Ексначальника ГУР Міноборони Бурбу звільнено з військової служби через надання свідчень ТСК у справі "вагнерівців", - Бутусов

Начальника Головного управління розвідки Міноборони в 2016-20-му роках генерал-полковника Василя Бурбу сьогодні звільнено з військової служби через надання свідчень слідчій комісії Верховної Ради з розслідування провалу спецоперації із захоплення російських терористів.

Про це на своїй сторінці у фейсбуку розповів головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов

"За даними джерел Цензор.НЕТ, рапорт на звільнення Бурба подав 14 вересня. Перед засіданням Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування Вагнергейту Бурба був викликаний на зустріч з міністром оборони Андрієм Тараном. Таран, за словами джерела, наказав Бурба як військовослужбовцю відмовитися від дачі показань Тимчасовій слідчій комісії. Наказав не повідомляти під протокол народним депутатам про те, що спецоперація із затримання російських терористів була санкціонована 1 липня 2020 року самим Тараном, і тому не вимагала взагалі жодних нарад в Офісі Президента. Наказав не повідомляти, як відбувалося засідання в кабінеті Верховного Головнокомандувача Володимира Зеленського щодо скасування спецоперації, а також про те, що на нараду Зеленський допустив осіб, що не мають стосунку до абсолютно секретних операцій військової розвідки, - главу Офісу Президента Андрія Єрмака, заступника голови Офісу Президента Романа Машовця, секретарку президента Марію Левченко, а також близько пов'язаного з РФ начальника комітету з розвідки Руслана Демченка. Таким чином були створені передумови до витоку інформації про спецоперацію. Також Таран вимагав приховати причетність Зеленського і Єрмака до скасування спецоперації", - розповів журналіст.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ТСК у справі "вагнерівців" має терміново продовжити роботу і встановити, чому Зеленський повідомив Лукашенку про приїзд найманців, - нардеп "Голосу" Костенко

"У відповідь Бурба тут же в присутності міністра оборони написав рапорт про звільнення з військової служби, і після цього відмовився виконувати незаконні накази Тарана", - зазначив Бутусов.

"Після написання рапорту про звільнення Бурба відправився на засідання ТСК і після цього неодноразово давав свідчення народним депутатам", - додав він.

"За даними джерел Цензор.НЕТ, протокол показань Бурби досі не оформлений і з ним не ознайомлені ні члени слідчої комісії, ні сам Бурба", - акцентував журналіст.

"Сьогодні офіційно наказом міністра оборони Василя Бурбу звільнено з військової служби", - розповів Бутусов.

Нагадаємо, вночі 29 липня 2020 року в Білорусі затримали 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати ситуацію напередодні президентських виборів. Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, хто воював на Донбасі і в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед затриманих в Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їх екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

19 травня 2021 року Рада відмовилася створити окрему ТСК у справі "вагнерівців". Замість цього, Рада створила ТСК з розслідування можливих злочинів представників влади.

24 червня Володимир Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців" і порівняв її із захопленням літака Ryanair в Мінську. Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання. Крім того, президент розповів, що сам особисто передав Лукашенку інформацію про "вагнерівців": Я подзвонив і попередив його.

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів держвлади та інших осіб проти суверенітету України розпочала роботу 6 липня.