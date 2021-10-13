Без збереження зарплати: невакцинованих учителів почнуть відстороняти від роботи на період карантину

Педагоги, які не мають щеплення проти COVID-19, будуть відсторонені від роботи на період карантину без збереження заробітної плати.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ, про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Міністр нагадав, що педагогів включено до Переліку професій, представники яких мають бути обов'язково вакциновані для повноцінної роботи.

Якщо до листопада співробітники сфери освіти не матимуть щеплення проти COVID-19, то будуть відсторонені від роботи на період карантину без збереження заробітної плати.

"Вакцинація для педагогів є можливістю не лише продовжувати працювати і надавати якісні знання учням. Насамперед ідеться про захист свого життя і здоров'я, безпеку дітей", - підкреслив Ляшко

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