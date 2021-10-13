НАН опублікувала новий прогноз щодо COVID-19: Понад 20 тис. захворілих і до 500 летальних випадків на день до кінця жовтня. ІНФОГРАФІКА
Національна академія наук опублікувала новий прогноз розвитку коронавірусу в Україні. До кінця жовтня кількість нових випадків може перевищити 20 тисяч.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прогноз учених.
"В останні два тижні захворюваність і далі швидко зростала за всіма ключовими показниками. Порівняно з попереднім двотижневим періодом, кількість нових випадків хвороби зросла у 1,9 раза, кількість позитивних результатів тестів ПЛР – у 2,1 раза, нових госпіталізацій – у 1,7 раза… Порівняно з минулорічними показниками у ті самі дати, позитивних тестів зараз удвічі більше, випадків хвороби – у 2,5 раза більше, а летальних випадків – втричі більше. Варто зазначити, що 7-денне середнє добового числа випадків хвороби склало 264, і це більше максимального значення за весь минулий рік. Крім того, за останні два тижні цей показник продемонстрував зростання у 2,3 раза", - зазначають учені.
Учені встановили, що середня кількість нових випадків в Україні збільшилася до 13 175 осіб на день, а смертей - 264 випадки на день у середньому за останній тиждень.
Згідно з прогнозними обчисленнями, середня кількість нових випадків буде дорівнювати 14 897 (SEIR_U), 14 650 (Prophet) протягом тижня 13-19 жовтня 2021 року і 18 640 (SEIR_U), 20 922 (Prophet) - протягом тижня 20-26 жовтня 2021 року.
"Можлива захворюваність у 20 тис. щоденних виявлених хворих, очікувана найближчим часом, відповідатиме до 500 летальним випадкам на день", - прогнозують вчені.
За даними НАН, кількість зайнятих ліжок хворими з підтвердженою коронавірусною інфекцією або підозрою на неї наблизилася до 30 тис., що більше минулорічного максимум і становить близько 60% від нинішнього максимуму. При цьому кількість хворих, які потребують кисню, перевищує торішній максимум у 1,8 раза і досягла 70% від нинішнього максимуму, хоча ще два тижні тому їх було лише 42% від нинішнього максимуму.
"Водночас ситуація в регіонах різна. Тоді як у Вінницькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Закарпатській, Полтавській областях та в Києві зайнятих ліжок менше 30% від максимумів попередніх двох хвиль, у Волинській, Донецькій, Запорізькій, Одеській, Харківській і Херсонській областях їхня кількість вже перевищила ці максимуми або впритул до них наблизилася. При цьому в деяких складних регіонах вже розгорнуто безпрецедентно багато ліжко-місць", - акцентували вчені.
"В останні два тижні захворюваність і далі швидко росла за всіма ключовими показниками. Кількість нових випадків хвороби зросла вдвічі за 2 тижні і п'ять разів за місяць. Найближчим часом поточна хвиля в Україні, на жаль, буде наростати і далі", - резюмували вчені.
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Может, пора пересмотреть уровень их финансирования?
Планы нужно выполнять и перевыполнять, любой ценой.
нам подають якісь статистичні прогнози, а не висновки вчених мікробіологів чи епідеміологів. Але такі часи, на жаль, "рулять" дівчатка Грети, а "їх багато і їх не подолати".
И реалии Израиля
October 13 (GMT)
562 new cases and 2 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ Israel [https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general source ]
October 12
1,770 new cases and 17 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ Israel [https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general source ]
October 11
2,303 new cases and 4 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ Israel [https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general source ]
А с введением в Израиле бустерной вакцинации и заражаемость и смертность пошли на спад.
Вы не привели источник, окуда Вы взяли степень вакцинации двумя дозами в 65%.
А прибавлять те 13% переболевших некорректно. Во-первых, в Израиле вакцинируют и переболевшиз, а во-втрых, если чел переболел или привился блее, чем 6 месяцев назад - то считай, что иммунитета против ковида у него нет.
Мы сейчас видим, что с введением третьей дозы в Израиле и заболеваемость и особенно смертность пошли на спад, так что они все верно делают.