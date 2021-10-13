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Новини Коронавірус і карантин
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НАН опублікувала новий прогноз щодо COVID-19: Понад 20 тис. захворілих і до 500 летальних випадків на день до кінця жовтня. ІНФОГРАФІКА

Національна академія наук опублікувала новий прогноз розвитку коронавірусу в Україні. До кінця жовтня кількість нових випадків може перевищити 20 тисяч.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прогноз учених.

"В останні два тижні захворюваність і далі швидко зростала за всіма ключовими показниками. Порівняно з попереднім двотижневим періодом, кількість нових випадків хвороби зросла у 1,9 раза, кількість позитивних результатів тестів ПЛР – у 2,1 раза, нових госпіталізацій – у 1,7 раза… Порівняно з минулорічними показниками у ті самі дати, позитивних тестів зараз удвічі більше, випадків хвороби – у 2,5 раза більше, а летальних випадків – втричі більше. Варто зазначити, що 7-денне середнє добового числа випадків хвороби склало 264, і це більше максимального значення за весь минулий рік. Крім того, за останні два тижні цей показник продемонстрував зростання у 2,3 раза", - зазначають учені.

Учені встановили, що середня кількість нових випадків в Україні збільшилася до 13 175 осіб на день, а смертей - 264 випадки на день у середньому за останній тиждень.

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Згідно з прогнозними обчисленнями, середня кількість нових випадків буде дорівнювати 14 897 (SEIR_U), 14 650 (Prophet) протягом тижня 13-19 жовтня 2021 року і 18 640 (SEIR_U), 20 922 (Prophet) - протягом тижня 20-26 жовтня 2021 року.

"Можлива захворюваність у 20 тис. щоденних виявлених хворих, очікувана найближчим часом, відповідатиме до 500 летальним випадкам на день", - прогнозують вчені.

За даними НАН, кількість зайнятих ліжок хворими з підтвердженою коронавірусною інфекцією або підозрою на неї наблизилася до 30 тис., що більше минулорічного максимум і становить близько 60% від нинішнього максимуму. При цьому кількість хворих, які потребують кисню, перевищує торішній максимум у 1,8 раза і досягла 70% від нинішнього максимуму, хоча ще два тижні тому їх було лише 42% від нинішнього максимуму.

"Водночас ситуація в регіонах різна. Тоді як у Вінницькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Закарпатській, Полтавській областях та в Києві зайнятих ліжок менше 30% від максимумів попередніх двох хвиль, у Волинській, Донецькій, Запорізькій, Одеській, Харківській і Херсонській областях їхня кількість вже перевищила ці максимуми або впритул до них наблизилася. При цьому в деяких складних регіонах вже розгорнуто безпрецедентно багато ліжко-місць", - акцентували вчені.

НАН опублікувала новий прогноз щодо COVID-19: Понад 20 тис. захворілих і до 500 летальних випадків на день до кінця жовтня 01
НАН опублікувала новий прогноз щодо COVID-19: Понад 20 тис. захворілих і до 500 летальних випадків на день до кінця жовтня 02

"В останні два тижні захворюваність і далі швидко росла за всіма ключовими показниками. Кількість нових випадків хвороби зросла вдвічі за 2 тижні і п'ять разів за місяць. Найближчим часом поточна хвиля в Україні, на жаль, буде наростати і далі", - резюмували вчені.

Автор: 

