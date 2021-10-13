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Без збереження зарплати: невакцинованих учителів почнуть відстороняти від роботи на період карантину

Без збереження зарплати: невакцинованих учителів почнуть відстороняти від роботи на період карантину

Педагоги, які не мають щеплення проти COVID-19, будуть відсторонені від роботи на період карантину без збереження заробітної плати.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ, про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Міністр нагадав, що педагогів включено до Переліку професій, представники яких мають бути обов'язково вакциновані для повноцінної роботи.

Якщо до листопада співробітники сфери освіти не матимуть щеплення проти COVID-19, то будуть відсторонені від роботи на період карантину без збереження заробітної плати.

"Вакцинація для педагогів є можливістю не лише продовжувати працювати і надавати якісні знання учням. Насамперед ідеться про захист свого життя і здоров'я, безпеку дітей", - підкреслив Ляшко

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ляшко: Канікули мають початися 18-го, а не 25-го, скільки триватимуть - поки невідомо

Автор: 

вакцина (4419) освіта (1308) школа (2214) Ляшко Віктор (1515) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+16
Прививку делает не вакцинированный медработник...
Сертификат выписывает не вакцинированный семейный врач...
Проверяет сертификат в общественном месте не вакцинированный мент...

А виноват во всем учитель...😀
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13.10.2021 09:34
+13
А потім вони подадуть в суд. І через певний час виграють ще і моральну шкоду. Особливо коли почне випливати вся правда про цю "вакцинацію".
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13.10.2021 09:45
+11
А як же "примусової вакцинації не буде"??? Чи шатнтаж - то не примус??? То почніть з депутан, банкової та КМУ! А з депутан ще й гроші можна знімать
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13.10.2021 09:38
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Лет через 50 ,узнаем к чему это приведет ))
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13.10.2021 09:27 Відповісти
Невакциновані не дізнаються )
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13.10.2021 09:36 Відповісти
Смертность от вируса менее трех процентов...
Так что даже если принять...что болеют только не вакцинированные (что не является фактом)....то 97 процентов из них узнают...,😀
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13.10.2021 09:44 Відповісти
А закопать 3% населения- это не геноцид, случайно? И до нацизма пол шага.
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13.10.2021 10:53 Відповісти
При чумі виживали навіть
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13.10.2021 10:08 Відповісти
только не в нынешних условиях... еще немного истерии - и по домам будут бегать тройки, чтобы непривитых заразить коронавирусом.. ну, для осознания необходимости процесса вакцинации...
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13.10.2021 10:27 Відповісти
"....будуть відсторонені від роботи на період карантину без збереження заробітної плати". Джерело:

Такої статті в Кодексі про працю - НЕМАЄ...
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13.10.2021 10:17 Відповісти
А замість них Ляшко піде викладати?А в суд не хоче він потім сходити і виплатити компенсацію?Тіки ж падло не зі своєї кишені заплатить,а з бюджету.
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13.10.2021 09:30 Відповісти
а нашо взагалi викладати? умнi зeлeних нe обирали.
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13.10.2021 09:45 Відповісти
Прививку делает не вакцинированный медработник...
Сертификат выписывает не вакцинированный семейный врач...
Проверяет сертификат в общественном месте не вакцинированный мент...

А виноват во всем учитель...😀
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13.10.2021 09:34 Відповісти
То все фигня, а вот:

"без сохранения зарплаты"

4000 $ тю-тю
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13.10.2021 09:56 Відповісти
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13.10.2021 09:56 Відповісти
А мент не має права перевіряти... Медична таємниця)
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13.10.2021 10:06 Відповісти
Це де? На рашці? В Запорізькій області в забитому рай.центрі всі медичні сестри давно щеплені Файзером, сидиш тут байки розповідаєш, а зараз основна маса ковідників це педагоги які таких як ти клоунів наслухались тепер їх складати ніде, по району розвозять. У мене матір гіпертонік, так із-за таких дебілів як ти її тепер відмовляються курс проводити бо бач те відділення забите ковідниками, які в свій час відмовились робити щеплення.
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13.10.2021 11:43 Відповісти
Читай по буквам болезный... в слух и три раза...что бы до тебя дошло...

