У шести областях України найбільш загрозлива ситуація з коронавірусом, - вчені НАН
Найбільш загрозлива ситуація з коронавірусом спостерігається в Запорізькій, Одеській, Луганській, Чернівецькій, Житомирській та Харківській областях.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на звіт вчених НАН України.
"Загрозливою, з точки зору доступності обладнаного ліжкового фонду в лікарнях і показників смертності, є ситуація в Запорізькій, Одеській, Луганській, Чернівецькій, Житомирській та Харківській областях. У деяких областях кількість зайнятих ліжок уже перевищила максимуми обох попередніх хвиль", - йдеться у звіті.
Наголошується, що найвищі темпи госпіталізації спостерігаються в низці регіонів Сходу і Півдня країни, а також на Житомирщині, Сумщині та в Чернівецькій області, яка межує з Румунією, де захворюваність зараз вища, ніж в Україні.
Крім цього, в Чернівецькій області найбільша (після Луганської області) кількість летальних випадків у розрахунку на 100 тис. населення. Третю позицію за цим показником посідає Донецька область.
"Захворюваність у столиці залишається суттєво нижчою, ніж загалом по країні, з огляду на дані про інтенсивність госпіталізацій і виявлення захворюваності, демонструючи також відносно слабкі показники зростання", - додають вчені.
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Уявіть скільки хворих буде.
@GreyWraith
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https://twitter.com/GreyWraith/status/1448136323315818499 2 ч
Панії та панове, а звідки ви дізналися, що із Зеленського має бути хороший президент? Спробую вгадати: чи не з телеканалу «1+1»? Зараз там пропагують цікаві речі, зокрема, користь відсутності опалення взимку та дієти із підібраних на смітнику зіпсованих продуктів…
Ви пробачте за банальність, але при Порошенку там розказували про корупцію та зубожіння, від яких нас мав рятувати Зеленський, але таких веселих передач точно не було. Тому я припускаю, що ці проблеми стали лише наслідками того, що Зеленський зараз президент.
… І то наслідками закономірними: запаси, зроблені за толкового попередника, проїли - отже, пора відправлятися в тур по звалищах за недоїдками (а чи будуть там ці недоїдки?).
Висновок: не хотіли думати тоді - будете мерзнути та злидарювати зараз.
Не надо платить за говноотопление, которое на 40% греет улицу, хорошо бы, чтобы и не начинало работать
Ублюдочное центральное отопление
В шести областях Украины наиболее угрожающая ситуация с коронавирусом, - ученые НАН
А когда их в лицах "красным раскрасят", то оно уже не так весело будет эту карусельку крутить.
Нет ничего глупее тщеславия, которое свою дорожку в тупике всех своих возможностей видят. Фуу, такими тупыми быть, учёные НАН.