карантин (18172) НАН України (157) прогноз (1390) статистика (2247) учені (180) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
Грош цена этой статистики. Рисуют под плачевную экономическую коньюктуру, которая складывается на фоне проблем с энергоносителями. В этом году усиленно рисуют. Просто загоняют народ по домам, чтобы не платить за содержание соцсферы и других учреждений на балансе бюджета. Газа то нет. Критически нет.
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13.10.2021 09:33
+5
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13.10.2021 09:06
+5
Я не отрицатель, я просто уверен, что то что нам льют в уши (не только в Украине), на 90% невыносимый шлак, информационные молоты, вгоняющие людей в инфаркты, депрессии, сводящие качество жизни на нет.
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13.10.2021 09:36
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13.10.2021 09:06 Відповісти
Осваивает 25 млн, выделенных на пропаганду вакцинации?
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13.10.2021 09:12 Відповісти
Негайно переводити навчальні заклади, особливо старшу та середні ланки на дистанційну освіту: діти заражають один одного в класі і несуть вірус в транспорт і додому. Діти маски не носять, тісно спілкуються в закритих приміщеннях. Тому і спалахи завжди восени, коли діти та студенти йдуть на навчання
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13.10.2021 09:13 Відповісти
Это называется паранойя.
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13.10.2021 09:34 Відповісти
"Наши цели ясны, задачи определены! За работу, товарищи!" - М.С.Хрущов.
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13.10.2021 09:07 Відповісти
По моєму, він сказав "задачи поставлены"
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13.10.2021 10:10 Відповісти
Наши эпидемики по уровню умственного развития находятся на уровне младшей школы и способны максимум провести линию через две точки под линейку.
Может, пора пересмотреть уровень их финансирования?
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13.10.2021 09:08 Відповісти
Если помните ЗЕ отправил в длительный отпуск отечественных специалистов, которые разработали ПЛР тесты в Украине. Затем закупили непонятно какие в китае.
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13.10.2021 09:18 Відповісти
Академики планируют заболеваемость!
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13.10.2021 09:22 Відповісти
Коллеги и братья по разуму академика кивы
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13.10.2021 09:29 Відповісти
Если бы.
Планы нужно выполнять и перевыполнять, любой ценой.
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13.10.2021 09:37 Відповісти
Грош цена этой статистики. Рисуют под плачевную экономическую коньюктуру, которая складывается на фоне проблем с энергоносителями. В этом году усиленно рисуют. Просто загоняют народ по домам, чтобы не платить за содержание соцсферы и других учреждений на балансе бюджета. Газа то нет. Критически нет.
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13.10.2021 09:33 Відповісти
Я не отрицатель, я просто уверен, что то что нам льют в уши (не только в Украине), на 90% невыносимый шлак, информационные молоты, вгоняющие людей в инфаркты, депрессии, сводящие качество жизни на нет.
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13.10.2021 09:36 Відповісти
Згоден з Вами. Недобросовісні (чи просто тупенькі) журналісти
нам подають якісь статистичні прогнози, а не висновки вчених мікробіологів чи епідеміологів. Але такі часи, на жаль, "рулять" дівчатка Грети, а "їх багато і їх не подолати".
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13.10.2021 10:23 Відповісти
И это на фоне что все таки значительная часть населения уже вакцинировалась или как минимум переболела. А это значит что ни о каком " коллективном иммунитете" о котором нам рассказывали " светила науки" нет и не будет. Кроме этого когда после первой вакцинации, стали делать вторую ( Израиль в этом преуспел), а теперь уже третью ( и судя по всему это не предел), то вакцины сделанные с колес имеют малую и не продолжительную эффективность ( ну если имеют). Я еще бы понял одно вакцинирование раз в полтора, два.. ну пуская даже раз в год.. А три вакцинации в течении менее года, это уже признак что чего то ненормального. Вакцинироваться от одного и того же заболевания каждый квартал.. это несерьезно.
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13.10.2021 11:26 Відповісти
Сказки Андерсена.
И реалии Израиля

October 13 (GMT)

562 new cases and 2 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ Israel [https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general source ]

October 12

1,770 new cases and 17 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ Israel [https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general source ]