"За сутки 12 октября 2021 в Украине:

зафиксированы 16 309 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 1 588, медработников - 288) Источник:
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13.10.2021 12:23 Відповісти
Я живу в Лозовой, Харьковская область. В мае переболел ковидом. Не вакцинирован. В октябре заболел ковидом(дельтой) кум, тоже не вакцинированных и его дважды вакцинированная Пфайзером жена, которая работает учителем в школе. Оба очень тяжело болели, даже встать с кровати не могли. Я каждый день носил им готовую еду, контактировал с ними плотно две недели, - и не заболел, т.к. мой имунитет после переболевания намного лучше вакцины. Вот все что нужно знать про вакцинацию.
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14.10.2021 12:57 Відповісти
А як же "примусової вакцинації не буде"??? Чи шатнтаж - то не примус??? То почніть з депутан, банкової та КМУ! А з депутан ще й гроші можна знімать
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13.10.2021 09:38 Відповісти
нe примусова а oбов"язкова. нe спeцопeрацiя вагнeровцiв а спeцзахiд. ти нiчо нe панiмаєш!
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13.10.2021 09:47 Відповісти
А потім вони подадуть в суд. І через певний час виграють ще і моральну шкоду. Особливо коли почне випливати вся правда про цю "вакцинацію".
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13.10.2021 09:45 Відповісти
Чому досі не подали?
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13.10.2021 10:33 Відповісти
це тупориле навіть не знає законодавства України, але чого дивуватися, тупий президент, тупа влада
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13.10.2021 09:48 Відповісти
корона підтвердив істину - владі насрати на громадян. в б/я країні.
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13.10.2021 09:48 Відповісти
Адвокат Ростислав Кравець
Ми з колегами прийняли рішення з наступного тижня оскаржити https://moz.gov.ua/article/ministry-mandates/nakaz-moz-ukraini-vid-04102021--2153-pro-zatverdzhennja-pereliku-profesij-virobnictv-ta-organizacij-pracivniki-jakih-pidljagajut-obovjazkovim-profilaktichnim-scheplennjam Наказ МОЗ України від 04.10.2021 № 2153 "Про затвердження Переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним щепленням".
‼️А також оскаржити https://www.kmu.gov.ua/news/uryad-zatverdiv-novi-pravila-pasazhirskih-perevezen-na-chas-karantinu зміни від 11.10.2021 до Постанову КМУ від 9 грудня 2020 р. № 1236 "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2".
Щодо Наказу. Оскаржувати його будемо від нашої профспілки "УКРАЇНСЬКА НЕЗАЛЕЖНА ФУНДАЦІЯ ПРАВНИКІВ", з метою захисту її членів, щоб уникнути тиску на окремих осіб.
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13.10.2021 09:49 Відповісти
Ну что ж. Значит занятия будут проводиться на улицах, при свете костров и шин. Греться ведь как-то нужно будет, да и детей учить с самого детства, что разница есть и хуже бывает. Ляшко, у тебя по этим предметам неуд
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13.10.2021 09:52 Відповісти
сначала 80% педагогов для работы школ, теперь 100%. что за кидалово?
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13.10.2021 09:54 Відповісти
он у Румунії люди це кідалово припинили нафіг
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13.10.2021 10:48 Відповісти
А що там?
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13.10.2021 16:38 Відповісти
без збереження ЗП це поганто...хто ж захоче втрачати 4тис. доларів...
так ж зараз зарплата, як й було обіцяно?!
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13.10.2021 09:55 Відповісти
почему врачи не попадают в перечень принудительно вакцинируемых? они ведь в группе самого-самого риска, из всех рисков, какие только есть. по логике вещей они должны быть стопроцентно вакцинированы. а нет, логика тут почему-то отдыхает. интересно, почему?
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13.10.2021 09:56 Відповісти
вчера заходил в больницу к своему знакомому врачу. спросил про вакцинацию. говорит,что их медиков,в список не включили...
то есть медикам не надо вакцинироваться. то есть они не с людьми общаются,и не с детьми...

а вот учителя-это обязательно. причём вопрос ставится однобоко,как серпом по яйцам-если учитель не вакцинован,то он заразит детей.
а сами дети нигде не могут заразиться,а потом заразить вакцинованного учителя. впрочем логика и ЗЕ,это не одна пара в сапоге.
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13.10.2021 09:59 Відповісти
Підтримую!

Усі, хто працює з людьми: лікарі, викладачі, працівники соціальних органів, пошти, продавці в магазинах, поліція та інші повинні бути вакциновані, чи піти в неоплачувану відпустку, чи, взагалі, звільнені.

Спекуляції про те, що почали з вчителів - недоречні. Я розумію, що черговість обов"язкової вакцинації можна сперечатися, але по суті то не має значення
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13.10.2021 10:31 Відповісти
Щого вакциновані мають боятись невакцинованих? Де логіка. Але навіщо чекати логіку від людей, які до свого організму добровільно вводять біологічну речовину невідомої дії.
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13.10.2021 16:40 Відповісти
Никогда, ни один вирус не вызывал такой чудовищной реакции со стороны властей.
Ляшко, ты прямо от Гебрейсиуса получаешь свои указивки ?
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13.10.2021 10:31 Відповісти
Доречі, про досвід вакцинації в Ізраїлі
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13.10.2021 10:39 Відповісти
І іще

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13.10.2021 10:40 Відповісти
Звичайно, що вони не напишуть нічого поганого про вакцину. Це зашкодить просуванню цього товару на ринку.
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13.10.2021 16:45 Відповісти
Это нарушение прав человека!

