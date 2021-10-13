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Ексначальника ГУР Міноборони Бурбу звільнено з військової служби через надання свідчень ТСК у справі "вагнерівців", - Бутусов

Ексначальника ГУР Міноборони Бурбу звільнено з військової служби через надання свідчень ТСК у справі

Начальника Головного управління розвідки Міноборони в 2016-20-му роках генерал-полковника Василя Бурбу сьогодні звільнено з військової служби через надання свідчень слідчій комісії Верховної Ради з розслідування провалу спецоперації із захоплення російських терористів.

Про це на своїй сторінці у фейсбуку розповів головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов

"За даними джерел Цензор.НЕТ, рапорт на звільнення Бурба подав 14 вересня. Перед засіданням Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування Вагнергейту Бурба був викликаний на зустріч з міністром оборони Андрієм Тараном. Таран, за словами джерела, наказав Бурба як військовослужбовцю відмовитися від дачі показань Тимчасовій слідчій комісії. Наказав не повідомляти під протокол народним депутатам про те, що спецоперація із затримання російських терористів була санкціонована 1 липня 2020 року самим Тараном, і тому не вимагала взагалі жодних нарад в Офісі Президента. Наказав не повідомляти, як відбувалося засідання в кабінеті Верховного Головнокомандувача Володимира Зеленського щодо скасування спецоперації, а також про те, що на нараду Зеленський допустив осіб, що не мають стосунку до абсолютно секретних операцій військової розвідки, - главу Офісу Президента Андрія Єрмака, заступника голови Офісу Президента Романа Машовця, секретарку президента Марію Левченко, а також близько пов'язаного з РФ начальника комітету з розвідки Руслана Демченка. Таким чином були створені передумови до витоку інформації про спецоперацію. Також Таран вимагав приховати причетність Зеленського і Єрмака до скасування спецоперації", - розповів журналіст.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ТСК у справі "вагнерівців" має терміново продовжити роботу і встановити, чому Зеленський повідомив Лукашенку про приїзд найманців, - нардеп "Голосу" Костенко

"У відповідь Бурба тут же в присутності міністра оборони написав рапорт про звільнення з військової служби, і після цього відмовився виконувати незаконні накази Тарана", - зазначив Бутусов.

"Після написання рапорту про звільнення Бурба відправився на засідання ТСК і після цього неодноразово давав свідчення народним депутатам", - додав він.

"За даними джерел Цензор.НЕТ, протокол показань Бурби досі не оформлений і з ним не ознайомлені ні члени слідчої комісії, ні сам Бурба", - акцентував журналіст.

"Сьогодні офіційно наказом міністра оборони Василя Бурбу звільнено з військової служби", - розповів Бутусов.

Нагадаємо, вночі 29 липня 2020 року в Білорусі затримали 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати ситуацію напередодні президентських виборів. Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, хто воював на Донбасі і в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед затриманих в Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їх екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

19 травня 2021 року Рада відмовилася створити окрему ТСК у справі "вагнерівців". Замість цього, Рада створила ТСК з розслідування можливих злочинів представників влади.

24 червня Володимир Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців" і порівняв її із захопленням літака Ryanair в Мінську. Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання. Крім того, президент розповів, що сам особисто передав Лукашенку інформацію про "вагнерівців": Я подзвонив і попередив його.

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів держвлади та інших осіб проти суверенітету України розпочала роботу 6 липня.

Автор: 

Зеленський Володимир (23964) Міноборони (7406) розвідка (3866) звільнення (2677) Бутусов Юрій (3598) ПВК Вагнер (1540) Єрмак Андрій (1377) Бурба Василь (82) Таран Андрій (267)


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Топ коментарі
+96
в мене нема слів..... нема емоцій.... щоб ви козляри клоунські повиздихали нафуй.
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13.10.2021 09:18
+68
Зеленский же сказал: Кто не с нашим Кварталом, тот против нас. По ходу они уже пошли по полному беспределу. Хуже не будет.
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13.10.2021 09:19
+66
"По данным источников Цензор.НЕТ, протокол показаний Бурбы до сих пор не оформлен и с ним не ознакомлены ни члены следственной комиссии, ни сам Бурба".

Источник:

Кто-то вменяемый еще сомневается, что комиссия Безмозглой фикция?
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13.10.2021 09:21
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Кто то сомневался что это произойдет?
И как то уже не настаивает Безумная на допросе Бутусова…
Спускают на тормозах.
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13.10.2021 13:30 Відповісти
Крутое пике: клоуны куролесят, Ахметов на измене, Москва шпыняет своего Пиноккио

https://www.youtube.com/watch?v=bpLtyEf1oSk

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13.10.2021 13:59 Відповісти
а таран почему следственной комиссии не отчитался?

когда уже его в отставку пойдут?
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13.10.2021 14:25 Відповісти
А понятно для чего Бурба пошёл(или организовал совещание) на совещание в ОП?
Тут что то не так. Источник Цензора уж очень много знает - в частности о срыве 7 секретных операций по заявлению самого Бутусова.
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13.10.2021 19:46 Відповісти
Якщо це правда , то чого вони нічого не бояться, влада ж не вічна, сядуть же ж з ганьбою аж зашелестить..?Взяли Бога за бороду...?Ну, ну...?!
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14.10.2021 05:34 Відповісти
основное правило

основное правило зеленского, молчать и тихо мочить патриотов, правдорубов и просто чесных людей ставя, при этом на должности жлобов, воров, бандитов и просто, козлов отпущения...
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13.10.2021 14:26 Відповісти
Бурба - генерал-полковник, 43 роки !!!!!!!!!!!

ЗЕля, ти вже майже сформував Військову Хунту !
Вітаю.....
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13.10.2021 14:42 Відповісти
ПОРОХА СПИТАЙ!
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14.10.2021 08:47 Відповісти
зеЛя и его банда за все будут отвечать!
а всех честных офицеров еще вернем на службу!
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13.10.2021 16:32 Відповісти
Бурба повел себя принципиально и честно, а это больше о нем говорит чем любые воинские звания. Думаю, его звезда еще взойдет.
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13.10.2021 16:53 Відповісти
А Таран не хочет присесть лет на 5-7? За такие игрища
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13.10.2021 17:00 Відповісти
В мене таке враження, що час для повстання настав.
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13.10.2021 17:07 Відповісти
Рано еще.
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13.10.2021 17:39 Відповісти
*********... Гадалки, скільки майданів в історії України прописано...
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13.10.2021 17:39 Відповісти
Таран - баран...
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13.10.2021 17:40 Відповісти
А ведь верещук права - хватит жевать сопли, 73% именно этого и хотели. Зелёный занавесь.
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13.10.2021 18:00 Відповісти
Да никого не будет - нарид выберет снова щеленского.
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13.10.2021 20:23 Відповісти
Скільки можна терпіти це зелене свавілля?
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13.10.2021 18:55 Відповісти
Таран должен быть немедленно расстрелян по закону военного времени, как и вся шобла ермак-демченко-татаров-ЗЕ_никчемность
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13.10.2021 20:26 Відповісти
Бурба - Офицер с большой буквы! Сохранив честь и достоинство, он остался верен присяге!
Слава Украине!
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13.10.2021 21:31 Відповісти
тварі зелені
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13.10.2021 22:01 Відповісти
.... без Приказа, но под барабанный бой
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14.10.2021 07:35 Відповісти

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14.10.2021 08:14 Відповісти
ТО ГЕНЕРАЛ ПРОДОВЖУЄ СЛУЖИТИ - на ЯКІЙ ПОСАДІ?
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14.10.2021 08:49 Відповісти
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