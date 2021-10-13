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Новини Коронавірус і карантин
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У шести областях України найбільш загрозлива ситуація з коронавірусом, - вчені НАН

У шести областях України найбільш загрозлива ситуація з коронавірусом, - вчені НАН

Найбільш загрозлива ситуація з коронавірусом спостерігається в Запорізькій, Одеській, Луганській, Чернівецькій, Житомирській та Харківській областях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на звіт вчених НАН України.

"Загрозливою, з точки зору доступності обладнаного ліжкового фонду в лікарнях і показників смертності, є ситуація в Запорізькій, Одеській, Луганській, Чернівецькій, Житомирській та Харківській областях. У деяких областях кількість зайнятих ліжок уже перевищила максимуми обох попередніх хвиль", - йдеться у звіті.

Наголошується, що найвищі темпи госпіталізації спостерігаються в низці регіонів Сходу і Півдня країни, а також на Житомирщині, Сумщині та в Чернівецькій області, яка межує з Румунією, де захворюваність зараз вища, ніж в Україні.

Крім цього, в Чернівецькій області найбільша (після Луганської області) кількість летальних випадків у розрахунку на 100 тис. населення. Третю позицію за цим показником посідає Донецька область.

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"Захворюваність у столиці залишається суттєво нижчою, ніж загалом по країні, з огляду на дані про інтенсивність госпіталізацій і виявлення захворюваності, демонструючи також відносно слабкі показники зростання", - додають вчені.

Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
І опалювальний сезон не світить.
Уявіть скільки хворих буде.
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13.10.2021 09:29
+2
Наче вже і Степанова нема, а ситуація з короною в Україні знову традиційно провальна. Може джерело зарази в ОП?
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13.10.2021 09:37
+2
Ученые НАН, "лять, вы такие ученые как я балерина.
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13.10.2021 09:37
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І опалювальний сезон не світить.
Уявіть скільки хворих буде.
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13.10.2021 09:29 Відповісти
холоднеча добряче вправляє мізки, а відсутність світла та можливості дивитися Г+Г лише піде на корість виборцю Зе Мопед шоу!
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13.10.2021 10:16 Відповісти
Наче вже і Степанова нема, а ситуація з короною в Україні знову традиційно провальна. Може джерело зарази в ОП?
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13.10.2021 09:37 Відповісти
У Степанова хоча б курточка тепла є за 650 000 гривень, тому він не замерзне, якщо не буде опалення в квартирі
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13.10.2021 10:03 Відповісти
Ученые НАН, "лять, вы такие ученые как я балерина.
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13.10.2021 09:37 Відповісти
Что значит "угрожающая"? Угрожает чем? 500 человек за сутки УЖЕ умерло, им уже ничего не угрожает. Напишите ещё, что зима угрожает холодами, а Новый Год угрожает лесным красавицам.
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13.10.2021 09:42 Відповісти
учьониє нан-родичі ківи?
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13.10.2021 09:47 Відповісти
В квартирах дубак опаленя і не думають вмикати
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13.10.2021 09:50 Відповісти
Заведите криптоферму, станет тепло)))
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13.10.2021 10:01 Відповісти
Alex Pavloshchuk


@GreyWraith

·
https://twitter.com/GreyWraith/status/1448136323315818499 2 ч



Панії та панове, а звідки ви дізналися, що із Зеленського має бути хороший президент? Спробую вгадати: чи не з телеканалу «1+1»? Зараз там пропагують цікаві речі, зокрема, користь відсутності опалення взимку та дієти із підібраних на смітнику зіпсованих продуктів…
Ви пробачте за банальність, але при Порошенку там розказували про корупцію та зубожіння, від яких нас мав рятувати Зеленський, але таких веселих передач точно не було. Тому я припускаю, що ці проблеми стали лише наслідками того, що Зеленський зараз президент.
… І то наслідками закономірними: запаси, зроблені за толкового попередника, проїли - отже, пора відправлятися в тур по звалищах за недоїдками (а чи будуть там ці недоїдки?).
Висновок: не хотіли думати тоді - будете мерзнути та злидарювати зараз.
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13.10.2021 09:50 Відповісти
Спасибо В.В.Путину (*****) за газовый кризис,
Не надо платить за говноотопление, которое на 40% греет улицу, хорошо бы, чтобы и не начинало работать
Ублюдочное центральное отопление
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13.10.2021 09:56 Відповісти
Зато,летом погуляли хорошо.
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13.10.2021 10:18 Відповісти
Яка область відноситься до 77 регіону ?
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13.10.2021 11:45 Відповісти
😂
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13.10.2021 11:58 Відповісти
Ооо, так это эти неформалы коронавирусной статистикой, как собака фуфайкой крутят?!
В шести областях Украины наиболее угрожающая ситуация с коронавирусом, - ученые НАН
А когда их в лицах "красным раскрасят", то оно уже не так весело будет эту карусельку крутить.
Нет ничего глупее тщеславия, которое свою дорожку в тупике всех своих возможностей видят. Фуу, такими тупыми быть, учёные НАН.
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13.10.2021 12:05 Відповісти
Учёные НАН не имеют отношения к этим высерам..
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13.10.2021 12:29 Відповісти
Во всем интернете не нашлось фотографии скорой с нашими номерами?
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13.10.2021 12:40 Відповісти
 
 