Не проводились должным образом исследования вакцин. Вменяемые люди понимают что происхождение вируса искусственное. С какой целью и кто его создал не известно.
Вакцины это многомиллиардный бизнес, владельцам которого жизнь и здоровье отдельно взятого человека не представляет ценности. Как минимум их интересует только прибыль.
К тому же, на планете перенаселение. Уже много раз за прошедшие 100 лет проводились испытания на людях через прививки, приводящие к бесплодию у женщин и прочим проблемам со здоровье у людей.

С приходом эры интернета, стало проще контролировать стадо. В большинстве стран власть захватили кланы и отдавать ё не собираются. Люди не доверяют правительствам. Не ждут от них ничего хорошего. И тотальная забота о якобы здоровье граждан через вакцинацию (принудительную, путём нарушения прав человека и женевской конвенции) выглядит очень подозрительно.
А теперь представьте что на улице к вам подошёл не знакомый человек и потребовал от вас покорно подставить руку под укол непонятно чем из ампулы. Он начал бы угрожать и настаивать, вперемешку с просьбами помочь всему человечеству... Что бы вы ему сказали на это?)

Исходя из того что происходит в Украине, нет никаких оснований предполагать что власть заботится об украинцах!
И вдруг такая пропаганда из каждого утюга про заботу о здоровье граждан, вперемешку с истерией об ужасах вируса.
Все кто не пропили свои мозги и имеют хоть какой-то жизненный опыт понимают это...
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13.10.2021 10:52 Відповісти
Ну ребята вы даёте!А почему бы не обязать учителей,выходить на работу в скафандре,костюме хим.защиты,водолаза,маске для фехтования...На худой конец,можно надеть костюм пчеловода,предварительно заменив сетку на марлю
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13.10.2021 10:53 Відповісти
Зачем так сложно: просто выдайте им зеленые шаровары. И футболку с надписью: АбынеПорошенко
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13.10.2021 11:19 Відповісти
Кстати у вакцинации,имеется обратный эффект.Вакцинированный становится более беспечен.Перестаёт носить маску,реже моет руки и т.д.Бо зачем это делать,если ты уже защищён вакцинацией?Таким образом в состоянии легкомысленной самоуверенности,вакцинированный может быть, куда злостнее нарушителем карантина и объектом заражения для окружающих
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13.10.2021 11:03 Відповісти
Все правильно! З $4K зарплатні могли навіть купити вакцину самостійно!
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13.10.2021 11:14 Відповісти
Коменти читаю і я в шоці з нашого "наріду"...тепер розумію звідки 73%. США і ЄС вже по 3 щеплення зробили, а цих "кожен президентів" треба з під палки заганяти...
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13.10.2021 11:51 Відповісти
По телевiзору сказали шо лоботомiю треба всiм робити!
Хто не зробить, той не зможе покупати горiлку!
Бiжи хутчише у чергу , бо не встигнеш)
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13.10.2021 12:49 Відповісти
По телевiзору казали шо в США уже всi зробили по 2 рази😂
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13.10.2021 12:50 Відповісти
Не мытьём так катаньем (удаленкой не удалось) - главное вырастить дебилов.
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13.10.2021 12:51 Відповісти
Дебильность просто поражает - "....Вакцинация для педагогов является возможностью не только продолжать работать и предоставлять качественные знания ученикам...." (???). Об чем вообще речь? О каком качестве знаний учеников идет речь? Образование, особенно школьное, уже безвозвратно разрушено, как и медицина. Уже несколько лет учащиеся практически в школах не учатся, учителя не знают куда себя девать. А теперь придумали полуидиотскую для образования отговорку - дистанционное обучение, которое практически рядом не стоит с прежним настоящим процессом образования,, при этом больше половины семей не имеют Интернета, не говоря уже о сельской местности. Это полный разводняк! Дети без работающей школы в широком смысле брошены на произвол. Отсюда и бешеный рост детской преступности. Теперь ещё добрались до учителей - нашли способ оставить их без зарплаты.
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13.10.2021 12:55 Відповісти
треба більше дебілів. легше керувати. Треба розділити суспільство, пошукати потім винуватих. Віджати майно задешево. Після якогось за рахунком щеплення можливий варіант, що людина без тих щеплень не зможе якісно жити. При чому враження що уряди всіх країн в темі і в долі. .
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13.10.2021 16:49 Відповісти
Не вакцинированные педагоги, будут отстранены от работы без сохранения зарплаты, (которая пойдёт в ОП).
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20.10.2021 23:20 Відповісти
 
 