October 11

2,303 new cases and 4 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ Israel [https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general source ]
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13.10.2021 11:32 Відповісти
Сравнил уровень медицины Израиль и нас)
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13.10.2021 11:49 Відповісти
Не вопрос о сравнении.. Не в этом вопрос. Там начали третью вакцинацию. На этом же сайте рассказывали что Израиль успешно вакцинировал до 80% населения второй дозой вакцины ( ставили в пример), и не смотря на это вводят строгие карантинные меры и начинают третью вакцинацию. Я же написал не об уровне медицины, а о том что вакцинации 1,2,3 за столько короткий период означает их неэффективность. И обещанного " коллективного иммунитета" нет и не будет. Вот и все.. Но каждый читает и видит в комментарии что хочет.
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13.10.2021 11:57 Відповісти
Я Антипу писала. Он тут, ярый демагог и вакцинатор. Чуть что не так, бежит жаловаться админу
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13.10.2021 12:00 Відповісти
Я админу жалуюсь только на неспровоцированные оскорбления. За некоторыми антиваксерами такое водится.
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13.10.2021 12:27 Відповісти
ПС Вы даже приведение статистики считаете демагогией...
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13.10.2021 12:28 Відповісти
Андерсен, опять сказки гонишь. Набери в гугле "израиль вакцинация" и промотай до зеленой диаграммы. Двумя дозами в Израиле вакцинированно 61,7% населения.
А с введением в Израиле бустерной вакцинации и заражаемость и смертность пошли на спад.
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13.10.2021 12:25 Відповісти
Ну вот данные в Израиле вакцинировано 66,5% населения двумя дозами 61% от всего населения, третьей дозой 70% населения 60+ Вакцинация продолжается. Опять усиливаются карантинные меры с ношением масок, дистанцией и т.д. везде и вся..., даже просто на улице. И что это меняет,. Вопрос об эффективности вакцин если ими нужно в течении менее года вакцинироваться ТРИЖДЫ.( и это мы не берем в расчет людей которые уже переболели и имеют антитела. Думаю что сложив эти цифры мы и получим искомые 80 % населения о которых так упорно говорили ученые) Я не против вакцинации, но коллективного иммунитета она не даст, вакцины не эффективны если их нужно колоть трижды в течении менее года ( хотя видимо кого то спасают), и они не гарантируют что человек не заболеет, не будет носителем, да и в принципе что он не умрет. ( просто шансы становятся выше выжить) Вот и все. Появились заявления ученых что вакцинироваться нужно будет каждый год ( и судя по тенденции в три приема). Ну и еще от ученых " Вирус пришел надолго, а может быть навсегда" Да еще об одном. Ну представим что вакцинированный будет разносчиком без признаков заболевания... и что с этим тогда делать. Не кажется ли это тоже такой себе подводной миной.. Ведь 100% населения мы все равно не сможем вакцинировать как минимум двумя а то и тремя дозами, да еще и каждый год. Нужно реальнее смотреть на вещи. Ну а так как АНТИП спец в вопросах вакцинации, то может хоть он сможет мне ответить на один мой вопрос. Почему в перечне профессий к обязательной вакцинации нет мед работников и работников мед учреждений всех форм собственности. ( из опыта по знакомым, педагогов поголовно заставляют вакцинироваться, даже тех кто 1-2 месяца назад переболел . И они что бы не потерять работу вынуждены это делать ( я тут не спорю на сколько это нужно, может и нужно) А вот знакомые мед работники не вакцинировались, не болели, ни собираются вакцинироваться и ни кто их к этому не принуждает. Так где здесь логика. Если можно ответьте, на этот единственный вопрос.
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13.10.2021 15:48 Відповісти
Кроме Вас, никто о 80% не говорил. Но любому человеку с логическим мышлением должно быть ясно, что если вакцинируют третьей дозой, то процент вакцинированных это не увеличивает.
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13.10.2021 16:21 Відповісти
Первое- вы так и не ответили на мой вопрос , почему вакцинация не является обязательной для мед работников. Во вторых ( не стройте из себя дурня) я не складываю количество вакцинированых - на данный момент привито 66,5% населения Израиля, я добавляю потенциально переболевших за это время и в связи с этим имеющим антитела и не прошедших вакцинацию ( вот я и беру их порядка 13,5%, да эта цифра приблизительна конечно) Всего где то до 80% получается. Все ученые мира говорили что для коллективного иммунитета нужно что бы 75-80% граждан страны либо переболели либо были вакцинированы. Но так называемого коллективного иммунитета нет как нет. И поэтому вторая доза.. третья доза.. а там и четвертая, карантинные меры и все по новой. Коллективный иммунитет не выходит, вакцины пока не эффективны ( если их нужно колоть минимум трижды за такой короткий период, менее года) При этом вероятно все таки вакцинироваться нужно , как минимум для надежды на более легкое течение болезни. Ну и что тут не понятного .. Конечно при желании...
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13.10.2021 16:51 Відповісти
Если бы я составлял списки профессий, подлежащих обязательной вакцинации, то я бы медиков туда включил. А почему их не включили туда Зебуины - задавай вопрос их чиновникам.
Вы не привели источник, окуда Вы взяли степень вакцинации двумя дозами в 65%.
А прибавлять те 13% переболевших некорректно. Во-первых, в Израиле вакцинируют и переболевшиз, а во-втрых, если чел переболел или привился блее, чем 6 месяцев назад - то считай, что иммунитета против ковида у него нет.
Мы сейчас видим, что с введением третьей дозы в Израиле и заболеваемость и особенно смертность пошли на спад, так что они все верно делают.
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13.10.2021 21:04 Відповісти
Я наконец услышал от Ляшко ответ на мой вопрос про медиков и их отсутствия в списках на обязательную вакцинацию. Он сказал что, медиков не внесли в список потому что, тогда тех медиков которые откажутся от вакцинации нужно будет отстранять от работы а это приведет мед систему к коллапсу... Я если честно то в шоке, от такого объяснения. Т.е. медики не хотят вакцинироваться, заставить их не могут потому что они шантажируют государство коллапсом. Супер... А если учителей отстранят от работы.. то получается коллапса не будет что ли... Но учителя дисциплинировано идут вакцинироваться, а медики не собираются.. Ну и какое должно быть тогда доверие населения к вакцинации если сами медики не вакцинируются и их даже не хотят, не могут заставить этого сделать по причине шантажа. ( по сути) и это при том что у нас в стране патологическое недоверие к медицинской системе и медикам как таковым, к вакцинам и т.д. Думаю что подобное высказывание Ляшко приведет только к тому что вакцинироваться больше не станут ( скажут - ну ведь медики то сами не вакцинируются, боятся, значит что то такое знают о вакцинах чего нам не говорят. А у страха как говорится глаза велики.. Ну и что тогда они хотят.. какого результата..)
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13.10.2021 23:16 Відповісти
 
 