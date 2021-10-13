У шести областях України найбільш загрозлива ситуація з коронавірусом, - вчені НАН

Найбільш загрозлива ситуація з коронавірусом спостерігається в Запорізькій, Одеській, Луганській, Чернівецькій, Житомирській та Харківській областях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на звіт вчених НАН України.

"Загрозливою, з точки зору доступності обладнаного ліжкового фонду в лікарнях і показників смертності, є ситуація в Запорізькій, Одеській, Луганській, Чернівецькій, Житомирській та Харківській областях. У деяких областях кількість зайнятих ліжок уже перевищила максимуми обох попередніх хвиль", - йдеться у звіті.

Наголошується, що найвищі темпи госпіталізації спостерігаються в низці регіонів Сходу і Півдня країни, а також на Житомирщині, Сумщині та в Чернівецькій області, яка межує з Румунією, де захворюваність зараз вища, ніж в Україні.

Крім цього, в Чернівецькій області найбільша (після Луганської області) кількість летальних випадків у розрахунку на 100 тис. населення. Третю позицію за цим показником посідає Донецька область.

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"Захворюваність у столиці залишається суттєво нижчою, ніж загалом по країні, з огляду на дані про інтенсивність госпіталізацій і виявлення захворюваності, демонструючи також відносно слабкі показники зростання", - додають вчені.