В Україні другий день поспіль "червоний" рівень за COVID-госпіталізацією, захворюваність перевищено майже вшестеро, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА
МОЗ оновило інформацію про епідемічні показники в регіонах України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
Так, станом на 13 жовтня, в Україні в цілому перевищено рівень захворюваності - за норми не більш ніж 75 випадків на 100 тис. населення у країні цей показник становить 438 (перевищення в 5,84 раза). Найвищий рівень захворюваності в Луганській області (864) та Чернівецькій області (853).
Водночас в Україні в цілому зафіксовано перевищення норми виявлення нових випадків інфікування - за норми менше 4% для "зеленої" зони в країні цей показник становить 16,1%. Більше того, в шести областях зафіксовано "червоний рівень" за виявленням нових випадків інфікування.
За даними за 12 жовтня, в Україні в цілому другий день поспіль перевищено рівень госпіталізації пацієнтів із COVID-19 - 63,5 осіб на 100 тис. населення за норми не більш як 60 осіб на 100 тис. населення. Цей показник перевищено в 14 областях.
Також в Україні зайнято 57,6% лікарняних ліжок з киснем за норми не більш як 65%. Цей показник перевищено в п'яти областях.
За даними МОЗ, показники у 15 областях України відповідають "помаранчевій" зоні карантину, в решті - "жовтій".
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Бо не встигла закрити всі інфекційні лікарні.
Немає лікарень=>немає хворих=>немає хвороби..