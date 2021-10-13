Без збереження зарплати: невакцинованих учителів почнуть відстороняти від роботи на період карантину
Педагоги, які не мають щеплення проти COVID-19, будуть відсторонені від роботи на період карантину без збереження заробітної плати.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ, про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
Міністр нагадав, що педагогів включено до Переліку професій, представники яких мають бути обов'язково вакциновані для повноцінної роботи.
Якщо до листопада співробітники сфери освіти не матимуть щеплення проти COVID-19, то будуть відсторонені від роботи на період карантину без збереження заробітної плати.
"Вакцинація для педагогів є можливістю не лише продовжувати працювати і надавати якісні знання учням. Насамперед ідеться про захист свого життя і здоров'я, безпеку дітей", - підкреслив Ляшко
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Так что даже если принять...что болеют только не вакцинированные (что не является фактом)....то 97 процентов из них узнают...,😀
Такої статті в Кодексі про працю - НЕМАЄ...
Сертификат выписывает не вакцинированный семейный врач...
Проверяет сертификат в общественном месте не вакцинированный мент...
А виноват во всем учитель...😀
"без сохранения зарплаты"
4000 $ тю-тю
"За сутки 12 октября 2021 в Украине:
зафиксированы 16 309 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 1 588, медработников - 288) Источник:
Ми з колегами прийняли рішення з наступного тижня оскаржити https://moz.gov.ua/article/ministry-mandates/nakaz-moz-ukraini-vid-04102021--2153-pro-zatverdzhennja-pereliku-profesij-virobnictv-ta-organizacij-pracivniki-jakih-pidljagajut-obovjazkovim-profilaktichnim-scheplennjam Наказ МОЗ України від 04.10.2021 № 2153 "Про затвердження Переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним щепленням".
‼️А також оскаржити https://www.kmu.gov.ua/news/uryad-zatverdiv-novi-pravila-pasazhirskih-perevezen-na-chas-karantinu зміни від 11.10.2021 до Постанову КМУ від 9 грудня 2020 р. № 1236 "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2".
Щодо Наказу. Оскаржувати його будемо від нашої профспілки "УКРАЇНСЬКА НЕЗАЛЕЖНА ФУНДАЦІЯ ПРАВНИКІВ", з метою захисту її членів, щоб уникнути тиску на окремих осіб.
так ж зараз зарплата, як й було обіцяно?!
то есть медикам не надо вакцинироваться. то есть они не с людьми общаются,и не с детьми...
а вот учителя-это обязательно. причём вопрос ставится однобоко,как серпом по яйцам-если учитель не вакцинован,то он заразит детей.
а сами дети нигде не могут заразиться,а потом заразить вакцинованного учителя. впрочем логика и ЗЕ,это не одна пара в сапоге.
Усі, хто працює з людьми: лікарі, викладачі, працівники соціальних органів, пошти, продавці в магазинах, поліція та інші повинні бути вакциновані, чи піти в неоплачувану відпустку, чи, взагалі, звільнені.
Спекуляції про те, що почали з вчителів - недоречні. Я розумію, що черговість обов"язкової вакцинації можна сперечатися, але по суті то не має значення
Ляшко, ты прямо от Гебрейсиуса получаешь свои указивки ?
Не проводились должным образом исследования вакцин. Вменяемые люди понимают что происхождение вируса искусственное. С какой целью и кто его создал не известно.
Вакцины это многомиллиардный бизнес, владельцам которого жизнь и здоровье отдельно взятого человека не представляет ценности. Как минимум их интересует только прибыль.
К тому же, на планете перенаселение. Уже много раз за прошедшие 100 лет проводились испытания на людях через прививки, приводящие к бесплодию у женщин и прочим проблемам со здоровье у людей.
С приходом эры интернета, стало проще контролировать стадо. В большинстве стран власть захватили кланы и отдавать ё не собираются. Люди не доверяют правительствам. Не ждут от них ничего хорошего. И тотальная забота о якобы здоровье граждан через вакцинацию (принудительную, путём нарушения прав человека и женевской конвенции) выглядит очень подозрительно.
А теперь представьте что на улице к вам подошёл не знакомый человек и потребовал от вас покорно подставить руку под укол непонятно чем из ампулы. Он начал бы угрожать и настаивать, вперемешку с просьбами помочь всему человечеству... Что бы вы ему сказали на это?)
Исходя из того что происходит в Украине, нет никаких оснований предполагать что власть заботится об украинцах!
И вдруг такая пропаганда из каждого утюга про заботу о здоровье граждан, вперемешку с истерией об ужасах вируса.
Все кто не пропили свои мозги и имеют хоть какой-то жизненный опыт понимают это...
Хто не зробить, той не зможе покупати горiлку!
Бiжи хутчише у чергу , бо не встигнеш)