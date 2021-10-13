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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні другий день поспіль "червоний" рівень за COVID-госпіталізацією, захворюваність перевищено майже вшестеро, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

В Україні другий день поспіль

МОЗ оновило інформацію про епідемічні показники в регіонах України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Так, станом на 13 жовтня, в Україні в цілому перевищено рівень захворюваності - за норми не більш ніж 75 випадків на 100 тис. населення у країні цей показник становить 438 (перевищення в 5,84 раза). Найвищий рівень захворюваності в Луганській області (864) та Чернівецькій області (853).

Водночас в Україні в цілому зафіксовано перевищення норми виявлення нових випадків інфікування - за норми менше 4% для "зеленої" зони в країні цей показник становить 16,1%. Більше того, в шести областях зафіксовано "червоний рівень" за виявленням нових випадків інфікування.

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За даними за 12 жовтня, в Україні в цілому другий день поспіль перевищено рівень госпіталізації пацієнтів із COVID-19 - 63,5 осіб на 100 тис. населення за норми не більш як 60 осіб на 100 тис. населення. Цей показник перевищено в 14 областях.

Також в Україні зайнято 57,6% лікарняних ліжок з киснем за норми не більш як 65%. Цей показник перевищено в п'яти областях.

За даними МОЗ, показники у 15 областях України відповідають "помаранчевій" зоні карантину, в решті - "жовтій".

В Україні другий день поспіль червоний рівень за COVID-госпіталізацією, захворюваність перевищено майже вшестеро, - МОЗ 01

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5398) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
за то дороги асфальтують.......не розтрусить до цвинтаря.
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13.10.2021 10:14
+4
Oго. Режим качается по-настоящему. Боятся майдана, твари зелёные.
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13.10.2021 10:25
+3
А почему по этому поводу молчит борцун и мастер спорта по борцунству с ковидом, некий обсос Зе? Он, что, в рот ЗЕленого говна набрал?
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13.10.2021 10:34
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Хочете допомогти країні ? побачили агітатора-пропагандона на Цензорі - відразу то спаму! не корміть коментарами потвор! Хай йдуть заробляти на форумах "вяликой страны" 404 без гимна , без флага, без знаков различия и с нелигитимным правительством, которое не выбиралось с момента штурма парламента на танках.
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13.10.2021 10:13 Відповісти
Скажу Вам по секрету - з "гостями" із-за лісу дуже вправно розбираються адміни ЦН. А якщо якийсь мокшанін протискається через віпіени - ми його добиваємо чобітьми. Доречі майже така ж доля спіткає подоляночок.
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13.10.2021 10:34 Відповісти
за то дороги асфальтують.......не розтрусить до цвинтаря.
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13.10.2021 10:14 Відповісти
самe по причин високоiгоспiталiзацii i проводиться вакцинацiя. нe хочeш колотись - нe розраховуй на лiкарню. i нe прися туди!
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13.10.2021 10:16 Відповісти
Правильно. Съел сосиску с пивом - не будут лечить. А то гады совсем расслабились. Не думают о своем здоровье, а им потом медицину подавай.
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13.10.2021 10:26 Відповісти
у тeбe приклади справжнього узькогомозглого
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13.10.2021 12:52 Відповісти
Та я вас умоляю, вчера знакомого врача, в сентябре вакцинированного пфайзером, госпитализировали.
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13.10.2021 10:36 Відповісти
ти так аргумeнтуєш начe органiзм участь нe бeрe у цьому всьому. окрiм того вiн як лiкар має 50-100% контакт з вiрусом а важкiсть хвороби залeжить вiд кiлькостi вдихнутих вiрусинок.
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13.10.2021 12:57 Відповісти
Дело не в том, как я аргументирую, дело в том, что вирус может заразить и вакцинированного, а вот течение болезни будет гоооораздо легче. Лично я уже вакцинирован Модерной.
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13.10.2021 13:23 Відповісти
у мeнe про тe самe начe
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13.10.2021 13:37 Відповісти
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13.10.2021 10:17 Відповісти
Oго. Режим качается по-настоящему. Боятся майдана, твари зелёные.
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13.10.2021 10:25 Відповісти
А почему по этому поводу молчит борцун и мастер спорта по борцунству с ковидом, некий обсос Зе? Он, что, в рот ЗЕленого говна набрал?
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13.10.2021 10:34 Відповісти
Вєрнітє Стєпанова!
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13.10.2021 10:35 Відповісти
А шо такое, курточка с пальтишком поизносились?
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13.10.2021 10:36 Відповісти
а може відразу Супрун ?

Бо не встигла закрити всі інфекційні лікарні.

Немає лікарень=>немає хворих=>немає хвороби..
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13.10.2021 10:56 Відповісти
При Супрун такої х..ні не було.
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13.10.2021 11:16 Відповісти
Да уж.Походу в связи с падением веры человечества в Бога,человек нашёл себе нового Бога в лице Гиппократа.Теперь десятина из церкви Христа,плавно перетечёт в храм Гиппократа.Ведь людям треба,во что то верить.
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13.10.2021 10:44 Відповісти
 
 