крім того, за останні два тижні цей показник продемонстрував зростання у 2,3 раза", - зазначають учені.

Учені встановили, що середня кількість нових випадків в Україні збільшилася до 13 175 осіб на день, а смертей - 264 випадки на день у середньому за останній тиждень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна - у п'ятірці лідерів у світі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Згідно з прогнозними обчисленнями, середня кількість нових випадків буде дорівнювати 14 897 (SEIR_U), 14 650 (Prophet) протягом тижня 13-19 жовтня 2021 року і 18 640 (SEIR_U), 20 922 (Prophet) - протягом тижня 20-26 жовтня 2021 року.

"Можлива захворюваність у 20 тис. щоденних виявлених хворих, очікувана найближчим часом, відповідатиме до 500 летальним випадкам на день", - прогнозують вчені.

За даними НАН, кількість зайнятих ліжок хворими з підтвердженою коронавірусною інфекцією або підозрою на неї наблизилася до 30 тис., що більше минулорічного максимум і становить близько 60% від нинішнього максимуму. При цьому кількість хворих, які потребують кисню, перевищує торішній максимум у 1,8 раза і досягла 70% від нинішнього максимуму, хоча ще два тижні тому їх було лише 42% від нинішнього максимуму.

"Водночас ситуація в регіонах різна. Тоді як у Вінницькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Закарпатській, Полтавській областях та в Києві зайнятих ліжок менше 30% від максимумів попередніх двох хвиль, у Волинській, Донецькій, Запорізькій, Одеській, Харківській і Херсонській областях їхня кількість вже перевищила ці максимуми або впритул до них наблизилася. При цьому в деяких складних регіонах вже розгорнуто безпрецедентно багато ліжко-місць", - акцентували вчені.





"В останні два тижні захворюваність і далі швидко росла за всіма ключовими показниками. Кількість нових випадків хвороби зросла вдвічі за 2 тижні і п'ять разів за місяць. Найближчим часом поточна хвиля в Україні, на жаль, буде наростати і далі", - резюмували вчені.